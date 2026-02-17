Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Dohoda, nebo eskalace. Trump signalizuje tvrdý postup vůči Íránu

Dohoda, nebo eskalace. Trump signalizuje tvrdý postup vůči Íránu

Americký prezident Donald Trump
ČTK
nst
nst

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se nepřímo zapojí do dalšího kola jednání mezi Spojenými státy a Íránem o jaderném programu Teheránu. Rozhovory mají pokračovat v Ženevě a podle Trumpa půjde o „velice důležitá“ jednání.

„Zapojím se do těchto jednání, nepřímo. Budou velice důležitá,“ řekl novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. Zároveň varoval Írán před důsledky, pokud nebude ochoten uzavřít dohodu.

Rostoucí napětí

Napětí před druhým kolem nepřímých rozhovorů výrazně roste. Podle agentury Reuters Spojené státy vysílají do oblasti druhou letadlovou loď a americké ozbrojené síly se připravují i na možnost vojenské kampaně, pokud diplomatické úsilí selže.

Maďarský premiér Viktor Orbán a ruský prezident Vladimir Putin

Putin „zavařil“ Orbánovi, jenž před blížícími se volbami čelí závažnému výpadku dodávek ruské ropy

Názory

Slovensko, stejně jako Maďarsko učinily kroky k zahájení nouzového čerpání ropy ze svých strategických rezerv. Obě země tak činí v reakci na snížení a posléze úplné zastavení dodávek ropy potrubím Družba. Tím surovina neteče už takřka tři týdny.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Trump naznačil, že Írán je tentokrát více motivován k dohodě než v minulosti. Připomněl loňské léto, kdy Spojené státy bombardovaly íránská jaderná zařízení poté, co se jednání zastavila kvůli požadavku Washingtonu, aby se Teherán vzdal obohacování uranu na svém území.

„Nemyslím si, že chtějí nést důsledky neuzavření dohody,“ uvedl prezident.

Petr Macinka

Macinka jako malý Orbán. Zúčastní se Rady míru

Politika

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) odletí ve středu do USA a ve čtvrtek se v roli pozorovatele zúčastní ve Washingtonu prvního zasedání Rady míru, napsal server SeznamZprávy. Cesta se uskuteční po dohodě s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Premiér informaci potvrdil. První cestu do USA musel Macinka na začátku února odložit. Kvůli nepříznivému počasí a zrušenému letu se tehdy vrátil z letiště z Frankfurtu nad Mohanem.

ČTK

Přečíst článek

Rozhovory se původně zastavily právě kvůli americkému požadavku na úplné ukončení obohacování uranu, které Washington považuje za potenciální cestu k vývoji jaderné zbraně.

Atmosféru napětí dokreslují i kroky na íránské straně. Íránská organizace civilní obrany tento týden uspořádala cvičení chemické obrany ve zvláštní ekonomické energetické zóně Pars na jihu země, aby posílila připravenost na možné incidenty v klíčovém energetickém uzlu.

Související

Putin „zavařil“ Orbánovi, jenž před blížícími se volbami čelí závažnému výpadku dodávek ruské ropy

Maďarský premiér Viktor Orbán a ruský prezident Vladimir Putin
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Slovensko, stejně jako Maďarsko učinily kroky k zahájení nouzového čerpání ropy ze svých strategických rezerv. Obě země tak činí v reakci na snížení a posléze úplné zastavení dodávek ropy potrubím Družba. Tím surovina neteče už takřka tři týdny.

Situace se může dotknout také Česka, jehož zejména východní část stále z velké části zásobuje ropnými produkty slovenský podnik Slovnaft, dcera maďarské petrochemické společnosti MOL. Slovnaft zásobuje Českou republiku ropnými produkty typu nafty, které však od loňského června musejí být kvůli sankcím EU neruského původu. Omezení dodávek ropy na Slovensko by však mohlo vést k obecnému růstu cen tamních ropných produktů a tento tlak na růst cen by se mohl přenést také do Česka. 

Vývod ropovodu Družba v rafinérii Slovnaft ČTK

Ruský letecký úder

Dodávky ropovodem Družba do Maďarska a na Slovensko se zastavily v důsledku ruského leteckého úderu z 27. ledna, při němž byla jižní větev potrubí na ukrajinském území zásadně poškozena. Už v lednu letošního roku však byly dodávky Družbou nižší, než odpovídá průměru let 2022 až 2025. Činily totiž jen průměrně 150 tisíc barelů denně, zatímco ve stejném období uplynulých čtyř let to bylo průměrně zhruba 200 tisíc barelů denně. 

Filip Turek a Igor Červený

Michal Nosek: Další ministr na vodítku? Výrok Filipa Turka děsí víc než jméno nového kandidáta

Názory

Výrok Filipa Turka o tom, že nový ministr „udělá, co mu na očích uvidí“, by měl vyvolat skandál. Místo toho jen dokresluje realitu, v níž se z ministerstva životního prostředí stává nástroj zákulisních dohod. Nominace Igora Červeného nepřináší odpovědi, jen další otázky o tom, kdo bude resort skutečně řídit.

Michal Nosek

Přečíst článek

Maďarsko a Slovensko nyní žádají Chorvatsko, aby přepravu ruské ropy umožnilo, a to prostřednictvím jadranského ropovodu Adria. Dříve si přitom jak Budapešť, tak Bratislava stěžovaly, že Adria nemá dostatečnou kapacitu a že Záhřeb žádá za její využití příliš vysoký poplatek. Sankce EU sice námořní dovoz ruské ropy zapovídají, což se však nevztahuje na situaci, kdy dojde k přerušení dodávek vnitrozemskou cestou. 

Sankce od EU i USA

Chorvatský premiér Andrej Plenkovič výjimku potvrdil, upozornil však, že celá záležitost podléhá nejen sankcím EU, ale i USA. Spojené státy podle něj neumožňují, aby Chorvatsko přepravovalo do Maďarska ruskou ropu, jež předtím k jeho pobřeží doputuje námořní cestou. „Existuje výjimka [EU], která Maďarsku umožňuje nákup ruské ropy, avšak v platnosti je též systém amerických sankcí, která říkají něco úplně opačného,” řekl Plenkovič.

Viktor Orbán

Orbán: Skutečné nebezpečí není Rusko, ale Brusel

Politika

Maďarský premiér Viktor Orbán vyhlásil ostrý boj proti tomu, co označuje za „bruselské vlivy“ v Maďarsku. Po vítězství v dubnových parlamentních volbách chce podle svých slov „vymýtit“ soudce, novináře, politiky a nevládní organizace, které považuje za podplacené Bruselem. Uvedl to ve svém projevu o stavu národa.

nst

Přečíst článek

Pokud by Maďarsko a Slovensko nakonec přece jen získávaly ropu místo Družbou ropovodem Adria, k čemuž mohou tedy potřebovat novou výjimku americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa, půjde o jejich reputační porážku. Ukázalo by se totiž, že jejich dosavadní neochota zajistit si dodávky ropy chorvatskou cestou nepramenila z její nedostatečné kapacity nebo vysokých poplatků, jak obě země deklarovaly, nýbrž že byla motivována snahou setrvat i přes zpřísňující se západní sankce při dodávkách ropy ruské, přepravované přes ukrajinské území, ba dokonce její dovážený objem navýšit

Zejména maďarský premiér Viktor Orbán je ale zjevně nucen „kousnout do kyselého jablka“ a využít jadranského ropovodu, neboť s blížícími se parlamentními volbami nemůže riskovat výpadky dodávek ropy do Maďarska nebo citelnější růst cen paliv tamtéž. Volby se konají už v dubnu, přičemž podle většiny průzkumů Orbán na svého arcirivala Pétera Magyara ztrácí. Výpadky v dodávkách paliv a růst jejich ceny by mu preference jistě nevylepšily. Navíc by maďarská veřejnost zřetelně viděla, jak se Orbánovi nevyplácí budování poměrně vřelého vztahu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Právě úder jeho armády na ukrajinskou ropnou infrastrukturu stál na počátku nynější Orbánovy svízele.   

Související

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj kvůli ropovodu Družba naštval Maďary. Ohrožujete naši energetickou bezpečnost, zní z Budapešti

Leaders

ČTK

Přečíst článek

Odchod filmové legendy. Zemřel herec Robert Duvall, proslavil se rolemi v Kmotrovi či Apokalypse

Robert Duvall
ČTK
ČTK
ČTK

Ve věku 95 let zemřel americký herec a režisér Robert Duvall. Proslavil se rolemi ve snímcích Apokalypsa či Kmotr. Za snímek Něžné milosti obdržel v 80. letech Oscara za herecký výkon v hlavní roli a celkem byl na tuto cenu nominován sedmkrát. O úmrtí podle tiskových agentur informovala jeho manželka.

„V neděli jsme se rozloučili s mým milovaným manželem, drahým přítelem a jedním z nejvýznamnějších herců naší doby. Bob (Robert Duvall) zemřel pokojně doma, obklopen láskou a pohodlím,“ uvedla jeho manželka Luciana Duvallová v příspěvku na facebooku. „V každé ze svých mnoha rolí dal Bob vše svým postavám a pravdivosti lidského ducha, který představovaly. Tím nám všem zanechal něco trvalého a nezapomenutelného,“ doplnila manželka zesnulého herce. Poděkovala také všem jeho fanouškům za dlouholetou podporu.

Duvall se narodil v roce 1931 do rodiny admirála amerického námořnictva a amatérské herečky. Po studiích a vojenské službě se přestěhoval do New Yorku, kde začal svou hereckou kariéru převážně malými rolemi v seriálech a filmech. Podle agentury Reuters zaujal už svým prvním filmem, když v několika Oscary oceněné adaptaci románu Jako zabít ptáčka ztvárnil postavu Boo Radleyho.

Spolupráce s Francisem Fordem Coppolou

Jeho nejvýraznější role vzešly ze spolupráce s režisérem Francisem Fordem Coppolou. Ve snímcích Kmotr a Kmotr II z první poloviny 70. let hrál Toma Hagena, poradce mafiánské rodiny Corleoneových. Objevil se také ve vietnamském eposu tohoto režiséra Apokalypsa z roku 1979. V něm ztvárnil roli podivínského podplukovníka Billa Kilgorea.

Metoda Markovič: Straka

RECENZE: Je to snadné. Metoda Markovič je nejlepší český seriál

Enjoy

Videotéka Oneplay uvedla závěrečnou epizodu druhé řady úspěšné série Metoda Markovič. Kauza Jiřího Straky povýšila tuzemskou televizní tvorbu ještě o něco výš než původní Hojer. A blíží se úrovni standardu Netflixu, jehož Mindhunter od Davida Finchera zjevně platí za hlavní inspirační zdroj české novinky.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Za roli v Kmotrovi i v Apokalypse si vysloužil nominaci na cenu Oscar. Nominován byl také za snímky Velký Santini, Žaloba, Soudce a Apoštol, který také režíroval. Ocenění obdržel za roli ve snímku Něžné milosti, kde hrál country zpěváka na konci kariéry. Celkem si podle Reuters zahrál v téměř 100 filmech. Objevil se také v několika významných seriálech, za roli kovboje v seriálu Prolomená stezka získal v roce 2006 ocenění Emmy za televizní tvorbu.

Duvall poslední roky života strávil v Los Angeles, v Argentině, kde se narodila jeho čtvrtá manželka Luciana, a na téměř 150hektarové farmě ve Virginii.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

James Cameron

Avatar: Oheň a popel v tržbách překonal miliardu dolarů. Cameronův fenomén dál vládne světovým kinům

Enjoy

nst

Přečíst článek
Doporučujeme