Dohoda, nebo eskalace. Trump signalizuje tvrdý postup vůči Íránu
Americký prezident Donald Trump oznámil, že se nepřímo zapojí do dalšího kola jednání mezi Spojenými státy a Íránem o jaderném programu Teheránu. Rozhovory mají pokračovat v Ženevě a podle Trumpa půjde o „velice důležitá“ jednání.
„Zapojím se do těchto jednání, nepřímo. Budou velice důležitá,“ řekl novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. Zároveň varoval Írán před důsledky, pokud nebude ochoten uzavřít dohodu.
Rostoucí napětí
Napětí před druhým kolem nepřímých rozhovorů výrazně roste. Podle agentury Reuters Spojené státy vysílají do oblasti druhou letadlovou loď a americké ozbrojené síly se připravují i na možnost vojenské kampaně, pokud diplomatické úsilí selže.
Trump naznačil, že Írán je tentokrát více motivován k dohodě než v minulosti. Připomněl loňské léto, kdy Spojené státy bombardovaly íránská jaderná zařízení poté, co se jednání zastavila kvůli požadavku Washingtonu, aby se Teherán vzdal obohacování uranu na svém území.
„Nemyslím si, že chtějí nést důsledky neuzavření dohody,“ uvedl prezident.
Rozhovory se původně zastavily právě kvůli americkému požadavku na úplné ukončení obohacování uranu, které Washington považuje za potenciální cestu k vývoji jaderné zbraně.
Atmosféru napětí dokreslují i kroky na íránské straně. Íránská organizace civilní obrany tento týden uspořádala cvičení chemické obrany ve zvláštní ekonomické energetické zóně Pars na jihu země, aby posílila připravenost na možné incidenty v klíčovém energetickém uzlu.