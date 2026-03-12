Drahý konflikt. První týden války s Íránem stál USA více než 238 miliard
První týden války s Íránem stál Spojené státy podle Pentagonu 11,3 miliardy dolarů (více než 238 miliard korun). Jen během prvního víkendu operací utratila americká armáda za munici přibližně pět miliard dolarů. Informaci poskytl americkému Kongresu Pentagon, uvedla agentura AP s odvoláním na zdroj obeznámený se situací, který hovořil pod podmínkou anonymity. Konflikt Izraele a Spojených států s Íránem trvá už 13. den.
Americký prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že v Íránu už „prakticky nezbylo nic“, na co by americká armáda mohla útočit, a válka by tak mohla brzy skončit. Podle něj ale k ukončení bojů dojde až ve chvíli, kdy o tom rozhodne on sám. Trump zároveň uvedl, že Spojené státy konflikt vyhrály, přesto však budou pokračovat v operacích, aby „dokončily svou práci“.
Spojené státy a Izrael zahájily útok na Írán 28. února s deklarovaným cílem zabránit Teheránu získat jadernou zbraň a oslabit jeho vojenské kapacity. Od té doby pokračují v sérii vzdušných úderů. Podle dostupných informací při nich zahynula řada představitelů íránského režimu, včetně nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího, a také nejméně 1787 civilistů, z toho asi 200 dětí. Írán na útoky reagoval odvetnými údery proti americkým a izraelským cílům a zasáhl také civilní objekty v zemích Perského zálivu.
Konflikt zároveň výrazně narušil dopravu v Hormuzském průlivu, strategické námořní trase, kterou běžně prochází přibližně pětina světových dodávek ropy. Obavy z dlouhodobého omezení provozu v tomto klíčovém bodě vedly k výraznému růstu cen ropy na světových trzích.
Svým poradcům, ministrům i hostům americký prezident rozdává kožené boty značky Florsheim za 145 dolarů. Rád přitom hádá jejich velikost. Někteří členové vlády si ale stěžují, že kvůli tomu museli odložit své luxusní značky, píše list Wall Street Journal.
Trump má nový koníček. Členům vlády kupuje stejné boty
Války a rostoucí zbrojení ženou zisky zbrojních firem vzhůru. Platí to i pro německý Rheinmetall. Zbrojovka loni zvýšila tržby o téměř třetinu a dosáhla rekordních výsledků. Loňský objem zakázek Rheinmetallu činil 63,8 miliardy eur, letos by to podle odhadů měl být dvojnásobek, tedy kolem 135 miliard eur.
Války ženou zisky zbrojařů. Rheinmetall hlásí rekordy
