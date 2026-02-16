Havlíček: Přípravy na dostavbu Dukovan běží podle plánu
Přípravy projektu stavby dvou nových jaderných bloků v Dukovanech, které má vybudovat korejská společnost KHNP, pokračují podle časového plánu. Po jednání se svým korejským protějškem Kim Čung-Kwanem to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Kromě Dukovan byla tématem jednání i možnost spolupráce obou zemí při těžbě a zpracování lithia, ve hře je podle Havlíčka společný projekt. Ministerstvo průmyslu a obchodu podle něj zároveň zahájilo analýzu k dostavbě Temelína.
„Časový harmonogram se dodržuje,“ zdůraznil Havlíček. V příštím roce by tak projekt měl získat platné stavební povolení, samotná stavba by pak měla začít v roce 2029. První blok by pak měl být zprovozněn v roce 2036. Náklady při výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.
Aktuální stav příprav bloků v Dukovanech oba ministři zhodnotili při dnešním jednání tzv. ministerského výboru, který by se měl konat každé tři měsíce za účasti ministrů obou zemí, zapojení by měli být i zástupci firmy Elektrárna Dukovany II a společnosti KHNP. Výbor bude podle Havlíčka kontrolovat dodržování harmonogramu, finančních plánů i pokrok při zapojování českých firem do stavby.
ČEZ letos investuje do modernizace Jaderné elektrárny Temelín 3,8 miliardy korun. Je to o 700 milionů korun více než loni. Elektrárna dokončí přechod na delší palivový cyklus, bude pokračovat modernizace řídicího systému nebo rozšiřování využití umělé inteligence a moderních kontrolních metod. Letos Temelín čekají dvě odstávky a energetici přijmou stovku nových lidí.
Temelín jde do technologického upgradu: miliardy, AI a nový řídicí systém
Zprávy z firem
Dvě smlouvy
Součástí setkání byl i podpis dvou smluv o spolupráci Korejců s českými firmami. Dodávku parních turbín zajistí plzeňský Doosan Škoda Power, smlouvu o poradenství například k licencování či povolování pak s Korejci uzavřela společnost Energoprojekt. Podpisy navazují na první smlouvy KHNP s českými dodavateli z loňska. Podle Havlíčkova předchůdce Lukáše Vlčka (STAN) loni uzavřené smlouvy zajišťovaly asi 30procentní podíl českých dodavatelů. Současná vláda toto číslo opakovaně zpochybnila. Havlíček dnes zopakoval, že český průmysl by se měl podílet na celkem 60 procentech projektu.
V souvislosti s výstavbou nových jaderných zdrojů v Česku Havlíček dnes také oznámil, že MPO zahájilo přípravu komplexní analýzy výstavby nových jaderných bloků v Temelíně. Řešit by měla jednotlivé energetické, finanční a další aspekty projektu. Následně by měla sloužit jako klíčový podklad pro rozhodnutí vlády o stavbě v příštím roce. „Energetická situace je taková, že si nedokážu představit, že by naše jaderné úsilí nemělo pokračovat,“ podotkl Havlíček.
První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.
Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách
Leaders
Těžba na cínovci
Kromě Dukovan ministři jednali také o další česko-korejské spolupráci. Týkat by se mohla i zvažované těžby lithia na Cínovci. Česko o tom bude podle Havlíčka s Korejci jedna, jednou z možností je podle něj společný projekt české firmy Geomet s korejskou společností Osco, která se zabývá zpracováním lithia.
Těžbu lithia na Cínovci plánuje společnost Geomet, v níž většinu vlastní Severočeské doly, člen skupiny ČEZ, zbylých 49 procent má australský holding EMH. Těžba lithia by podle současných plánů mohla začít v roce 2030.
