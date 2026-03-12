K Íráncům promluvil nový duchovní vůdce. Vyzval k uzavření Hormuzského průlivu
Nový íránský nejvyšší duchovní Modžtaba Chameneí vydal první prohlášení od svého nedělního zvolení. Text vyzývající k uzavření Hormuzského průlivu přečetl moderátor státní televize. Modžtaba Chameneí nebyl spatřen na veřejnosti od začátku izraelsko-amerických úderů na Írán 28. února, v jejichž první den byl zabit jeho otec, duchovní vůdce Alí Chameneí. Íránské úřady postupně zveřejňují kusé informace o tom, že byl Modžtaba Chameneí zraněn.
V prohlášení Chameneího mladšího se podle agentury AP uvádí, že Hormuzský průliv by měl být uzavřen a využit jako nástroj, jak zatlačit na nepřítele. Text zároveň oznamuje, že íránské údery na cíle v arabských zemích Perského zálivu budou pokračovat.
V jakém stavu je Modžtaba Chameneí?
Syn íránského prezidenta Júsef Pezeškján ve středu uvedl, že slyšel, že byl Modžtaba Chameneí zraněn. Íránská státní televize Modžtabu Chameneího dříve bez podrobností označila za zraněného ve válce. Deník NYT s odkazem na tři íránské zdroje hovořící pod podmínkou zachování anonymity uvedl, že Modžtaba Chameneí byl zraněn v první den americko-izraelských úderů a utrpěl mimo jiné zranění nohou. Britský bulvární deník The Mirror bez uvedení zdroje dnes napsal, že se množí spekulace, že je nově zvolený vůdce v kómatu, bojuje o život a přišel o „nejméně jednu nohu“.
Otec Modžtaby Chameneího, Alí Chameneí, jakož i žena a syn nového vůdce, byli zabiti v první den americko-izraelských úderů na Írán 28. února. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony a střelami útočit na Izrael a americké vojenské objekty na Blízkém východě, přičemž zasahují i civilní cíle v okolních arabských zemích.
Desítky amerických demokratických senátorů vyzvaly vládu prezidenta Donalda Trumpa, aby vysvětlila okolnosti únorového útoku na dívčí školu v Íránu. Podle stále přibývajících indicií za ním mohly stát Spojené státy. Informovala o tom agentura AP.
