Trumpův „zlatý věk“? Kdeže. Americká ekonomika nečekaně přišla o 92 tisíc pracovních míst
V americké ekonomice v únoru mimo zemědělský sektor nečekaně ubylo zhruba 92 tisíc pracovních míst, uvedlo americké ministerstvo práce. Míra nezaměstnanosti se zvýšila o desetinu procentního bodu na 4,4 procenta. Ekonomové naopak očekávali, že další pracovní místa vzniknou, nárůst v průměru odhadovali na 60 tisíc míst, uvedla agentura AP.
Odhady ekonomů v anketě agentury Reuters se pohybovaly od ztráty 9000 pracovních míst až po nárůst o 125 tisíc pracovních míst.
Revize dat navíc ukázala, že v lednu americká ekonomika vytvořila kolem 126 tisíc míst. To je méně, než uváděla předběžná zpráva, podle které v prvním letošním měsíci v USA vzniklo zhruba 130 tisíc pracovních míst. Stále to ale bylo výrazně nad očekáváním ekonomů, které tehdy činilo 55 tisíc pracovních míst.
V jakých sektorech ubývají místa?
Počet zaměstnanců ve výrobním sektoru je teď na nejnižší úrovni od ledna 2022, upozornila agentura Bloomberg. „Navzdory všem propagačním snahám nejen Trumpovy, ale i Bidenovy administrativy, nedochází k nárůstu pracovních míst ve výrobním sektoru,“ uvedl Chris Anstey z Bloombergu.
Zaměstnanost ve zdravotnictví klesla v únoru o 28 tisíc míst, v lednu se naopak o 77 tisíc míst zvýšila. V předchozích 12 měsících vznikalo ve zdravotnictví v průměru 36 tisíc pracovních míst měsíčně.
V informačních technologiích pokračovala v únoru zaměstnanost v klesajícím trendu, když v tomto odvětví ubylo 11 tisíc míst. V předchozích 12 měsících zanikalo v tomto odvětví v průměru 5000 pracovních míst měsíčně.
V únoru také pokračoval pokles zaměstnanosti ve federální vládě, kde ubylo zhruba 10 tisíc míst. Od dosažení vrcholu v říjnu 2024 klesla zaměstnanost ve federální vládě o 330 tisíc míst, což je přibližně o 11 procent, dodali statistici.
Naopak přibylo míst v sociálních službách, a to o 9000.
