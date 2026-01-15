Temelín jde do technologického upgradu: miliardy, AI a nový řídicí systém
ČEZ letos investuje do modernizace Jaderné elektrárny Temelín 3,8 miliardy korun. Je to o 700 milionů korun více než loni. Elektrárna dokončí přechod na delší palivový cyklus, bude pokračovat modernizace řídicího systému nebo rozšiřování využití umělé inteligence a moderních kontrolních metod. Letos Temelín čekají dvě odstávky a energetici přijmou stovku nových lidí.
Temelín bude v tomto roce pokračovat v přechodu na nový řídicí systém od společnosti Westinghouse. Už od loňského roku využívá část nového řídicího systému první blok. V prvních měsících letošního roku technici udělají stejnou úpravu také na druhém bloku. Modernizace, která začala před třemi roky, skončí v roce 2029. „Přechod je postupný, probíhá během odstávek. Už od loňského roku pracují operátoři v prostředí nového systému a ten také řídí přibližně třetinu zařízení na prvním bloku. Na druhém bloku bude přechod probíhat v podstatě velmi podobně,“ uvedl Petr Měšťan, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.
Letos také energetici dokončí přechod na delší palivový cyklus, který začal v roce 2023. Provoz mezi odstávkami se o půl roku prodlouží. Energetikům to umožní větší podíl čerstvých palivových souborů umístěných do reaktoru. „Díky prodloužení palivového cyklu snížíme čerpání životnosti zařízení díky menšímu počtu odstavování, a tedy i vychlazování a náhřevu bloků. Získáme i vyšší výrobu na úrovni téměř dvou terawatthodin ročně za obě jaderné elektrárny. Už předloni jsme dokončili přechod na delší palivovou kampaň v Dukovanech,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
V Jaderné elektrárně Dukovany letos společnost ČEZ investuje do obnovy a modernizace zařízení 4,4 miliardy korun, což je o 200 milionů více než loni. Firma má v plánu několik investičních akcí a počítá s tím, že čtyři dukovanské bloky bude provozovat nejméně 60 let. První dukovanský blok je v současnosti plánovaně odstaven, zbývající tři bloky jsou v provozu.
Na letošní rok plánuje Temelín dvě odstávky. Nejprve v polovině února energetici odstaví na dva měsíce druhý blok. V polovině října pak přibližně na stejnou dobu přeruší provoz také první blok. Při odstávkách technici vymění palivo. Do reaktoru obou bloků odborníci zavezou shodně po 66 nových palivových souborech, a naopak do skladu umístí sedm kontejnerů se 133 použitými soubory.
ČEZ chystá nabírat nové zaměstnance
I letos plánuje ČEZ do Temelína přijmout téměř stovku nových lidí. Šanci mají především lidé s technickou praxí nebo vzděláním. Zájem mají energetici hlavně o strojaře, elektrikáře nebo materiálové inženýry, ale uplatnění najdou i absolventi netechnických oborů. „Vedle generační obměny jsou to právě rozsáhlé modernizace, které s sebou nesou příležitosti pro nové pracovníky. Kromě operátorů a podpůrného technického personálu máme zájem například o techniky, kteří budou zajišťovat plánované investiční akce a údržbu zařízení,“ doplnil Měšťan.
Elektrárna také rozšíří využití umělé inteligence, která dva roky pomáhá práci s dokumentací. Ta zahrnuje tisíce projektových, bezpečnostních či provozních dokumentů. "Data představují firemní zlato. V prostředí jaderné elektrárny je jich obrovské množství, na obou elektrárnách je to dohromady dvanáct kilometrů regálů archivu. AI nám může práci s těmito daty hodně zefektivnit. Už ji využíváme pro práci s texty dokumentací, postupně ji chceme rozšířit i na obrázky, výkresy nebo schémata," uvedl ředitel.
Česko má šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách, v součtu loni vyrobily 32,066 terawatthodiny elektřiny. ČEZ do obou elektráren dohromady ročně investuje okolo sedmi miliard korun. Jaderná elektrárna Dukovany má čtyři bloky. Zakázku na stavbu dalších dvou bloků u Dukovan získala korejská společnost KHNP. Zástupci ČEZ a elektrárny Dukovany v úterý uvedli, že v této elektrárně letos firma investuje do obnovy zařízení 4,4 miliardy korun, o 200 milionů víc než vloni.
