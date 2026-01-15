Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Temelín jde do technologického upgradu: miliardy, AI a nový řídicí systém

Temelín jde do technologického upgradu: miliardy, AI a nový řídicí systém

Jaderná elektrárna Temelín
ČTK
ČTK
ČTK

ČEZ letos investuje do modernizace Jaderné elektrárny Temelín 3,8 miliardy korun. Je to o 700 milionů korun více než loni. Elektrárna dokončí přechod na delší palivový cyklus, bude pokračovat modernizace řídicího systému nebo rozšiřování využití umělé inteligence a moderních kontrolních metod. Letos Temelín čekají dvě odstávky a energetici přijmou stovku nových lidí.

Temelín bude v tomto roce pokračovat v přechodu na nový řídicí systém od společnosti Westinghouse. Už od loňského roku využívá část nového řídicího systému první blok. V prvních měsících letošního roku technici udělají stejnou úpravu také na druhém bloku. Modernizace, která začala před třemi roky, skončí v roce 2029. „Přechod je postupný, probíhá během odstávek. Už od loňského roku pracují operátoři v prostředí nového systému a ten také řídí přibližně třetinu zařízení na prvním bloku. Na druhém bloku bude přechod probíhat v podstatě velmi podobně,“ uvedl Petr Měšťan, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Letos také energetici dokončí přechod na delší palivový cyklus, který začal v roce 2023. Provoz mezi odstávkami se o půl roku prodlouží. Energetikům to umožní větší podíl čerstvých palivových souborů umístěných do reaktoru. „Díky prodloužení palivového cyklu snížíme čerpání životnosti zařízení díky menšímu počtu odstavování, a tedy i vychlazování a náhřevu bloků. Získáme i vyšší výrobu na úrovni téměř dvou terawatthodin ročně za obě jaderné elektrárny. Už předloni jsme dokončili přechod na delší palivovou kampaň v Dukovanech,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Jaderná elektrárna Dukovany
Aktualizováno

Dukovany omlazují za 4,4 miliardy. ČEZ chystá modernizaci strojoven a další zvýšení výkonu

Zprávy z firem

V Jaderné elektrárně Dukovany letos společnost ČEZ investuje do obnovy a modernizace zařízení 4,4 miliardy korun, což je o 200 milionů více než loni. Firma má v plánu několik investičních akcí a počítá s tím, že čtyři dukovanské bloky bude provozovat nejméně 60 let. První dukovanský blok je v současnosti plánovaně odstaven, zbývající tři bloky jsou v provozu.

nst

Přečíst článek

Na letošní rok plánuje Temelín dvě odstávky. Nejprve v polovině února energetici odstaví na dva měsíce druhý blok. V polovině října pak přibližně na stejnou dobu přeruší provoz také první blok. Při odstávkách technici vymění palivo. Do reaktoru obou bloků odborníci zavezou shodně po 66 nových palivových souborech, a naopak do skladu umístí sedm kontejnerů se 133 použitými soubory.

ČEZ chystá nabírat nové zaměstnance

I letos plánuje ČEZ do Temelína přijmout téměř stovku nových lidí. Šanci mají především lidé s technickou praxí nebo vzděláním. Zájem mají energetici hlavně o strojaře, elektrikáře nebo materiálové inženýry, ale uplatnění najdou i absolventi netechnických oborů. „Vedle generační obměny jsou to právě rozsáhlé modernizace, které s sebou nesou příležitosti pro nové pracovníky. Kromě operátorů a podpůrného technického personálu máme zájem například o techniky, kteří budou zajišťovat plánované investiční akce a údržbu zařízení,“ doplnil Měšťan.

Lukáš Kovanda: Zbrojaři ve varu. CSG s IPO nemohla trefit lepší dobu

Názory

Zbrojařské akcie v Evropě lámou historická maxima a Czechoslovak Group (CSG) toho chce využít. Skupina plánuje vstup na amsterodamskou burzu v době, kdy investoři sázejí na obranný průmysl víc než kdy dřív. Hlavními katalyzátory jsou Donald Trump, NATO a napětí kolem Grónska. Strnadovo načasování se zdá dokonalé.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Elektrárna také rozšíří využití umělé inteligence, která dva roky pomáhá práci s dokumentací. Ta zahrnuje tisíce projektových, bezpečnostních či provozních dokumentů. "Data představují firemní zlato. V prostředí jaderné elektrárny je jich obrovské množství, na obou elektrárnách je to dohromady dvanáct kilometrů regálů archivu. AI nám může práci s těmito daty hodně zefektivnit. Už ji využíváme pro práci s texty dokumentací, postupně ji chceme rozšířit i na obrázky, výkresy nebo schémata," uvedl ředitel.

Česko má šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách, v součtu loni vyrobily 32,066 terawatthodiny elektřiny. ČEZ do obou elektráren dohromady ročně investuje okolo sedmi miliard korun. Jaderná elektrárna Dukovany má čtyři bloky. Zakázku na stavbu dalších dvou bloků u Dukovan získala korejská společnost KHNP. Zástupci ČEZ a elektrárny Dukovany v úterý uvedli, že v této elektrárně letos firma investuje do obnovy zařízení 4,4 miliardy korun, o 200 milionů víc než vloni.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Temelín

Krutá pravda. Svět potřebuje dvakrát víc jaderné energie, než kolik umí vyrobit

Money

ČTK

Přečíst článek
Temelín

Upgrade systémů v Temelíně zajistí Westinghouse. Přijde si přitom na miliardy

Money

ČTK, vku

Přečíst článek

Proč stát nekoná proti Agrofertu? Chybí prý klíčový dokument

Proč stát nekoná proti Agrofertu? Chybí prý klíčový dokument
Profimedia
ČTK
ČTK

Státní zemědělský intervenční fond ještě nezačal vymáhat po holdingu Agrofert vrácení dotací z doby, kdy byl vlastník Agrofertu, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, ve střetu zájmů. Píše o tom server Seznam Zprávy. O vymáhání dotací informoval krátce před loňskými sněmovními volbami tehdejší ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Hnutí ANO volby vyhrálo a Babiš byl jmenován premiérem. Ministerstvo zemědělství, v jehož čele stanul Martin Šebestyán (za SPD), nyní podle serveru tvrdí, že mu chybí klíčový dokument.

Výborný podložil vymáhání analýzou, která potvrdila nezákonnost vyplácení dotací Agrofertu. „Ministerstvo nedisponuje takovýmto dokumentem,“ uvedl resort na dotaz serveru, zda má zmíněnou analýzu, podle níž firmy Agrofertu získaly více než sedm miliard korun na zemědělských dotacích nezákonně.

Státní zemědělský intervenční fond, který byl zadavatelem analýzy, serveru sdělil, že dokument má, odmítl ale potvrdit, zda je v něm kategoricky uvedeno, že je nezbytné miliardy vymáhat. „Právní analýza byla vytvořena v souvislosti s přípravou rozhodnutí fondu o zahájení předmětných řízení o vrácení dotace s dotčenými příjemci, které dosud nebylo učiněno (respektive vydáno). Její využití předpokládáme i v potenciálních soudních sporech, a proto jej nemůžeme poskytovat médiím ani dalším subjektům," řekla mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Eva Češpiva.

Andrej Babiš

Babiše brzdí zahraniční úřady. Převod Agrofertu do svěřenského fondu se zpožďuje

Zprávy z firem

Premiér Andrej Babiš nestihne zákonný termín pro vyřešení střetu zájmů. Převod akcií Agrofertu do svěřenského fondu se zdržel kvůli souhlasům zahraničních úřadů, na které podle něj nemá žádný vliv. Akcie prý převede okamžitě poté, co je získá.

ČTK

Přečíst článek

„Řízení o vrácení neoprávněně poskytnuté dotace je podle správního řádu zahájeno až doručením oznámení konkrétnímu příjemci, což se k dnešnímu dni nestalo,“ dodala. Argumentovala tím, že fond uplynulé měsíce strávil zadáváním blíže neurčených dalších odborných stanovisek externí advokátní kanceláři.

Vymáhání dotací dosud nespustil ani Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF), který rovněž Agrofertu dotace vyplácel. I tento fond serveru loni v prosinci tvrdil, že čeká na další právní analýzu. Seznam Zprávy také připomínají, že nový ministr Šebestyán, oficiálně do vlády nominovaný SPD, v minulosti jako ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu zmíněné miliardy dotací Agrofertu vyplatil.

Související

Sídlo holdingu Agrofert spojeného s expremiérem a šéfem ANO Andrejem Babišem v pražském Chodově.
Aktualizováno

Zemědělský fond je připravený pozastavit dotace Agrofertu, pokud bude Babiš ve střetu zájmů, říká ředitel Dlouhý

Politika

ČTK

Přečíst článek

Rekonstrukce táhnou. Úvěry stavebních spořitelen prudce vzrostly

rekonstrukce domu
iStock
ČTK
ČTK

Stavební spořitelny loni poskytly úvěry za 67,2 miliardy korun. Oproti roku 2024 se jejich objem zvýšil o 30,4 procenta. Rostl především zájem o úvěry, u nichž klienti neručí vlastní nemovitostí. Počet nových smluv o stavebním spoření se meziročně snížil o 3,4 procenta na 437 067, klesla také úhrnná cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen.

„Čísla za rok 2025 jasně ukazují, že stavební spořitelny jsou důležitou součástí financování lepšího bydlení v Česku,“ řekl výkonný ředitel Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) Pavel Čejka. „Právě dostupné nezajištěné úvěry na rekonstrukce bytů a domů a na energetické úspory dnes představují významný důvod, proč lidé stavební spoření aktivně využívají,“ dodal.

Nezajištěné úvěry, které se zpravidla využívají na rekonstrukce bydlení, tvořily 86 procent z celkem 51 258 poskytnutých úvěrů. Jejich objem meziročně vzrostl o 41,5 procenta na 38,8 miliardy korun.

Celkový počet poskytnutých úvěrů se meziročně zvýšil o 6,6 procenta. Vzrostla také průměrná výše úvěru. Zatímco v roce 2024 činila 1 071 200 korun, loni dosáhla 1 310 430 korun.

Výrobci pamětí jsou očima burziánů mašinami na peníze. Jak dlouho ještě?

Trhy

Výrobci pamětí a datových úložišť se řadí k největším burzovním vítězům. Investoři totiž sázejí na to, že rozmach umělé inteligence a masivní výstavba datových center budou vyžadovat stále víc výkonného hardwaru. A právě paměti jsou jednou z klíčových součástí celé AI revoluce. Firmy jako Micron, Seagate nebo Western Digital i jejich akcie díky tomu raketově rostou. Vkrádá se však otázka, jak dlouho může současná euforie vydržet?

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Stavební spoření zůstává pro klienty atraktivní

Zájem o nové smlouvy o stavebním spoření byl nižší než v roce 2024. Podle AČSS se ale i přes pokles ukazuje, že stavební spoření zůstává pro klienty atraktivní. „V době dražšího bydlení potvrzuje svou roli výhodného, bezpečného a předvídatelného zdroje financování, což dokazuje i 437 tisíc nově uzavřených smluv v roce 2025,“ uvedl Čejka.

Se snížením počtu nových smluv souvisel také pokles celkové cílové částky, na kterou lidé spoří. Loni dosáhla 292,6 miliardy korun, což je meziročně o 5,7 procenta méně. Cílová částka vyjadřuje budoucí záměry klientů, tedy kolik si hodlají naspořit nebo půjčit na bydlení.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Varšava

Fitch zhoršila výhled úvěrového ratingu Polska, prsty v tom má i prezident Nawrocki

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme