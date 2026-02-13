Deportace jednoho migranta stojí Trumpovu administrativu průměrně 133 tisíc dolarů
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vynaložila více než 40 milionů dolarů na deportaci zhruba 300 migrantů do zemí, s nimiž neměli žádné vazby. Vyplývá to ze zprávy demokratů ze senátního Výboru pro zahraniční vztahy. Podle autorů byly miliony dolarů převedeny zahraničním vládám formou jednorázových plateb, aniž by existoval systém, který by kontroloval, jak byly prostředky využity.
Průměrné náklady na jednoho deportovaného podle zprávy dosáhly zhruba 133 333 dolarů, píše Bloomberg. V případě Rwandy, která přijala sedm osob, činily náklady přibližně 1,1 milionu dolarů na osobu.
Zpráva rozebírá náklady kontroverzní politiky, v jejímž rámci byli cizinci posíláni do třetích zemí namísto návratu do vlasti. Bílý dům postup obhajoval tím, že je nutný pro vyhoštění nelegálních migrantů, jejichž domovské státy je odmítají přijmout. Organizace na ochranu práv migrantů však tvrdí, že praxe dopadá i na bezúhonné cizince a vystavuje je riziku přesunu do vzdálených a neznámých zemí bez reálné možnosti obrany.
Podle zprávy jeden z amerických úředníků v neveřejném rozhovoru uvedl, že program měl fungovat jako zastrašovací nástroj a nákladné odstrašující opatření, které mělo migranty přimět stáhnout žádosti o azyl. Výběr destinací, jako jsou Palau v Tichomoří či Eswatini v jižní Africe, měl podle něj signalizovat, že migranti mohou být posláni do vzdálených míst daleko od domova.
Největší část prostředků – celkem 32 milionů dolarů – směřovala do pěti zemí: Rovníkové Guineje, Rwandy, Salvadoru, Palau a Eswatini. Peníze byly převedeny přímo vládám těchto států, nikoli prostřednictvím třetích stran, a ministerstvo zahraničí podle autorů zprávy nevyužívá externí auditory ke kontrole jejich využití.
Rovníková Guinea, která se podle indexu Transparency International řadí mezi nejzkorumpovanější státy světa (172. místo ze 182 zemí), obdržela 7,5 milionu dolarů. To je podle zprávy více, než činila celková americká zahraniční pomoc této zemi za předchozích osm let dohromady.
Cesta až do Jižního Súdánu
Zpráva uvádí i konkrétní případy. Mexický občan byl například deportován téměř 13 tisíc kilometrů do Jižního Súdánu, přičemž náklady dosáhly odhadovaných 91 tisíc dolarů na osobu, včetně ubytování na americké vojenské základně v Džibuti během převozu. O několik týdnů později byl vrácen zpět do Mexika. Prezidentka Claudia Sheinbaumová podle zprávy uvedla, že její vláda o deportaci nebyla informována.
Jeden občan Jamajky byl navzdory rozhodnutí o vyhoštění do své vlasti poslán do Eswatini za více než 181 tisíc dolarů. Po několika týdnech Spojené státy znovu financovaly jeho převoz zpět na Jamajku. Jamajští představitelé podle autorů zprávy uvedli, že jeho návrat neodmítli.
Mluvčí ministerstva vnitřní bezpečnosti na žádost o komentář ke zveřejněné zprávě nereagoval.