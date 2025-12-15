Temelín letos vyrobí nejvíce elektřiny za dobu svého provozu
Jaderná elektrárna Temelín v tomto roce vyrobí zatím nejvíce elektřiny za dobu svého provozu. V neděli totiž překonala dosavadní roční maximum 16,48 terawatthodiny z roku 2017. Do konce roku by se mohla dostat přes hranici 17 terawatthodin, sdělil mluvčí elektrárny Marek Sviták. Temelín začal vyrábět elektřinu v roce 2000.
Elektrárna je největším výrobcem elektřiny v ČR, její produkce pokryje pětinu domácí spotřeby. „Jde o výsledek modernizačních programů a především změny palivových cyklů. Prodloužili jsme dobu provozu mezi odstávkami, samozřejmě s maximálním důrazem na bezpečnost. A letos se vše správně sešlo,“ řekl ředitel Jaderné elektrárny Temelín Jan Kruml.
Objem výroby jihočeské jaderné elektrárny bude v následujících letech záviset na tom, zda bude mít jednu nebo dvě odstávky ročně. Plánované odstávky jsou určené pro výměnu paliva, kontroly a investice. Příští rok energetici předem počítají s nižší výrobou. Temelín a Dukovany se podílejí na celkové produkci elektřiny v ČR asi dvěma pětinami. V roce 2023 dodaly do sítě 30,4 z celkových 71 terawatthodin elektřiny.
„Naší snahou je maximálně efektivní a bezpečný dlouhodobý provoz. České jaderné elektrárny jsou klíčovým bezemisním zdrojem, na které se mohou české domácnosti i firmy dlouhodobě spoléhat,“ uvedl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.
Česká skupina Second Foundation se hodlá zařadit mezi nejvýznamnější evropské investory do bateriových úložišť. „Máme už pět dokončených projektů, především v Japonsku a Německu, a dalších dvacet úložišť stavíme,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz podnikatel a investor Vojtěch Kačena, který Second Foundation spoluzakládal a je dnes její hlavní tváří.
Od Prahy až po Tokio. Vojtěch Kačena staví bateriová úložiště a míří mezi globální elitu energetiky
Zprávy z firem
Česká skupina Second Foundation se hodlá zařadit mezi nejvýznamnější evropské investory do bateriových úložišť. „Máme už pět dokončených projektů, především v Japonsku a Německu, a dalších dvacet úložišť stavíme,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz podnikatel a investor Vojtěch Kačena, který Second Foundation spoluzakládal a je dnes její hlavní tváří.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.