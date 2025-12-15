Temelín letos vyrobí nejvíce elektřiny za dobu svého provozu

Nový magazín právě vychází!

Jaderná elektrárna Temelín
Jaderná elektrárna Temelín v tomto roce vyrobí zatím nejvíce elektřiny za dobu svého provozu. V neděli totiž překonala dosavadní roční maximum 16,48 terawatthodiny z roku 2017. Do konce roku by se mohla dostat přes hranici 17 terawatthodin, sdělil mluvčí elektrárny Marek Sviták. Temelín začal vyrábět elektřinu v roce 2000.

Elektrárna je největším výrobcem elektřiny v ČR, její produkce pokryje pětinu domácí spotřeby. „Jde o výsledek modernizačních programů a především změny palivových cyklů. Prodloužili jsme dobu provozu mezi odstávkami, samozřejmě s maximálním důrazem na bezpečnost. A letos se vše správně sešlo,“ řekl ředitel Jaderné elektrárny Temelín Jan Kruml.

Objem výroby jihočeské jaderné elektrárny bude v následujících letech záviset na tom, zda bude mít jednu nebo dvě odstávky ročně. Plánované odstávky jsou určené pro výměnu paliva, kontroly a investice. Příští rok energetici předem počítají s nižší výrobou. Temelín a Dukovany se podílejí na celkové produkci elektřiny v ČR asi dvěma pětinami. V roce 2023 dodaly do sítě 30,4 z celkových 71 terawatthodin elektřiny.

„Naší snahou je maximálně efektivní a bezpečný dlouhodobý provoz. České jaderné elektrárny jsou klíčovým bezemisním zdrojem, na které se mohou české domácnosti i firmy dlouhodobě spoléhat,“ uvedl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

EU dodala Kyjevu dva miliony kusů dělostřelecké munice

Kaja Kallasová
ČTK
ČTK
ČTK

Evropská unie letos dodala na Ukrajinu dva miliony kusů dělostřelecké munice, které přislíbila, uvedla v Bruselu šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Na jednání unijních ministrů zahraničí se bude podle ní rozhodovat o dalších sankcích proti takzvané ruské stínové flotile. Lodě, které jsou její součástí, Moskva používá k obcházení sankcí týkajících se exportu ruské ropy.

Podle Kallasové pokračují jednání o finanční podpoře pro Ukrajinu na roky 2026 a 2027. Evropská komise pro jednání navrhla dvě možnosti, první je půjčka od Evropské unie, druhou reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy. Vyjednávání o reparační půjčce jsou „stále náročnější, ale ještě máme několik dní na dosažení dohody“, řekla šéfka unijní diplomacie novinářům.

Připomněla, že jde o téma, kterým se bude zabývat summit EU, který v Bruselu začíná ve čtvrtek. „Jak řekl předseda Evropské rady (António) Costa, to jednání neopustíme bez rozhodnutí o financování pro Ukrajinu,“ dodala Kallasová.

Costa v nedávném dopise lídrům uvedl, že by mohla být Evropská rada opět jednodenní, nicméně později naznačil, že je připraven jednat i tři dny.

Podle většiny unijních prezidentů a premiérů je nejlepší variantou využití reparační půjčky, k tomu má ale stále výhrady Belgie, kde se nachází největší množství zmrazených ruských aktiv a které se obává právních kroků ze strany Moskvy. Předem se ozvalo Maďarsko a Slovensko s tím, že žádnou vojenskou pomoc Kyjevu nepodpoří. O víkendu se k nim přidal designovaný český premiér Andrej Babiš, který ve videu na síti X řekl, že Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny a že Česko nemá peníze pro jiné státy a nebude za nic ručit.

Steve Witkoff

Witkoff: Americko-ukrajinská jednání o míru přinesla výrazný pokrok

Politika

Jednání v Berlíně mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a americkou delegací za účasti zvláštního vyslance amerického prezidenta Donalda Trumpa Steva Witkoffa a Trumpova zetě Jareda Kushnera přineslo výrazný pokrok, uvedl Witkoff. Předmětem diskuse byl především plán na ukončení rusko-ukrajinské války.

ČTK

Přečíst článek

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS)

Fiala: Doufám, že vláda Andreje Babiše bude pokračovat v muniční iniciativě

Politika

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) doufá, že se nastupující kabinet ANO, SPD a Motoristů nechá přesvědčit o významu české muniční iniciativy a bude v ní nějakým způsobem pokračovat. Kritiku iniciativy, která zajišťuje velkorážovou munici pro Ukrajinu čelící ruské vojenské invazi, pokládá za mimořádně nezodpovědnou. Iniciativa je unikátní a v zahraničí oceňovaná věc, byla by velká chyba toto zničit, řekl Fiala.

ČTK

Přečíst článek

Akustika je nový luxus: Češi chtějí ticho i v běžných bytech, říká výrobce dveří

Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Český výrobce interiérových dveří Doornite potvrzuje pověst jedné z nejrychleji rostoucích firem ve svém segmentu. Polovina výroby dnes míří na export a společnost dál posiluje zejména na Balkáně a v Beneluxu.

„Export nám v posledních dvou letech extrémně pomohl. Když český rezidenční trh výrazně zpomalil, zahraniční poptávka udržela výrobu na stabilní úrovni,“ říká spolumajitel Pavel Šatný. Doornite dnes vyváží do asi dvanácti zemí. Silnou pozici má už více než deset let v zemích bývalé Jugoslávie, další dynamiku přináší Benelux.

Díky novému partnerovi se v Belgii prodá až 15 tisíc dveří ročně. „Benelux je náročný trh, ale pokud dodržíte kvalitu a termíny, vzniká dlouhodobá důvěra. To je pro nás klíčové,“ doplňuje Šatný.

Riverside Karlin

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

Reality

Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Na Balkáně si firma drží pozici díky schopnosti přizpůsobit design lokálním preferencím. Zatímco střední Evropa chce minimalismus, v Srbsku či Kosovu se prodávají výraznější, zdobenější modely.

Akustika je nová priorita

Rostoucí poptávka po nájemním bydlení zjednodušuje standardy, ale zvyšuje nároky na kvalitu a odolnost. Klíčovým trendem je také akustika. „Lidé investují do bytů za 150 až 180 tisíc korun za metr. Očekávají absolutní komfort, a to včetně akustického. Hlukové útlumy, které jsme dříve montovali jen do nemocnic, dnes běžně používáme i v bytové výstavbě,“ říká Šatný.

Dornnite nedávno otevřel nový showroom v Bělehradě, který má být základnou pro region, kde probíhá masivní rezidenční výstavba. „V Srbsku vidíme obrovský potenciál. Bělehrad je dnes investičně žhavější než řada západoevropských měst,“ hodnotí Šatný.

S oživováním realitního trhu plánuje firma posílit projektovou akvizici a růst stabilně o deset procent. Zásadní ale bude zvládnout kapacity. „Montážníků je kritický nedostatek. I proto si musíme pečlivě vybírat, do kterých projektů půjdeme. Chceme dělat méně zakázek, ale s větší přidanou hodnotou,“ uzavírá Šatný.

Pavel Šatný byl hostem podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i na oblíbených podcastových platformách. Jsme na Spotify a Apple Podcasts. 

