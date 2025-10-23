Nový magazín právě vychází!

Léčba rakoviny je na dosah. Trump a jeho politici jí však házejí klacky pod nohy

mRNA vakcíny by mohly zásadně proměnit léčbu rakoviny
ČTK
nst
nst

Zásadním způsobem pomohly vakcíny mRNA zkrotit pandemii covidu-19 a nyní by se jim mohl podobný kousek povést i u pacientů s rakovinou. Technologie, oceněná Nobelovou cenou, by podle nových poznatků mohla zásadně proměnit léčbu zhoubné nemoci.

Podle nové studie vědců z Floridské univerzity a Texaského onkologického centra MD Anderson žili pacienti s pokročilým karcinomem plic nebo kůže, kteří dostali mRNA vakcínu proti covidu do 100 dnů od zahájení imunoterapie, výrazně déle než ti, kteří očkování nepodstoupili. Výsledky byly zveřejněny v časopise Nature a shrnul je server Bloomberg.

Výjimečné vlastnosti mRNA technologie

Analýza více než tisíce zdravotních záznamů z nemocnice MD Anderson v Houstonu ukázala, že očkovaní pacienti s nemalobuněčným karcinomem plic přežívali v průměru 37 měsíců – téměř dvakrát déle než neočkovaní. U nemocných s metastatickým melanomem se medián přežití zvýšil z 27 na 40 měsíců. Žádný podobný efekt se přitom neprojevil po očkování proti chřipce nebo zápalu plic, což podle autorů potvrzuje výjimečné vlastnosti mRNA technologie.

Výsledky naznačují, že vakcíny vyvinuté původně k ochraně proti virům mohou zároveň posílit imunitní systém v boji s nádory. Pokud se to potvrdí, mohly by doplnit léky, jako je Keytruda od společnosti Merck, které už proměnily dříve smrtelnou melanomovou diagnózu v léčitelnou nemoc.

„Dopady jsou mimořádné – tohle by mohlo zcela změnit celé odvětví,“ uvedl Elias Sayour, dětský onkolog z University of Florida Health a jeden z autorů studie. Jeho tým dlouhodobě zkoumá, jak lze pomocí mRNA aktivovat imunitu proti nádorům. V laboratorních testech se kombinace mRNA vakcíny a imunoterapie ukázala jako účinná i proti nádorům, které dříve nereagovaly.

Podle australského vědce Setha Cheethama z University of Queensland spočívá účinek v aktivaci molekuly interferonu – přirozené obrany těla proti infekcím. Tato reakce podle něj spolupracuje s léky, které „uvolňují brzdy“ imunitních buněk T. „Dva mechanismy působí společně. Výsledky jsou mimořádně slibné,“ uvedl.

Politické překážky

Tým nyní plánuje rozsáhlou klinickou studii. Výzkum přichází v době, kdy budoucnost mRNA technologií čelí politickým překážkám – americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. letos v srpnu zrušil 22 federálních grantů v hodnotě téměř půl miliardy dolarů, určených právě pro projekty mRNA vakcín.

Vědci krok označili za neodůvodněný a varovali, že může zpomalit vývoj terapií schopných zachraňovat životy. „Ti z nás, kteří pracují v oblasti onkologie, jsou ale stále optimističtí,“ uvedl Tyler Jacks, prezident nadace Break Through Cancer a profesor biologie na MIT. „Data z této studie nám připomínají, že široká stimulace imunitního systému může být v léčbě rakoviny velmi přínosná.“

Podobně jako vakcína BCG, která se kromě prevence tuberkulózy používá také k léčbě nádorů močového měchýře, by i mRNA technologie mohla jednou představovat univerzální nástroj k „probouzení“ imunity v boji proti nádorům.

Karel Pučelík: Polsko chce osvobodit rodiny od daně z příjmu. Proč se raději neinspirovat, i když to zní dobře

Karol Nawrocki
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Polský prezident chce ulevit rodinám. Zní to úctyhodně, že? Ve výsledku dost možná ale udělá díru do rozpočtu, peníze rozdá bohatým a potřební zůstanou na holičkách. Opatření je dalším příkladem, že plošné daňové úlevy ekonomickou nerovnost nesnižují, ale spíše zvyšují. Politici je ale mají rádi, protože jsou to levné populistické dárky pro voliče. Efektivní ekonomická a sociální politika se ale dělá jinak.

Polský prezident Karol Nawrocki minulý týden podepsal svůj vlastní návrh zákona, na jehož základě by měly být rodiny s dvěma a více dětmi osvobozeny od daně z příjmu. Prezident zvolený na konzervativní a do značné míry populistický blok Právo a Spravedlnost tak splnil svůj slib z volební kampaně.

Úleva se bude vztahovat na příjmy až do výše příjmu 140 tisíc zlotých (cca 800 tisíc korun nebo 33 tisíc eur) ročně, což je pohodlně nad průměrnou mzdou. Příjmy nad touto hranicí se budou danit dle obvyklých pravidel.

Podle Nawrockého opatření odlehčí rodinám od finančního tlaku, podnítí ekonomickou aktivitu a zvýší spotřebu. V konečném důsledku má z daňových prázdnin ekonomika benefitovat, i když státnímu rozpočtu pěkně pustí žilou. Úlevy vyjdou na částku kolem tří miliard eur, které podle prezidentské kanceláře pokryjí výnosy ze zpřísnění daňového systému. I polští experti však upozorňují, že je to velmi optimistický odhad.

Jestli Nawrocki umí dobře účtovat se dozvíme až v roce 2027, kdy bude k dispozici první bilance. Už dnes ale lze konstatovat, že jde o krok velmi netradiční. A i když zní dobře, tak naplňuje znaky spíše populistického rozhazování s nejasnými výsledky, než rozvážné a efektivní sociální politiky.

Pomoc nebo dárek pro voliče?

Rodiny, zvláště s větším počtem dětí, jsou jednou z ohrožených skupin rostoucími životními náklady, nedostatkem bydlení i chudobou. Ty, které netěží z mezigenerační podpory, nemají v systému moc možností, jak svou situaci výrazně zlepšovat. Je proto zcela na místě, aby státy hledaly způsoby pomoci. Konzervativní politici navíc bývají posedlí porodností, a tady by finanční motivace mohla udělat víc, než nic nepřinášející pokusy o definici v manželství v ústavě.

Na první pohled vypadá polské řešení jako levicové a sociální. Jenže opravdu jen na první pohled. Jestli někoho napadá, že pomůže ohroženým rodinám a sníží nerovnosti, bude nepříjemně překvapen. Paradoxně k ekonomické nerovnosti velmi pravděpodobně ještě přispěje. Když se podíváte na další ekonomické návrhy Karola Nawrockého, je jasné, že o sociální rovnost prezidentovi nejde. Obsahují například osekání daně z kapitálových zisků a další úlevy, které využijí téměř výhradně bohatí lidé. Je to populismus pro jeho vlastní voliče. Nic víc, nic míň.

Úlevy pro bohaté

S plošnými daňovými úlevami coby sociálním opatřením to není tak jednoduché. V této polské podobě, a tamější ekonomové na to upozorňují, skončí většina peněz u střední třídy a u bohatších rodin. Naopak rodiny s malými příjmy si slevy skoro vůbec nevšimnou. Zatímco bohaté rodiny slevu využijí na maximum a ušetří ročně skoro 2600 eur, ty s příjmy na úrovni minimálních mezd ušetří kolem dvou stovek. Přitom jsou to právě tito lidé, kteří snižují spotřebu, bojují s účty za bydlení a musí se dvakrát rozhodovat, jestli opravdu chtějí dalšího potomka.

Drtivá většina Poláků zákon samozřejmě podporuje. Kdo by nechtěl víc peněz bez práce? Je to ale krátkozraké a nelogické, zvláště u nízkopříjmových domácností. Ty totiž dostanou z celkového balíku úlev jen zlomek, většinu poberou jejich movitější spoluobčané. O náklady se ale podělí všichni – ba dokonce je pocítí hlavně ti chudší.

Pokud budou v rozpočtu peníze chybět, dluhy zaplatí celý národ. To se může odrazit i ve veřejných výdajích, například ve zdravotnictví nebo školství, na které spoléhají chudší domácnosti, bohatší (kteří úlev využijí maximálně) obvykle mají možnost využívat soukromých škol a zdravotnictví.

Plošná opatření nejsou efektivní

Nabízí se otázka, zda vůbec nejbohatším ulevovat. Co z toho společnost má? Patrně nezvýší spotřebu tak, jako to lze očekávat u nejchudších. Peníze dost možná nakonec skončí na spořících účtech nebo v investicích.

U nás podobná diskuse probíhala vcelku nedávno v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy. Jak potvrzuje studie think tanku IDEA, i tato reforma vzešlá ze spolupráce ANO s ODS byla ku prospěchu zejména bohatým, progrese už tak dosti nepříliš progresivního daňového systému oslabila a nerovnost dokonce vzrostla.

To, že nějaký zákon vypadá sociálně, ještě neznamená, že skutečně sociální je. Je třeba vždy číst etiketu, nestačí jen vidět obal. Pokud má opatření vést k větší rovnosti, je nutné s téměř hodinářskou přesností směřovat peníze tam, kde jsou potřeba. Efektivní sociální politika musí být cílená přesně na ty skupiny, které čelí největším obtížím a kde se výsledek nejvíce propíše do ekonomiky. Plošná opatření k tomu zpravidla nevedou.

Volkswagen nemá čipy. Hrozí, že do týdne zastaví výrobu

Jak ven z německé automobilové krize?
ČTK
ČTK
ČTK

Automobilový koncern Volkswagen nevyloučil, že bude muset kvůli problémům s dodávkami čipů od nizozemské společnosti Nexperia krátkodobě omezit výrobu. S odvoláním na interní dokument firmy o tom informovala ve středu agentura DPA.

Podle bulvárního deníku Bild se výroba aut značky Golf ve Wolfsburgu má zastavit už příští týden. Situací se podle mluvčího německého ministerstva hospodářství zabývá i spolková vláda.

„V současnosti není výroba omezena. Vzhledem k dynamickému vývoji ale krátkodobý dopad na produkci nelze vyloučit,“ stojí podle DPA v interním dokumentu koncernu.
Volkswagen podle něj zahájil předběžná jednání s úřadem práce, aby mohl případně zavést režim kurzarbeit – zkrácené pracovní doby pro desítky tisíc zaměstnanců. Firma odmítla situaci komentovat.

Problém začal v Nizozemsku, končí v Německu

Dodavatelský řetězec narušila nizozemská vláda, která převzala kontrolu nad společností Nexperia kvůli obavám, že by podnik mohl předávat citlivé technologie své mateřské firmě Wingtech v Číně. Peking reagoval zákazem vývozu hotových výrobků z čínské divize Nexperie. Tím se zastavily dodávky čipů pro evropské výrobce.

Nexperia původně patřila koncernu Philips. Čínská společnost Wingtech ji v roce 2018 koupila za zhruba 3,6 miliardy dolarů (přibližně 76 miliard korun).

Zastavení výroby golfů

Podle informací deníku Bild, který se odvolává na tři nezávislé zdroje, má Volkswagen zastavit výrobu modelu Golf v závodě ve Wolfsburgu příští středu. Automobilka v úterý popřela, že by plánované omezení výroby dvou klíčových modelů – Golf a Tiguan – přímo souviselo s problémy kolem Nexperie.

Automobilka Mercedes-Benz uvedla, že v souvislosti s výpadkem dodávek čipů žádné potíže neočekává. „Máme stabilní vztahy s dodavateli a z čipové krize jsme se poučili,“ uvedla firma.

Berlín hledá cestu z krize

Podle mluvčího německého ministerstva hospodářství je vláda s vývojem situace znepokojena a hledá řešení. „Jsme v kontaktu s čínskou vládou i s evropskými partnery,“ uvedl mluvčí. Cílem je zajistit, aby se výpadek čipů nepřelil do dalších odvětví, která jsou na jejich dodávkách závislá.

