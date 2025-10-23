Léčba rakoviny je na dosah. Trump a jeho politici jí však házejí klacky pod nohy
Zásadním způsobem pomohly vakcíny mRNA zkrotit pandemii covidu-19 a nyní by se jim mohl podobný kousek povést i u pacientů s rakovinou. Technologie, oceněná Nobelovou cenou, by podle nových poznatků mohla zásadně proměnit léčbu zhoubné nemoci.
Podle nové studie vědců z Floridské univerzity a Texaského onkologického centra MD Anderson žili pacienti s pokročilým karcinomem plic nebo kůže, kteří dostali mRNA vakcínu proti covidu do 100 dnů od zahájení imunoterapie, výrazně déle než ti, kteří očkování nepodstoupili. Výsledky byly zveřejněny v časopise Nature a shrnul je server Bloomberg.
Výjimečné vlastnosti mRNA technologie
Analýza více než tisíce zdravotních záznamů z nemocnice MD Anderson v Houstonu ukázala, že očkovaní pacienti s nemalobuněčným karcinomem plic přežívali v průměru 37 měsíců – téměř dvakrát déle než neočkovaní. U nemocných s metastatickým melanomem se medián přežití zvýšil z 27 na 40 měsíců. Žádný podobný efekt se přitom neprojevil po očkování proti chřipce nebo zápalu plic, což podle autorů potvrzuje výjimečné vlastnosti mRNA technologie.
Výsledky naznačují, že vakcíny vyvinuté původně k ochraně proti virům mohou zároveň posílit imunitní systém v boji s nádory. Pokud se to potvrdí, mohly by doplnit léky, jako je Keytruda od společnosti Merck, které už proměnily dříve smrtelnou melanomovou diagnózu v léčitelnou nemoc.
„Dopady jsou mimořádné – tohle by mohlo zcela změnit celé odvětví,“ uvedl Elias Sayour, dětský onkolog z University of Florida Health a jeden z autorů studie. Jeho tým dlouhodobě zkoumá, jak lze pomocí mRNA aktivovat imunitu proti nádorům. V laboratorních testech se kombinace mRNA vakcíny a imunoterapie ukázala jako účinná i proti nádorům, které dříve nereagovaly.
Podle australského vědce Setha Cheethama z University of Queensland spočívá účinek v aktivaci molekuly interferonu – přirozené obrany těla proti infekcím. Tato reakce podle něj spolupracuje s léky, které „uvolňují brzdy“ imunitních buněk T. „Dva mechanismy působí společně. Výsledky jsou mimořádně slibné,“ uvedl.
Politické překážky
Tým nyní plánuje rozsáhlou klinickou studii. Výzkum přichází v době, kdy budoucnost mRNA technologií čelí politickým překážkám – americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. letos v srpnu zrušil 22 federálních grantů v hodnotě téměř půl miliardy dolarů, určených právě pro projekty mRNA vakcín.
Vědci krok označili za neodůvodněný a varovali, že může zpomalit vývoj terapií schopných zachraňovat životy. „Ti z nás, kteří pracují v oblasti onkologie, jsou ale stále optimističtí,“ uvedl Tyler Jacks, prezident nadace Break Through Cancer a profesor biologie na MIT. „Data z této studie nám připomínají, že široká stimulace imunitního systému může být v léčbě rakoviny velmi přínosná.“
Podobně jako vakcína BCG, která se kromě prevence tuberkulózy používá také k léčbě nádorů močového měchýře, by i mRNA technologie mohla jednou představovat univerzální nástroj k „probouzení“ imunity v boji proti nádorům.
