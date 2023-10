O projektu gigafactory u Plzně se rozhodne do konce roku. I bez Volkswagenu

Čas, po který může Česko jednat s automobilkou Volkswagen o umístění továrny na baterie pro elektromobily, takzvané gigafactory, na Plzeňsku, se blíží ke konci. Po středečním jednání vlády to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj je třeba, aby jednání v dohledné době dospěla k výsledku. V případě oddalování rozhodnutí by se Česko mělo soustředit na další strategické projekty.

Volkswagen vybírá z několika evropských zemí lokalitu pro umístění gigafactory, s Českem jedná o areálu armádního letiště v Líních u Plzně. Fiala řekl, že příprava oblasti pro případné umístění továrny přináší české vládě politické i ekonomické náklady. „Musí to vést k nějakému výsledku v dohledném čase. I mně se zdá, že čas, po který můžeme mít připravenu tuto lokalitu a můžeme dál jednat, se pomalu blíží ke konci,“ řekl premiér.

Podle něj nazrává čas k tomu, aby česká strana věděla, zda vývoj směřuje k úspěchu projektu. Česko bude s německou automobilkou dál jednat, ale pokud se bude rozhodnutí dál oddalovat, bude se vláda muset soustředit na jiné rozjednané strategické projekty, podotkl premiér.

VW na rozhodnutí úplně nespěchá

Německá média ve středu citovala českého ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (STAN), že Česko nemůže čekat věčně a potřebuje rozhodnutí do konce roku. „Nemůžeme čekat věčně, musíme se rozhodnout ještě letos,“ řekl Síkela v rozhovoru pro čtvrteční vydání listu Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Thomas Schmall z představenstva Volkswagenu ale podle DPA uvedl, že na rozhodnutí není žádný spěch. V nejzazším případě podle něj může koncern rozhodnout v roce 2025. FAZ nicméně poznamenal, že věci se možná daly do pohybu, protože tento měsíc chce do Prahy přijet generální ředitel koncernu Volkswagen Oliver Blume, který bude jednat s Fialou a Síkelou.

Česko chce mít plán B

Síkela považuje za správné učinit rozhodnutí co nejrychleji. „Učinil jsem opravdu všechno a za velkou politickou cenu, aby se investice uskutečnila,“ řekl Síkela v rozhovoru s FAZ s tím, že přesvědčil i většinu místních skeptických obyvatel. Pokud by se rozhodnutí odložilo, vláda by na to podle Síkely zareagovala. „Další investoři ukazují větší zájem,“ řekl český ministr bez upřesnění. FAZ poznamenal, že v Česku se spekuluje o jihokorejském výrobci baterií LG.

Pokud by Volkswagen z investice v Česku vycouval, tak by se podle FAZ Češi i vzhledem k americkým dotacím příliš nedivili, ale byli by zklamaní. Volkswagen se totiž soustředí i na podobný projekt v USA, kde by mohl využít dotace Washingtonu. Česko si ale chce automobilový průmysl udržet. „Úspěšná budoucnost českého hospodářství je velmi silně spojena s přechodem výroby od klasických automobilů k elektromobilům,“ řekl Síkela. K tomu jsou potřebné vedle baterií také čipy. A o továrně na čipy vyjednává Síkela s americkým investorem.

VW vybírá mezi Polskem, Maďarskem a Líněmi, kde by továrna zaměstnala do 4000 lidí. Její stavbu odmítají místní aerokluby a piloti využívající záložní armádní plochu, v některých okolních obcích se podepisuje petice proti stavbě. Stát investici podporuje, chce v místě postavit strategický podnikatelský park (SPP). Vláda loni v červenci stanovila klíčové stavby v lokalitě a je připravena dát na ně devět miliard korun.

