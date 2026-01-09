Nový magazín právě vychází!

Města dusí paragrafy. Územní plán má být vize, ne šifra

Územní plánování v Česku připomíná jazyk, kterému rozumí jen úzká skupina úředníků. Partner PRK Partners a starosta Roman Pečenka v talkshow Na kus řeči s právníky vysvětluje, proč systém selhává a jaké změny by mohly vrátit plánování smysl i lidem.

V novém díle talkshow Na kus řeči s právníky se advokátka Martina Javorová zaměřila na téma, které zásadně ovlivňuje rozvoj českých měst a obcí, přestože často zůstává skryto pod nánosem byrokracie. Jejím hostem byl partner advokátní kanceláře PRK Partners Roman Pečenka, který do diskuse vnesl unikátní pohled experta na právo nemovitostí i praktické zkušenosti z výkonu funkce starosty. Společně rozebírají, proč je současné územní plánování pro běžného občana i volené zástupce nesrozumitelné a jakým způsobem by se mělo proměnit, aby přestalo být vnímáno jako pouhá „úřednická technika“ a stalo se skutečným nástrojem pro budoucnost.

Roman Pečenka v rozhovoru kritizuje současné terminologické nastavení stavebního zákona, které proces plánování zbytečně odcizuje lidem. Navrhuje odklon od rigidního pojmosloví směrem k „vizi pro území“, která by srozumitelnou češtinou definovala strategický směr rozvoje každé obce.

Diskuse se dotýká i neefektivity aktuálního systému, kdy stejná procesní pravidla platí pro metropoli typu Prahy i pro ty nejmenší obce, což vede k paralýze rozvoje a neúměrně dlouhým lhůtám pro schvalování jakýchkoliv změn. Územní plán by podle něj neměl končit v zaprášené skříni, ale měl by být živou společenskou smlouvou mezi obcí, jejími občany a vlastníky pozemků.

Významná část debaty je věnována také konkrétním dopadům regulace na náš každodenní prostor. Hosté se zamýšlejí nad tím, jak přísná pravidla pro ochranu zemědělské půdy či technické normy pro bezpečnost chodců někdy paradoxně brání vzniku funkčních a estetických řešení.

AI v právu: pomocník i hrozba. Nejhorší jsou přesvědčivě znějící, ale falešné právní dokumenty, říká expert

Zprávy z firem

Nový díl talkshow Na kus řeči s právníky se zabývá praktickým nasazováním umělé inteligence v právnické praxi, hostem je Daniel Vejsada, associate partner PRK Partners, specializující se na praktické i právní stránky umělé inteligence. Moderátor tohoto dílu je Tereza Erényi, advokátka PRK Partners.

Přečíst článek

Velkým tématem je i aktuální absence regulace oplocení v novém stavebním zákoně. Roman Pečenka varuje před nekontrolovaným nárůstem betonových ohrad, které vznikají kvůli ohýbání významu slov a nedostatečné ochraně veřejného prostranství. Celý díl nabízí hlubší vhled do toho, jak by se mělo moderní plánování vyvíjet, aby podporovalo komunitní život a udržitelné prostředí, místo aby jej pouze svazovalo nehybnými paragrafy.

Na závěr Roman Pečenka prozradí své plány týkající se nového podcastu, který se zaměří zejména na téma metropolitního plánu a územního plánování.

Aktuální epizoda podcastu Na kus řeči s právíky se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na podcastových platformách. Jsme na Spotify i Apple Podcasts. 

Delší zkušebka, kratší výpovědi. Právníci hodnotí klíčové změny zákoníku práce

Zprávy z firem

V nejnovějším dílu talkshow „Na kus řeči s právníky“ advokátní kanceláře PRK Partners moderátorka Kristýna Faltýnková vyzpovídala nového associate partnera Daniela Vejsadu na téma připravované flexinovely zákoníku práce, která vstoupí v účinnost od 1. června 2025. Tato novela přináší několik významných změn, které ovlivní jak zaměstnance, tak zaměstnavatele.

Přečíst článek

