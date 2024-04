Preventivní restrukturalizace a insolvence. V čem se liší? Odpovídají právníci

Nový díl podcastu Právo k Ranní Kávě se po dvou letech vrací k tématu tzv. preventivní restrukturalizace, tedy slovy zákona postupu, který směřuje k předejití úpadku a zachování nebo obnově provozuschopnosti obchodního závodu podnikatele. Preventivní restrukturalizace je nově upravena stejnojmenným zákonem účinným teprve od 1. ledna 2024.

Jaký může mít preventivní restrukturalizace význam pro obchodní korporace a jejich statutární orgány? Kdy ji lze, či naopak nelze uplatnit? A jak takový proces preventivní restrukturalizace může vypadat? Otázky pro Bohumila Havla, advokáta PRK Partners a spoluautora komentáře ke zmíněnému zákonu, který byl hostem Martina Frolíka, moderátora právního podcastu. Ve společném rozhovoru se budou zabývat i otázkou vztahu preventivní restrukturalizace a insolvencí a podtrhnou hlavní rozdíly mezi oběma instituty.

Druhá část podcastu se tradičně věnuje novinkám z legislativy a judikatury, kterými provází advokátka Kristýna Faltýnková. Z legislativy přiblíží návrh novely advokátního tarifu, kterým se valorizují odměny advokátů za provedené úkony vzhledem k ekonomickému vývoji, ke kterému došlo od poslední valorizace tarifu v roce 2006. Dalšími novinkami z legislativy jsou např.: návrh vyhlášky k novému stavebnímu zákonu, poskytující detaily k otázce územního plánování; návrh zákona na zrušení zákona o prodejní době v maloobchodech; návrh novely zákona o specifických zdravotních službách, který zároveň mění zákon o ochraně veřejného zdraví; či novela zákona o střelných zbraních reagující na tragický útok ozbrojeného útočníka na půdě Filosofické fakulty Univerzity Karlovy ze dne 21. prosince 2023.

Z judikatury shrne nález Ústavního soudu (sp. zn. Pl. ÚS 27/23) zabývající se návrhem na zrušením druhé věty § 2958 Občanského zákoníku. Nakonec představí dva rozsudky Nejvyššího správního soudu. První se týká neoprávněného označování výrobků (sp. zn. 4 As 134/2023) a v druhém řeší rozšířený senát NSS náležitosti plné moci pro účely správního řízení (sp. zn. 2 As 103/2023).

Nejnovější díl podcastu Právo k Ranní Kávě, který vzniká ve spolupráci s právní kanceláří PRK Partners, se spouští v úvodu tohoto článku. Poslechnout si jej můžete také na vaší oblíbené podcastové platformě. Kanál Newtream najdete na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

