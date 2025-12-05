AI v právu: pomocník i hrozba. Nejhorší jsou přesvědčivě znějící, ale falešné právní dokumenty, říká expert
Nový díl talkshow Na kus řeči s právníky se zabývá praktickým nasazováním umělé inteligence v právnické praxi. Daniel Vejsada vysvětluje, že realita implementace AI je složitější, než dokazují dodavatelská dema. Přestože PRK Partners AI využívá téměř rok, samotná instalace je teprve začátkem dlouhého procesu školení a adopce. Vývoj v oblasti AI je přitom neuvěřitelně rychlý, nejrychleji se zlepšují jazykové modely, zvlášť v češtině.
Vejsada zdůrazňuje, že práce s AI vyžaduje úplnou změnu přístupu – právníci se musí naučit správně komunikovat s modelem a formulovat kvalitní prompty. Klíčový omyl je považovat AI za zdroj informací; ve skutečnosti AI pouze statisticky předpovídá následující slovo. Bez nástrojů (tj. přístupům k právním databázím, zákonům) generuje halucinované paragrafy, což může vést k právním chybám laiků. Opravdová síla AI spočívá v generování textů a sumarizaci dokumentů, nikoliv v hledání faktů.
Na otázku, zda AI nahradí právníky, Vejsada odpovídá, že se zatím nebojí. Některé jednoduché služby budou nahrazeny, ale není reálné, aby AI v blízké budoucnosti řešila soudní řízení nebo obchodní transakce. Větší nebezpečí Vejsada vidí v laickém zneužití AI, která vytváří přesvědčivě znějící, ale falešné právní podklady.
Z hlediska ochrany dat PRK Partners používá lokálně běžící nástroj se zero data retention – údaje zůstávají na externích serverech pouze dobu potřebnou na zpracování.
Právníci v neposlední řadě řeší také cenové dopady AI, kdy tradiční hodinové sazby budou postupně nahrazovány oceňováním za konkrétní práci, což vytváří konkurenční výhodu pro kanceláře, které AI efektivně ovládají, ale musí zachovat kvalitu.
Talkshow Na kus řeči s právníky vzniká ve spolupráci Newstreamu s právní kanceláří PRK Partners. Aktuální díl se spouští v úvodu tohoto článku. Tuto i další epizody najdete také na Newstream TV. A ve formě podcastu v kanále Newstream Podcasty. Jsme na Spotify i Apple Podcasts.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.