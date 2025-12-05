Nový magazín právě vychází!

AI v právu: pomocník i hrozba. Nejhorší jsou přesvědčivě znějící, ale falešné právní dokumenty, říká expert

AI v právu: pomocník i hrozba. Nejhorší jsou přesvědčivě znějící, ale falešné právní dokumenty, říká expert

Nový díl talkshow Na kus řeči s právníky se zabývá praktickým nasazováním umělé inteligence v právnické praxi. Daniel Vejsada vysvětluje, že realita implementace AI je složitější, než dokazují dodavatelská dema. Přestože PRK Partners AI využívá téměř rok, samotná instalace je teprve začátkem dlouhého procesu školení a adopce. Vývoj v oblasti AI je přitom neuvěřitelně rychlý, nejrychleji se zlepšují jazykové modely, zvlášť v češtině.

Vejsada zdůrazňuje, že práce s AI vyžaduje úplnou změnu přístupu – právníci se musí naučit správně komunikovat s modelem a formulovat kvalitní prompty. Klíčový omyl je považovat AI za zdroj informací; ve skutečnosti AI pouze statisticky předpovídá následující slovo. Bez nástrojů (tj. přístupům k právním databázím, zákonům) generuje halucinované paragrafy, což může vést k právním chybám laiků. Opravdová síla AI spočívá v generování textů a sumarizaci dokumentů, nikoliv v hledání faktů.

Na otázku, zda AI nahradí právníky, Vejsada odpovídá, že se zatím nebojí. Některé jednoduché služby budou nahrazeny, ale není reálné, aby AI v blízké budoucnosti řešila soudní řízení nebo obchodní transakce. Větší nebezpečí Vejsada vidí v laickém zneužití AI, která vytváří přesvědčivě znějící, ale falešné právní podklady.

Z hlediska ochrany dat PRK Partners používá lokálně běžící nástroj se zero data retention – údaje zůstávají na externích serverech pouze dobu potřebnou na zpracování.

Právníci v neposlední řadě řeší také cenové dopady AI, kdy tradiční hodinové sazby budou postupně nahrazovány oceňováním za konkrétní práci, což vytváří konkurenční výhodu pro kanceláře, které AI efektivně ovládají, ale musí zachovat kvalitu.

Talkshow Na kus řeči s právníky vzniká ve spolupráci Newstreamu s právní kanceláří PRK Partners. 

PRK Partners, užito se svolením

Celá hra kolem Babišova střetu zájmů je trapná. Jak nastolení tohoto „problému“, tak jeho řešení. Babiš nyní teatrálně prohlásil, že převede Agrofert do „slepého“ svěřenského fondu. Kdo je slepý, věří, že Babiš nebude mít dál na svou firmu dosah.

Prvním slepým se stal prezident Pavel. Ten okamžitě Babiše pochválil, jak bravurně celou záležitost podle jeho pokynů vyřešil. To jako vážně? Lídři s námi hrají nějakou loutkohru?

Babiš se střetu zájmů nikdy nezbaví, může si říkat, co chce. Může nás ohlupovat tezemi, jako že se „rozhodl udělat krok, o kterém si nikdy nemyslel, že udělá.“ Nebo že se rozhodl nevratně se vzdát firmy Agrofert, se kterou už nebudu mít nic společného. To je blud.

Babiš Agrofert třicet let budoval, zájmy této firmy přesahují nejen hranice Česka, ale i hranice kontinentu. Takto velký konglomerát prostě nemůžete strčit do kapsy a tvářit se, že neexistuje. Agrofert bude mít vždy své zájmy a Andrej Babiš ho vybudoval. Na tom se nic nezmění jakoukoliv právní kličkou.

Babiš zůstane dravcem

Dokonce i kdyby Babiš svůj holding prodal a získal za něj dejme tomu sto miliard korun, nebude to jen „nějaký boháč“. Vždy to bude mocný muž, který umí tahat za nitky. Před střetem zájmů prostě neuteče. Je zvláštní, že Pavel tak snadno přistoupil na pohádku, že střet zmizel. Asi si oddychnul, že už tu proklatou věc nemusí řešit.

Babišovy zájmy se střetly v okamžiku, kdy vstoupil do politiky. Měl patrně pocit, že když bude ovládat veřejné instituce, bude vládnout, stane se jeho firma nedotknutelná. Stejně jako on sám.

Babiš porušoval zákon při výstavbě Čapáku, nyní se schovává za poslaneckou imunitu. Babišovi je přes sedmdesát let, nikdy už z něj nebude Mirek Dušín. Navždy zůstane dravcem, který je kvůli uspokojení vlastních zájmů schopen čehokoliv. Může předvádět lecjaké právní triky, vždy to bude Andrej Babiš.

Zákon o střetu zájmů je účelový

Na druhé straně, celý Lex Babiš, zákon o střetu zájmů, který v roce 2016 schválily všechny parlamentní strany kromě ANO, byl jen projevem zoufalství standardních partají, když jim jakýsi oligarcha bral moc. Přes Lex Babiš se mu to nakonec povedlo. Zákon o střetu zájmů je účelový, proti jedné konkrétní osobě. Která, jak je vidno, si přesto vždy poradí. Hrajeme si tady na slepou bábu.

Jsou lidé, kteří říkají: Lepší, když nám vládne miliardář, ten už nemusí krást. Je to trochu nejapná teze. Bude ve veřejné funkci krást chudák, nebo boháč s vlivem? Možná ten druhý, když na to bude mít náturu, to bude dělat ve větším objemu. To nic nemění na faktu, že kdokoliv vstupuje do veřejné funkce, okamžitě je ve střetu zájmů. Osobních versus veřejných. Aby neměl střet zájmů, musel by to být Pán Bůh. Lex Babiš nemusel vůbec vzniknout, je evidentně zbytečný.

KKCG spouští miliardovou emisi dluhopisů pro drobné investory

Karel Komárek
KKCG/Užito se svolením
nst
nst

Společnost KKCG Real Estate Financing uvádí na trh novou emisi zajištěných dluhopisů v předpokládaném objemu jedné miliardy korun, s možností navýšení až na dvě miliardy korun. Dluhopisy jsou určeny retailovým investorům a veřejná nabídka začne 2. prosince 2025. Emise je koncipována podle českého práva, ponese fixní kupón 6,5 procenta vyplácený pololetně a její splatnost připadne na rok 2030. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu činí 10 tisíc korun.

Za závazky emitenta se prostřednictvím finanční záruky zaručí mateřská společnost KKCG Real Estate Group. Dluhopisy budou po vydání přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha. Aranžérem emise je J&T IB and Capital Markets, manažerem pak J&T BANKA. Prospekt emise byl schválen Českou národní bankou.

Karel Komárek jr.

Karel Komárek mladší investoval miliony dolarů do londýnského fintechu Zilch

Zprávy z firem

Syn miliardáře Karla Komárka staršího vedl kolo financování pro britský fintechový start-up Zilch se svou KKCG US Advisory.

nst

Přečíst článek

KKCG Real Estate v posledních letech expanduje nejen v Česku, ale také do zahraničí. „Od začátku budujeme projekty, které nejsou jen stavebními díly, ale dlouhodobou hodnotou pro lidi i města. Úspěchy posledních let ukazují, že naše strategie kvality a udržitelnosti funguje. A chceme ji představit i v Londýně, kam vstupujeme s pokorou, ale také s ambicí přinést nový způsob uvažování o městském prostředí,“ uvedl generální ředitel KKCG Real Estate Petr Pujman.

Společnost KKCG Real Estate je členem investiční skupiny KKCG. Byla založena v roce 2012 za účelem efektivního řízení realitních projektů skupiny. Hlavním předmětem její činnosti je komerční a rezidenční development, výstavba a správa nemovitostí. KKCG je investiční skupina, která působí v oblasti loterií a her, energetiky, technologií a nemovitostí. Skupina KKCG, kterou založil podnikatel, investor a filantrop Karel Komárek, zaměstnává ve svých portfoliových společnostech více než 16 tisíc lidí ve 41 zemích a spravuje aktiva v hodnotě více než 10,5 miliard eur (254 miliard korun).

