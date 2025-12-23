Karel Pučelík: Bohatí by měli platit víc. Začíná to docházet i jim samotným?
Veřejné rozpočty a sociální systémy po celém světě už delší dobu nahlíží do propasti. Jak to vyřešit? Ať bohatí platí víc. Autorem tohoto návrhu není žádný komunista, ani socialistický starosta New Yorku, nýbrž vlivný republikán a bývalý uchazeč o Bílý dům Mitt Romney (na snímku), sám ultrabohatý. V Americe, kde nejbohatší lidé platí nižší daně než zbytek národa, je na podobná prozření nejvyšší čas.
Volání po větším zdanění ultrabohatých je běžným koloritem dnešní politické scény. Málokdo ale na toto volání slyší – většinou je shazováno jako třídní nenávist nebo případně jako závist neúspěšných vůči těm, kteří něco dokázali. Bojovníci za ekonomickou spravedlnost to nemají jednoduché.
Najde se ale i řada zámožných lidí, kteří s vyšším zdaněním souhlasí nebo ho dokonce navrhují. I ti nejsou moc slyšet, ale přece jen trochu prostoru dostanou. Je to paradoxní, v dnešní společnosti musíte nejdřív být bohatý nebo alespoň mít auru úspěchu, aby vás brala vážně – a to i když jste „levičák“.
Nyní se k této skupině připojil Mitt Romney, jehož majetek dosahuje stovek milionů dolarů, někdejší republikánský prezidentský kandidát, bývalý guvernér státu Massachusetts a exsenátor za Utah. Před několika dny v eseji pro deník The New York Times uvedl, že by bohatí – jako je on sám – měli platit víc. Záležitost je o to pikantnější, že právě Romney byl znám tím, že si své podnikání uměl šikovně optimalizovat a i v době politického působení platil velmi malé daně.
Ať už jsou Romneyho pohnutky pro změnu názoru jakékoliv, má v mnohém pravdu. Bohatí sice bohatnou, ale zároveň sledujeme kupící se dluhy veřejných rozpočtů a sociální systémy pod tlakem. V USA na tom nejsou jinak. „Dnes se všichni, včetně našich babiček (narážka na kampaň proti Obamovi - pozn. autora), skutečně řítíme do propasti: pokud se naplní prognózy a fond sociálního zabezpečení se vyčerpá v rozpočtovém roce 2034, dávky se sníží přibližně o 23 procent,“ píše Romney. A navrhuje řešení: „Je čas, aby bohatí lidé jako já platili víc“.
Žádná revoluce, jen zalepit „jeskyně“
Z republikánského politika se v osmasedmdesáti letech nestal socialista. Jeho návrhy jsou veskrze konzervativní. Nechce zavést daň z bohatství či rudou revoluci, ale spíš zalepit „díry v daňovém systému“, které však podle něj nejsou ani tak díry, jako spíš „jeskyně“.
Romney například navrhuje, aby se sociální daň (pojištění a Medicare) platilo z celého příjmu. Nyní je zastropováno výší 176 100 dolarů (jen pro info, v Česku takový strop taky existuje). Upravil by také danění dědictví, ze kterého miliardáři profitují. Nechce měnit systém, ale přál by si, aby Republikánská strana stála na straně pracujících, a nebyla jen ochránkyní ultrabohatých.
V případě Mitta Romneyho může být jeho „prozření“ do jisté míry reflexem. Těžko lze dlouhodobě udržovat stav, kdy bohatí rok od roku bohatnou, ale ti nejchudší - a někdy i střední třída - čelí vysokým životním nákladům, krizi bydlení a oslabování sociálního systému. Ve společnosti stojící na sociálním smíru to nemůže dělat dobrotu, což koneckonců vidíme v politice prezidenta Donalda Trumpa. Ten je sice adorován „obyčejnými“ Američany, ale jeho kroky přitom nahrávají miliardářům.
Data potvrzují, že by se se systémem něco dělat mohlo. Z nedávné studie amerického The National Bureau of Economic Research například vychází, že sazba daně stovky nejbohatších Američanů se zastavila na 22 procentech. Ostatní občané však odvádějí kolem 30 procent. Za tuto nerovnost může dílem i Trump a jeho škrty.
