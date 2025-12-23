Nový magazín právě vychází!

Karel Pučelík: Bohatí by měli platit víc. Začíná to docházet i jim samotným?

Karel Pučelík: Bohatí by měli platit víc. Začíná to docházet i jim samotným?
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Veřejné rozpočty a sociální systémy po celém světě už delší dobu nahlíží do propasti. Jak to vyřešit? Ať bohatí platí víc. Autorem tohoto návrhu není žádný komunista, ani socialistický starosta New Yorku, nýbrž vlivný republikán a bývalý uchazeč o Bílý dům Mitt Romney (na snímku), sám ultrabohatý. V Americe, kde nejbohatší lidé platí nižší daně než zbytek národa, je na podobná prozření nejvyšší čas.

Volání po větším zdanění ultrabohatých je běžným koloritem dnešní politické scény. Málokdo ale na toto volání slyší – většinou je shazováno jako třídní nenávist nebo případně jako závist neúspěšných vůči těm, kteří něco dokázali. Bojovníci za ekonomickou spravedlnost to nemají jednoduché.

Najde se ale i řada zámožných lidí, kteří s vyšším zdaněním souhlasí nebo ho dokonce navrhují. I ti nejsou moc slyšet, ale přece jen trochu prostoru dostanou. Je to paradoxní, v dnešní společnosti musíte nejdřív být bohatý nebo alespoň mít auru úspěchu, aby vás brala vážně – a to i když jste „levičák“.

Nyní se k této skupině připojil Mitt Romney, jehož majetek dosahuje stovek milionů dolarů, někdejší republikánský prezidentský kandidát, bývalý guvernér státu Massachusetts a exsenátor za Utah. Před několika dny v eseji pro deník The New York Times uvedl, že by bohatí – jako je on sám – měli platit víc. Záležitost je o to pikantnější, že právě Romney byl znám tím, že si své podnikání uměl šikovně optimalizovat a i v době politického působení platil velmi malé daně.

Ať už jsou Romneyho pohnutky pro změnu názoru jakékoliv, má v mnohém pravdu. Bohatí sice bohatnou, ale zároveň sledujeme kupící se dluhy veřejných rozpočtů a sociální systémy pod tlakem. V USA na tom nejsou jinak. „Dnes se všichni, včetně našich babiček (narážka na kampaň proti Obamovi - pozn. autora), skutečně řítíme do propasti: pokud se naplní prognózy a fond sociálního zabezpečení se vyčerpá v rozpočtovém roce 2034, dávky se sníží přibližně o 23 procent,“ píše Romney. A navrhuje řešení: „Je čas, aby bohatí lidé jako já platili víc“.

Žádná revoluce, jen zalepit „jeskyně“

Z republikánského politika se v osmasedmdesáti letech nestal socialista. Jeho návrhy jsou veskrze konzervativní. Nechce zavést daň z bohatství či rudou revoluci, ale spíš zalepit „díry v daňovém systému“, které však podle něj nejsou ani tak díry, jako spíš „jeskyně“.

Romney například navrhuje, aby se sociální daň (pojištění a Medicare) platilo z celého příjmu. Nyní je zastropováno výší 176 100 dolarů (jen pro info, v Česku takový strop taky existuje). Upravil by také danění dědictví, ze kterého miliardáři profitují. Nechce měnit systém, ale přál by si, aby Republikánská strana stála na straně pracujících, a nebyla jen ochránkyní ultrabohatých.

V případě Mitta Romneyho může být jeho „prozření“ do jisté míry reflexem. Těžko lze dlouhodobě udržovat stav, kdy bohatí rok od roku bohatnou, ale ti nejchudší - a někdy i střední třída - čelí vysokým životním nákladům, krizi bydlení a oslabování sociálního systému. Ve společnosti stojící na sociálním smíru to nemůže dělat dobrotu, což koneckonců vidíme v politice prezidenta Donalda Trumpa. Ten je sice adorován „obyčejnými“ Američany, ale jeho kroky přitom nahrávají miliardářům.

Data potvrzují, že by se se systémem něco dělat mohlo. Z nedávné studie amerického The National Bureau of Economic Research například vychází, že sazba daně stovky nejbohatších Američanů se zastavila na 22 procentech. Ostatní občané však odvádějí kolem 30 procent. Za tuto nerovnost může dílem i Trump a jeho škrty.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Dalibor Martínek: Žijeme v matrixu? Babišovy peníze ohlídá Klaus a Zeman

Rudolf Ovčaří v roce 2019 dostal od Zemana státní vyznamenání
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Rudolf Ovčaří (na snímku vpravo) by chtěl být šedou eminencí. Patrně jí i je. Miliardář, muž ze staré školy. Vlastně muž čert ví odkud, své soukromí vede v tajnosti. V devadesátkách, už to mluví za vše, se podílel na privatizaci Třineckých železáren, ovládl Českou zbrojovku. Trošku mu jeho soukromí narušil Miloš Zeman, když mu zcela veřejně dal 28. října roku 2019 medaili za zásluhy prvního stupně v oblasti hospodářské.

Je zvláštní, jak se nitky v Česku prolínají, a tvoří jakousi pavučinu. Nyní bude Ovčařího Roklen spravovat majetek Agrofertu Andreje Babiše. Vše je tak čisté, že by to čistější být nemohlo. Prezident Pavel je spokojený s tím, jak Babiš vyřešil svůj střet zájmů. Babiš je jistě také spokojený, že je premiér. A také je spokojený, jak šikovně zaparkoval svůj majetek.

Roklen vydal zprávu, že je zakladatelem fondu. „Veškerá rozhodnutí bude dělat správce pod dohledem protektora, naše další role bude nejvýše poradenská,“ prohlásil výkonný ředitel Roklenu Jakub Burda. Cha. Co nám ještě nalijete na hlavu?

Je evidentní, že Burda je jen loutka. Agrofert bude dál řídit Babiš. Ovčaří je patrně kamarád ze starých dob. Možná by to mohl prověřit nějaký orgán státní moci. Ale ten se toho patrně nedomůže, Babiš ovládl všechny informační a bezpečnostní složky.

Takže si teď budeme hrát takovou hru, že Babiš se vzdal svého majetku. Podle průzkumu agentury NMS je způsob, jakým chce Babiš vyřešit svůj střet zájmů, pro 46 procent Čechů dostatečný. Jinými slovy, nikdo nemá problém s tím, že Babiš svůj majetek po dobu premiérování někam zaparkuje. Hlavně nás s tím už neotravujte, říkají mimoděk Češi.

Je celkem jisté, že Babišův střet zájmů většině Čechů nevadí. Ostatně ho volily dva miliony z nás.

Zpět k Ovčařímu, novému správci majetku Andreje Babiše. Kde se asi v Babišovi našla ta důvěra zrovna v Roklen, jehož hlavním podílníkem, vlastně hlavou, je Ovčaří? Pan nikdo z Těšínska, který v polovině devadesátých let privatizoval Třinecké železárny. A co čert nechtěl, ze skupiny kolem Ovčařího šlo v devadesátých letech 15 milionů korun, a to tehdá byly solidní peníze, na volební kampaň ODS. Příspěvky chodily pod smyšlenými jmény Lajos Bács a Radjiv Sinha.

Takže se nám tady v pavučině setkávají Andrej Babiš, Miloš Zeman, a Václav Klaus. Nikdo o ničem neví, patrně je všechno jenom náhoda. Nabízí se otázka, zda nežijeme v nějakém matrixu.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

