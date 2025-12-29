Nový magazín právě vychází!

Karel Pučelík: Mladí lidé pomalu mění politiku. Na pozoru se musí mít krajní pravice i tradiční strany

Karel Pučelík: Mladí lidé pomalu mění politiku. Na pozoru se musí mít krajní pravice i tradiční strany
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Média jsou plná zpráv o všeobecném vzestupu krajní pravice. Tento problém se ovšem možná vyřeší sám, protože mladí lidé a nastupující generace v těchto stranách spasitele povětšinou nevidí. Co však se svými radikalizovanými rodiči a prarodiči mají společné, je nechuť k neslané a nemastné politice tradičních stran. Politika se nemusí stát kořistí pravicového populismu, ale aby se zachránila, musí se dost zásadně změnit.

„Ačkoli byl poslední měsíc roku 2025 ponurý – titulky ovládly masové střelby, krize a polarizace – jeden pozitivní vývoj nabízí jiskřičku naděje pro nadcházející rok,“ píše na stránkách Project Syndicate děkanka oxfordské Blavatnik School of Government Ngaire Woodsová. „V rozvojových zemích požadují mladí lidé pracovní místa, dostupné potraviny a energie, ekonomické příležitosti a opatření ke zpomalení klimatických změn,“ popisuje.

Skutečně, letošní rok otřásl zažitými jistotami, když nástup populismu započal fragmentaci západního zahraničně-politického i ekonomického systému. Polarizace a fragmentace, to jsou silné rysy současné společnosti. Politika by se však měla dělat s vizí do budoucností, a tak neuškodí se čas od času zamyslet v delším horizontu. Poměrně brzy může politická mapa západních zemí vypadat docela jinak, než je tomu dnes.

Mladá generace má totiž o budoucnosti jiné představy, než mají nyní v politice převládající „boomeři“. Známý bonmot připisovaný Winstonu Churchillovi tvrdí, že kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce, kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum. Mileniálové by patrně nesouhlasili, protože alespoň podle australských dat na rozdíl od jiných generací zůstávají u levicových hodnot i s rostoucím věkem. Generace Z už zcela vyrostla ve světě, který funguje online, po většině Evropy se cestuje jen s občankou a studovat, pracovat a žít bez hranic je přirozené.

Mladé generace jsou si problémů vědomy, ba je možná pociťují silněji. Řešení však nevidí v receptech krajní pravice – či alespoň v mnohem menší míře než jejich rodiče. Jsou více proevropští. To ale neznamená, že by se držely zavedených stran. Pokud dosavadní vládnoucí strany chtějí získat mladé voliče na svou stranu, musí se radikálně změnit. „Politickým vůdcům předkládají jasnou volbu: naslouchat a reagovat, nebo ustoupit a být nahrazeni,“ shrnuje Woodsová.

Koho volí mladí?

I z českého projektu Studentské volby je patrné, že preference dospívající generace jsou dost odlišné od výsledků skutečného hlasování. Letos je vyhrálo Spolu v závěsu s Pirátskou stranou, například ANO a SPD mezi studenty pohořely. Důstojného výsledku zde dosáhli Motoristé, ale jinak lze říci, že mladí preferují spíše nepopulistické a proevropské strany.

Podobné poznatky skýtá i pohled do zahraničí. Dobrým příkladem je Dánsko, které je známé poměrně klidnou politickou scénou a silnou pozicí sociálních demokratů. Ti se poslední desetiletí střídali o moc s pravicově liberálním Venstre. Kouzlo umírněného centrismu ale i v tomto sociálním ráji pohasíná. Venstre (dnes menší vládní partner Sociální demokracie) nyní rozhodně nemůže pomýšlet, že by v dohledné době skládalo vládu. Sociální demokraté sice trendu vzdorují, ale o své pozice postupně přicházejí. Naznačují to průzkumy i výsledky nedávných komunálních voleb, kdy po více než století přišli o místo starosty Kodaně.

Kodaň povede Sisse Marie Wellingová ze socialistického uskupení Zelená levice

Levice nebo pravice. Umírněný střed je odsouzený k prohře, naznačují volby v Kodani

Názory

Kodaň následuje New York a do svého čela si poprvé v historii zvolila demokratickou socialistku. Více než století přitom hlavní město Dánska vedli političky a politici sociální demokracie. Podobných příkladů je po Evropě více. Znamená to, že umírněný střed už není pro voliče atraktivní?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Po celé Evropě si všímáme, jak posilují krajně pravicové strany. Méně se zdůrazňuje, že sílí i levicová uskupení. V Dánsku tradiční sociální demokraté ztrácí ve prospěch radikálnějších uskupení, jako je Zelená levice. Podobně je tomu i v Británii, kde vládnoucí Labouristická strana ztrácí podporu velmi rychlým tempem, ale naopak docela slušné šance na úspěch ve volbách mají tamější zelení. Ve Francii skončilo nadšení centristy z bloku Emmanuela Macrona, který v posledních volbách smetla široká levicová koalice. V Nizozemsku volby vyhráli liberálové s pozitivním programem a konkrétními reformami – krajní pravici Geerta Wilderse i někdejší vládnoucí strany nechali za sebou.

Geert Wilders

Progresivní politika ještě žije. Co si vzít z Nizozemských voleb?

Politika

Vládní angažmá krajní pravice v Nizozemsku bude mít patrně krátké trvání. Voliči důvěru podruhé alespoň tentokrát nedávají. Naopak bezprecedentně silný mandát získali progresivní liberálové. Našli Nizozemci recept, jak soupeřit s krajní pravicí?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Samozřejmě si je třeba všímat i trendu, kdy zejména mladí muži utíkají k antisystémovým hnutím. Mladé generace ale v drtivé většině chtějí rázná opatření proti drahému bydlení, životním nákladům, ekonomické nerovnosti a klimatické změně. Centristické strany jim tuto naději nepřinášejí, naopak leckde jsou strážci systému, který mladí chtějí změnit.

Karel Pučelík: Sociální bydlení nemůže za problémy pravičáků. Ani ve Vídni, ani jinde

Názory

Vídeň je město přívětivé ke svým obyvatelům, za což může i rozsáhlé a dostupné sociální bydlení. Trh s byty kvůli němu není utržený z řetězů, jako je tomu jinde po Evropě. I když systém není bez problémů, stojí za to se jím inspirovat. Pokud ale příkladu ze zadluženého Rakouska nedůvěřujete, koukněte se do Dánska. Tam zvládnou udržovat obojí, velký neziskový bytový fond i fiskální disciplínu.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Tradičním politickým stranám tedy nebude stačit, že změní marketing, posílí komunikaci na sociálních sítích nebo na kandidátky pustí pár mladých lidí. Rebranding obalu bude k ničemu, pokud se nezmění to podstatné, a to je program a v konečném důsledku každodenní životy lidí. Dokud to politici nepochopí, budou jen sledovat porážky.

Karel Pučelík: Proč nás přesvědčujete, že nejste rasisté? Vaše činy mluví za vás

Názory

Vyjadřuje se jako rasista, v kampani využívá rasistické motivy, prosazuje rasistickou politiku, ale rasista to není, jasný pane! V naší i zahraniční politice se rozmohl takový nešvar. Hlasatelé rasistických názorů odmítají, že by snad byli rasisty. Veřejnost a tradiční strany by se však neměly jejich vysvětlováním nechat obalamutit, ale trvat na tom, aby krajní pravice zůstala tam, kde je její místo. Na okraji politického spektra.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Kauza Česko Davida Ondráčky: Jakou roli hráli politici v Dozimetru

V kauze Dozimetr byl obžalovaný mimo jiné podnikatel Michal Redl
ČTK
David Ondráčka
David Ondráčka

Bývalý šéf Transparency International a komentátor David Ondráčka vydal u nakladatelství Práh úspěšnou knihu Kauza Česko. Portál newstream.cz z ní nabídne několik ukázek. V první se Ondráčka věnuje největší kauze minulé vlády před problémem s bitcoiny, tedy Dozimetru.

Dozimetr: Anatomie kopčních metastází v pražské politice

Posuňme se do roku 2019 a vypuknutí kauzy Dozimetr, samozřejmě v pražském dopravním podniku, kde jinde. Kauza Dozimetr je jedním z nejvýraznějších symbolů systémového selhání v české komunální politice posledních let. Ačkoliv policie zasáhla až v roce 2022, samotné praktiky, které vyplavaly na povrch, mají kořeny hluboko. Dozimetr není jen případ jednotlivců, ale ukazuje, jak hluboko prorostly klientelismus a zákulisní vlivové sítě do fungování veřejných institucí, v tomto případě Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Vyšetřování vedlo k zatčení jedenácti lidí, včetně tehdejšího náměstka primátora Petra Hlubučka ze STAN a údajné hlavy skupiny Michala Redla. Obvinění se týkají ovlivňování veřejných zakázek, uplácení, vyvádění majetku z DPP a pokusů o získávání obrovských úplatků za developerské projekty. Jeden z nejvýraznějších se týkal oblasti Nových Holešovic, kde Redlova skupina podle výpovědí požadovala po developerské firmě Karlín Group pět milionů korun, později dokonce částku desetkrát vyšší. Pokud by úplatek nebyl zaplacen, měl být projekt zastaven.

Autor knihy Kauza Česko David Ondráčka

David Ondráčka napsal knihu o Česku. Žijeme v oligarchii, říká

Leaders

Jako šéf Transparency International se David Ondráčka dostal ke kauzám, které mohly Česko připravit o stovky miliard korun. Někdy napomohl jejich odkrytí, jindy byl protikorupční aktivismus bezzubý. Proč? Protože porazit ten systém musí i jiní, politici, policie, soudci. Nyní Ondráčka vydává knihu Kauza Česko, v níž popisuje celou řadu kauz a problémů, které tento „systém“ způsobuje. A nabízí i možnou alternativu. „Polistopadový systém v Česku se vyčerpal, potřebujeme změnu. Říkám tomu druhá polistopadová republika, nad níž bychom měli začít co nejdříve uvažovat,“ říká Ondráčka, který své komentáře publikuje na newstream.cz.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Tehdejší předseda dozorčí rady DPP Adam Scheinherr (Praha sobě) věc oznámil policii, i když je třeba říct, že za situaci nesl přímou politickou odpovědnost. Ve výpovědích se objevuje i jméno europoslance Stanislava Polčáka (STAN), který s Redlovou rodinou trávil dovolené a byl v čilém kontaktu přes šifrované aplikace. V kauze vystupuje jen jako svědek. V případu figurují i podezřelá úmrtí. Vše má silně toxický přesah nejen pro pražskou politiku, ale zejména pro hnutí STAN, které se profilovalo jako síla s důrazem na transparentnost a moderní správu věcí veřejných.

Dozimetr ale není jen o jedné zkažené buňce v organismu. Je to ukázka, jak snadno se systém, kde schází tvrdé institucionální pojistky, stává rukojmím dobře zorganizovaných mafiózních skupin. A právě přes tento případ by se měl veřejný zájem znovu vrátit k otázce: jak je možné, že do tak důležité firmy, jakou je dopravní podnik města milionové metropole, tak snadno pronikla skupina s jasným cílem obohatit se na úkor veřejných prostředků a ovládnout tok investic? Kauza teprve půjde k soudu a některé informace ještě čekají na prověření. Už teď je ale jasné, že její důsledky přesáhly hranice trestního práva.

Nakladatelství Práh, užito se svolením

Zatýkání v DPP, dokolečka stále vpřed

Posuňme se do současnosti, rok 2024 přinesl do pražské politiky tradiční a známý leitmotiv. Krizové události v dopravním podniku tentokrát vyústily v zatýkání členů představenstva, odvolání generálního ředitele Petra Witowského a rozpad důvěry v projekt metra D. Opět se ukazuje, že dopravní podnik není dlouhodobě politicky zvládnutý. Zadržení vysokých manažerů včetně lidí přímo zapojených do výstavby metra D vzbuzuje otázky, nakolik fungují kontrolní mechanismy uvnitř města.

Stejně důležité ale je, kdo za tento stav nese politickou odpovědnost. Ačkoliv se Zdeněk Hřib po volbách 2022 posunul z postu primátora na radního pro dopravu, je přímo odpovědný za vedení dopravního podniku i za projekt metra D, který označoval za svou osobní prioritu. Hřib čelí kritice, že personální řízení DPP přenechal v praxi koaličním dohodám a neprověřeným lidem, a to bez odpovídající kontroly nebo garancí. Odvolání ředitele Witowského přišlo pozdě, až po zásahu orgánů činných v trestním řízení.

Místopředsedkyně hnutí ANO a pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová, předseda ANO a možný budoucí premiér Andrej Babiš a místopředseda ANO Karel Havlíček

David Ondráčka: DOGE v Česku, je to reálné?

Názory

Česko potřebuje moderní státní aparát pro 21. století. Nová vláda — stejně jako každá před ní i po ní — má před sebou téma efektivity státu. Kdo dokáže udělat reálné kroky tímto směrem, získá politické body; téma v Česku leží ladem. Návrh programového prohlášení rodící se vlády v tomto směru mnoho konkrétního nepřináší. Chce to méně prezentací, méně komisí, méně chaosu a více skutečného řízení státu.

David Ondráčka

Přečíst článek

Piráti a předseda dozorčí rady DPP Hřib

Náměstek pro dopravu Hřib je už několik let předsedou dozorčí rady DPP. Je nepochybné, že nese hlavní politickou odpovědnost za to, co se v podniku děje. Piráti mají DPP podle koaličních dohod na starosti. Hřib po zátahu policie naskočil na klasickou mantru krizové komunikace. Do všech médií důrazně zopakoval, že on vše dělal dobře a teď rezolutně volá po padání hlav, tedy po odvolání generálního ředitele Witowského. Opakoval floskule o padni komu padni.

Podle mě není sporu, že Witowski musel jít, neměl tam být už dávno. Když začala kauza Dozimetr, odvedli mu v poutech kolegy v představenstvu, a on přesto ve funkci záhadně zůstal. Buď nevěděl, co se mu ve firmě děje, a pak by měl být odvolán pro neschopnost, anebo věděl a nechal si firmu pod rukama rozkrádat, a proto by měl jít také. To bychom však nebyli v Praze a její klíčové městské společnosti, tam manažer naopak dostával i další roky tučné bonusy. To celé však nezbavuje politické odpovědnosti za podnik právě Hřiba.

STAN šoupe nohama, SPOLU mlčí

STAN je pořád členem vládní koalice na magistrátu, ale teď pochopitelně jen mlčí a šoupe nohama, protože kauza Dozimetr jde hlavně za nimi. A SPOLU i ODS jsou rády, že se to tentokrát týká někoho jiného. Jenže samozřejmě spoluřídí město, takže to je i jejich problém. A dnes opoziční Praha sobě před pár lety sama Witowského vybrala a přivedl ho Scheinherr jako tehdejší předseda dozorčí rady DPP, takže tohle politické rozhodnutí jde výrazně i za nimi.

ODS v Praze trpí personální vyprázdněností, je to strana bez energie, kde dominuje pár stárnoucích postav, které jen opakují staré fráze.

Primátor Svoboda je dnes bohužel politik minulosti, jenž působí zcela odtrženě od reality. Reálně město nikdo neřídí, ODS a Piráti se hádají, uvnitř stran probíhají zákulisní boje, STAN se jen veze, TOP 09 se v Praze smrskla na nástroj pro přežití Jiřího Pospíšila a ANO s Prahou sobě předstírají, že za nic nemohou, ačkoliv byly součástí minulých koalic.

Kauza Česko: Potřebujeme Druhou polistopadovou republiku

Názory

„Když systém zreziví, nestačí nový nátěr. Musíme ho přestavět,“ říká protikorupční expert David Ondráčka. Bývalý ředitel Transparency International vydal knihu Kauza Česko. Analyzuje v ní, proč se český stát po 35 letech od sametové revoluce dostal na rozcestí — a proč je čas na jeho hlubší modernizaci. Ondráčka tomu říká Druhá polistopadová republika. Ne revoluce, ale upgrade systému.

David Ondráčka

Přečíst článek

Městské firmy a vyčerpaný model corporate governance

U tohoto problému je nutné dovysvětlit, v čem je systémová chyba, která k těm kauzám vede. Společnosti vlastněné městy a jejich efektivita zásadním způsobem ovlivňují kvalitu života lidí. Zajišťují ve městech klíčové služby, hromadnou dopravu, vodu, teplo, osvětlení ulic, opravy cest a chodníků, svoz odpadků a mnohem víc. Pro kontext, městských firem máme celkově v republice několik set a radnice v nich mají pod sebou stovky miliard aktiv, což je obrovský majetek. Jsou to místně významní zaměstnavatelé, pracují s obřími dotacemi, zadávají tisíce zakázek. Dopravní podniky, vodárny, teplárny, technické správy komunikací, správy bytových fondů, podílníci ve sportovních klubech (vlastnictví hal a stadionů), nemocnice a zdravotnická zařízení, někde i hotely nebo ubytovací zařízení, to všechno města po republice vlastní a provozují.

Model corporate governance městských firem (systémový způsob jejich řízení) se vyčerpal a nefunguje, důraz na zásadní roli dozorčí rady se v českých komunálních podmínkách zvrhl v orgie neodpovědnosti, alibismu a špatného managementu. To se netýká zdaleka jen Prahy, ale všech měst a krajů. Firmy reálně vlastnicky nikdo neřídí, nemají zadání od majitele (města), jedou samospádem, za fungování a hospodaření městských firem neručí prakticky nikdo. Strategické projekty drhnou, operativu si řídí management, který primárně drží pozice (obvykle docela lukrativní) přes ovládnutí odborářů v dozorčích radách. Rád bych otevřel debatu o tom, jak změnit motivace, odpovědnost a povinnosti představenstva, dozorčích rad a majitelů, aby městské firmy nebyly pořád těmi zmiňovanými krmelci.

Více najdete v knize Kaza Česko, kterou vydalo nakladatelství Práh.

Od smažáku k michelinským hvězdám. Jak Česko změnilo vztah k jídlu

Svatomartinské hody ve Vinohradském parlamentu.
Užito se svolením Together
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Ještě nedávno stačilo, aby porce byla velká. Dnes řešíme původ surovin, atmosféru i rytmus večera. Česká gastronomie za posledních pětadvacet let urazila cestu, která změnila nejen restaurace, ale i naše očekávání.

Ještě na přelomu tisíciletí se dalo české gastro popsat jednou větou: hlavně ať je toho hodně. Smažák, hranolky, tatarka, pivo, zakouřený vzduch a interiér. Dnes má Česko nejen ambiciózní fine dining, ale i silnou „střední třídu“ podniků: bistra, moderní hospody i pekárny. A hlavně: kvalita se už netýká jen Prahy nebo Brna.

Pasta Fresca Pasta Fresca Brasileiro u Zelené Žáby 15 fotografií v galerii

V devadesátých letech byla hodnota jídla často měřená gramy a centimetry. Velká porce byla po letech „šizení“ symbolem svobody i jistoty. Tenhle reflex v českém stolování přetrval dlouho a dodnes se občas ozývá v debatách o cenách. Dnešní hosté ale řeší jiné věci. Chtějí vědět, co je za surovinou, její původ, sezónnost, řemeslo. Víc vnímají atmosféru, servis a rytmus večera. Z pravidla „jdu se najíst“ se stalo „jdu někam kvalitně být“. I proto se v Česku uchytily degustační formáty a chef’s table přístup. Večeře má být událost, ne logistika.

Suroviny a řemeslo: návrat k tomu, co dřív nebylo vidět

Proměnu českého gastra lze vyprávět přes jednu jednoduchou věc: pečivo. Jakmile si podnik začne péct vlastní chleba, většinou už nejde jen o přílohu. Je to signál, že kuchyně chce mít věci pod kontrolou. Stejně tak vývary, fermentace, práce s celým zvířetem nebo sezónní zelenina.

2000-2025 OpenAI / Stanislav Šulc

V Praze tenhle posun zhmotňují koncepty typu „restaurace plus řemeslo plus obchod“. Mimo hlavní město je změna vidět v tom, že regionální podniky se přestaly bát kvality a začaly ji brát jako normu, ne jako výjimku.

Kro Libeň

KRO vs. Ambiente? Pražská gastro scéna má nového velkého hráče, který staví na grilovaných kuřatech a kombuše

Enjoy

Z bistra na Jiřáku vznikla během pár let jedna z nejvýraznějších pražských gastro značek. Teď KRO otevírá v Libni prostor, který mění pravidla hry – nejen pro značku samotnou, ale i pro celou scénu. Nový provoz propojuje výrobu, gastronomii i retail a posouvá KRO směrem, který dlouhodobě razí jen několik velkých hráčů v čele s Ambiente.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Česká kuchyně: méně nostalgie, více přesnosti

Česká kuchyně se dlouho vnímala jako těžká a staromódní. Dnes se s ní dějí dvě paralelní věci. Na jedné straně reinterpretace: méně „omáčky jako záplavy“, více „omáčky jako chuti“. Menší porce, ale lepší vývar, výraznější kyselina a větší důraz na zeleninu.
Na straně druhé hrdá hospoda, která staví na klasice. Jídla zůstávají srozumitelná, ale jsou poctivější, čistší a promyšleněji vystavěná.

Tenhle posun výstižně shrnuje citát připisovaný Gordon Ramsay, který v české debatě zpopularizoval Zdeněk Pohlreich: českému jídlu často „chybí kyslík“. Tedy prostor, lehkost a kontrast. V praxi to znamená, že i tradiční jídla se učí dýchat.

Zdeněk Pohlreich

Pohlreich: Krize nastane, až prázdné podniky nebudou chtít ani Vietnamci

Leaders

Zdeněk Pohlreich se vrací na televizní obrazovky. Jen převlékl kabát. Nově se s ním budou potkávat diváci Novy. Tentokrát ale nebude zachraňovat podniky před krachem, ale vybírat ty nejlepší. O českou gastronomii se neobává, i když jak říká nyní je gastro byznys jako jízda na tygrovi.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Vegetariánství: od „smažáku pro všechny“ k zelenině v hlavní roli

Ještě v nultých letech byla vegetariánská volba často improvizace: smažák, hermelín, těstoviny. Zelenina hrála vedlejší roli.
Dnes se změnily dvě věci zároveň. Výrazně vzrostla poptávka hostů ovlivněná životním stylem, důrazem na zdraví, ekologii i nástupem flexitariánství a zároveň vyrostla úroveň kuchyní. Ty pracují lépe s texturami, fermentací a pečením a dokážou vytvářet plnohodnotné omáčky i bez masa.

Vegetariánský chod tak přestal být náhradou a stal se samostatným podpisem kuchyně. To je vidět i na nových typech městských provozů, například bistrech s vlastní hydroponickou farmou.

krabičky s jídlem

Šéfkuchař Sajler mění firemní stravování. Místo nákladné kantýny postačí chytrá lednice

Enjoy

Čerstvé jídlo nonstop, bez kuchyně a bez obsluhy. Filip Sajler spustil síť chytrých lednic Eat Smart, které nabízejí přes stovku jídel včetně českých klasik – třeba i smažáku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Zákaz kouření: tichý milník, který změnil publikum

Jedním z největších, ale často opomíjených milníků byl zákaz kouření v restauracích a barech, který v Česku vstoupil v platnost 31. května 2017. Nešlo o detail. Změnila se skladba hostů – do hospod začalo chodit víc rodin, víc žen i víc lidí citlivých na prostředí. A proměnilo se i přemýšlení o interiéru. Když je vzduch čistý, začne víc záležet na světle, materiálech a akustice.

Dřív byl interiér často vedlejším produktem provozu. Dnes je součástí zážitku i značky. Moderní hospody a bistra pracují s otevřeností – výdej, kuchyně, bar – a cíleně ladí nábytek, sklo, keramiku i grafiku.

Brasileiro Slovanský dům v novém

Revoluce v centru Prahy: Ambiente ukázalo, jak se dělá restaurace budoucnosti

Enjoy

Ambiente proměnilo jednu z nejznámějších restaurací v Praze. Nový design Brasileira Slovanský dům ukazuje, že estetika může být i byznysovou strategií.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Ikonickým příkladem, jak udělat českou hospodu čistě a přitom pořád lidově, je Lokál. V jemnější a luxusnější podobě je zase vidět, jak interiér komunikuje „moderní tradici“ u La Degustation Bohême Bourgeoise.

Sociální sítě: nutnost, ale ne spása

Tohle je typický gastro paradox dneška. Bez sociálních sítí se povědomí buduje těžko, zároveň jsou plné šumu a krátkodobých hype vln. „Bez nich už to nejde“, ale klíčem zůstává servis a schopnost filtrovat.
Sociální sítě jsou zesilovač – ne náhrada kvality, jak opakovaně zaznělo i v debatách o českém gastru. Zároveň proměnily estetiku: některá jídla se dnes skládají tak, aby fungovala na fotce.

Michelin: z Prahy do regionů, konečně

Dlouho se Michelin v Česku spojoval hlavně s Prahou a několika adresami. Teď ale přišel důležitý krok. V prosinci byl představen první celostátní výběr MICHELIN Guide Czechia 2025, který zdůrazňuje, že kvalita sahá daleko za hranice hlavního města.

Nejde jen o symboliku. Michelin tím vysílá jasný signál: kvalita už není výsadou centra. Regiony získávají mezinárodní viditelnost a s ní i sebevědomí. Součástí této nové kapitoly je i fakt, že restaurace Papilio se stala prvním dvouhvězdičkovým podnikem v rámci českého výběru.

A znamená to jediné. Gastrovýlet už není „oběd po cestě“, ale cílený plán. A to je možná ten nejpřesnější důkaz, že české gastro se skutečně posunulo.

Papilio Jana Knedly získalo hned dvě michelinské hvězdy.

OBRAZEM: Česko září. Získalo rekordní počet ocenění i jednu dvouhvězdu

Enjoy

Česko má novou dvouhvězdu, šest čerstvých hvězd v regionech a nejrozsáhlejší výběr v historii. Michelin Guide 2025 přepisuje mapu tuzemské gastronomie.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Prezentace surovin v restauraci Field

Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla

Enjoy

Poprvé v historii se renomovaný průvodce Michelin zaměřuje na celé Česko. Anonymní inspektoři projeli republiku od hor po vinařské oblasti, aby odhalili podniky, které mohou stát po boku evropské špičky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

