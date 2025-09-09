Čtyři roky stál v čele advokátů. Je čas dát prostor mladší generaci, říká Robert Němec
Robert Němec, partner PRK Partners a dlouholetý člen představenstva a předseda České advokátní komory, byl hostem pořadu Na kus řeči s právníky. V obsáhlém rozhovoru s moderátorem a associate partnerem PRK Partners Janem Ditrychem Němec detailně hodnotí své čtyřleté funkční období v čele komory. Klíčovým úspěchem podle něj bylo přivedení větších národních a mezinárodních advokátních kanceláří do aktivního života komory, což do té doby chybělo.
Němec se významně se podílel na prosazení zásadních legislativních změn, především novely zákona o advokacii, která zavedla například standard informovaného souhlasu při potenciálním konfliktu zájmů.
Velký důraz kladl na digitalizaci advokátních procesů - vytvořili komplexní portál advokáta umožňující bezpečnou elektronickou komunikaci a připravili hybridní systém pro online volby do orgánů komory. Významně řešil náročné kauzy, včetně mediálně známé kauzy zpronevěry advokátních úschov, a inicioval vznik garančního fondu pro ochranu klientů.
Němec otevřeně hovořil o výzvách, kterým advokátní stav čelí - od nutnosti generační obměny přes reformu vzdělávání advokátních koncipientů až po digitalizaci justice. Zdůrazňoval potřebu modernizace a flexibility advokátní profese, včetně adaptace na nové technologie jako umělou inteligenci.
Osobně vnímal funkci předsedy ČAK jako mimořádně náročnou, vyžadující široký záběr dovedností a schopnost řešit komplexní problémy přesahující běžnou právnickou agendu. Po čtyřech letech se rozhodl o funkci znovu neucházet, aby umožnil příchod nové energie a pohledu mladší generace.
Mezi jeho další významné počiny patřilo zabránění monopolizaci některých právních činností, aktivní připomínkování legislativních návrhů a posilování mezinárodních kontaktů v advokátním prostředí. Současně poukazoval na potřebu zlepšení image advokacie a zvýšení důvěry veřejnosti v advokátní profesi.
Robert Němec byl hostem právního podcastu Na kus řači s právníky, který vzniká ve spolupráci s právní kanceláří PRK Partners. Pořad se spouští v úvodu článku. V audioverzi ho najdete také v kanále Newstream Podcasty na Spotify či Apple Podcasts.
