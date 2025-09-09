Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Zprávy z firem Čtyři roky stál v čele advokátů. Je čas dát prostor mladší generaci, říká Robert Němec

Čtyři roky stál v čele advokátů. Je čas dát prostor mladší generaci, říká Robert Němec

nst
nst

Robert Němec, partner PRK Partners a dlouholetý člen představenstva a předseda České advokátní komory, byl hostem pořadu Na kus řeči s právníky. V obsáhlém rozhovoru s moderátorem a associate partnerem PRK Partners Janem Ditrychem Němec detailně hodnotí své čtyřleté funkční období v čele komory. Klíčovým úspěchem podle něj bylo přivedení větších národních a mezinárodních advokátních kanceláří do aktivního života komory, což do té doby chybělo.

Němec se významně se podílel na prosazení zásadních legislativních změn, především novely zákona o advokacii, která zavedla například standard informovaného souhlasu při potenciálním konfliktu zájmů.

Velký důraz kladl na digitalizaci advokátních procesů - vytvořili komplexní portál advokáta umožňující bezpečnou elektronickou komunikaci a připravili hybridní systém pro online volby do orgánů komory. Významně řešil náročné kauzy, včetně mediálně známé kauzy zpronevěry advokátních úschov, a inicioval vznik garančního fondu pro ochranu klientů.

Němec otevřeně hovořil o výzvách, kterým advokátní stav čelí - od nutnosti generační obměny přes reformu vzdělávání advokátních koncipientů až po digitalizaci justice. Zdůrazňoval potřebu modernizace a flexibility advokátní profese, včetně adaptace na nové technologie jako umělou inteligenci.

video

Listing Act. Rozhýbe i český kapitálový trh? Otázka pro právníky

Zprávy z firem

Listing Act přináší zásadní zjednodušení a úlevy pro emitenty cenných papírů. Hlavním cílem je snížit administrativní zátěž společnostem, usnadnit vstup na kapitálový trh menším firmám a podpořit rozvoj kapitálových trhů.

nst

Přečíst článek

Osobně vnímal funkci předsedy ČAK jako mimořádně náročnou, vyžadující široký záběr dovedností a schopnost řešit komplexní problémy přesahující běžnou právnickou agendu. Po čtyřech letech se rozhodl o funkci znovu neucházet, aby umožnil příchod nové energie a pohledu mladší generace.

Mezi jeho další významné počiny patřilo zabránění monopolizaci některých právních činností, aktivní připomínkování legislativních návrhů a posilování mezinárodních kontaktů v advokátním prostředí. Současně poukazoval na potřebu zlepšení image advokacie a zvýšení důvěry veřejnosti v advokátní profesi.

Robert Němec byl hostem právního podcastu Na kus řači s právníky, který vzniká ve spolupráci s právní kanceláří PRK Partners. Pořad se spouští v úvodu článku. V audioverzi ho najdete také v kanále Newstream Podcasty na Spotify či Apple Podcasts. 

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Když léčba nestačí. Lékařka Kateřina Rusinová mění způsob, jakým mluvíme o konci života

Když léčba nestačí. Lékařka Kateřina Rusinová mění způsob, jakým mluvíme o konci života
Kateřina Rusinová, užito se svolením
nst
nst

Lékařka, která vrací lidskost do medicíny. Kateřina Rusinová je jednou z klíčových osobností české paliativní péče – oboru, který nestaví na technologiích, ale na porozumění, komunikaci a důstojnosti. Svým přístupem otevírá společenskou debatu o smrti a umírání, školí zdravotníky, pracuje s rodinami pacientů a ukazuje, že i konec života může být provázený úctou a klidem. Letos se stala finalistkou Impakt Awards.

Co považujete za svůj největší osobní úspěch a naopak, co byly nejobtížnější chvíle a jak jste je překonali? 

 Úspěch? To, že jsem dokázala zůstat člověkem i uprostřed intenzivní a paliativní medicíny. Že jsem se naučila naslouchat, ne jen mluvit. Nejobtížnější chvíle byly ty, kdy jsem musela stát vedle rodiny a říct, že už máme jen velmi málo času. Překonat se to nedá – dá se jen projít tím okamžikem s nimi a neuhýbat pohledem. 

Jakými hodnotami se řídíte? 

 Pokorou vůči životu, který nemohu ovládat. Odvahou říkat pravdu. Laskavostí, i když stojí čas a sílu. 

Je nějaká osobnost nebo příběh, který vás inspiruje? 

Inspiroval mě můj kolega – lékař ze Spojených států, který sám onemocněl závažnou nemocí. Sdílela jsem s ním nějakou frustrující situaci a on mi dal radu, kterou se řídím: „keep up the good work – eventually the thruth and good will win!!! 

Hlasujte pro Kateřinu Rusinovou v ocenění Impakt Awards by newstream

Co vás v nejbližší době čeká? A jaké jsou dlouhodobé plány? 

Čeká mě období práce na velkých mezinárodních výzkumných projektech, které mohou změnit podobu péče nejen v Česku. Chci pomoci vychovat generaci zdravotníků, kteří se výzkumu a posouvání paliativní medicíny kupředu budou věnovat. Dlouhodobě chci, aby paliativní medicína nebyla výjimkou, ale součástí každé nemocnice, proto se tak intenzivně věnuji výuce mediků na 1. LF UK. 

Na jaké bariéry nejčastěji narážíte, co by vám pomohlo? 

Na přetrvávající představu, že paliativní péče patří až do chvíle, kdy už nic jiného nezabírá. Přitom je to přesně naopak – čím dřív přijde, tím víc může pomoci. Naštěstí o tom stále častěji mluví nejen pacienti a jejich blízcí, ale máme k dispozici i data z klinických studií, která to potvrzují. 

Kdo je váš největší fanoušek, podporovatel? Odkud přichází největší pomoc? 

 Můj muž. Jeho schopnost vidět věci jasně a stát za mnou, i když jsem unavená nebo na pochybách. 

Hlasujte pro svého favorita z finálové desítky ocenění Impakt Awards by newstream 

Související

Miliardář Strnad pomohl maďarskému miliardáři, oblíbenci Viktora Orbána

Michal Strnad, majitel CSG
CSG
nst
nst

Strategická aliance skupiny CSG s maďarskými gigantem 4iG poslala nahoru její akcie na maďarské burze. Gigant je výkladní skříní Viktora Orbána.

Akcie 4iG Nyrt, maďarské telekomunikační společnosti, kterou premiér Viktor Orbán přetváří v obranný konglomerát, zaznamenaly prudký růst poté, co oznámila partnerství s obrannou skupinou českého miliardáře Michala Strnada, uvedla agentura BloombergVzrostly až o 6,7 procenta, když firma uvedla, že koupí maďarského výrobce automobilových dílů Rába Nyrt – včetně státního většinového podílu – a naváže partnerství s CSG Defence, obrannou divizí společnosti Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada, která získá 37procentní podíl v této jednotce.

Strnad může získat podíl v maďarském strojírenském podniku Rába

Zprávy z firem

Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) může získat v Maďarsku na základě předběžné dohody až 37 procent ve výrobci náprav, těžkých a speciálních vozidel a jejich komponentů Rába. Jde o součást nákupu 74 procent ve firmě Rába maďarskou skupinou 4iG za téměř 25 miliard forintů (zhruba 1,55 miliardy korun), oznámil mluvčí CSG Andrej Čírtek. Vlastníkem CSG je miliardář Michal Strnad.

ČTK

Přečíst článek

Maďarská firma v rámci transakce získá výhradní práva, včetně prodeje, distribuce a servisu vojenských vozidel Tatra z produkce CSG na domácím trhu.

Akcie 4iG se letos více než zdvojnásobily. Akcie Ráby, která je rovněž obchodována na burze, v pondělí vyskočily až o 22 procent. 4iG uvedla, že koupí 74procentní podíl prostřednictvím mimoburzovní transakce a za zbývající akcie nabídne 1 789 forintů za kus, což je o 13 procent více než páteční závěrečná cena.

Hodnota akvizice podle 4iG dosahuje téměř 25 miliard forintů, což je 1,76 miliardy korun. Zahrnuje koupi 54procentního státního podílu v Rábě, jak potvrdilo ministerstvo hospodářství v samostatném prohlášení.

Miliardář, Orbán a Elon Musk na Mar-a-Lago

Majoritním vlastníkem 4iG je maďarský miliardář Gellért Jászai, její dlouholetý manažer, považovaný za blízkého člověka Viktora Orbána. 

Maďarský premiér už dříve pomohl 4iG, tehdy ještě malé IT firmě, získat maďarskou pobočku společnosti Vodafone v roce 2023. Letos pak jeho vláda převedla na 4iG část domácího obranného průmyslu, včetně státních podílů v jednotkách firem Rheinmetall a Airbus Helicopters.

Tento krok se časově shoduje s celoevropským úsilím posilovat vojenské kapacity v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině. Maďarský premiér je však v rámci EU v izolaci kvůli svému odmítání vojenské pomoci Kyjevu. Investoři o 4iG projevili zájem poté, co se v prosinci rozšířila fotografie ukazující Gellérta Jászaiho při družném rozhovoru s šéfem SpaceX Elonem Muskem a Viktorem Orbánem na floridském sídle Donalda Trumpa Mar-a-Lago.

Od té doby 4iG, jak připomíná Bloomberg, jmenovala do svého poradního sboru dva Trumpovy spojence – Richarda Grenella a Matta Mowerse. Orbán mezitím jmenoval Jászaiho zvláštním vyslancem pro mezinárodní investice, což podtrhuje zvláštní vazby firmy na vládu.

Lídr opozice Péter Magyar, jehož strana Tisza vede v průzkumech před volbami očekávanými na duben, slíbil, že prověří obchody 4iG a zneplatní transakce související s převody státních obranných aktiv.

Novým generálním partnerem Českého olympijského týmu se pro roky 2025 až 2029 stává průmyslová a technologická skupina CSG miliardáře Michala Strnada.

Strnadova CSG podpoří české olympioniky. A nejen ty

Zprávy z firem

Novým generálním partnerem Českého olympijského týmu se pro roky 2025 až 2029 stává průmyslová a technologická skupina CSG miliardáře Michala Strnada.

nst

Přečíst článek

Související

Doporučujeme