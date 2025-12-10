Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Lukáš Kovanda: Strnadovo tempo nemá žádná jiná zbrojovka na světě

Lukáš Kovanda: Strnadovo tempo nemá žádná jiná zbrojovka na světě

Michal Strnad, majitel skupiny CSG
CSG
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Česká zbrojovka Czechoslovak Group Michala Strnada (na snímku) obsadila první místo na světě v nárůstu tržeb mezi všemi výrobci zbraní. Vyplývá to z žebříčku stockholmského institutu SIPRI. Tržby za zbraně jí loni vzrostly o takřka 200 procent, i díky muniční iniciativě české vlády.

Tuzemský výrobce zbraní, munice a vojenské i jiné techniky Czechoslovak Group zaznamenal loni závratný růst tržeb z prodeje zbraní a souvisejících služeb, a to o 193 procent na 3,6 miliardy dolarů (83,6 miliardy korun dle průměrného kurzu roku 2024). To český průmyslově-technologický holding staví na první místo žebříčku stovky největších světových výrobců zbraní a dodavatelů souvisejících služeb, který sestavuje renomovaný stockholmský institut SIPRI.

CSG oznámila obří zbrojní kontrakt, jméno zákazníka tají

Zprávy z firem

Skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získala mnohamiliardový kontrakt na dodávky malorážové munice pro ministerstvo obrany státu z jihovýchodní Asie. Jméno zákazníka, typ munice ani objem firma nezveřejnila z bezpečnostních důvodů.

nst

Přečíst článek

CSG přepisuje globální zbrojní žebříčky

Stovka největších světových výrobců zbraní přitom dohromady zaznamenala nárůst tržeb o 5,9 procenta na historicky rekordních 679 miliard dolarů (15,8 bilionu korun). Dějinně rekordní tržby za zbraně jsou přitom podle SIPRI výsledkem růstu obratu zejména evropských producentů a také těch z USA. Minimálně zhruba dvě třetiny evropských zbrojovek loni navyšovaly výrobní kapacitu.

Evropa roste dvouciferně

Celkem 26 evropských zbrojovek, které náleží mezi stovku světově největších, zaznamenalo loni souhrnný růst tržeb o 13,4 procenta na 151 miliard dolarů (3,5 bilionu korun).

Důvodem mocného nárůstu zbrojních tržeb je pochopitelně válka na Ukrajině a související stoupající obavy z dalších vojenských ambicí Ruska. Skupina Czechoslovak Group dosáhla nejvyššího nárůstu tržeb ze všech sledovaných firem specificky také díky muniční iniciativě české vlády. Více než polovina obratu skupiny loni tak či onak souvisela s válečnou situací na Ukrajině.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Michal Strnad, majitel CSG

Zbrojař Strnad: U části munice pro Ukrajinu chybí celé díly. Dodávky se kvůli tomu zdrží

Leaders

ČTK

Přečíst článek

Železná opona pro čipy. Trump ji bourá a Čína buduje

Železná opona pro čipy. Trump ji bourá a Čína buduje
Profimedia
ČTK
ČTK

Bitva o pokročilé čipy pokračuje. Trump pro ně udělil vývozní výjimku, ale Peking hned zvažuje protiopatření. Nvidia tak zůstává uprostřed geopolitického střetu.

Čína se zřejmě chystá omezit přístup k pokročilým čipům H200 společnosti Nvidia, přestože americký prezident Donald Trump tento týden schválil jejich vývoz vybraným čínským zákazníkům. Uvedl to server listu Financial Times (FT) s odvoláním na informované zdroje.

Peking podle zdrojů FT zvažuje zavedení schvalovacího režimu, v němž by zájemci museli předem podat žádost o nákup a vysvětlit, proč nemohou využít domácí alternativy. Konečné rozhodnutí zatím nepadlo.

Emise Googlu za posledních pět let vzrostly o polovinu, stojí za tím AI

Google se drápe na vrchol. Po zádech Nvidie

Zprávy z firem

Hodnota Alphabet, mateřská firma gigantu Googlu, se dostala těsně k hranici 4 bilionů dolarů. Nad ní jsou jen dvě firmy, Apple a Nvidia. A právě Nvidii teď Google těžce dýchá za krk.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Trump: Superčipy Číně nedáme

Čip označovaný jako H200 není podle agentury AP nejmodernějším produktem americké společnosti. Vývoz modernějších čipů s názvem Blackwell i připravovaného nejmodernějšího čipu Rubin Trump naopak neschválil.

Návrat pokročilých čipů by podle FT uvítaly čínské technologické giganty jako Alibaba, ByteDance či Tencent, které sice částečně přešly na čínské čipy, ale pro trénování výkonných modelů AI stále upřednostňují produkty Nvidie. Kvůli domácím omezením některé společnosti modely trénují v zahraničí.

Nová forma embarga

Trump povolení dodávek čipů H200 za určitých podmínek oznámil v pondělí na své síti Truth Social. Doplnil, že o tom informoval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který na zprávy reagoval pozitivně. Společnost bude moci podle agentur prodávat vyspělý čip využívaný pro umělou inteligenci (AI) pouze předem schváleným zákazníkům.

H200 a další pokročilé čipy byly pro Čínu nedostupné od doby, kdy jejich vývoz administrativa předchozího prezidenta Joea Bidena zakázala s odkazem na riziko vojenského využití.

Americký prezident Donald Trump

Trump podmínečně povolí vývoz čipů Nvidia H200 do Číny

Zprávy z firem

Bílý dům za určitých podmínek povolí vývoz čipů H200 společnosti Nvidia do Číny. Americký prezident Donald Trump to uvedl na své sociální síti Truth Social. Doplnil také, že o tom již informoval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který na zprávy reagoval pozitivně. Společnost bude moci podle agentur prodávat vyspělý čip používaný k vývoji umělé inteligence pouze předem schváleným zákazníkům.

ČTK

Přečíst článek

Varování před čínskou AI

Šéf Nvidie Jensen Huang dlouhodobě lobbuje za zmírnění omezení. Zastánci Nvidie podle FT tvrdí, že vývoz posílí americkou strategickou pozici, neboť Peking bude nadále závislý na amerických technologiích.

Kritici naopak varují, že krok může poskytnout Číně výraznou vzpruhu při vývoji technologií AI. Čína mezitím posílila podporu domácím výrobcům včetně zpřísnění celních kontrol a dotací pro datová centra využívající čínské čipy.

Čínský Úřad pro kyberprostor (CAC) v létě vydal neformální pokyn společnostem ByteDance a Alibaba, aby pozastavily nové objednávky čipů H20. Předvolal si také vedení Nvidie kvůli údajně závažným bezpečnostním problémům.

Polovodič H20, který je ještě méně vyspělý než H200, je rovněž určený pro datová centra a AI. Slouží hlavně k trénování velkých modelů AI a k výpočetně náročným datovým úlohám. Je speciálně upravený pro čínský trh, aby neporušoval limity výkonu, které pro export do Číny stanovily Spojené státy. Nvidia teprve v červenci obnovila výrobu čipů H20 u svého partnera TSMC na základě velkého zájmu čínských firem.

Jensen Huang

Šéf Nvidie varuje Washington: Čína porazí USA v závodě o AI díky energii a pravidlům

Leaders

Čína porazí Spojené státy v závodě o umělou inteligenci, a to díky nižším nákladům na energii a volnějším předpisům. Řekl to na summitu o budoucnosti AI pořádaném Financial Times generální ředitel amerického výrobce čipů Nvidia Jensen Huang a vyzval Spojené státy, aby urychlily své úsilí.

ČTK

Přečíst článek

Související

Největší v historii. SpaceX by mělo vstoupit na burzu už příští rok a změnit dějiny burzy

SpaceX a její první civilní posádka ve vesmíru
SpaceX
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Elon Musk bude zase o něco bohatší. Alespoň tomu nasvědčují spekulace kolem uvedení jím založené společnosti SpaceX na burzu. K IPO by mělo dojít již v příštím roce, přičemž hodnota společnosti by mohla dosáhnout až 1,5 bilionu dolarů. Tím by se SpaceX stal nejhodnotnějším IPO v historii.

SpaceX mění svět již řadu let. Vesmírný startup proměnil způsob, jakým USA dobývají vesmír, Starlink, který spadá pod SpaceX, proměnil rozšíření internetu na planetě. A velmi brzy se SpaceX zapíše také do dějin financí. V současnosti jeden z nejhodnotnějších startupů světa totiž uvedl, že by již v příštím roce rád upsal část akcií na burze. Konkrétně si chce říct o více než 30 miliard dolarů, čímž by hodnota celé společnosti dosáhla částky 1,5 bilionu dolarů. Konečná částka bude ale ještě předmětem nabídky a poptávky mezi investory.

Pokud se to společnosti podaří, půjde o rekordní IPO v historii, které překoná doposud největší vstup na burzu. Tím je nadále zahájení veřejného obchodování s akciemi saúdsko-arabské těžební společnosti Saudi Aramco z roku 2019, kdy prodala 1,5 procenta akcií za 29,4 miliardy dolarů. Nicméně hodnota firmy tehdy dosáhla částky 1,7 bilionu dolarů.

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI

OpenAI chce dobýt Wall Street. IPO by firmu ocenilo víc než SpaceX

Trhy

Americká společnost OpenAI si připravuje půdu pro primární veřejnou nabídku akcií, která by mohla tuto firmu ocenit až na 1 bilion dolarů (21 bilionů korun), uvedla agentura Reuters, podle níž by šlo o jeden z největších vstupů na burzu všech dob. OpenAI vyvinula populární chatovací systém ChatGPT založený na umělé inteligenci.

ČTK

Přečíst článek

Stamiliardová valuace

Ačkoli celková hodnota SpaceX bude o pár set miliard nižší, pro stávající akcionáře to bude i tak kolosální úspěch. V roce založení 2002 měla hodnotu 27 milionů dolarů. Statusu jednorožce (tedy valuace přesahující 1 miliardu dolarů) se dočkala o osm let později. Hranici sta miliard překonala v roce 2021 a před rokem patřil SpaceX s hodnotou 350 miliard dolarů mezi pětici nejhodnotnějších soukromých společností světa.

Ještě 5. prosince Elon Musk jednal s případnými investory o prodeji části akcií, který by podle The Financial Times SpaceX nacenil na 800 miliard dolarů. Tím by SpaceX překonal hodnotu novodobého „rivala“ v závodě o nejhodnotnější startup světa OpenAI (aktuálně s naceněním okolo 500 miliard dolarů).

Krátce na to ale přišla zpráva o možném IPO v příštím roce. Je tedy možné, že se prodej akcií, k němuž podle FT.com ve SpaceX dochází pravidelně každý půlrok, neuskutečnil.

CEO Tesly Elon Musk chce bilionový bonus

Stanislav Šulc: Je bilionový bonus pro Elona Muska šílenstvím? Jen napůl

Leaders

Elon Musk se může do deseti let stát prvním mužem planety, jehož nominální jmění přesáhne 1 bilion dolarů. Alespoň s tím počítá motivační plán, který vymyslel a nechal si schválit akcionáři Tesly. Přitom podobnou sázku, kterou s akcionáři uzavřel dříve a jež mu měla vynést „jen“ 56 miliard dolarů, pozastavil soud. Jak to tedy je s podobnými bonusy? Jsou opravdu tak absurdní?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Firma, která změnila vesmír

SpaceX, kterou v roce 2002 založil Elon Musk, se stala dominantní silou v dobývání vesmíru. Jejím hlavním posláním je radikálně snížit náklady na lety do vesmíru a učinit z lidstva meziplanetární druh, především skrze kolonizaci Marsu. Společnost přepsala historii zavedením znovupoužitelných prvních stupňů raket Falcon 9 a Falcon Heavy, což z ní učinilo nejlevnějšího a nejfrekventovanějšího dopravce na trhu.

Kromě nákladní dopravy zajišťuje s lodí Crew Dragon transport astronautů NASA na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Masivní projekt Starlink poskytuje vysokorychlostní internet po celé planetě pomocí tisíců satelitů na nízké oběžné dráze. V současnosti firma upírá zrak na základnu Starbase v Texasu, kde vyvíjí obří systém Starship. Ten je klíčový nejen pro cesty na Mars, ale byl vybrán i NASA pro návrat lidí na Měsíc v rámci programu Artemis.

Šéf ANO Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiš bude řídit stát jako firmu. Takže nás zaprodá, jako Agrofert

Názory

Často se mi vytýká, že říkám, že by se stát měl řídit jako firma. No, možná bych měl říkat, že je lepší řídit stát jako rodinnou firmu, anebo ještě líp, že by stát měl do jisté míry fungovat jako rodina. To jsou slova Andreje Babiše z jeho knihy O čem sním, když náhodou spím. Aktuálně na Aukru k dostání za hezkých 18 korun.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

PRVNÍ MÍSTO získal absolvent Akademie výtvarného umění v Praze David Budil za projekt Cirkulární Centrum Plzeň.

Mladí architekti ukazují, jak by měla vypadat budoucnost měst

Reality

Udržitelnost už není doplňkem architektury, ale jejím novým jazykem a letošní přehlídka DIPLOM.KY to potvrzuje s nebývalou silou. Ze 114 diplomových prací vystupují projekty, které s odvahou přehodnocují materiály, města i krajinu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Související

Elon Musk

Rekordman Musk. Stal se prvním člověkem, jehož majetek překonal hranici 500 miliard dolarů

Leaders

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme