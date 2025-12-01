Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Strnad míří na další pražskou pětihvězdu. Po Four Seasons chce i Augustine

Strnad míří na další pražskou pětihvězdu. Po Four Seasons chce i Augustine

hotel Augustine
Zdeněk Pečený / Newstream
nst
nst

Zbrojařský magnát Michal Strnad, šéf skupiny CSG a jeden z nejagresivnějších českých investorů posledních let, pokračuje ve své tiché, ale vytrvalé expanzi do luxusního ubytovacího byznysu. Poté, co letos získal zhruba třetinový podíl v pražském hotelovém paláci Four Seasons, se podle informací serveru Seznam Zprávy, zaměřil na další pražskou ikonu: hotel Augustine na Malé Straně.

Pokud by k transakci došlo, Strnad by si připisoval další „trofejní“ zářez – a zároveň jednu z nejzajímavějších hotelových nemovitostí v celé střední Evropě. Augustine totiž patří mezi architektonické unikáty. Sídlí v bývalém augustiniánském klášteře ze 13. století, jeho pokoje zdobí původní fresky, kamenné oblouky či dřevěné trámy, a provozně jej zastřešuje síť Marriott International. Letos si navíc vysloužil prestižní ocenění Michelin Key, které dostávají jen mimořádně kvalitní hotely.

Hodnota objektu se podle lidí z byznysu může pohybovat mezi 1,5 a 2,2 miliardy korun, v závislosti na stavu nemovitosti a výkonu hotelu. Seznam Zprávy přitom s odkazem na zdroje z trhu upozorňují, že Augustine je na trhu už delší dobu, a právě Strnad může být jedním z mála kupců, kteří si tak velkou akvizici mohou dovolit bez většího váhání.

Riverside Karlin

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

Reality

Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

„Hotel Augustine se 101 pokoji (z toho šestnáct apartmánů) v prestižní lokaci na Malé Straně by mohl mít hodnotu 1,8 až 2,2 miliardy korun,“ odhadl pro Seznam Zprávy Jan Adámek, majitel společnosti Jan Hospitality. 

„Cena by se mohla pohybovat ve výši 15 až 18 milionů korun za jeden pokoj. To by ocenilo Augustine na částku mezi 1,5 až 1,8 miliardy korun,“ řekl Seznam Zprávám zdroj z finančních kruhů, který si nepřál být jmenován. 

FOTOGALERIE: Podívejte se, jak vypadá brunch v hotelu Augustine

Zelí a Grenaille brambory výběr sýrů 31 fotografií v galerii

CSG má letos rekordní výsledky: tržby za tři čtvrtletí vyskočily o 82 procent na 4,49 miliardy eur, provozní zisk překročil 26 miliard korun. Investice do hotelů tak pro Strnada představují jednak prestižní vizitku, jednak logickou diverzifikaci byznysu, který stojí především na obranném průmyslu.

Strnad si nákupem hotelů buduje portfolio míst, kde může ubytovat zahraniční partnery, vládní návštěvy a významné delegace, které do Prahy míří kvůli jeho podnikání. Augustine by tak doplnil Four Seasons a další reprezentativní adresy, které už jeho skupina vlastní.

Z PPF je největší hoteliér v Česku. Byznys je to ztrátový, zatím

Reality

Po miliardových investicích a změně vlastníka dostal Hilton Praha nové jméno i směr. Největší hotel v Česku, který nyní patří skupině PPF Renáty Kellnerové, loni navýšil tržby a snížil ztrátu. A čeká jej další etapa proměny. Hilton není jediným realitním úlovkem skupiny PPF, letos v březnu koupila také pražský hotel Four Seasons, také jeho ekonomická situace se zlepšuje.

ČTK

Přečíst článek

Český kapitál se vrací na nejprestižnější adresy

Pražský hotelový trh v posledních dvou letech výrazně ožil a přitahuje kapitál silných českých investorů. Největší transakce provedla PPF, která za poslední období nakoupila hotely Hilton, Diplomat a podíl ve Four Seasons. Patria investiční společnost koupila hotel Ibis Na Poříčí, skupina Atlanis zase získala budovu s hotelem Ramada a knihkupectvím Luxor na Václavském náměstí. Po letech, kdy pražské hotely ovládaly převážně zahraniční fondy, se tak situace mění – a český kapitál se vrací na nejprestižnější adresy v metropoli.

Augustine mezitím zůstává jednou z nejvyhledávanějších pražských pětihvězdiček. Kombinace historie, polohy a provozu pod silným mezinárodním brandem dělá z hotelu unikátní aktivum, které se na trhu objeví jen výjimečně. Není divu, že kolem něj krouží Strnad, jehož skupina se připravuje i na další zásadní krok – plánovaný vstup na burzu v prvních měsících roku 2026.

Pokud akvizice dopadne, Strnad potvrdí, že jeho investiční strategie je jednoduchá: kupovat to nejlepší, co Praha nabízí. A měnit tím mapu tuzemského luxusního hotelového trhu.

PPF získá další pražský hotel, za 1,8 miliardy korun kupuje dejvický Diplomat

Renáta Kellnerová rozšíří hotelové impérium. PPF Real Estate může koupit pražský hotel Diplomat

Reality

Společnost PPF Real Estate může koupit hotel Diplomat v pražských Dejvicích. Transakci povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který o tom informoval v tiskové zprávě. PPF hotel kupuje od thajské firmy Rabbit Holdings. Investiční skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, za hotel zaplatí 73 milionů eur, tedy zhruba 1,8 miliardy korun.

ČTK

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Strnad vládne zbrojařům. Jeho CSG zaznamenala celosvětově nejvyšší růst tržeb

Michal Strnad, majitel skupiny CSG
CSG
ČTK
ČTK

Tržby 100 největších výrobců zbraní na světě v loňském roce vzrostly o 5,9 procenta na rekordních 679 miliard dolarů (14,1 bilionu korun). Poptávku podpořily války na Ukrajině a v Pásmu Gazy a růst vojenských výdajů jednotlivých zemí. Nejvyšší růst ze všech firem v žebříčku přitom zaznamenala česká společnost Czechoslovak Group, jejíž tržby vzrostly o 193 procent, částečně kvůli vládnímu projektu na dodávku dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu, vyplývá ze zprávy, kterou zveřejnil Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru.

Hlavní podíl na růstu zaznamenaly společnosti se sídly v Evropě a ve Spojených státech. Růst však byl zaznamenán v celém světě s výjimku Asie a Oceánie, kde problémy v čínském zbrojním průmyslu způsobily mírný pokles prodeje zbraní a vojenských služeb za loňský rok.

CSG loni skončila v žebříčku na 46. místě a je jedinou českou firmou v žebříčku. Její tržby činily 3,6 miliardy dolarů. Více než polovina tržeb firmy z prodeje zbraní byla loni nějakým způsobem spojena s Ukrajinou, upozornil SIPRI.

FOTOGALERIE: Radary Eldis Pardubice ze Strnadova impéria CSG

Český výrobce radarů Eldis Pardubice koncem února podepsal smlouvu na dodávku a instalaci pěti radarů do Vietnamu. Český výrobce radarů Eldis Pardubice koncem února podepsal smlouvu na dodávku a instalaci pěti radarů do Vietnamu. 6 fotografií v galerii

Tržby amerických zbrojních společností v žebříčku stouply o 3,8 procenta na 334 miliardy dolarů. Mezi 100 největšími společnostmi je 39 z USA, z toho 30 jich tržby zvýšilo, v čele s Lockheed Martin, Northrop Grumman a General Dynamics. SIPRI ale také poznamenal, že vývoj a výrobu v hlavních programech vedených USA trápí nadále rozsáhlá zpoždění a překročení plánovaných rozpočtů.

Evropským společnostem, s výjimkou Ruska, tržby stouply o 13 procent na 151 miliardy dolarů, hlavně kvůli poptávce způsobené válkou na Ukrajině a vnímanou hrozbou Ruska. V žebříčku je 26 společností z Evropy, tržby zvýšilo 23 firem.

Nová éra CSG. Strnadův holding chce vyrábět vlastní bezpilotní systémy

Zprávy z firem

Průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada uskutečnil první akvizici v rámci expanze do oblasti bezpilotních leteckých systémů (UAS). Prostřednictvím své nové společnosti AviaNera Technologies získal 51procentní podíl ve firmě MUST Solutions, srbském vývojáři a výrobci pokročilých pohonných jednotek pro bezpilotní prostředky. Cena transakce nebyla zveřejněna.

nst

Přečíst článek

Daří se i Rusům

V seznamu jsou také dvě ruské společnosti, Rostec a United Shipbuilding Corporation. Jejich tržby stouply o 23 procent na 31,2 miliardy dolarů, a to i přes sankce, které způsobily nedostatek komponent. Podle SIPRI byla domácí poptávka více než dostatečná k vyrovnání klesajícího vývozu zbraní, i když potíže působí nedostatek kvalifikované pracovní síly.

FOTOGALERIE: CSG uvedla do provozu novou linku na plnění munice

Slovenská firma VOP Nováky ze skupiny CSG uvedla do provozu novou linku na plnění munice Slovenská firma VOP Nováky ze skupiny CSG uvedla do provozu novou linku na plnění munice Slovenská firma VOP Nováky ze skupiny CSG uvedla do provozu novou linku na plnění munice 7 fotografií v galerii

Tržby rostly také na Blízkém východě. Poprvé se do žebříčku dostalo až devět firem z Blízkého východu a jejich tržby stouply o 14 procent na 31 miliard dolarů. Z toho tři izraelské společnosti zaznamenaly růst o 16 procent na 16,2 miliardy dolarů. Negativní reakce na izraelské akce v Gaze měly podle SIPRI jen malý dopad na zájem o izraelské zbraně, nové objednávky získaly tyto firmy z řady zemí.

V Asii a Oceánii tržby klesly o 1,2 procenta na 130 miliard dolarů. Osmi čínským společnostem v indexu tržby klesly o 10 procent, protože loňské obvinění z korupce při nákupu čínských zbraní vyvolalo odložení nebo zrušení významných kontraktů.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Umělá inteligence rychle mění obchodování s realitami, říká Jelínek z Century 21

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Realitní kancelář Century 21 prožívá úspěšný rok, její meziroční růst je čtyřicet procent. Rychlé tempo růstu je dáno změnou strategie firmy. Větší pozornost získal nábor nováčků. „Soustředili jsme se na to, aby nováčci co nejdříve fungovali v praxi,“ uvádí Tomáš Jelínek, šéf českého zastoupení společnosti. „Víc jsme se v rámci tréninku věnovali schopnosti nabrat zakázku nebo uzavřít smlouvu,“ popisuje Jelínek.

Není to ovšem jediná změna. Dalším důvodem, proč se jedna z největších realitních kanceláří v Česku vrátila na růstovou trajektorii, je mnohem širší využití moderních technologií. První vlaštovka v tomto směru přiletěla za covidu, kdy se velmi rozšířila možnost využití elektronického podpisu.

„Zamysleli jsme se a řekli si, že by bylo dobré celý legislativní proces zautomatizovat. A využít i umělou inteligenci,“ vysvětluje Jelínek. Tím podle něj makléři získali víc času, aby se mohli věnovat základu jejich práce a obsloužili obchod s více nemovitostmi. Dnes má společnost vyvinutý systém, který připravuje dokumenty v češtině i v angličtině. „Díky tomu, že jsme zautomatizovali procesy, připravili jsme v tomto roce 27 tisíc elektronických dokumentů,“ říká Jelínek. „Ušetřili jsme tím 442 tisíc minut práce našich makléřů.“

Nový systém je kombinací více prvků. „Začneme od zprostředkovatelské smlouvy, jsme samozřejmě napojeni na katastr, na všechny rejstříky. Jsme schopni takto vytvořit smlouvu až do úplného konce, na dálku, bez jakéhokoliv papíru,“ popisuje šéf společnosti. Všechno je rychlé a bez chyby. Úspora makléřů za právní služby tak byla v letošním roce 29 milionů korun.

Pro klienty to znamená velké zjednodušení procesů. Až do závěrečné smlouvy může jít všechno elektronicky. Makléři se však nemusejí obávat, že by kvůli novým technologiím přišli o práci. „Vždy musí vzniknout vztah mezi klientem a makléřem.“ V systému jsou zaneseny i prvky umělé inteligence, které zrychlují práci nebo pomáhají klientům najít ideální nemovitost. Již brzy nasadí společnost do systému robota.

Jak bude kromě postupující automatizace a digitalizace vypadat realitní trh v příštím roce? „Bude se pořád zvyšovat zájem o bydlení ve městech. Bude se také dál rozvíjet zájem o dlouhodobou stabilitu, a tou je cihla,“ očekává Jelínek.

Tomáš Jelínek z Century 21 byl hostem podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i v kanále Newstream Podcasty na Spotify či Apple Podcasts.

Úřad práce

AI nahradí miliony pracovních míst. Čeká nás masová nezaměstnanost? S neschopnou vládou možná ano

Politika

Umělá inteligence v příštích několika letech zruší miliony pracovních míst. Ekonomiku technologie sice nakopnou, ale mnoho lidí se dostane do úzkých, protože o jejich práci nebude zájem. Nemusí to však dopadnout tak špatně, podmínkou ale je, že se naše systémy na změny inteligentně připraví – což vzhledem ke zkušenostem se státním aparátem není zrovna uklidňující.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Související

New York je stokrát větší nemovitostní trh než celé Česko, říká Martin Mucha. Přesto tu tvoří unikátní systém

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Z natáčení podcastu Realitní Club s ekonomem Lukášem Kovandou.

Podcast: Nárokovat si vlastnické bydlení je stejné jako si nárokovat Ferrari, říká ekonom

Reality

nst

Přečíst článek
Tomáš Jelínek, Century 21

Letos „letěly“ byty, starší rodinné domy se prodávají pomalu, tvrdí Jelínek ze Century 21

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme