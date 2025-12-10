CSG oznámila obří zbrojní kontrakt, jméno zákazníka tají
Skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získala mnohamiliardový kontrakt na dodávky malorážové munice pro ministerstvo obrany státu z jihovýchodní Asie. Jméno zákazníka, typ munice ani objem firma nezveřejnila z bezpečnostních důvodů.
Skupina Czechoslovak Group (CSG) získala významný kontrakt na dodávky malorážové munice pro ministerstvo obrany státu z jihovýchodní Asie. Hodnota kontraktu je ve stovkách milionů amerických dolarů, tedy ve vysokých jednotkách miliard korun, uvedl v tiskové zprávě mluvčí skupiny Andrej Čírtek.
Munice za miliardy míří do Asie z Evropy i USA
Výrobu pokryjí podniky divize CSG Ammo+, jednoho z největších výrobců malorážové munice v západním světě. Portfolio zahrnuje závody v Evropě i USA, které dodávají civilní i vojenské zákazníky.
„Kontrakt potvrzuje naši schopnost dodávat velké objemy munice v nejvyšší kvalitě,“ uvedl CEO divize Petr Marijczuk. „Díky propojení evropských a amerických kapacit nabízíme klientům jistotu dodávek i flexibilitu. Zásadně rozšiřujeme dodávky pro obranný a bezpečnostní segment,“ dodal.
Typ munice ani konkrétní objem firma nezveřejnila z bezpečnostních důvodů.
Tržby 100 největších výrobců zbraní na světě v loňském roce vzrostly o 5,9 procenta na rekordních 679 miliard dolarů (14,1 bilionu korun). Poptávku podpořily války na Ukrajině a v Pásmu Gazy a růst vojenských výdajů jednotlivých zemí. Nejvyšší růst ze všech firem v žebříčku přitom zaznamenala česká společnost Czechoslovak Group, jejíž tržby vzrostly o 193 procent, částečně kvůli vládnímu projektu na dodávku dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu, vyplývá ze zprávy, kterou zveřejnil Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru.
Diverzifikace trhů a posílení na globálním poli
Nový kontrakt navazuje na dlouhodobou strategii CSG diverzifikovat své trhy a expandovat na klíčové zahraniční destinace. Region jihovýchodní Asie patří z pohledu obranných dodávek k nejrychleji rostoucím na světě.
CSG jako globální průmyslově-technologická skupina vlastní závody v Evropě, USA i Asii a zaměstnává přes 14 tisíc lidí. Mezi klíčové firmy patří Tatra Trucks, Excalibur Army, MSM Group, americká The Kinetic Group či český výrobce radarů Eldis. Tržby skupiny v roce 2024 dosáhly 5,2 miliardy eur (podle aktuálního kurzu asi 126,3 miliardy korun). Zisk EBITDA při zahrnutí celoročních výsledků Kinetic Group činil 1,4 miliardy eur (34 miliard korun).
Letos skupina mimo jiné koupila většinový podíl ve zbrojovce ZVI Vsetín, která je tradičním výrobcem středorážové munice. Získala také většinový podíl ve společnosti MUST Solutions, srbském vývojáři a výrobci pokročilých pohonných jednotek pro bezpilotní prostředky.
