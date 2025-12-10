Nový magazín právě vychází!

Člověk lovem ohrožuje tisíce druhů ryb. Sám se ale v online éře stává lovnou zvěří

Člověk lovem ohrožuje tisíce druhů ryb. Sám se ale v online éře stává lovnou zvěří
iStock
Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Přírodní rozmanitost není jen bohatstvím sama o sobě, je i zásadní pro ekonomiku. Lidstvo si už leccos na toto téma dovede spočítat. Jaká je bilance rybolovu a co nám o způsobu zemědělského hospodaření říkají ptáci? Které neblahé důsledky má druhý život v digitálním světě a jak naopak prodloužit život veřejných peněz na podporu ekonomiky? Nejen to se řešilo v podcastu Trendy v udržitelnosti, za nímž stojí projekt [ta] Udržitelnost. Výběr z dalších osmi dílů nabízí následující souhrn.

Zůstávala na pozadí zájmu za uhlíkovou stopou, v poslední době ale i firmy věnují biodiverzitě rostoucí pozornost. Proč je to na místě, dobře ukazuje dopad lidské činnosti na populace ryb. „Od roku 1950 jsme navýšili produkci průmyslovým komerčním rybolovem šestinásobně, z nějakých 20 milionů tun ryb na 120 milionů tun,“ říká děkan Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity Tomáš Policar. Rybí populace jsou tak pod obrovským tlakem. K němu se přidávají dopady změn klimatu a znečištění vod.

Průliv Dardanely v Egejském moři (ilustrační foto)

Spor o Egejské moře. Řekové tam chtějí rezervaci, Turkové si nárokují půlku na rybolov

Politika

Mezi Tureckem a Řeckem se opět rozhořel spor o území v Egejském moři.

ČTK

Zejména vyspělé státy si naštěstí podle Policara problém uvědomují a už minimálně 30 let se snaží o chovatelsko-ochranářské aktivity. Patří mezi ně regulace lovu i vývoj technologií pro reprodukci ryb. „Je ale ještě velmi brzy říct, zda je naše úsilí dostatečné,“ říká expert Jihočeské univerzity. Na Zemi dnes podle něj žije zhruba 35 tisíc druhů ryb, z toho asi 20 tisíc v mořích a 15 tisíc ve sladkých vodách. Mezi mořskými druhy je přitom lidskou činností ohroženo deset až 15 procent, mezi sladkovodními dokonce celá čtvrtina. „Jde o tisíce ohrožených druhů, což je stále obrovské číslo,“ podotýká Policar.

Nejnovější díly podcastu Trendy v udržitelnosti 

Ačkoli se zdá, že jsou obvykle všude kolem, ani ptáci to nemají s člověkem jednoduché. V Česku zaznamenaly největší propad již v minulém století druhy spjaté se zemědělskou krajinou a jejich populace nadále převážně klesají. Příznivěji jsou na tom ptáci lesní. V minulosti je sice také postihly poklesy, ale u některých později přišel silný růst, takže celková situace je dnes více méně stabilní, konstatuje Josef Rutterle, správce Ptačího Parku Mnišské louky.

Projekt Ptačích parků České společnosti ornitologické má v tuzemsku již dvacetiletou historii. Jde o nestátní ochranu přírody zaměřenou na vybrané ohrožené ptáky. Jejím cílem je pečovat o území tak, aby se tam navrátila hnízdiště cílových druhů, obnovily se jim vstřícné biotopy. Zároveň se parky snaží ukázat vzorovou péči a hospodaření.

Autor knihy Kauza Česko David Ondráčka

David Ondráčka napsal knihu o Česku. Žijeme v oligarchii, říká

Leaders

Jako šéf Transparency International se David Ondráčka dostal ke kauzám, které mohly Česko připravit o stovky miliard korun. Někdy napomohl jejich odkrytí, jindy byl protikorupční aktivismus bezzubý. Proč? Protože porazit ten systém musí i jiní, politici, policie, soudci. Nyní Ondráčka vydává knihu Kauza Česko, v níž popisuje celou řadu kauz a problémů, které tento „systém" způsobuje. A nabízí i možnou alternativu. „Polistopadový systém v Česku se vyčerpal, potřebujeme změnu. Říkám tomu druhá polistopadová republika, nad níž bychom měli začít co nejdříve uvažovat," říká Ondráčka, který své komentáře publikuje na newstream.cz.

Stanislav Šulc

Stanislav Šulc

Ptáci jsou nedílnou součástí biologických řetězců a procesů. Vzhledem k pohybu na velké vzdálenosti například rozšiřují semena rostlin nebo drobné organismy. Člověku ale zároveň mohou velmi dobře sloužit jako lakmusový papírek, jak na tom je životní prostředí, podotýká Rutterle.

Raději dlouhé než krátké peníze

Hlavním cílem udržitelného snažení zůstává boj s klimatickou změnou, v rámci nějž je třeba snižovat emise uhlíku. Obor, kde se to Evropě nedaří, představuje doprava. Řešením má být přechod k elektrickému pohonu vozidel. Ten je ovšem pomalejší, než se původně očekávalo. Letos tržní podíl bateriových vozů v EU zatím přesahuje 16 procent, loni ale meziročně klesl na 13,6 procenta. Výraznější nástup mohou přinést levnější vozy, na které trh podle zasvěcených čeká. „Odborníci se shodují, že rozpětí atraktivní pro širokou veřejnost je 600 až 800 tisíc korun,“ říká Arnošt Barna, generální ředitel Kia Czech. Stále víc automobilek podle něj míří tímto směrem.

Řidič Jiří Kastner

Z kabiny ticha: Jak řidič z Domažlic zažívá revoluci v nákladní dopravě

Zprávy z firem

Nafta zdražuje, emisní mýto roste a tlak na snižování emisí sílí. V Domažlicích se mezitím objevuje technologie, která může kamionovou dopravu posunout novým směrem. Místní řidič v seriálu Obyčejná práce popisuje své první zkušenosti s elektrickým tahačem, zatímco vedení firmy mluví o změnách, které může elektrifikace přinést dopravcům.

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

V tuzemsku letos tržní podíl aut čistě do zásuvky dosáhl zatím nebývalých 5,6 procenta. „Předpokládám, že budeme následovat se zpožděním evropský trend a nárůst podílu elektromobilů bude zrychlovat,“ říká Barna. Pozorovat to lze i v jiných částech EU, kde je nástup elektromobility pomalejší. Zlom by podle Barny mohla přinést výraznější státní podpora, která bude mít dlouhodobý charakter. Krátkodobé pobídky, ke kterým stát sáhnul v minulých letech, totiž pomohou nárůstu v daném roce, ale po jejich ukončení se trh vrací zpátky.

I v udržitelnosti je tak třeba za kdečím hledat peníze. Ty veřejné lze na podporu ekonomiky použít jednorázově nebo opakovaně. Druhému způsobu dává přednost Národní rozvojová banka, která poskytuje úvěrové garance nebo zvýhodněné úvěry. „V období, kdy je veřejných zdrojů i na evropské úrovni rok od roku méně, a bude to tak i v následujícím programovacím období, je třeba s nimi hospodařit efektivněji,“ zdůrazňuje ředitelka udržitelného financování v NRB Andrea Ferjenčíková.

Aleš Burger a Sara Polak
video

Byznys není jen o zisku, ale o hodnotě, kterou společnosti vrací, říká zakladatel platformy Hithit Aleš Burger

Leaders

Aleš Burger, zkušený český podnikatel a zakladatel crowdfundingové platformy Hithit, hovořil na prestižním kongresu Good Company Circle 2025. Na konferenci v Praze představil svou vizi byznysu s hlubším smyslem – propojení komunity, udržitelnosti a spolupráce mezi různými sektory společnosti. Je také dalším hostem moderátorky Sary Polak v sérii Podcast dobré společnosti.

Michal Nosek

Michal Nosek

S pomocí veřejných zdrojů podle ní banka zároveň mobilizuje soukromý kapitál. Typicky jde o záruční programy, které umožňují bankovní financování v situacích, kdy by jej komerční banky podle vlastních pravidel, z hlediska rizikovosti, poskytnout nemohly.

Drtivá většina programů banky je už dnes podle Ferjenčíkové udržitelná z pohledu sociálního nebo socioekonomického. Zároveň v její nabídce přibývají zelené programy zaměřené například na energetické úspory v segmentu malého a středního podnikání, ale také na podporu fotovoltaik nebo elektromobility. Banka chce do budoucna k financování udržitelnosti přistoupit systematičtěji. Poprvé proto zpracovala svou strategii udržitelnosti.

Kyberpastí přibývá

Udržitelnost zahrnuje širokou paletu oblastí a stále více firem do ní řadí kyberbezpečnost. Ředitel pro korporátní bezpečnost ve společnosti T-Mobile Jakub Ludvík se jí zabývá dlouhá léta a zažil mnohé. Útočníci ovšem vždy hledají cestu nejmenšího odporu, a tak přišli na starou IT pravdu, že „slabina se vždy nachází mezi klávesnicí a židlí“. Snahu vpašovat oběti do počítače škodlivý software tak do značné míry vystřídaly podvody. Stojí na tom, že velká většina lidí o sobě zanechává spoustu informací v online prostoru. S jejich pomocí lze líčit na míru ušité pasti s cílem vylákat z dotyčného peníze.

Počet kyberpodvodů v předvánočním období roste každým rokem o třetinu

Jak nenaletět kyberšmejdům. A jakou máte šanci, že vám ukradené peníze banka vrátí

Money

O peníze nechce přijít nikdo. Jak se ale vyhnout tomu, abyste naletěli kyberpodvodníkům, kteří jsou nejen o několik kroků před vámi, ale zároveň vystupují mile, ochotně radí a „pomáhají", co máte dělat? Takto však banka ani policie, za které se kyberšmejdi často vydávají, nejednají. Proto jsme se zeptali bankovních expertů, jaká je šance, že vám banka ukradené peníze vrátí, pokud jste platby sami potvrdili, a jak se chránit, abyste se nestali obětí kyberpodvodníků.

Věra Tůmová

Věra Tůmová

„Ten trend je neskutečně vzrůstající,“ říká Ludvík. Jestliže loni bylo policií zaznamenáno dvacet tisíc podvodů, letos to bude podle něj opět více, přičemž růst je v zásadě exponenciální. Expert T-Mobilu navíc zdůrazňuje, že statistika pracuje s odhalenými trestnými činy, ale reálně budou různých podvodných útoků statisíce, a to dost možná nikoli ročně, ale měsíčně. Nejlepší prevencí proti kyberpodvodům je podle Ludvíka osvěta a vzdělávání směřující k větší obezřetnosti uživatelů. Rezignovat ale nelze ani na ochranu hardwaru.

Odpovědnost k okolí…

Ve zkratce ESG hned druhé písmeno symbolizuje společenskou odpovědnost. Ta bývá ve firmách někdy opomíjena. Finanční dům Uniqa se ji naopak snaží dostávat do popředí pozornosti. Příkladem jsou jeho projekty v oblasti duševního zdraví nebo osvěty v paliativní a hospicové péči. „Když jsme se před lety začínali oblasti společenské odpovědnosti věnovat, bylo toto téma zcela okrajové. Byznys, v kterém působíme, z podstaty souvisí s lidským zdravím, bezpečím, ochranou majetku. Už tehdy jsme si všímali, že duševní zdraví je obrovské téma, a tak jsme ho pojali jako své ústřední,“ vysvětluje Sustainability & CSR Expert firmy Katarína Strýčková

CSR strategie Uniqa staví na myšlence podpůrného ekosystému pro jednotlivce i rodiny. „Rodina je pro většinu lidí místem přijetí a bezpečí. Když se člověk potýká s problémem, prvním krokem bývá o něm mluvit – a nejlépe právě v blízkém a bezpečném prostředí,” říká Strýčková. Dalším krokem je podle ní odborná pomoc, kterou zajišťují partneři z neziskového sektoru – v Česku například Linka bezpečí, mobilní hospic Cesta domů nebo Fórum mobilních hospiců, na Slovensku Liga za duševní zdraví či Nadace pro děti Slovenska.

Impakt Awards 2025: Mají odvahu měnit svět. Newstream ocenil čtyři výjimečné ženy

Filantropie

V druhém ročníku Impakt Awards by newstream byly dnes slavnostně v Nové Spirále vyhlášeny laureátky, které svými příběhy, odvahou i konkrétními činy ukazují, že lidskost s vizí dokáže proměnit společnost. Cenu poroty získaly Gabriela Kabátová, která staví mosty tam, kde doposud byla jen zeď, Alena Votavová, průkopnice hospicové péče v Karlovarském kraji a Kateřina Šédová, která s organizací Loono bojuje proti tabu zdravotní prevence. Cenu partnera ocenění, kterým je společnost JTI, převzala Dana Pavlousková, která skrze Oděvní banku propojuje sociální pomoc s ekologickou odpovědností. V soutěži Impakt Awards hlasovala také veřejnost, u níž zvítězila Alena Votavová.

nst

V obchodním řetězci Lidl se zase zaměřili na pomoc rodinám s nemocnými dětmi. Pravidelná podzimní sbírka Srdce dětem, kterou ve spolupráci s Lidlem pořádá obecně prospěšná společnost Život dětem, za dobu své existence vybrala a rozdělila stovky milionů korun. „Pomáháme dětem s cystickou fibrózou, onkologicky nemocným, skutečně odpornou a krutou chorobou je mukopolysacharidóza, kdy zdánlivě zdravé dítě postupně ztrácí vše, co se naučilo. V deseti až patnácti letech tak končí na hadičkách a umírá,“ přibližuje ředitelka organizace Život dětem Maria Křepelková.

Sbírka spočívá v prodeji samolepek srdíček, které si zákazníci mohou v prodejnách Lidl zakoupit za 30 korun. Přispět mohou ale i více, a to prostřednictvím vícero cest. „Vybrané peníze potom organizace Život dětem rozděluje rodinám,“ konstatuje vedoucí projektů pro prodejny společnosti Lidl Petra Baldová. Loni se vybralo 38 milionů, což je více než desetinásobek proti premiéře před 13 lety. Podle Marie Křepelkové však nejde jen o peníze, ale i o vědomí, že na to rodiny s těžce nemocnými dětmi nejsou samy.

… i k vlastní firmě

Poslední a snad nejméně debatované je ve zkratce ESG „G“ označující řízení firmy. Na příkladu společnosti Philip Morris lze přitom ilustrovat, jak v udržitelné agendě vše se vším souvisí. Nadnárodní kolos v posledních letech do značné míry proměnil své fungování. Souvisí to především s přechodem zákazníků na bezdýmné varianty konzumace nikotinových výrobků. Vývojem prošla i firemní kultura, kde se teď podle HR manažerky Lucie Benešové klade větší důraz na flexibilitu, vynalézavost a spolupráci.

Nositelem této kultury jsou manažeři, na které to klade nemalé nároky. Jedním ze strategických pilířů Philip Morris je vychovat si lídry z vlastních řad. „Talentové plánování považujeme za jednu z priorit,“ říká HR expertka a upozorňuje na benefit, který v korporátním světě není pravidlem. „Každý zaměstnanec si u nás může nastavit individuální rozvojový plán. A to včetně aktivit, na kterých chce pracovat, a témat, která se chce naučit,“ přibližuje. Philip Morris také cílí na nastupující generaci, pro niž vytváří i absolventské programy nebo láká na možnost atraktivních zahraničních stáží. Jedním z dalších „žolíků“ je i certifikát platové rovnosti Equal Salary.

Zjistit více o projektu [ta] Udržitelnost

Související

Změny jsou fajn, ale musí dávat byznysový smysl, říkají Lenka Glavinić Pivoňková, Monika Škodová a Jitka Cylková

Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Je oblast risk managementu zázemím byznysu, nebo jeho jádrem? Jak coby riskař a auditor nebýt v agilním prostředí financí přílišným sýčkem? A co se účastnicím posledního dílu podcastu #FinŽeny roku 2025 letos nejvíce podařilo a co se jim podaří v roce příštím? Do studia zavítaly manažerka a poradkyně Lenka Glavinić Pivoňková, interní auditorka ve finančním domě Uniqa Jitka Cylková a risk manažerka a členka investiční komise v Moneco Investiční společnosti Monika Škodová.

Rok plný nejistot uzavíráme příznačně dílem, v němž se sešly výsostné expertky na riziko. Monika Škodová zodpovídá za řízení rizik nejen v Moneco Investiční společnosti, ale též v několika podílových fondech a fondech kvalifikovaných investorů. „V posledních letech jsme svědky boomu investičních aplikací, takže jsem se podílela i na testování investiční aplikace,“ přibližuje ryzí finžena náplň své práce.

Přestože interní audit nepatří k nejoblíbenějším oddělením uvnitř korporací, Jitka Cylková chce svou profesi v očích kolegů destigmatizovat. „Léta se snažím naše oddělení budovat tak, aby nás kolegové vnímali spíš jako pomocnou ruku a jako součást týmu, s nímž jsou na jedné lodi,“ říká. 

Když nevidíte vývoj, je v pořádku změnit pozici, říkají Petra Lovčinská, Karin Straková a Soňa Rampulová

Money

Co všechno je třeba zvážit při rozhodování o zásadních kariérních změnách? Jak může s kariérou korporátní manažerky zahýbat mateřství? A proč i v byznysu platí rčení líná huba holé neštěstí? Nejen o tom přišly do dalšího dílu podcastu #FinŽeny diskutovat ambasadorka AI a CX v Raiffeisenbank Petra Lovčinská, zakladatelka projektu Resoneti Karin Straková a zakladatelka Next Generation Legal Business Clubu Soňa Rampulová.

Jaroslav Kramer

Jaroslav Kramer

Top manažerka Lenka Glavinić Pivoňková zastávala vedoucí pozice ve společnostech Citi Bank, EY, Deutsche Leasing či Aures Holding. Zároveň je členkou sdružení European Women on Boards či její tuzemské obdoby Inspire & Impact Network. Se svými spoluřečnicemi nicméně sdílí riskařskou expertízu.

„Dopad a důležitost auditorů a riskařů jsem vždy uznávala. Už proto, že sama jsem původně riskař a v EY jsem v minulosti pracovala jako junior audit asistentka. Skoro bych řekla, že riziko a compliance, tedy víceméně back office byznysu, je ve skutečnosti jeho jádrem, protože když někdo přinese byznysovou příležitost, musí to dávat smysl. Když to smysl nedává, jsou to právě tato oddělení, která musí vztyčit varovný prst,“ myslí si Glavinić Pivoňková. 

Neustále se snažíme překonávat samy sebe, říkají Zuzana Melicharová, Zuzana Michalíková a Yuliia Barbotko

Money

Je lepší se situacím, které v nás budí obavy, vyhýbat, nebo se jim postavit? Mohou být některé genderové stereotypy oprávněné? A jak těžké je rozhodnutí jít se prezentovat do podcastu? Do studia podcastu #FinŽeny zavítaly zakladatelka a výkonná ředitelka společností Nexus Ventures a Just Love Zuzana Melicharová, society manažerka CFA Society a expansion expertka CzechInvestu Zuzana Michalíková a senior manažerka PwC Yuliia Barbotko.

Jaroslav Kramer

Jaroslav Kramer

Krotit, ne zadusit

Všechny tři dámy si již své ostruhy ve světě financí a investic vysloužily. Je to přitom svět velmi dynamický, kam neustále proudí ambiciózní mladá krev s vidinou tučných zisků. Náplní riskařů je tyto ambice krotit, ale ne zadusit. Monika Škodová používá relativně jednoduchý recept.

„Stačí sáhnout pro příklady do nedávné minulosti. Měli jsme finanční krizi, která měla nějaké příčiny a následky, které byly pro fondy velmi negativní. Používáme též různé nástroje, které sledují výkonnost aktiv. Tam si můžete vyzkoušet investice ‚nanečisto‘ a pak sledovat, jak se váš tip vyvíjí. Každý se pak může zeptat sám sebe, zda by třeba pád o 30 procent ustál sám osobně, nemluvě o tom, jak by zvládl, kdyby kvůli svému rozhodnutí takto uškodil klientům,“ vysvětluje.

Sebevědomí přichází se zvládnutými úkoly, říkají Alica Koblovská, Eva Moniová a Dagmar Palková

Money

Co vše obnáší zásadní kariérní obrat po čtyřicítce? Je možné se na dovolené těšit zpátky do práce? A jakým způsobem se dá na nové pracovní pozici budovat sebevědomí? Nejen o tom si do další epizody podcastu #FinŽeny přišly popovídat vedoucí právního oddělení v Arete Alica Koblovská, CRM & Data Specialist v Partners Bance Eva Moniová a International Controller v Sev.en Global Investment Dagmar Palková.

Jaroslav Kramer

Jaroslav Kramer

Pro Jitku Cylkovou je příchod čerstvých sil obvykle naopak vítanou vzpruhou. „Když máte v organizaci něco odžito, potřebujete právě ty mladé ‚střelce‘, kteří vás posunou dál, protože nabídnou novou perspektivu. Teď mám v týmu většinu lidí, kteří jsou věkově na úrovni mých dětí, a je to skvělé, protože svým způsobem nastavují zrcadlo, kam bychom se měli pohybovat. Já jim dávám za pravdu, ale občas musím jejich nadšení přibrzdit, abychom společného cíle dosáhli,“ popisuje svou zkušenost manažerka Uniqy. 

Lenka Glavinić Pivoňková má naopak v povaze i v „popisu práce“ být zdrojem elánu. „Svým nastavením jsem roztleskávač. Mám ráda změny, ale platí, že změny musí dávat smysl. Nicméně ráda jdu do věcí po hlavě, ale abych to nepřepálila, obklopuji se lidmi, kteří vědí, co dělají a mohou mě zabrzdit. Protože, když jste v pozici, kde se očekává strategické myšlení a posouvání firmy dopředu, nemůžete si dovolit nechat se paralyzovat jen úvahami o rizicích,“ uvádí manažerka. 

Jaroslav Kramer, užito se svolením

Old Boys Club ve světě investic? Ani to nás neodradí, říkají Jana Holíková, Kateřina Zychová a Anna Píchová z One Family Office

Leaders

Existuje ve světě investic okurková sezóna? Čím je specifická práce v rodinné kanceláři? A je možné naučit se nudit? Nejen o tom byla řeč v novém dílu podcastu #FinŽeny, který vzniká ve spolupráci portálu Newstream.cz s projektem #FinŽeny. Pozvání do mobilního studia v pražském Florentinu přijaly Jana Holíková, Kateřina Zychová a Anna Píchová, tři profesionálky v oblasti investic působící v One Family Office.

Jaroslav Kramer

Jaroslav Kramer

Osobní úspěch

Jelikož konec roku je vhodnou příležitostí k dílčímu bilancování, dostaly k tomu prostor i dámy v podcastu. Z pohledu Jitky Cylkové byl letošek ve znamení budování kolektivu. „Letos se mi povedlo vybudovat výborný tým. Jsem na to velmi hrdá, protože pozitivní myšlení a dobře naladěné prostředí považuji za nejdůležitější. Naopak se mi nepovedlo vyhnout se tomu, aby období před Vánoci bylo pracovně hektické, přestože jsem si loni říkala, že už to nedopustím,“ popisuje auditorka.

Lenka Glavinić Pivoňková si považuje toho, že se jí letos dařilo podle vlastních představ vyvažovat práci a osobní život. „Jsem spokojená s tím, že jsem byla schopná se hodně věnovat svým dětem. Matkou jsem se stala relativně pozdě a uvědomila jsem si, jak je pro mě rodina důležitá. Pokud jde o výzvy, již delší dobu se snažím naučit se španělsky. To pro mě bude velká priorita do roku 2026,“ slibuje Glavinić Pivoňková.

Být zvídavý prospívá po všech stránkách, říkají o miliardových ambicích manažerky Jana Kapr a Monika Marečková

Leaders

Jedna vybudovala společně s manželem z Austrálie technologickou firmu s globálním dosahem a téměř miliardovými tržbami. Druhá řídí už patnáct let úspěšnou poradenskou firmu, která si pod jejím vedením na onu magickou miliardu také pomýšlí. Co se stane, když se potkají u jednoho stolu? To napoví nový díl podcastu #FinŽeny, kam dorazily řídící partnerka RSM v Česku a na Slovensku Monika Marečková a spolumajitelka společnosti Billigence Jana Kapr.

Jaroslav Kramer

Jaroslav Kramer

Monika Škodová navazuje s tím, že teprve nedávno přestala být „kovářovou kobylou“. „Na konci minulého roku jsem sama začala investovat své peníze. Jsem ráda, že si to mohu dovolit, investuji pravidelně na měsíční bázi a udržuji své portfolio. Člověku to pomáhá vnímat svou zodpovědnost. A výzvou pro příští rok pro mě bude dokončení magisterského studia,“ uzavírá.   

Potřebují dámy ve své práci vidět konkrétní cíl svého úsilí?

Co je v jejich profesích faktor X nutný k úspěchu?

A co by si dámy přály najít pod stromečkem?

I to se dozvíte v podcastu #FinŽeny. Aktuální epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na oblíbebých podcastových platformách. Jsme Spotify i Apple Podcasts.

Cover Story, užito se svolením

Související

Když nevidíte vývoj, je v pořádku změnit pozici, říkají Petra Lovčinská, Karin Straková a Soňa Rampulová

Money

Jaroslav Kramer

Neustále se snažíme překonávat samy sebe, říkají Zuzana Melicharová, Zuzana Michalíková a Yuliia Barbotko

Money

Jaroslav Kramer

V představenstvu nesedíme jen se svou agendou. Všichni musíme být „malými CEOs", říkají Katarína Bobotová, Lenka Kejíková a Katarína Andrašovská z Generali České pojišťovny

Money

Jaroslav Kramer

Největší v historii. SpaceX by mělo vstoupit na burzu už příští rok a změnit dějiny burzy

SpaceX a její první civilní posádka ve vesmíru
SpaceX
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Elon Musk bude zase o něco bohatší. Alespoň tomu nasvědčují spekulace kolem uvedení jím založené společnosti SpaceX na burzu. K IPO by mělo dojít již v příštím roce, přičemž hodnota společnosti by mohla dosáhnout až 1,5 bilionu dolarů. Tím by se SpaceX stal nejhodnotnějším IPO v historii.

SpaceX mění svět již řadu let. Vesmírný startup proměnil způsob, jakým USA dobývají vesmír, Starlink, který spadá pod SpaceX, proměnil rozšíření internetu na planetě. A velmi brzy se SpaceX zapíše také do dějin financí. V současnosti jeden z nejhodnotnějších startupů světa totiž uvedl, že by již v příštím roce rád upsal část akcií na burze. Konkrétně si chce říct o více než 30 miliard dolarů, čímž by hodnota celé společnosti dosáhla částky 1,5 bilionu dolarů. Konečná částka bude ale ještě předmětem nabídky a poptávky mezi investory.

Pokud se to společnosti podaří, půjde o rekordní IPO v historii, které překoná doposud největší vstup na burzu. Tím je nadále zahájení veřejného obchodování s akciemi saúdsko-arabské těžební společnosti Saudi Aramco z roku 2019, kdy prodala 1,5 procenta akcií za 29,4 miliardy dolarů. Nicméně hodnota firmy tehdy dosáhla částky 1,7 bilionu dolarů.

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI

OpenAI chce dobýt Wall Street. IPO by firmu ocenilo víc než SpaceX

Trhy

Americká společnost OpenAI si připravuje půdu pro primární veřejnou nabídku akcií, která by mohla tuto firmu ocenit až na 1 bilion dolarů (21 bilionů korun), uvedla agentura Reuters, podle níž by šlo o jeden z největších vstupů na burzu všech dob. OpenAI vyvinula populární chatovací systém ChatGPT založený na umělé inteligenci.

ČTK

ČTK

Stamiliardová valuace

Ačkoli celková hodnota SpaceX bude o pár set miliard nižší, pro stávající akcionáře to bude i tak kolosální úspěch. V roce založení 2002 měla hodnotu 27 milionů dolarů. Statusu jednorožce (tedy valuace přesahující 1 miliardu dolarů) se dočkala o osm let později. Hranici sta miliard překonala v roce 2021 a před rokem patřil SpaceX s hodnotou 350 miliard dolarů mezi pětici nejhodnotnějších soukromých společností světa.

Ještě 5. prosince Elon Musk jednal s případnými investory o prodeji části akcií, který by podle The Financial Times SpaceX nacenil na 800 miliard dolarů. Tím by SpaceX překonal hodnotu novodobého „rivala“ v závodě o nejhodnotnější startup světa OpenAI (aktuálně s naceněním okolo 500 miliard dolarů).

Krátce na to ale přišla zpráva o možném IPO v příštím roce. Je tedy možné, že se prodej akcií, k němuž podle FT.com ve SpaceX dochází pravidelně každý půlrok, neuskutečnil.

CEO Tesly Elon Musk chce bilionový bonus

Stanislav Šulc: Je bilionový bonus pro Elona Muska šílenstvím? Jen napůl

Leaders

Elon Musk se může do deseti let stát prvním mužem planety, jehož nominální jmění přesáhne 1 bilion dolarů. Alespoň s tím počítá motivační plán, který vymyslel a nechal si schválit akcionáři Tesly. Přitom podobnou sázku, kterou s akcionáři uzavřel dříve a jež mu měla vynést „jen" 56 miliard dolarů, pozastavil soud. Jak to tedy je s podobnými bonusy? Jsou opravdu tak absurdní?

Stanislav Šulc

Stanislav Šulc

Firma, která změnila vesmír

SpaceX, kterou v roce 2002 založil Elon Musk, se stala dominantní silou v dobývání vesmíru. Jejím hlavním posláním je radikálně snížit náklady na lety do vesmíru a učinit z lidstva meziplanetární druh, především skrze kolonizaci Marsu. Společnost přepsala historii zavedením znovupoužitelných prvních stupňů raket Falcon 9 a Falcon Heavy, což z ní učinilo nejlevnějšího a nejfrekventovanějšího dopravce na trhu.

Kromě nákladní dopravy zajišťuje s lodí Crew Dragon transport astronautů NASA na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Masivní projekt Starlink poskytuje vysokorychlostní internet po celé planetě pomocí tisíců satelitů na nízké oběžné dráze. V současnosti firma upírá zrak na základnu Starbase v Texasu, kde vyvíjí obří systém Starship. Ten je klíčový nejen pro cesty na Mars, ale byl vybrán i NASA pro návrat lidí na Měsíc v rámci programu Artemis.

Šéf ANO Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiš bude řídit stát jako firmu. Takže nás zaprodá, jako Agrofert

Názory

Často se mi vytýká, že říkám, že by se stát měl řídit jako firma. No, možná bych měl říkat,

Dalibor Martínek

PRVNÍ MÍSTO získal absolvent Akademie výtvarného umění v Praze David Budil za projekt Cirkulární Centrum Plzeň.

Mladí architekti ukazují, jak by měla vypadat budoucnost měst

Reality

Udržitelnost už není doplňkem architektury, ale jejím novým jazykem a letošní přehlídka DIPLOM.KY to potvrzuje s nebývalou silou. Ze 114 diplomových prací vystupují projekty, které s odvahou přehodnocují materiály, města i krajinu.

Petra Nehasilová

Související

Elon Musk

Rekordman Musk. Stal se prvním člověkem, jehož majetek překonal hranici 500 miliard dolarů

Leaders

ČTK

