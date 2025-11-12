Nový magazín právě vychází!

Neustále se snažíme překonávat samy sebe, říkají Zuzana Melicharová, Zuzana Michalíková a Yuliia Barbotko

Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Je lepší se situacím, které v nás budí obavy, vyhýbat, nebo se jim postavit? Mohou být některé genderové stereotypy oprávněné? A jak těžké je rozhodnutí jít se prezentovat do podcastu? Do studia podcastu #FinŽeny zavítaly zakladatelka a výkonná ředitelka společností Nexus Ventures a Just Love Zuzana Melicharová, society manažerka CFA Society a expansion expertka CzechInvestu Zuzana Michalíková a senior manažerka PwC Yuliia Barbotko.

Barbotko se v poradenské společnosti PwC věnuje finančnímu i nefinančnímu auditu. Michalíková má v CzechInvestu na starosti program akcelerace startupů, což se dobře pojí s její druhou pozicí v CFA Society, která se soustředí na investory. To je svět dobře známý i Melicharové skrze Nexus Ventures. Její druhé „dítko“ Just Love je pak módní značkou, která se specializuje na kašmírové oděvy.

Když mě to znervózňuje, jdu do toho

Tento díl podcastu #FinŽeny je specifický tím, že se do něj účastnice pozvaly samy. Všechny tři jsou totiž čerstvými laureátkami Síně slávy projektu #FinŽeny, kam byly zařazeny v rámci letošního výběru 131 inspirativních žen ve světě financí, a právě na galavečeru u této příležitosti zareagovaly na výzvu moderátora Jaroslava Kramera, tak trochu v duchu „kdo chce, ať se přihlásí“. Byla to tedy zároveň prověrka, jak jsou na tom nové laureátky se sebevědomím.

Melicharová tvrdí, že pro ni bylo rozhodování snadné, neboť chtěla představit své firmy. Pokud by ale měla prezentovat jen sebe, rozmýšlela by se déle. „Budování sebevědomí je pro mě téma dodnes, takže kdyby šlo jen o mě, asi bych pár minut váhala,“ přiznává.

Barbotko navazuje s tím, že její taktikou je vždy se obavám postavit. „Asi pět minut jsem o tom přemýšlela. Ale já nesnáším pocit strachu a nikdy ho nenechávám řídit svá rozhodnutí. Takže když jsem cítila, že mě to znervózňuje, řekla jsem si, že do toho určitě jdu,“ předkládá inspirativní strategii.

Z pohledu Michalíkové je účast v podcastu také součástí psychologického tréninku. „Též se snažím překonávat strach. Již delší dobu mívám stavy úzkosti, proto jsem se jakýmkoli vystoupením snažila vyhýbat, ale pak mi došlo, že to v mé profesi není možné, a tak se poslední dva roky naopak snažím moderovat různé akce, porady, zapojuji se do různých komisí. Je to nejlepší způsob, jak nervozitu odfiltrovat,“ říká s tím, že v účasti ji podpořila i její kolegyně a „seniorní finžena“ Jana Brodani.

Souboj s pověstí

Ukrajinská rodačka Barbotko je součástí rodiny PwC již 14 let. První čtyři roky ve své domovině, poslední dekádu v Česku. Láska na první pohled to ale nebyla. „Spíš náhoda na první pohled. Na vysoké škole jsem viděla letáček, že PwC nabírá. Ani jsem nevěděla, co to je audit. Ale hned na začátku si to sedlo a pořád to funguje,“ vzpomíná.

Následný přesun do Prahy se neobešel bez emocí, což je přirozené. „Bylo těžké opustit rodinu a kamarády, ale chtěla jsem to vyzkoušet. Byla jsem mladá a řekla si, že je to nejvhodnější doba vyzkoušet si cestování a pobyt v zahraničí. Dala jsem si dva roky s tím, že když to nepůjde, vrátím se,“ přibližuje. Tehdejší start v Česku považuje za složitější, než mají příchozí z Ukrajiny dnes. „Bylo to jiné. I tehdy tu bylo dost Ukrajinců, ale zanechali tu pověst, která nebyla spojena s vysokým vzděláním a pozicemi. S tím jsem se tedy občas setkala, ale nikoli uvnitř PwC. Tam je běžné pracovat v mezinárodních týmech a hovořit anglicky, což jsem ze začátku, kdy jsem neuměla česky, využívala,“ dodává.

Zkušenost s různě znevýhodněným postavením na startu má podle Melicharové kdekdo. Sama si v dříve mužském světě privátního bankovnictví a investic prožila své, ale nebere to příliš úkorně. „Je důležité říci, že s muži pracuji ráda a dříve jsem se hodně pohybovala v mužském světě. Když jsem do něj vstoupila, nevypadala jsem jako 45letý zkušený bankéř, ale bylo mi 25 a spíše jsem vypadala, že neumím do pěti napočítat. Takže jsem byla zaškatulkována do nějakého stereotypu, ale vlastně oprávněně, protože jsem toho o privátním bankovnictví opravdu moc nevěděla. Musela jsem tvrdě pracovat a učit se,“ podává střízlivé hodnocení situace.

Když se pak ale v oboru rozkoukala a začala dosahovat úspěchů, vynořil se další stereotyp. „Začala jsem kolegy překvapovat a pak se stávalo, že když jsem dosáhla byznysového úspěchu, vysvětlovalo se to nějakými nebyznysovými taktikami, což si myslím, že by si u muže nikdo nedovolil poznamenat,“ dodává.

Motorem pro všechny tři dámy je překonávání sebe sama. Nejen svých obav, jak zmíněno výše, ale třeba i svých úspěchů. Michalíková si pro to vymyslela vlastní metodu. „Ráda si vymýšlím vlastní projekty a zapojuji se do aktivit, které jsou nad rámec mé práce, protože v každé práci, i té kreativní, člověk dospěje do bodu, kdy převládne rutina. Když si přiberete něco navíc, dodá vám to chuť a novou energii. Může to být spojeno s překročením vlastního limitu, ale to poznáte jednoduše. Podle toho, že už vás nebaví ani to, co si sami vymyslíte. Ostatně i work-life balance pro mě znamená především to, že mě musí práce bavit. Protože když pracujete 12 hodin denně a baví vás to, je to stále lepší, než když pracujete čtyři hodiny denně a nebaví vás to,“ říká manažerka.  

Co dámy přivedlo k jejich současným kariérám?

V čem se podle nich liší svět startupů a korporací?

A jaké techniky používají, když svým týmům potřebují dodat náladu a energii?

I to se diskutovalo v podcastu #FinŽeny. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i na Spotify nebo Apple Podcasts.

Cover Story, užito se svolením

Stanislav Šulc: Tahá v kauze Babišova střetu zájmů za kratší konec prezident, nebo šéf ANO?

Andrej Babiš má vládu nachystanou
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Ani pět týdnů po volbách prezident Petr Pavel nejmenoval nikoho premiérem, což je jediný akt, který Ústava České republiky zná. Sice pověřil Andreje Babiše vyjednáváním, to ale není nijak formální věc. Babišovi přitom doutná střet zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu, což mu podle zákona brání ve výkonu premiérského postu. Kdo uhne první? Prezident, nebo šéf hnutí ANO? A co by jedno či druhé vlastně znamenalo?

Populisté moderního střihu mají všichni jedno společné – veškerá pravidla chtějí co nejvíce ohnout svým směrem a pokud existuje jakákoli skulina v legislativě, okamžitě ji zaplní vlastními nápady. Mistr v tom je Donald Trump, mistrem v tom byl Miloš Zeman. Obě tyto figury přitom naplnily vrchovatě tezi Václava Havla, že demokracie je jen pro ty, kdo ji berou vážně.

Andrej Babiš se doposud ve svých rolích vlastně choval státnicky. Ať už jako ministr, tak i jako premiér dvou vlád, první bez důvěry, druhé s důvěrou. A vlastně i v opozici. Jenomže nyní může příslovečný Rubikon překročit i on. A je docela možné, že k tomu skutečně směřuje.

Jde samozřejmě o jeho nevyřešenou (a reálně nikdy neřešenou) dvojroli – politika a největšího (nejen) zemědělského podnikatele v zemi. Tento střet zájmů, který by v důsledcích měl dopadat poměrně krutě na hospodaření jeho Agrofertu, by dle zákona měl bránit v tom, aby se stal premiérem. Jenomže realita může být jinán.

Prezident Petr Pavel

Na tahu je prezident

Petr Pavel hned po volbách tuto kartu vytáhl a je to téměř určitě také hlavní důvod, proč šéf vítězného hnutí ANO ještě nebyl jmenován premiérem. Zdá se totiž, že jinak má téměř vše nachystáno. A to i přes podivné skandály u koaličních partnerů.

Jenomže prezident ví, že hrozí poměrně velká blamáž, pokud by Babišovi dal bianco šek v podobě jmenování premiérem. Tady je totiž onen nebohý prostor pro kreativitu, kterou tvůrci Ústavy a zákonů do české legislativy umožnily tím, že počítali s politiky ostrými, ale ne bezskrupulózními.

A tak pokud Petr Pavel Babiše jmenuje, je reálná šance, že ten bude premiérem vlády s důvěrou dalších X let, aniž by střet zájmů reálně řešil, natož vyřešil.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a premiér a šéf ODS Petr Fiala

Dalibor Martínek: Žabomyší válka o rozpočet, který běžného Čecha vlastně nezajímá

Názory

Reálně lidi rozpočet státu vlastně nezajímá. Jestli bude jeho schodek 286 miliard nebo 360 miliard? Nikdo kromě Mojmíra Hampla si kvůli tomu vlasy na hlavě rvát nebude. Každého zajímá jen to, kolik peněz mu měsíčně přistává na účtu. A všichni chtějí víc. Soudci jsou dokonce schopni se za zvýšení svých vysokých platů soudit.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Rozdělená společnost

Podle odborníků to je zejména proto, že v Česku (na rozdíl od některých jiných zemí) neexistuje nikdo, kdo by na dodržení zákona o střetu zájmů uměl dohlížet. A to je pořád jen půlka příběhu, druhá půlka je ještě smutnější: vlastně neexistuje nástroj, jak postupovat dál, pokud by skutečně někdo seznal, že Babiš ve střetu zájmu je dál.

Volně přeloženo: pokud Petr Pavel Babiše jmenuje, ten bude premiérem ať už během zákonných 30 dní s Agrofertem učiní cokoli.

Tím se nám ovšem otevírá možnost pro menší ústavní krizi. Prezident Pavel může zdržovat jmenování premiéra, Babiš bude útočit a slibovat. A až to prezident nevydrží a premiéra jmenuje, Babiš samozřejmě duchu zákona o střetu zájmu téměř jistě nevyhoví. A nikdo s tím nic nenadělá.

Část voličů a politického spektra bude spokojena, část se bude bouřit. Ale v důsledcích to bude jen další hřebíček do rakve českého ústavního pořádku. Protože, abychom se ještě jednou vrátili k Havlovi, to s tou demokracií ti mocní zkrátka nemyslí vážně.

Autor knihy Kauza Česko David Ondráčka

Mileniálové i generace Z promlouvají do světa investic

Generace, která nevěří burze. Jak mileniálové mění investiční svět

Money

Mileniálové investují jinak než jejich rodiče. Zatímco starší generace dávají přednost akciím a konzervativním nástrojům, mladší investoři obracejí pozornost k rizikovějším „alternativám“ – například fondům private equity, venture kapitálu nebo realitním projektům. Vyplývá to z analýzy Goldman Sachs Asset Management, o níž informovala televize CNBC.

nst

Přečíst článek

U fondů pro bohaté přibude konkurence. BDO bude upisovat a spravovat FKI

Ilustrační foto
iStock
iStock
nst
nst

Majetek Čechů ve fondech pro bohaté se pomalu blíží hranici jednoho bilionu korun. Není divu, že konkurence mezi administrátory fondů také roste.

Poradenská firma BDO získala pro svou dceřinou firmu BDO Fund Administration od České národní banky licenci k poskytování služeb administrátora fondů kvalifikovaných investorů (FKI). BDO tak rozšiřuje své dlouholeté působení v oblasti služeb pro investiční fondy o kompletní a regulované administrátorské činnosti, uvedla firma v tiskové zprávě. 

Evidentně jde o logický krok, protože BDO již řadu let spolupracuje s investičními fondy na poskytování dílčích služeb – zejména v oblasti daňového poradenství, účetnictví, auditu či oceňování. Nově udělená licence umožní klientům využít kompletní administraci v rámci jednoho profesionálního zázemí.

„Získání licence je významným milníkem v našem rozvoji. Navazuje na know-how, které jsme ve fondech dlouhodobě budovali napříč odbornými týmy BDO. Díky silnému zázemí globální sítě BDO a technologiím, které při administraci využíváme, nabídneme fondům kvalifikovaných investorů stabilního a inovativního partnera, který dokáže zajistit veškeré potřebné kompetence rychle a spolehlivě pod jednou střechou,“ uvedl Ivan Kovář, předseda představenstva BDO Fund Administration.

Na poli administrace FKI, jinak také fondů pro bohaté, přituhuje konkurence. Dle Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT) jsou největšími administrátory v Česku společnosti Amista, Codya, Avant, QI investiční společnost a Conseq. Tento typ investování je v tuzemsku velmi oblíbený - v polovině letošního roku FKI spravovaly dle AKAT 812 miliard korun. Loni stejnou dobou to bylo 542 miliard korun. 

Fond kvalifikovaných investorů (FKI) je investiční fond určený pro majetnější a zkušené investory, kteří mohou vložit alespoň 125 tisíc eur (nebo jeden milion korun při doložení odbornosti), a umožňuje jim investovat do širšího spektra aktiv s méně přísnou regulací než běžné podílové fondy.

Vojtěch Hebnar: FKI jako přímá konkurence burzy

Trhy

Fondy kvalifikovaných investorů se na českém kapitálovém trhu vyskytují již téměř dvě dekády. Postupně ale jejich legislativní úprava i reálné využití prošly vývojem. Aktuální fáze, za jejíž počátek se dá považovat založení fondu J&T ARCH INVESTMENTS na sklonku roku 2019, je spojena s nejmasovějším nárůstem obliby tohoto investičního nástroje za celou dobu jeho existence. A to jak mezi investory, tak i podnikatelskými subjekty, které tímto způsobem hledají další zdroj kapitálu.

Vojtěch Hebnar

Přečíst článek

