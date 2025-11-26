Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Money Když nevidíte vývoj, je v pořádku změnit pozici, říkají Petra Lovčinská, Karin Straková a Soňa Rampulová

Když nevidíte vývoj, je v pořádku změnit pozici, říkají Petra Lovčinská, Karin Straková a Soňa Rampulová

Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Co všechno je třeba zvážit při rozhodování o zásadních kariérních změnách? Jak může s kariérou korporátní manažerky zahýbat mateřství? A proč i v byznysu platí rčení líná huba holé neštěstí? Nejen o tom přišly do dalšího dílu podcastu #FinŽeny diskutovat ambasadorka AI a CX v Raiffeisenbank Petra Lovčinská, zakladatelka projektu Resoneti Karin Straková a zakladatelka Next Generation Legal Business Clubu Soňa Rampulová.

Tento díl podcastu mimo jiné nabourává představu, že pokročilé technologie jsou mužskou doménou. Karin Straková je matadorkou světa HR, která dlouho působila v Generali, ale dnes se věnuje poradenství v oblasti korporátní technologické transformace v rámci vlastní platformy Resoneti. Petra Lovčinská spojuje v Raiffeisenbank světy zákaznické zkušenosti a umělé inteligence. Soňa Rampulová, bývalá šéfka marketingu advokátní kanceláře PRK Partners, je zakladatelkou Next Generation Legal Business Clubu a nově též součástí týmu Cover Story a projektu #FinŽeny.

Dokud se máme rádi

Dalším společným tématem pro kariéry účastnic podcastu je změna směru. V relativně nedávné době učinily celkem radikální kariérní kroky Straková i Rampulová. „Nejtěžší na rozhodování bylo, že v PRK jsem se měla dobře. Cítila jsem ale, že změnu potřebuji, že vše, co jsem mohla, už jsem té firmě dala a ona mně také. Důležité je také odejít, dokud se máte vzájemně rádi. Nenechat to přerůst do antipatií,“ komentuje Rampulová s tím, že definitivní rozhodnutí v ní uzrávalo zhruba dva roky.

U Karin Strakové byl kariérní řez spojen s mateřstvím. „Vypadla jsem z koloběhu meetingů a plných kalendářů a najednou měla prázdnou hlavu a soustředila se na jedinou prioritu. Díky tomu začaly přicházet nové nápady, zejména tedy v souvislosti s tím, jak podpořit nástup digitalizace a AI v Česku. I díky zkušenostem, které jsem posbírala v zahraničí, se mi to během několika týdnů poskládalo, což překvapilo i mě samotnou,“ popisuje Straková.

Petra Lovčinská působí v Raiffeisenbank od roku 2022. Se světem bankovnictví se ale důkladně seznámila již během své předcházející 12leté mise v Citi Bank, která byla posléze Raiffeisenbankou pohlcena. „Citi byla velmi dynamická a různé příležitosti vlastně člověku házela do cesty. Mám dojem, že jsem za tu dobu pracovala v několika firmách, protože prostředí kolem se rychle měnilo. Ale i Raiffeisenbank teď prochází hned několika transformacemi - agilní, digitální, AI, zákaznická zkušenost. Když člověk vidí, že se mu daří ty procesy posouvat dopředu, chce v tom pokračovat,“ myslí si Lovčinská.

Změna perspektivy

Úspěch v manažerské funkci v korporátu není automatickou zárukou úspěchu v podnikání na vlastní pěst. To Karin Straková věděla, ale také věděla, že se má o co opřít. „Když během let nasbíráte nějaké zkušenosti, vyroste na tom určitá sebedůvěra. Také jsem nešla do oboru, o kterém bych nic nevěděla. Ale nebudu zastírat, že je to velká výzva. Když jste součástí korporace, máte tým kolegů, na které se můžete spolehnout. Když budujete svůj byznys, jste prostě sám. Na druhou stranu to přináší obrovskou energii, protože budujete něco vlastního a nemusíte to ladit s žádnými šéfy,“ líčí Straková.

Změna prostředí i náplně může často vrhnout nové světlo i na naše předchozí působení, jak se stalo i Soně Rampulové. „Teprve teď mi došlo, že když jsem dříve přijímala lidi do svého týmu, byla jsem na ně strašně náročná, protože po letech v PRK mi vše připadalo naprosto jasné a logické. Teď se naopak sama často ptám, jak co funguje, protože menší firma má jinak nastavené procesy a jinou dynamiku,“ říká Rampulová.

Vím, že něco nevím

Nikdo není neomylný a neví vše. Přiznat, že něco neví, ale není pro každého přirozené a snadné. Pro Petru Lovčickou však ano. „Vlastně mi nijak zvlášť nevadí, že něco nevím. Považuji za svou přednost, že když nevím, dokážu se doptat. Často se mi stane, že poté, co otázku položím, zjistím, že ji chtělo položit dalších sto lidí a možná se jen cítili hloupě se zeptat,“ uvádí.

Karin Straková navazuje s příběhem z vlastní zkušenosti. „Třikrát jsem změnila zemi, žila jsem v Itálii, Belgii a Francii. Pokaždé to byl krok zcela mimo komfortní zónu, uměla jsem jen trochu francouzsky. Když jsem nastoupila na místo v Paříži, celý den probíhal meeting ve francouzštině na téma priorit v HR. Rozuměla jsem asi z třiceti procent. Prostě jsem moc nevěděla, ale je to situace, kdy si s tím musíte poradit, tak jsem si poradila. Teď v podnikání je to podobné. Jedna věc je odborná linka, kde není problém, ale všechny další věci související s podnikáním se učím za pochodu,“ dodává Straková.

Co vše obnáší vedení Next Generation Legal Business Clubu?

Má každý problém řešení?

A jaký ideální impakt by dámy rády viděly u svých aktivit?

I to se diskutovalo v podcastu #FinŽeny. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i na Spotify či Apple Podcasts.

REPORTÁŽ: V italském Val di Non mají světový unikát. Lanovku na přepravu ovoce

Jablečná lanovka v údolí Val di Non
Newstream Michal Nosek
Michal Nosek
Michal Nosek

Pod hřebeny trentinských Dolomit odstartovala logistická revoluce. Konsorcium pěstitelů Melinda, jeden z největších evropských producentů jablek, spustilo unikátní lanovku pro přepravu ovoce. Projekt nahradí tisíce kamionových jízd ročně, ušetří energii a posílí konkurenceschopnost regionu. Zároveň ukazuje fascinující svět „jablečného impéria“, které hospodaří s miliardami kusů ovoce a stovkami milionů eur ročně.

V údolí Val di Non panuje na první pohled podzimní klid. Jabloňové sady pokrývá první nános sněhu a příroda odpočívá po sklizni. Jenže za touto idylou se skrývá tvrdý agro-byznys. Melinda, konsorcium sdružující více než čtyři tisíce rodinných sadovníků, tu obhospodařuje zhruba 6 500 hektarů sadů a ročně vypěstuje kolem 400 tisíc tun jablek. To je něco přes 1,6 miliardy kusů ovoce. Neuvěřitelné číslo staví Val di Non mezi nejvýznamnější jablečná údolí Evropy.

Podzemní chladírny a teď i jablečná lanovka

A právě transportu této obří produkce z okolních svahů nyní Melinda ulevila spuštěním první „jablečné lanovky“ na světě. Nová dráha spojuje balicí halu ve vsi Predaia s podzemními chladírnami v bývalém dole Rio Maggiore. Zařízení o délce 1,3 kilometru zvládne přepravit až 460 kontejnerů za hodinu, což zásadně zkracuje cestu jablka z místa sklizně až do regálu obchodníka.

Jak to vypadá v zázemí jablečné lanovky:

Unikátní jablečná lanovka v Dolomitech Lanovka ústí do bývalého dolu, kde jsou obří sklada Na konečné se automaticky nakládají a vykládají jablka 26 fotografií v galerii

Melinda ukazuje, jak se dělá moderní agrobyznys 

Lanovka má přinést několik ekonomických benefitů najednou: snížit logistické náklady, zrychlit manipulaci s čerstvým ovocem a eliminovat až několik tisíc kamionových jízd ročně. „To znamená méně emisí, nižší spotřebu paliva i menší zátěž na horské silnice, které nejsou pro těžkou dopravu ideální. Pro region, kde se zemědělství prolíná s cestovním ruchem, jde o vítanou úlevu,“ říká marketingový manažer jablečného konsorcia.

Melinda není nováčkem v inovacích. Vedle lanovky zaujala už dříve systémem chladíren, obřích podzemních prostor ve starém dole, kde se jablka skladují s až o 53 procent nižší spotřebou energie než v konvenčních chladírnách. Je to jeden z nejefektivnějších skladovacích systémů v Evropě a zároveň příklad toho, jak lze kombinovat udržitelnost, technologii a lokální surovinovou tradici.

Významný hráč na jablečném trhu

Z pohledu ekonomiky patří Melinda k nejvýznamnějším zemědělským subjektům v Itálii. Obrat konsorcia se v posledních letech pohybuje kolem 320 až 350 milionů eur ročně, přičemž více než 200 milionů se vyplácí samotným pěstitelům. Část produkce, zhruba 25 až 30 procent – putuje na export, a to do více než 40 zemí světa. Španělsko, Vietnam či Thajsko jsou jen některé z novějších a rychle rostoucích trhů. V České republice jablka z produkce Melindy distribuuje Košík.cz.

Melinda navíc sází na rozložení produkce i prémiová jablka. Kromě tradičních odrůd, jako jsou Golden Delicious, Red Delicious či Renetta Canada, uvádí na trh moderní odrůdy Morgana a Sweetango. Rostoucí část sadů konsorcium převádí na ekologickou produkci, ačkoliv jde o proces dlouhý a nákladný. Organická jablka jsou ale strategickou investicí do budoucnosti. Přinášejí vyšší cenu a pomáhají Melindě odlišit se v extrémně konkurenčním evropském prostředí.

Jablka jako páteř ekonomiky regionu

Význam Melindy pro místní region je obrovský. Jablečný district Val di Non a Val di Sole zahrnuje téměř čtyři tisíce podniků a celkově zaměstnává více než 13 tisíc lidí. Jablka tak nejsou jen produktem, ale páteří místní ekonomiky.

„Nová lanovka představuje investice s dlouhodobým efektem. Snižuje náklady, zlepšuje kvalitu ovoce, chrání krajinu a pomáhá udržet konkurenceschopnost regionu, který stojí na rodinných sadech a přesném managementu každého jablka. V době rostoucích nákladů a globální konkurence je to přesně ten typ inovace, který může rozhodnout, zda bude Val di Non i nadále jedním z evropských jablečných lídrů,“ uzavírá marketingový manažer Melindy.

Výnosy českých dolarových milionářů z akcií letos poprvé převýšily jejich příjmy z podnikání. Akcie vynesly nejvíce peněz polovině z nich, před pěti lety to bylo 31 procent. Příjmy z podnikání byly hlavní u 41 procent bohatých, proti 64 procentům v roce 2020. Vyplývá to z výsledků průzkumu J&T Banky mezi 318 Čechy, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně milion dolarů, tedy asi 21 milionů korun. V ČR je podle odhadů přes 30 tisíc dolarových milionářů.

Čeští i slovenští dolaroví milionáři za sebou podle autorů průzkumu mají rekordně úspěšný rok a do budoucna hledí ještě optimističtěji než loni. „Letošní rok byl po relativně dlouhém období poznamenaném pandemií, energetickou krizi a inflační vlnou první, o kterém by se dalo hovořit jako o standardním. Ohledně budoucího makroekonomického vývoje v Česku panuje optimistická nálada,“ uvedl ekonom J&T Banky Adam Ruschka.

„Čeští a slovenští dolaroví milionáři jsou z větší části první generací bohatých. Nezískali svůj majetek dědictvím, ale prací a dlouhodobým podnikáním. Nyní ale postupně mění své návyky, kdy se od každodenního řízení byznysu přesouvají k aktivnímu investování,“ doplnil manažer privátního bankovnictví J&T Banky Roman Koděra.

S příchodem další generace bohatých a s tím, jak současná generace postupně opouští operativní řízení firem, lze podle něj očekávat, že posun od podnikatelů k investorům bude sílit. Navíc podle Koděry část podnikatelů, kteří předávají nebo prodávají své firmy, získává výrazné přebytky kapitálu a hledá nové způsoby jeho zhodnocení.

K růstu bohatství českých dolarových milionářů letos poprvé nejvíce přispěly akcie, které tak podle průzkumu předstihly příjmy z podnikání a zaměstnání s 41 procenty. Následují investiční nemovitosti se 37 procenty, jejichž význam po dvou letech opět roste, a dluhopisy s 34 procenty.

Do popředí zájmu se podle průzkumu dostává soukromý kapitál, tedy private equity, s 24 procenty, který zažívá mezi bohatými výrazný meziroční nárůst zájmu i důvěry. V roce 2026 očekávají, že to bude patřit k nejatraktivnějším částem jejich portfolií. Přibližně polovina dolarových milionářů dnes volí private equity jako investici, od které v příštích 12 měsících očekávají nejzajímavější zhodnocení.

Tuzemští dolaroví milionáři se ve svém profilu blíží zahraničním. Nejpočetnější skupinu tvoří ekonomicky aktivní muži ve středním až pozdějším věku, převážně podnikatelé a majitelé firem. Postupně však přibývá i vysoce postavených manažerů. Stále častěji se mezi nimi objevují i mladší podnikatelé a nástupníci, kteří budou svou roli v této skupině posilovat. S mezigeneračním předáváním firem a majetku roste i podíl žen, zejména vdov a dcer, které přebírají správu rodinného jmění.

