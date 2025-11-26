Když nevidíte vývoj, je v pořádku změnit pozici, říkají Petra Lovčinská, Karin Straková a Soňa Rampulová
Co všechno je třeba zvážit při rozhodování o zásadních kariérních změnách? Jak může s kariérou korporátní manažerky zahýbat mateřství? A proč i v byznysu platí rčení líná huba holé neštěstí? Nejen o tom přišly do dalšího dílu podcastu #FinŽeny diskutovat ambasadorka AI a CX v Raiffeisenbank Petra Lovčinská, zakladatelka projektu Resoneti Karin Straková a zakladatelka Next Generation Legal Business Clubu Soňa Rampulová.
Tento díl podcastu mimo jiné nabourává představu, že pokročilé technologie jsou mužskou doménou. Karin Straková je matadorkou světa HR, která dlouho působila v Generali, ale dnes se věnuje poradenství v oblasti korporátní technologické transformace v rámci vlastní platformy Resoneti. Petra Lovčinská spojuje v Raiffeisenbank světy zákaznické zkušenosti a umělé inteligence. Soňa Rampulová, bývalá šéfka marketingu advokátní kanceláře PRK Partners, je zakladatelkou Next Generation Legal Business Clubu a nově též součástí týmu Cover Story a projektu #FinŽeny.
Neustále se snažíme překonávat samy sebe, říkají Zuzana Melicharová, Zuzana Michalíková a Yuliia Barbotko
Dokud se máme rádi
Dalším společným tématem pro kariéry účastnic podcastu je změna směru. V relativně nedávné době učinily celkem radikální kariérní kroky Straková i Rampulová. „Nejtěžší na rozhodování bylo, že v PRK jsem se měla dobře. Cítila jsem ale, že změnu potřebuji, že vše, co jsem mohla, už jsem té firmě dala a ona mně také. Důležité je také odejít, dokud se máte vzájemně rádi. Nenechat to přerůst do antipatií,“ komentuje Rampulová s tím, že definitivní rozhodnutí v ní uzrávalo zhruba dva roky.
U Karin Strakové byl kariérní řez spojen s mateřstvím. „Vypadla jsem z koloběhu meetingů a plných kalendářů a najednou měla prázdnou hlavu a soustředila se na jedinou prioritu. Díky tomu začaly přicházet nové nápady, zejména tedy v souvislosti s tím, jak podpořit nástup digitalizace a AI v Česku. I díky zkušenostem, které jsem posbírala v zahraničí, se mi to během několika týdnů poskládalo, což překvapilo i mě samotnou,“ popisuje Straková.
Petra Lovčinská působí v Raiffeisenbank od roku 2022. Se světem bankovnictví se ale důkladně seznámila již během své předcházející 12leté mise v Citi Bank, která byla posléze Raiffeisenbankou pohlcena. „Citi byla velmi dynamická a různé příležitosti vlastně člověku házela do cesty. Mám dojem, že jsem za tu dobu pracovala v několika firmách, protože prostředí kolem se rychle měnilo. Ale i Raiffeisenbank teď prochází hned několika transformacemi - agilní, digitální, AI, zákaznická zkušenost. Když člověk vidí, že se mu daří ty procesy posouvat dopředu, chce v tom pokračovat,“ myslí si Lovčinská.
Sebevědomí přichází se zvládnutými úkoly, říkají Alica Koblovská, Eva Moniová a Dagmar Palková
Změna perspektivy
Úspěch v manažerské funkci v korporátu není automatickou zárukou úspěchu v podnikání na vlastní pěst. To Karin Straková věděla, ale také věděla, že se má o co opřít. „Když během let nasbíráte nějaké zkušenosti, vyroste na tom určitá sebedůvěra. Také jsem nešla do oboru, o kterém bych nic nevěděla. Ale nebudu zastírat, že je to velká výzva. Když jste součástí korporace, máte tým kolegů, na které se můžete spolehnout. Když budujete svůj byznys, jste prostě sám. Na druhou stranu to přináší obrovskou energii, protože budujete něco vlastního a nemusíte to ladit s žádnými šéfy,“ líčí Straková.
Změna prostředí i náplně může často vrhnout nové světlo i na naše předchozí působení, jak se stalo i Soně Rampulové. „Teprve teď mi došlo, že když jsem dříve přijímala lidi do svého týmu, byla jsem na ně strašně náročná, protože po letech v PRK mi vše připadalo naprosto jasné a logické. Teď se naopak sama často ptám, jak co funguje, protože menší firma má jinak nastavené procesy a jinou dynamiku,“ říká Rampulová.
Old Boys Club ve světě investic? Ani to nás neodradí, říkají Jana Holíková, Kateřina Zychová a Anna Píchová z One Family Office
Vím, že něco nevím
Nikdo není neomylný a neví vše. Přiznat, že něco neví, ale není pro každého přirozené a snadné. Pro Petru Lovčickou však ano. „Vlastně mi nijak zvlášť nevadí, že něco nevím. Považuji za svou přednost, že když nevím, dokážu se doptat. Často se mi stane, že poté, co otázku položím, zjistím, že ji chtělo položit dalších sto lidí a možná se jen cítili hloupě se zeptat,“ uvádí.
Karin Straková navazuje s příběhem z vlastní zkušenosti. „Třikrát jsem změnila zemi, žila jsem v Itálii, Belgii a Francii. Pokaždé to byl krok zcela mimo komfortní zónu, uměla jsem jen trochu francouzsky. Když jsem nastoupila na místo v Paříži, celý den probíhal meeting ve francouzštině na téma priorit v HR. Rozuměla jsem asi z třiceti procent. Prostě jsem moc nevěděla, ale je to situace, kdy si s tím musíte poradit, tak jsem si poradila. Teď v podnikání je to podobné. Jedna věc je odborná linka, kde není problém, ale všechny další věci související s podnikáním se učím za pochodu,“ dodává Straková.
Co vše obnáší vedení Next Generation Legal Business Clubu?
Má každý problém řešení?
A jaký ideální impakt by dámy rády viděly u svých aktivit?
I to se diskutovalo v podcastu #FinŽeny. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i na Spotify či Apple Podcasts.
