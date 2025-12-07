Z kabiny ticha: Jak řidič z Domažlic zažívá revoluci v nákladní dopravě
Nafta zdražuje, emisní mýto roste a tlak na snižování emisí sílí. V Domažlicích se mezitím objevuje technologie, která může kamionovou dopravu posunout novým směrem. Místní řidič v seriálu Obyčejná práce popisuje své první zkušenosti s elektrickým tahačem, zatímco vedení firmy mluví o změnách, které může elektrifikace přinést dopravcům.
Je ještě šero, když se na parkovišti regionální dopravní společnosti v Domažlicích rozjíždí nákladní souprava. Kabina se pohne téměř neslyšně, bez obvyklých vibrací či kouře z výfuku. Za volantem sedí řidič Jiří Kastner, který má zatím zkušenosti jen s dieselovými kamiony. Elektrický tahač testuje poprvé v kariéře. „Čekal jsem něco jako hračku na baterky,“ říká. „Ale výkonově se to chová podobně jako klasický kamion. Největší rozdíl je ticho. Když nastartuju, slyším jen elektroniku. Je to nezvyk, ale příjemný,“ dodává.
Souprava patří do flotily firmy, která začíná s elektrickým provozem. Nabíjení probíhá přímo v areálu, kde stojí kontejner s bateriovým systémem BSC 400. Ten dokáže dodat výkon až 400 kW a obejde se bez rozsáhlých úprav infrastruktury.
„Dřív jsme řešili, že nemáme dostatečný příkon. Teď to funguje na běžné čtyřsetvoltové zásuvce, případně se to doplňuje solární energií,“ popisuje Jiří Kastner
Elektrické tahače navíc mohou v Německu a Rakousku jezdit i v nočních hodinách, protože splňují přísnější limity hluku. „Možná si budu muset pouštět hudbu, aby v kabině nebylo až tak moc ticho,“ dodává s úsměvem.
Technologie vyvinutá v Domažlicích
Systém BSC 400 vzniká přímo v domažlické firmě 3D Lasertec, která spolu se společností Sunaffairs rozvíjí výrobu technologií pro energetiku a elektromobilitu. Jednotka kombinuje bateriové úložiště a rychlonabíjecí systém, přičemž celé zařízení je umístěné v mobilním kontejneru.
„Kombinace baterie a řízení energie umožňuje nabíjet nákladní vozidla i tam, kde není připravená infrastruktura,“ říká Josef Stauner, ředitel obou firem. Podle něj lze systém instalovat během několika hodin a v případě potřeby jej přesunout na jiné místo.
Zařízení může stát u haly, skladu nebo parkoviště, podle toho, kde dopravce právě potřebuje kapacitu. Mobilita je podle Staunera jednou z vlastností, která umožňuje rychlý start elektrického provozu bez dlouhých čekacích lhůt.
Zatímco ekologické argumenty jsou často zmiňovány, dopravci sledují především náklady. Studie Sunaffairs vypracovaná ve spolupráci s Mercedes-Benz Trucks uvádí, že provoz elektrického nákladního vozu může být v průměru přibližně o osm korun na kilometr levnější než provoz dieselového tahače. Při běžném ročním nájezdu okolo 150 tisíc kilometrů tak může jít o úsporu přes milion korun ročně.
Financování jako podmínka rozvoje
Rozšíření elektrických tahačů ale závisí i na dostupnosti financování. Společnost SG Equipment Finance (SGEF), která se zaměřuje na projekty v oblasti energetiky a udržitelné dopravy, nabízí firmám úvěry a leasingy s dlouhou dobou splatnosti a možností využití evropských fondů.
„Naším cílem je, aby elektrická nákladní doprava byla dostupná i menším firmám,“ říká obchodní ředitelka SGEF Eva Jiránková. Podle ní mohou nižší provozní náklady postupně vyrovnat vyšší pořizovací cenu vozidla i infrastruktury.
Směr, který může převládnout
Dieselové kamiony budou na českých silnicích jezdit ještě řadu let. Přesto data naznačují, že elektrický provoz začíná dávat smysl i bez dotací, zejména v regionálních a logisticky stabilních trasách. Podle Staunera už elektrické tahače nejsou experimentem, ale reálnou alternativou.
Jiří Kastner to shrnuje jednoduše: „Nevěděl jsem, co od toho čekat. Ale když jedu v noci a slyším jen pneumatiky, říkám si, že tohle může být budoucnost dopravy.“
