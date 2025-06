Spor o Egejské moře. Řekové tam chtějí rezervaci, Turkové si nárokují půlku na rybolov

Mezi Tureckem a Řeckem se opět rozhořel spor o území v Egejském moři.

Ankara tento týden předložila u organizace OSN takzvaný námořní územní plán, na jehož základě si nárokuje jako oblast pro rybolov či turistiku polovinu Egejského moře. Proti tomu protestují Atény, podle nichž plán zahrnuje i oblasti spadající právně pod Řecko. Ankara plánem reagovala na záměr Atén vytvořit na jihu Egejského moře rezervaci pro ochranu ekosystému, informovala řecká média.

Dovolená za velkou louží? Letos ještě výhodně, tvrdí analýza Money Pro Čechy vyjde letos dovolená levněji než loni zejména v Brazílii a Jižní Koreji, na Novém Zélandu a Tchaj-Wanu a v Kanadě, Austrálii a USA. Vyplývá to z analýzy společnosti XTB. Porovnala inflační vývoj v zahraničí s inflačním vývojem v ČR. Následně tento inflační rozdíl očistila o pohyb měnového kurzu, aby zjistila, jak se spotřebitelský koš pro české turisty změnil ve vyjádření v korunách. ČTK Přečíst článek

Námořní území plán, který definuje zóny pro rybolov, cestovní ruch či projekty obnovitelné energie, předložila Ankara Mezivládní oceánografické komisi (IOC) při Organizaci OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO). Atény ho kritizovaly s tím, že de facto rozděluje Egejské moře napůl a že si jím Turecko nárokuje i námořní zóny četných řeckých ostrovů.

Jak si rozdělí Egejské moře?

Turecká vláda plán předložila v reakci na záměr Řecka vytvořit ve vodách, jež si nárokuje Ankara, mořskou rezervaci. Minulý týden řecký premiér Kyriakos Mitsotakis oznámil, že tento měsíc začne jeho vláda s legální procedurou k vytvoření, zatím dvou, přírodních rezervací v Jónském moři a na jihu Kykladských ostrovů v Egejském moři.

Řecká vláda podle serveru Politico ještě nezveřejnila, kde přesně chce rezervaci v Egejském moři vytvořit. Podle řeckých činitelů ale nemá zahrnovat oblasti, o něž se pře s Ankarou.

Nenáviděné výletní lodě odplouvají z Evropy do Karibiku. Ve Středomoří je domorodci nechtějí Zprávy z firem Vzhledem k tomu, že Barcelona, Dubrovník a další oblíbené středomořské destinace zasahují proti okružním plavbám, operátoři se zdvojnásobují v Karibiku. nos Přečíst článek

Historičtí rivalové Řecko a Turecko mají dlouhodobě spory v řadě otázek, mimo jiné kvůli rozdělenému Kypru či migrantům z Blízkého východu, kteří připlouvají z Turecka na řecké ostrovy. Už několik let se tyto dvě členské země NATO přou také o průzkum těžby ropy a zemního plynu ve východním Středomoří.

Řecko-turecké vztahy výrazně vyhrotil v září 2022 ostrou rétorikou turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, když prohlásil, že Řecko zaplatí vysokou cenu, pokud bude dál letadly narušovat turecký vzdušný prostor v Egejském moři. Řekl také, že Turecko může „přijít náhle, klidně v noci“. V roce 2023 se pak vztahy obou zemí začaly zlepšovat poté, co Řecko poslalo Turecku pomoc po ničivém zemětřesení. Erdogan a Mitsotakis se týž rok také několikrát setkali.

Michal Semotan: Evropa bude muset hodně přidat, aby jí Amerika neutekla Leaders Patří k nejúspěšnějším portfolio manažerům v zemi. Rok 2024 na trzích byl podle Michala Semotana z J&T Investiční společnosti úspěšný, přesto jej překvapilo, jak koncentrovaný ten úspěch byl. Co očekává od roku 2025? „Uvidíme, jak se vlády ujme Donald Trump,“ říká v rozhovoru zkušený investor. Stanislav Šulc Přečíst článek