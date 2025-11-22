Nový magazín právě vychází!

Byznys není jen o zisku, ale o hodnotě, kterou společnosti vrací, říká zakladatel platformy Hithit Aleš Burger

Michal Nosek
Michal Nosek

Aleš Burger, zkušený český podnikatel a zakladatel crowdfundingové platformy Hithit, hovořil na prestižním kongresu Good Company Circle 2025. Na konferenci v Praze představil svou vizi byznysu s hlubším smyslem – propojení komunity, udržitelnosti a spolupráce mezi různými sektory společnosti. Je také dalším hostem moderátorky Sary Polak v sérii Podcast dobré společnosti.

Aleš Burger je jedním z výrazných jmen českého podnikatelského prostředí, známý především jako zakladatel Hithit.cz, přední crowdfundingové platformy. Jeho kariéra začínala v event managementu – organizoval festivaly a kulturní akce prostřednictvím své eventové agentury Next Level.

Na konferenci Good Company Circle (GCC) 2025 v pražském divadle Nová Spirála vystoupil jako jeden z lídrů podnikání s posláním. Kongres přinesl silná témata, jako jsou duševní zdraví, dlouhověkost, společenský dopad či udržitelnost, a propojil lídry z byznysu, filantropie, politiky i akademické sféry.

Ve svém vystoupení Burger zdůraznil důležitost podnikání, které nepřináší pouze finanční prospěch, ale i pozitivní společenský efekt. Představil příklady ze svého působení v Hithitu, kde crowdfunding umožňuje realizaci inovativních projektů s prospěšným dopadem – od sociálních startupů po společenské iniciativy.

Síla komunitní spolupráce

Dále upozornil na sílu komunitní spolupráce a propojení mezi podnikateli, neziskovými organizacemi a veřejným sektorem. Podle něj je pro dlouhodobý úspěch klíčové vytvářet partnerství, která jdou za hranice tradičních obchodních vztahů: „Byznys není jen o zisku, ale o hodnotě, kterou vrací společnosti,“ uvedl ve svém projevu.

Kromě mluveného slova konferenci doplnila také audiovizuální show a networkingové formáty, které účastníkům umožnily navazovat kontakty napříč různými obory. Burgerův příspěvek tak zapadl do širšího kontextu GCC – snahy propojit byznys s odpovědností a smysluplným přínosem.

Z pohledu Aleše Burgera je Good Company Circle 2025 důležitou platformou pro inspiraci a dialog o tom, jak mohou moderní podnikatelé vést své firmy s ohledem na společenské dopady. Jeho účast podtrhuje, že pro něj není byznys izolovanou aktivitou, ale prostředkem pro podporu veřejného dobra a rozvoj inovativních projektů.

Vědec Jan Šedivý
video

Podcast Dobré společnosti: Jan Šedivý, vědec, který učí stroje mluvit

Newstream TV

Na první pohled působí klidně, až zdrženlivě. Ale když začne mluvit o umělé inteligenci, rozsvítí se mu oči. Sara Polak pozvala do dalšího dílu Podcastu dobré společnosti Jana Šedivého, profesora z ČVUT a vedoucího výzkumné skupiny v CIIRC. Šedivý patří mezi nejvýraznější české odborníky na konverzační AI – tedy technologie, které dávají hlas digitálním asistentům. „Lidsky podobný dialog s AI je stále mimo dosah,“ říká s nadhledem člověk, který sám k tomu cíli směřuje celý život. 

nos

Přečíst článek

Robert Basch, šéf nadace Livestort
video

Podcast dobré společnosti: Bez byznysu občanská společnost nepřežije, říká Basch z Livesportu

Filantropie

Jedním z hostů loňského ročníku konference o sociální udržitelnosti Good Company Circle (GCC), jejímž mediálním partnerem je Newstream, byl Robert Basch, který má na starosti budování filantropické divize v technologické firmě Livesport. „Jsme příkladem rostoucí firmy, která chce strategicky pomáhat,“ řekl v rozhovoru s Pavlínou Kvapilovou u příležitosti startu kampaně k třetímu ročníku konference GCC, která se uskuteční letos v říjnu.

Michal Nosek

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Kvůli Čapáku budeme mít vydíratelného premiéra

Šéf ANO Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Do sněmovny podle očekávání putuje žádost o vydání Andreje Babiše ke stíhání za dotační podvod kolem Čapího hnízda. Už po několikáté. Že se tak stane bylo zřejmé. Soudce pražského městského soudu Jan Šott to letos v létě dostal za úkol od Vrchního soudu.

Šott je zároveň nadřízeným soudem zaúkolován, pokud se nenajdou nějaké nové okolnosti, Babiše skutečně potrestat. Ne omilostnit, jako to udělal v roce 2023.

Přesně kvůli této hrozbě potřeboval Babiš vyhrát volby, získat ve sněmovně většinu. Aby ho poslanci soudu nevydali. Což se jistě stane, Babiš má nyní před zákonem jako poslanec s imunitou čtyři roky k dobru.

Poslanecká imunita za trestné činy je feudální přežitek. Možná spíš komunistický, protože ve středověku, když se šlechtic stavěl králi, byl leckdy také zkrácen o hlavu. Poslanecká imunita měla za účel ochránit poslance od případného účelového stíhání s politickým podtextem. Záměrem jistě nebylo chránit zloděje. Nyní se tak však děje.

Filip Turek

Dalibor Martínek: Tance kolem Turka. Tak to krasavci Motoristů dejte

Názory

Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě předsedu Motoristů Petra Macinku. Schůzku si vyžádal sám Macinka. „Určitě jsme se bavili o panu Turkovi, bavili jsme se o řadě věcí,“ řekl neurčitě šéf Motoristů po jednání.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Babiš může současnou aktivitu soudce Šotta přehlížet. A dál skládat svou vládu. Má ve sněmovně sto osmičku a tu jen tak nepustí. K hlasování o vydání Andreje Babiše ve sněmovně jistě dojde. Nemusíme ho sledovat, výsledek je předem jasný. Sám Babiš deklaroval, že se imunity nevzdá. Žádné rytířské gesto. Nechce do vězení, chce vládnout.

Hrozba vězení pro nastávajícího premiéra má však mnoho důsledků. Nyní například ten, že se Filip Turek, „lotr“, který programově porušuje pravidla, může stát ministrem zahraničí. Jestli se tak stane, zatím není jasné. Babiš nesedí ve vězení, právě skládá nový kabinet, konečný výsledek se brzy dozvíme.

Potenciální vydání ke stíhání bude po čtyři roky silnou zbraní v rukou Tomia Okamury a Petra Macinky. Nejenom Turek v Černínském paláci. V příštích letech se může stát cokoliv, co nelze předvídat. Budeme mít vydíratelného premiéra. Šott dá po hlasování svou žádost o vydání Babiše k ledu, ale může ji kdykoliv zase vytáhnout.

Nepříjemná věc pro Babiše. Nebude to takový kapitán, jak si představoval. Dva miliony jeho voličů to vědělo dopředu, bylo jim to jedno.

Lipavský zkritizoval Trumpův mírový plán pro Ukrajinu

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský
ČTK
ČTK
ČTK

Český ministr zahraničí Jan Lipavský zkritizoval nový mírový plán pro Ukrajinu, který měl odsouhlasit americký prezident Donald Trump. Podle Lipavského jde opět o princip o Ukrajině bez Ukrajiny, s čímž česká diplomacie nesouhlasí.

Server Axios už v úterý s odkazem na nejmenované americké a ruské představitele napsal, že Trumpova administrativa v utajení konzultuje s Ruskem nový mírový plán pro Ukrajinu. Návrh, inspirovaný Trumpovým plánem příměří v Pásmu Gazy, má údajně 28 bodů a zahrnuje mír na Ukrajině, bezpečnostní záruky, bezpečnost v Evropě a budoucí vztahy USA s Ruskem a Ukrajinou. Ukrajina se na vzniku dokumentu nepodílela a dostupné informace o jeho obsahu zmiňují především ústupky na její straně, včetně odevzdání části ukrajinského území Ruské federaci a výrazného omezejí jejích obranných schopností.

Lipavský podle svých slov bere podobné návrhy velmi vážně. „Byť jsou informace (o plánu) kusé a ne příliš potvrzené, tak je to opět takový mnichovský scénář. Předtím jsem opakovaně varoval a vždycky předtím budu varovat,“ uvedl český ministr.

Ministři zahraničí členských zemí Evropské unie se dnes budou zabývat zejména ruskou agresí na Ukrajině a situací na Blízkém východě, ale i v Súdánu. V souvislosti s Ukrajinou budou diskutovat o dalších krocích proti takzvané ruské stínové flotile, pokračují rovněž debaty o novém, již dvacátém balíčku sankcí proti Rusku.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a americký prezident Donald Trump

USA tlačí Zelenského k ústupkům vůči Rusku

Politika

Spojené státy naznačily ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že musí přijmout rámcový plán z dílny USA pro ukončení války s Ruskem, na jehož základě by se Ukrajina měla mimo jiné vzdát části svého území a některých zbraní. Napsala to ve středu agentura Reuters s odvoláním na dva o věci informované zdroje.

ČTK

Přečíst článek

Finanční podpora Ukrajiny

Velkým tématem posledních dní je i další finanční podpora pro Ukrajinu. Na stole jsou podle Evropské komise tři možnosti, z nichž jednou je takzvaná reparační půjčka Kyjevu. Očekává se, že definitivní rozhodnutí by mělo padnout na summitu EU v prosinci. „My konstruktivně podporujeme všechny varianty včetně využití zmrazených aktiv. Nicméně je potřeba na tom najít shodu,“ řekl dnes Lipavský.

Evropská komise již před časem představila plán, který podle ní umožní využít až 185 miliard eur ze zmrazených ruských aktiv v Evropě k financování takzvané reparační půjčky Ukrajině, aniž by tato aktiva byla zkonfiskována. Některé země mají ale proti tomuto postupu výhrady a množství otázek technického i právního rázu.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden v projevu před europoslanci uvedla, že členské státy mají tři způsoby, jak mohou Ukrajinu finančně podpořit. „Možnost číslo jedna je využít manévrovací prostor v rozpočtu a získat peníze na kapitálových trzích. Možnost číslo dva je mezivládní dohoda, podle které si členské státy samy získají potřebný kapitál. Možnost číslo tři je reparační půjčka založena na imobilizovaných ruských aktivech,“ uvedla.

