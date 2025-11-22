Byznys není jen o zisku, ale o hodnotě, kterou společnosti vrací, říká zakladatel platformy Hithit Aleš Burger
Aleš Burger, zkušený český podnikatel a zakladatel crowdfundingové platformy Hithit, hovořil na prestižním kongresu Good Company Circle 2025. Na konferenci v Praze představil svou vizi byznysu s hlubším smyslem – propojení komunity, udržitelnosti a spolupráce mezi různými sektory společnosti. Je také dalším hostem moderátorky Sary Polak v sérii Podcast dobré společnosti.
Aleš Burger je jedním z výrazných jmen českého podnikatelského prostředí, známý především jako zakladatel Hithit.cz, přední crowdfundingové platformy. Jeho kariéra začínala v event managementu – organizoval festivaly a kulturní akce prostřednictvím své eventové agentury Next Level.
Na konferenci Good Company Circle (GCC) 2025 v pražském divadle Nová Spirála vystoupil jako jeden z lídrů podnikání s posláním. Kongres přinesl silná témata, jako jsou duševní zdraví, dlouhověkost, společenský dopad či udržitelnost, a propojil lídry z byznysu, filantropie, politiky i akademické sféry.
Ve svém vystoupení Burger zdůraznil důležitost podnikání, které nepřináší pouze finanční prospěch, ale i pozitivní společenský efekt. Představil příklady ze svého působení v Hithitu, kde crowdfunding umožňuje realizaci inovativních projektů s prospěšným dopadem – od sociálních startupů po společenské iniciativy.
Síla komunitní spolupráce
Dále upozornil na sílu komunitní spolupráce a propojení mezi podnikateli, neziskovými organizacemi a veřejným sektorem. Podle něj je pro dlouhodobý úspěch klíčové vytvářet partnerství, která jdou za hranice tradičních obchodních vztahů: „Byznys není jen o zisku, ale o hodnotě, kterou vrací společnosti,“ uvedl ve svém projevu.
Kromě mluveného slova konferenci doplnila také audiovizuální show a networkingové formáty, které účastníkům umožnily navazovat kontakty napříč různými obory. Burgerův příspěvek tak zapadl do širšího kontextu GCC – snahy propojit byznys s odpovědností a smysluplným přínosem.
Z pohledu Aleše Burgera je Good Company Circle 2025 důležitou platformou pro inspiraci a dialog o tom, jak mohou moderní podnikatelé vést své firmy s ohledem na společenské dopady. Jeho účast podtrhuje, že pro něj není byznys izolovanou aktivitou, ale prostředkem pro podporu veřejného dobra a rozvoj inovativních projektů.
