Čína udeřila na české zbrojaře. Tchaj-wan poslal Pekingu ostrý vzkaz
Čínské sankce proti sedmi evropským obranným firmám, mezi nimiž jsou i české společnosti Excalibur Army a Omnipol, podle Tchaj-wanu neohrozí dodávky zbraní na ostrov. Tchajwanský ministr obrany Wellington Koo dal jasně najevo, že Tchaj-pej má alternativní cesty, jak si vojenské vybavení zajistit.
„Takové kroky neovlivní naši schopnost pokračovat v zajišťování zboží přes diverzifikované kanály,“ uvedl ministr podle agentury Reuters. Připomněl zároveň, že Peking podobné kroky podniká opakovaně.
Čína sankce zavedla proti sedmi evropským subjektům působícím v obranném průmyslu, mimo jiné kvůli prodeji zbraní či údajným tajným dohodám s Tchaj-wanem. Vedle českých firem se opatření týkají i belgické FN Browning Group a její dceřiné Fabrique Nationale Herstal nebo německé Hensoldt AG.
Čínský tlak podporu Tchaj-wanu zatím neoslabuje
Zařazení na sankční seznam znamená, že čínské firmy těmto společnostem nesmějí dodávat zboží dvojího užití, tedy využitelné v civilní i vojenské oblasti.
Podle Reuters ale čínský tlak zatím neoslabuje podporu Tchaj-wanu. Naopak, zejména ve střední a východní Evropě sílí ochota ke spolupráci, která se podle agentury ještě zvýšila po ruské invazi na Ukrajinu.
Když na ulicích teče krev, je příležitost nakupovat. Tak zní slavné investiční pravidlo. A akciové tituly téměř ve všech sektorech na konflikt na Blízkém východě skutečně reagovaly značným propadem. Pokles akcií se nevyhnul ani těm, u nichž se očekával růst. A kdo na aktuálním vývoji skutečně vyhrál?
Blízký východ a burzy krvácejí. Válka má jen pár akciových vítězů
Trhy
Když na ulicích teče krev, je příležitost nakupovat. Tak zní slavné investiční pravidlo. A akciové tituly téměř ve všech sektorech na konflikt na Blízkém východě skutečně reagovaly značným propadem. Pokles akcií se nevyhnul ani těm, u nichž se očekával růst. A kdo na aktuálním vývoji skutečně vyhrál?
Napětí kolem ostrova tak dál roste. Peking považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za součást svého území a dlouhodobě zvyšuje vojenský tlak vysíláním lodí a letadel do blízkosti ostrova. Tchajwanská vláda ale trvá na tom, že o budoucnosti ostrova mohou rozhodovat pouze jeho obyvatelé.
Čínské sankce tak otevírají další kapitolu geopolitického střetu, který se stále více dotýká i evropského obranného průmyslu.
