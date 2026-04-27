newstream.cz Zprávy z firem Čína udeřila na české zbrojaře. Tchaj-wan poslal Pekingu ostrý vzkaz

Čína udeřila na české zbrojaře. Tchaj-wan poslal Pekingu ostrý vzkaz

Čínské sankce proti sedmi evropským obranným firmám, mezi nimiž jsou i české společnosti Excalibur Army a Omnipol, podle Tchaj-wanu neohrozí dodávky zbraní na ostrov. Tchajwanský ministr obrany Wellington Koo dal jasně najevo, že Tchaj-pej má alternativní cesty, jak si vojenské vybavení zajistit.

„Takové kroky neovlivní naši schopnost pokračovat v zajišťování zboží přes diverzifikované kanály,“ uvedl ministr podle agentury Reuters. Připomněl zároveň, že Peking podobné kroky podniká opakovaně.

Čína sankce zavedla proti sedmi evropským subjektům působícím v obranném průmyslu, mimo jiné kvůli prodeji zbraní či údajným tajným dohodám s Tchaj-wanem. Vedle českých firem se opatření týkají i belgické FN Browning Group a její dceřiné Fabrique Nationale Herstal nebo německé Hensoldt AG.

Čínský tlak podporu Tchaj-wanu zatím neoslabuje

Zařazení na sankční seznam znamená, že čínské firmy těmto společnostem nesmějí dodávat zboží dvojího užití, tedy využitelné v civilní i vojenské oblasti.

Podle Reuters ale čínský tlak zatím neoslabuje podporu Tchaj-wanu. Naopak, zejména ve střední a východní Evropě sílí ochota ke spolupráci, která se podle agentury ještě zvýšila po ruské invazi na Ukrajinu.

Napětí kolem ostrova tak dál roste. Peking považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za součást svého území a dlouhodobě zvyšuje vojenský tlak vysíláním lodí a letadel do blízkosti ostrova. Tchajwanská vláda ale trvá na tom, že o budoucnosti ostrova mohou rozhodovat pouze jeho obyvatelé.

Čínské sankce tak otevírají další kapitolu geopolitického střetu, který se stále více dotýká i evropského obranného průmyslu.

Bitcoin na dostřel 80 tisíc dolarů. Investoři reagují na obrat kolem Íránu

Bitcoin na dostřel 80 tisíc dolarů. Investoři reagují na obrat kolem Íránu
Bitcoin pokračuje v růstu a znovu se přibližuje hranici 80 tisíc dolarů. Největší kryptoměna v pondělí posílila až na 79 488 dolarů, nejvýše od konce ledna, kdy se naposledy obchodovala nad psychologicky důležitou hranicí. Růst podpořila kombinace geopolitického optimismu a sílící institucionální poptávky, uvedla agentura Bloomberg.

Náladu na trzích zlepšila zpráva serveru Axios, podle níž Írán předložil Spojeným státům nový návrh na znovuotevření Hormuzského průlivu. Právě obavy o uzavření klíčové ropné tepny v posledních týdnech zvyšovaly nervozitu na trzích a hýbaly cenami ropy i rizikových aktiv.

Po zprávě o možném diplomatickém posunu rostly asijské akcie a ropa korigovala část předchozích zisků. Pozitivní impuls zachytil i kryptotrh. Ether, druhá největší kryptoměna, přidával až 1,7 procenta.

Rizika zůstávají vysoká

Podle analytičky BTC Markets Rachael Lucasové ale zůstávají rizika vysoká. Hranice 80 tisíc dolarů může podle ní představovat silnou rezistenci, protože řada investorů se na této úrovni dostává na bod zvratu a může začít vybírat zisky.

Bitcoin se k této metě vrací i díky uzavírání krátkých pozic a obnově institucionální poptávky. Od začátku dubna si připisuje 16 procent a směřuje k nejsilnějšímu měsíčnímu růstu od května loňského roku.

Velcí hráči na nákupech

Silný signál vysílají i velcí hráči. Společnost Strategy Inc. vedená Michaelem Saylorem podle dat agentury Bloomberg tento měsíc nakoupila bitcoin za 3,9 miliardy dolarů, nejvíce za poslední rok.

Oživení je patrné také u spotových bitcoinových ETF v USA. Čistý příliv kapitálu v dubnu dosáhl zhruba 2,5 miliardy dolarů a míří k dvojnásobku březnové úrovně. Institucionální investoři se do fondů vracejí po několika měsících odlivu.

Trhy tak vedle geopolitiky dál sledují, zda bitcoin dokáže prolomit hranici 80 tisíc dolarů a otevřít si cestu k dalším rekordům.

Průlom na obzoru? Írán nabízí otevření Hormuzu a konec války

Průlom na obzoru? Írán nabízí otevření Hormuzu a konec války
Írán předložil Spojeným státům nový návrh na otevření Hormuzského průlivu a ukončení války s tím, že jaderné rozhovory by se odložily až na pozdější fázi vyjednávání. V noci na dnešek o tom informoval portál Axios s odvoláním na své zdroje. Spojené státy s Izraelem na konci února zaútočily na Írán, což vyvolalo regionální válku. Mezi Íránem a USA nyní platí příměří.

V Pákistánu, který tento měsíc zprostředkoval příměří mezi USA a Íránem, bylo na uplynulý týden plánováno pokračování zatím bezvýsledných mírových rozhovorů. Americký prezident Donald Trump ale cestu vyjednávačů USA zrušil. Stalo se tak poté, co Írán dříve podle médií avizoval, že se jeho zástupci přímo s americkou delegací nesetkají, a to zřejmě kvůli tomu, že diplomaty neměl vést americký viceprezident J. D. Vance.

Mezi Íránem a USA platí od 8. dubna příměří, které bylo původně dvoutýdenní, než ho před týdnem Trump prodloužil do doby, než Teherán předloží mírový návrh.

K hlavním sporným bodům patří íránský jaderný program, který USA a Izrael označují za hrozbu, kvůli níž válku proti Íránu začaly, či znovuotevření strategického Hormuzského průlivu, který je klíčový pro vývoz ropy z oblasti Perského zálivu. Úžinu Teherán v reakci na americko-izraelské údery de facto zablokoval a Spojené státy pak v oblasti zahájily námořní blokádu Íránu ve snaze omezit jeho příjmy z prodeje ropy.

Írán požaduje, aby USA ukončily blokádu, v opačném případě hrozí vojenskou reakcí. Íránský prezident Masúd Pezeškján v sobotu podle AFP také do Washingtonu vzkázal, že Teherán se nebude zapojovat do jednání, budou-li vedena pod tlakem a hrozbami a za trvání blokády přístavů.

