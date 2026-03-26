Blízký východ a burzy krvácejí. Válka má jen pár akciových vítězů
Když na ulicích teče krev, je příležitost nakupovat. Tak zní slavné investiční pravidlo. A akciové tituly téměř ve všech sektorech na konflikt na Blízkém východě skutečně reagovaly značným propadem. Pokles akcií se nevyhnul ani těm, u nichž se očekával růst. A kdo na aktuálním vývoji skutečně vyhrál?
Již téměř měsíc vede Izrael a USA válku proti íránskému režimu. A nepřekvapivě to vede ke značné nejistotě na finančních trzích, které i bez aktuálního konfliktu byly značně rozkolísané. Globální investory však děsí krátkodobé i dlouhodobé dopady přiškrcení klíčové dopravní tepny v Hurmuzském průlivu, které žene nahoru ceny ropy a zemního plynu zejména v Evropě a USA. To se následně propíše do koncových cen pro spotřebitele a lze již velmi brzy očekávat nárůst inflace se všemi dopady, které to může mít.
Tento scénář je pro investory dostatečně jednoduchý, proto z trhu stahují velké sumy peněz a trhy propadají. Jasně to vyjadřují slavné indexy zahrnující klíčové firmy jednotlivých zemí. Například široký index S&P 500 obsahující 500 největších veřejně obchodovaných firem USA od začátku konfliktu propadl o téměř pět procent, obdobný evropský index Stoxx 600 dokonce odepsal více než sedm procent, pražská burza oslabila o více než šest procent, ačkoli včerejší oživení část ztrát umazalo.
A neméně zle na tom jsou také asijské trhy, například japonský Nikkei se propadl o více než osm procent, v nejhorších dnech během války ale celkový propad od začátku konfliktu představoval i více než deset procent.
Paradox: Padají i zbrojaři
Ale padají i další aktiva, u nichž se v podobné situaci tradičně očekává růst. Zlato odepsalo téměř 12 procent, stříbro dokonce 17 procent, ačkoli sázka na ropu zní jako velmi dobrá strategie, její cena natolik kolísá a reaguje na jakoukoli zprávu z války extrémním výkyvem, že je složité na to jakkoli sázet.
A tím paradoxy aktuální situace na burze nekončí. Stabilní růst nezaznamenaly ani akcie firem, které těží, zpracovávají nebo obchodují s ropou. Velmi rozkolísané jsou také akcie výrobců baterií do elektromobilů, po nichž sice roste poptávka, ale u nichž je složité reagovat na zvýšenou poptávku dostatečně rychle.
Možná největší paradox pak představují propady cen akcií zbrojařských firem. Všechny indexy zahrnující tento sektor jsou v posledních čtyřech týdnech v červených číslech. Například americký index Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index odepisuje téměř sedm procen, evropský STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index dokonce osm procent. Vliv na to má jednak drahá ropa, zároveň fakt, že součástí indexu bývají i firmy, které nejsou typicky zbrojařské a na které aktuální situace dopadla také negativně.
Jenomže ani konkrétní zcela otevřeně zbrojařské tituly na tom nejsou nijak slavně. Rheinmetall propadl o více než 11 procent, americký Lockheed Martin navzdory velkým zakázkám z Pentagonu zaznamenal také pokles ceny akcií o necelých pět procent.
Vítězové? Palantir, BYD a bitcoin
Hledat vítěze, kterému se v posledních týdnech daří a zároveň jeho činnost alespoň částečně souvisí s aktuálním děním, pak je složité. Přesto několik konkrétních titulů najít lze. Optikou celého sektoru je takovým vítězem zejména oblast kybernetické bezpečnosti, která v uplynulých týdnech zaznamenala všeobecný růst. Indexově vyjádřeno to vystihuje například First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF, které posílilo o procento. Konkrétními tituly, které rostly, pak jsou například Crowdstrike či Palo Alto (oba + 7 procent).
A pak tu jsou akcie, které mimořádně posilují, protože naplňují představy o tom, jak by měly firmy v podobné situaci fungovat. Jasným vítězem tak je Palantir, dílem cybersecurity, dílem defense společnost, která dodává nejen americké vládě komplexní obranná řešení a analytiky dat. Její akcie posílily o více než 15 procent a dál rostou.
Z oblasti elektromobility to pak je čínská automobilka BYD, která nabízí vývojovou i výrobní vertikálu. Díky tomu posílila o více než 16 procent.
A pak tu je ještě bitcoin, který v posledních měsících sice výrazně propadal a postupně ztrácel status alternativního oběživa pro časy nejistoty. V posledním měsíci ale opět našel část příznivců a posílil o více než osm procent a aktuálně se drží nad hranici 70 tisíc za bitcoin.
