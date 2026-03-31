CSG vstupuje do Rakouska. Kupuje podíl ve výrobci minometů HDS
Průmyslově-technologická skupina CSG získává podíl 49 procent ve společnosti Hirtenberger Defence Systems (HDS) od maďarské skupiny 4iG. Akvizice znamená rozšíření portfolia skupiny v oblasti minometné munice a systémů a zároveň posílení výrobních kapacit v Evropě. Jde také o první investici CSG v Rakousku.
Transakce je součástí širšího strategického partnerství mezi CSG a 4iG. Obě společnosti zároveň zvažují založení společného podniku na Slovensku, který by se mohl podílet na kompletaci vybraných produktů a podpořit mezinárodní obchodní aktivity.
Tradiční výrobce minometů
HDS patří mezi tradiční evropské výrobce minometných systémů a munice ráže 60, 81 a 120 milimetrů. Nabízí široké spektrum munice včetně tříštivo-trhavých, osvětlovacích, dýmových i výcvikových variant. Portfolio tak doplní stávající produkci dělostřelecké munice skupiny CSG.
Součástí transakce je také výrobní závod HDS v Rakousku, který posílí výrobní základnu CSG v Evropě. Skupina tím navazuje na svou dlouhodobou strategii zaměřenou na rozšiřování kapacit, technologického know-how a vertikální integrace v oblasti výroby munice a pozemních systémů.
HDS přináší do skupiny více než 160 let zkušeností a dlouhodobé know-how ve vývoji minometných systémů a munice. Kromě samotné munice vyvíjí také kompletní minometné systémy, zaměřovací a optické technologie, podpůrné vybavení i digitální systémy řízení palby.
Právě tyto technologie umožňují přesnější vedení palby, integraci do moderních systémů řízení boje a rychlejší nasazení jednotek. Významnou výhodou je také schopnost zaměřování bez přímé viditelnosti cíle a bez závislosti na externích navigačních systémech.
Díky spojení technologického know-how HDS a výrobních kapacit CSG bude skupina schopna nabídnout komplexní minometná řešení – od samotných systémů přes munici až po zaměřovací technologie a logistickou podporu.
Akcie CSG se propadají. Investory znepokojují nové informace
Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) se na burze Euronext v Amsterodamu propadly na historické minimum a prohloubily tak pokles z posledních dní. Zatímco ještě v pátek se jejich cena dostala pod upisovací hranici 25 eur, během dnešního obchodování klesla pod 23 eur.
Partnerství s maďarskou skupinou 4iG má zároveň posílit spolupráci ve střední Evropě a umožnit pružnější reakci na rostoucí poptávku po munici ze strany zemí NATO a dalších partnerů.
Akvizice tak podle společnosti představuje další krok k posílení pozice CSG jako významného evropského hráče v oblasti pozemních zbraňových systémů a munice.
