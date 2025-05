Babiš, Orbán a Fico si na konzervativním srazu v Maďarsku zanadávali na EU, promluvil i Trump

Do Budapešti se sjeli státníci na konferenci CPAC. Na akci, kterou agentura DPA označuje za sraz pravicových populistů, vystoupili mimo jiné český expremiér Andrej Babiš nebo slovenský ministerský předseda Robert Fico. A nepřekvapili. Z jejich úst šla především kritika vůči EU.

V úvodní řeči promluvil maďarský premiér Viktor Orbán, který podle agentury APA označil za sen návrat Donalda Trumpa na post amerického prezidenta. „Spojené státy mohou být zachráněny a americký sen se může vrátit,“ prohlásil Orbán. Evropanům ale tento sen podle něj ukradl Brusel a zůstala noční můra. Maďarský premiér také uvedl, že Evropané se ve svých zemích necítí bezpečně, neboť se stali cizinci tam, kde před dvaceti lety byli doma.

„Toto není integrace, toto je organizovaná výměna obyvatelstva,“ řekl Orbán, který v Maďarsku vládne od roku 2010 a řadí se mezi Trumpovy obdivovatele. Patří zároveň k jedněm z mála evropských politiků, kteří navzdory čtvrtým rokem trvající ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s Moskvou.

David Ondráčka: Orbán si jde pro sprej na „hmyz“, na všechny Názory Orbán ztrácí v Maďarsku půdu pod nohama a jeho strana podporu. Bojí se, že může prohrát příští volby, přijít o moc i o svou imunitu. Začíná z posledních sil hystericky kopat kolem sebe, eskaluje rétoriku. Orbán věří, že mu ten „hmyz“, tj. opozice, média, soudci, firmy, nevládky, tam leze z ciziny. Chce Úřad pro ochranu suverenity, který může zařadit na černou listinu a pokutami zničit každou entitu, která má jakékoli financování ze zahraničí, včetně EU fondů, a bez možnosti se odvolat. Úplně v ruském stylu. David Ondráčka Přečíst článek

Trump pochválil Orbána

Účastníky konference, na niž se podle DPA sjeli přátelé Ruska, pozdravil prostřednictvím videa americký prezident Donald Trump, který pochválil Orbána jako „velkého člověka, jemuž patří respekt“.

Babiš řekl, že elity, které vytvořily liberální globální řád, zradily občany, kteří jim důvěřovali. Kritizoval tyto elity za migrační politiku nebo za klimatickou politiku, které údajně chtějí obětovat prosperitu. Evropa podle expremiéra potřebuje renesanci. Nutný je podle něho respekt k rozmanitosti, právo národů řídit samy sebe, právo rodin vychovávat děti bez ideologických zásahů nebo právo moci mluvit bez strachu z trestu za ´nesprávné´ názory. Chceme Evropu, kde je spolupráce dobrovolná, kde vedení znamená odpovědnost a kde je pokrok založen na realitě – ne na ideologickém fanatismu, uvedl Babiš v projevu.

Slovenský premiér Fico řekl, že navzdory požadavkům „zejména větších partnerů v EU“ nehodlá opustit myšlenku suverénní zahraniční politiky Slovenska orientované na všechny světové strany. Ohradil se přitom proti kritice, kterou sklidil za to, že se 9. května v Moskvě zúčastnil oslav konce druhé světové války. „Pokud je takové suverénní chování v Evropě zločinem, pak jsme na velmi špatné a nebezpečné cestě,“ řekl Fico.

Mezi další účastníky budapešťské konference patří předseda rakouských Svobodných Herbert Kickl, spolupředsedkyně Alternativy pro Německo Alice Weidelová nebo bývalý polský premiér Mateusz Morawiecki.

Začátkem tohoto týdne se CPAC konala také v polském Rzeszowě. Řečníci, včetně Trumpovy ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemové, tam ve svých projevech vyjadřovali podporu konzervativnímu kandidátovi na polského prezidenta Karolu Nawrockému ve volbách, které se uskuteční v neděli.

