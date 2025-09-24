Nový magazín právě vychází!

Prodeje váznou, sklady přetékají. Stellantis přeruší výrobu v šesti evropských závodech

Sídlo automobilky Stellantis v Turíně.
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Automobilka Stellantis kvůli problémům s odbytem přeruší výrobu v dalších evropských továrnách, celkem je jich šest. Přechodně nebude vyrábět ve Francii, Německu, Španělsku, Itálii a v Polsku, informuje francouzský hospodářský deník Les Échos. Agentura Reuters v úterý s odkazem na sdělení firmy napsala, že se produkce zastaví jen ve Francii a v Itálii.

Cílem opatření je přizpůsobit tempo výroby obtížné situaci na evropském trhu. Zároveň je potřeba snížit skladové zásoby, uvedla společnost, která stojí za značkami Peugeot, Fiat, Chrysler a Opel.

Podle zdrojů francouzského listu se v říjnu dočasně uzavře na pět dní německý závod v Eisenachu, na sedm dní pak závod ve španělské Zaragoze. Polský závod v Tychách nebude v provozu devět dní. Továrny v Madridu a v italském Pomiglianu nebudou vyrábět 14, respektive 15 dní, závod ve francouzském Poissy přeruší výrobu dokonce na tři týdny.

Evropský automobilový průmysl je pod tlakem

Evropským automobilkám jdou po krku velcí investoři. Cítí pád

Trhy

Hedgeové fondy našly novou oběť – evropský automotive sektor, který podle nich nečeká růžová budoucnost. Právě proto shortují akcie firem, které v této oblasti působí. Počet spekulací na pokles akcií letos narostl o 35 procent. Důvod? Cla, ale také růst čínské konkurence.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Stellantis zaznamenal v prvním pololetí pokles tržeb o 13 procent na 74,3 miliardy eur (1,8 bilionu kroun) a pokles prodeje o sedm procent. V Evropě se prodej snížil zhruba o osm procent. Jak informovala stanice France Info, dolů šel zejména prodej elektromobilů.

Skupina Stellantis vznikla začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilové skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA. V loňském roce se skupině Stellantis propadl čistý zisk o 70 procent na 5,5 miliardy eur. Tržby se snížily o 17 procent na 156,9 miliardy eur.

Sídlo automobilky Stellantis v Turíně.

Automobilka Stellantis se propadla do obří ztráty. Pomoci má nový šéf

Zprávy z firem

Automobilová skupina Stellantis se v prvním pololetí propadla do čisté ztráty v přepočtu 56,6 miliardy korun z čistého zisku 5,6 miliardy eur ve stejném období loni. Tržby klesly meziročně o 13 procent na 1,83 bilionu korun, uvedla firma ve svém oznámení. Zároveň obnovila výhled na další období, kde počítá s dopadem zaváděných cel.

ČTK

Přečíst článek

