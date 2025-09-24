Prodeje váznou, sklady přetékají. Stellantis přeruší výrobu v šesti evropských závodech
Automobilka Stellantis kvůli problémům s odbytem přeruší výrobu v dalších evropských továrnách, celkem je jich šest. Přechodně nebude vyrábět ve Francii, Německu, Španělsku, Itálii a v Polsku, informuje francouzský hospodářský deník Les Échos. Agentura Reuters v úterý s odkazem na sdělení firmy napsala, že se produkce zastaví jen ve Francii a v Itálii.
Cílem opatření je přizpůsobit tempo výroby obtížné situaci na evropském trhu. Zároveň je potřeba snížit skladové zásoby, uvedla společnost, která stojí za značkami Peugeot, Fiat, Chrysler a Opel.
Podle zdrojů francouzského listu se v říjnu dočasně uzavře na pět dní německý závod v Eisenachu, na sedm dní pak závod ve španělské Zaragoze. Polský závod v Tychách nebude v provozu devět dní. Továrny v Madridu a v italském Pomiglianu nebudou vyrábět 14, respektive 15 dní, závod ve francouzském Poissy přeruší výrobu dokonce na tři týdny.
Hedgeové fondy našly novou oběť – evropský automotive sektor, který podle nich nečeká růžová budoucnost. Právě proto shortují akcie firem, které v této oblasti působí. Počet spekulací na pokles akcií letos narostl o 35 procent. Důvod? Cla, ale také růst čínské konkurence.
Evropským automobilkám jdou po krku velcí investoři. Cítí pád
Trhy
Hedgeové fondy našly novou oběť – evropský automotive sektor, který podle nich nečeká růžová budoucnost. Právě proto shortují akcie firem, které v této oblasti působí. Počet spekulací na pokles akcií letos narostl o 35 procent. Důvod? Cla, ale také růst čínské konkurence.
Stellantis zaznamenal v prvním pololetí pokles tržeb o 13 procent na 74,3 miliardy eur (1,8 bilionu kroun) a pokles prodeje o sedm procent. V Evropě se prodej snížil zhruba o osm procent. Jak informovala stanice France Info, dolů šel zejména prodej elektromobilů.
Skupina Stellantis vznikla začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilové skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA. V loňském roce se skupině Stellantis propadl čistý zisk o 70 procent na 5,5 miliardy eur. Tržby se snížily o 17 procent na 156,9 miliardy eur.
Automobilová skupina Stellantis se v prvním pololetí propadla do čisté ztráty v přepočtu 56,6 miliardy korun z čistého zisku 5,6 miliardy eur ve stejném období loni. Tržby klesly meziročně o 13 procent na 1,83 bilionu korun, uvedla firma ve svém oznámení. Zároveň obnovila výhled na další období, kde počítá s dopadem zaváděných cel.
Automobilka Stellantis se propadla do obří ztráty. Pomoci má nový šéf
Zprávy z firem
Automobilová skupina Stellantis se v prvním pololetí propadla do čisté ztráty v přepočtu 56,6 miliardy korun z čistého zisku 5,6 miliardy eur ve stejném období loni. Tržby klesly meziročně o 13 procent na 1,83 bilionu korun, uvedla firma ve svém oznámení. Zároveň obnovila výhled na další období, kde počítá s dopadem zaváděných cel.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.