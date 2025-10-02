Že by se blýskalo na lepší časy? Tesla má za sebou rekordní čtvrtletí
Americký výrobce elektromobilů Tesla ve třetím čtvrtletí zvýšil odbyt meziročně o 7,4 procenta na rekordních 497 099 vozů. Zájem o auta podpořil blížící se konec daňových úlev na nákup elektromobilů ve Spojených státech, který kompenzovat slabší poptávku v Evropě.
Odbyt výrazně překonal odhady analytiků. Ti v anketě společnosti Visible Alpha v průměru očekávali, že Tesla dodá 443 919 vozů, uvedla agentura Reuters.
Tesla také uvedla, že ve čtvrtletí vyrobila 447 410 automobilů. To je o 4,8 procenta méně než před rokem.
Firma už několik měsíců upozorňuje, že ukončení platnosti daňové úlevy 7500 dolarů (více než 155 tisíc korun) ke konci září by mohlo podpořit její prodej. Nabízí také různé pobídky a slevy, aby prodeji dál pomohla, a vyžívá daňovou úlevu k nabídce atraktivního leasingu.
Podíl elektromobilů bude narůstat, je třeba vyřešit jejich nabíjení a transformovat síť
Čeká se pokles
Analytici ale po tomto neobvyklém růstu odbytu čekají ve čtvrtém čtvrtletí pokles. Odbyt za celý rok podle odhadů společnosti Visible Alpha klesne o deset procent zhruba na 1,61 milionu. Aby Tesla tento odhad splnila, bude muset v posledních třech měsících roku dodat 389 498 vozidel.
Evropa ale pro Teslu zůstává slabým místem. Podle údajů evropského automobilového sdružení ACEA se prodej vozů Tesla v Evropské unii za leden až srpen propadl téměř o 43 procent a podíl automobilky na evropském trhu klesl na 1,2 procenta. Před rokem činil 2,1 procenta.
Tesla čelí na trhu s elektromobily stále větší konkurenci od jiných výrobců, zatímco modelová řada tohoto průkopníka elektromobility se alespoň vizuálně téměř nemění. Navíc na důležitém americkém trhu se mnoho kupujících rozhoduje pro auta s hybridním pohonem nebo se spalovacím motorem.
Evropa následuje Wall Street. Její akcie jsou na rekordu
Správní rada Tesly navrhla novou odměnu pro generálního ředitele Elona Muska, o které budou akcionáři hlasovat na začátku příštího měsíce. Pokud by Musk splnil řadu cílů týkajících se tržní hodnoty a provozních výsledků, mohla by odměna činit až jeden bilion dolarů.
Musk je nejbohatším člověkem na světě. Časopis Forbes tento týden uvedl, že se Musk stal prvním člověkem na světě s majetkem více než 500 miliard dolarů (10,4 bilionu korun).
