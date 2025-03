Firma z koncernu Volkswagen propustí 1600 zaměstnanců

Softwarová společnost Cariad z koncernu Volkswagen propustí do konce roku téměř 30 procent z 5900 stávajících zaměstnanců. S odkazem na své zdroje o tom informuje web deníku Handelsblatt, podle nějž firma informaci potvrdila.

Volkswagen měl dříve s vlastní softwarovou divizí velké plány. V poslední době ale hrála ve struktuře koncernu jen vedlejší roli, píše list.

Cariad podle Handelsblattu plánuje provést propouštění především za pomoci programů pro nadbytečnost. V e-mailu agentuře Reuters firma napsala, že takto realizuje plán transformace schválený v roce 2023.

Koncern Volkswagen je největším výrobcem automobilů v Evropě. Jeho součástí je mimo jiné Škoda Auto.

Škoda Auto zastínila Volkswagen. Automobilka zvýšila provozní zisk o 30 procent Zprávy z firem Automobilka Škoda Auto v loňském roce zvýšila provozní zisk na 2,3 miliardy eur (57,5 miliardy korun) z 1,77 miliardy eur předloni. Zisk podpořil vyšší prodej, příznivé složení prodávaných vozů a vývoj směnných kurzů. Naproti tomu německému koncernu Volkswagen loni klesl čistý zisk o 30,6 procenta na 12,39 miliardy eur (310 miliard korun), provozní zisk se pak snížil o 15 procent na 19,1 miliardy eur. ČTK Přečíst článek

