Lukáš Kovanda: Úspěchu CSG na amsterdamské burze může značně pomoci Trump
Česká zbrojařská skupina Czechoslovak Group se chystá v pátek vstoupit ve zrychleném procesu na amsterdamskou burzu. Chce na ní prodejem svých stávajících akcií získat kapitál v objemu 2,55 miliardy eur, tedy zhruba 62 miliard korun. Cílí na tržní ocenění 25 miliard eur neboli 607 miliard korun. Taková tržní kapitalizace by z ní učinila druhou „nejdražší“ českou burzovně obchodovanou společnost. Energetická společnost ČEZ měla ke konci včerejšího obchodování – i přes nejvýraznější jednodenní propad za více než rok a půl – tržní kapitalizaci vyšší, a sice necelých 689 miliard korun.
Czechoslovak Group v rámci primárního úpisu bude jednu akcii prodávat za předem určenou, pevnou částku 25 eur. Nezvolí tedy další možný postup, kdy by investoři v rámci stanoveného pásma podávali své nabídky. Investoři tak přesně vědí, jakou částku zaplatí. Czechoslovak Group ovšem riskuje, že stanovená cena 25 eur bude příliš nízká nebo naopak příliš vysoká v porovnání se skutečnou poptávkou.
Pokud by byla poptávka velmi silná, poskytne trhu více akcií, než nyní v základním scénáři plánuje. Tyto akcie „navíc“ má připraveny v objemu 496 milionů eur čili zhruba dvanáct miliard korun. Při silné poptávce tak získá kapitál přesahující tři miliardy eur, v korunách by se jednalo o přibližně 74 miliard.
Akcie ČEZ se včera propadly o 4,3 procenta, což byl jejich největší jednodenní pokles od 27. června 2024. Takto výrazný, až mimořádný propad přitom nelze vysvětlit pouze nepříznivým hodnocením banky Morgan Stanley ani obecně negativním sentimentem vůči evropským akciím v důsledku hrozby nového kola obchodní války mezi Evropou a USA.
Skvělé načasování
Navíc skupina vydá nové akcie za 750 milionů eur, tedy zhruba 18 miliard korun. Celkově by tak mohla získat kapitál v objemu 3,3 miliardy eur, tedy přibližně 80 miliard korun. Při silné poptávce půjde až o 3,8 miliardy eur čili zhruba 92 miliard korun. Ale už získání sumy 3,3 miliardy eur by z tohoto úpisu učinilo historicky největší úpis akcií kterékoli firmy zbrojního a obranného průmyslu kdekoli na světě.
Lepší čas ke vstupu na burzu si Czechoslovak Group těžko mohla zvolit. Ukazatel výkonnosti akcií evropského obranného průmyslu, který sestavuje americká banka Goldman Sachs, včera uzavřel na historickém maximu (viz graf Bloombergu níže).
Firmám zbrojního a obranného průmyslu starého kontinentu zvláště nahrává loňské i letošní konání amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho tlak na navýšení výdajů členských zemí NATO na 5 procent HDP, nečitelný postoj k další budoucnosti Severoatlantické aliance, bleskový zásah ve Venezuele či stále zarputilejší snaha získat pro USA Grónsko zvedají akcie evropských zbrojovek dohromady mnohem více než ruská invaze na Ukrajinu.
Vždyť v letech 2022 až 2024 rostl zmíněný index banky Goldman Sachs v eurovém vyjádření průměrně o 48 procent ročně, loni pak navzdory již znatelně navýšené základně přidal dalších hned 90 procent. Letos zatím přidává dalších 25 procent.
David Strejc působí jako CTO ve společnosti Apertia Tech a věnuje se zavádění AI do firemních řešení. „Čísla mluví jasně. Model GPT-5.2 produkuje profesionální výstupy přibližně jedenáctkrát rychleji a za méně než jedno procento nákladů oproti lidským profesionálům. Nejde o budoucnost – jde o současnost, kterou už dnes aktivně využíváme,“ říká David Strejc.
Czechoslovak Group ale na firmu své velikosti s primárním úpisem akcií nebývale spěchá, chce jej stihnout v krátkém časovém úseku, snad aby příznivý sentiment na trzích nestačil vyprchat.
Zbrojovka by tedy ráda získala kapitál za zhruba 3,3 miliardy eur, přičemž z toho akcie za 900 milionů eur, tedy přes 27 procent, už mají zamluveny společnosti pokládající pomyslný základní kámen poptávky burzovního obchodování s akciemi Czechoslovak Group, konkrétně americké investiční společnosti BlackRock a Artisan Partners a také divize katarského státního fondu.