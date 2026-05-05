Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika I ta sladká Belgie. Německo obkličují projaderné země

I ta sladká Belgie. Německo obkličují projaderné země

Jaderná elektrárna Dukovany
iStock
Jan Žižka
Jan Žižka

Jak si můžeme myslet, že v Česku postavíme nové jaderné reaktory, když naším sousedem je silné a vlivné protiatomové Německo? Podobná otázka nebyla před deseti, patnácti lety ničím zvláštním. Dnešní stav se od té doby liší jako noc a den. Německo postupně „obkličují“ sousední země, které se staly advokáty jádra. A v Berlíně nakonec budou mnozí docela rádi, píše v prvním díle seriálu „Energie a politika“ novinář a analytik Jan Žižka. Seriál najdete na newstream.cz každé úterý.

Přechod z dříve početného protiatomového tábora v rámci Evropské unie na opačnou stranu barikády nyní symbolicky završila Belgie. Tamní vláda ohlásila, že hodlá od francouzské společnosti Engie odkoupit veškerá jaderná aktiva – včetně dvou dosud fungujících reaktorů a pěti již odstavených.

Bruselská vláda podle vlastních prohlášení přebírá starost o energetickou bezpečnost země do svých rukou a hodlá se pokusit o odvážný čin – restart „finálně“ odstavených reaktorů. Nebo třeba aspoň jednoho. Belgie se vydala cestou, o které se v době energetické krize způsobené ruskou agresí na Ukrajině mluvilo i v Německu. Tam však podobné pokusy selhaly. Belgičané navíc míří k výstavbě nových zdrojů, zřejmě malých modulárních reaktorů.

Oblouk od Paříže do Prahy

Od francouzské metropole přes Brusel, severské státy, až po Prahu se tak kolem německých hranic táhne oblouk zemí, které už své jaderné plány ohlásily – často s vysokými ambicemi. Zatím je přesnější mluvit o podpoře atomové energetiky, než její opravdové renesanci – všechny podobné plány narážejí na tvrdou realitu, když se hledají průmyslové i lidské kapacity, získávají potřebná povolení nebo vymýšlejí ekonomické a investiční modely, jež mají výstavbu elektráren zlevnit a urychlit.

Přesto v mnoha zemích, včetně zmiňované Belgie, bije do očí až nečekaný obrat skoro o 180 stupňů. Samozřejmostí ostatně není ani nynější politika jaderné velmoci Francie – během vlády prezidenta Françoise Hollanda (2012–17), který potřeboval podporu zelených, byla Paříž docela zasažena „větry“ z Berlína. Nevyhlašovala sice razantní odchod od atomu jako Němci, ale chtěla výrazně snižovat podíl jádra v energetickém mixu. Výstavba nových reaktorů se zdála nereálná.

Pokračujme dalšími německými sousedy – Nizozemsko má velké plány s výstavbou velkých i malých reaktorů. Dánsko je opatrnější, ale jeho parlament schválil, že země možnosti rozvoje jádra důkladně posoudí. Dříve silně protijaderní Dánové jsou dnes blíže k vybudování malého pokročilého reaktoru podle vlastního designu než Češi, jejichž projaderní fanoušci často zůstávají spíš u silných slov než u reálných činů.

Si Ťin-pching

Trump útočí, Čína bude kasírovat. Peking má nakročeno k vítězství v bitvách o energie

Money

Ropné krize sedmdesátých let minulého století přivedly svět k rozvoji nových technologií a postupně změnily globální energetiku. Konflikty na Blízkém východě povzbudily nástup obnovitelných zdrojů, ale také boom jaderných elektráren ve Francii nebo ve finále i břidlicovou těžbu ropy a plynu v USA. Americký prezident Donald Trump je dnes posedlý fosilními palivy a věří, že díky kontrole domácích i zahraničních zdrojů může ovládat svět. Číňané si uvědomují, že i nynější válka na Blízkém východě nastartuje hledání alternativ, a nabízejí světu bezpečnější řešení „zelených“ technologií, píše v analýze Jan Žižka.

Jan Žižka

Přečíst článek

Za německého souseda je možné považovat také Švédsko – břehy obou zemí dělí jen asi stovka kilometrů. Stockholm nyní patří k hlavním advokátům jádra, podobně jako Varšava. V Česku se oblouk uzavírá, pak už následují tvrdošíjně protijaderní Rakušané. Ve Švýcarsku se ale zdá, že by oblouk mohl brzy nahradit skoro uzavřený kruh.

Důvodů, proč se jádro stalo populárním i v západní Evropě, je víc. Významnou roli sehrály energetické krize spojené s válkou na Ukrajině a nyní i Blízkém východě. Dalším faktorem je nástup umělé inteligence – ve Francii, Belgii i dalších zemích se dost mluví o datových centrech poháněných jadernou energií. Velkým tématem se v poslední době stává také zachování průmyslu na našem kontinentu, což vyžaduje stabilní a zároveň nízkoemisní zdroje – kombinaci, kterou (bez baterií) nabízí jen jádro.

Vadí, nevadí?

A že to nakonec Němcům nebude vadit? Nejspíš pořád jen části z nich, protiatomové nálady jsou u části veřejnosti silně zakořeněné. Už dnes ale kancléř Friedrich Merz, stejně jako předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen (a bývalá ministryně obrany ve vládě Angely Merkelové) označují německý odchod od jádra za chybu. Bavorský premiér Markus Söder dokonce zaujal svými slovy o podpoře výstavby jaderných elektráren v Česku. Němečtí odborníci dobře vědí, že stabilní zdroje v sousedství jejich země jsou výhodou.

Jestliže kancléř Merz zároveň tvrdil, že třeba restart odstavených reaktorů není možný, je to spíše odraz společného koaličního vládnutí jeho křesťanských demokratů s protijadernou SPD. O to důležitější bude sledovat další vývoj v Belgii. Dospěje tamní vláda k finálnímu rozhodnutí o restartu reaktorů? Rozhodně to nebude levné. Nepůjde o záležitost měsíců, ale spíše let. Z ekonomického hlediska je však tato varianta daleko výhodnější než stavět nové jaderné zdroje a podle všeho také ekologicky i hospodářsky příznivější než varianta úplného odchodu od jádra.

Pozorovatelé přitom upozorňují na zkušenosti Spojených států, například na pokrok při oživování reaktoru jaderné elektrárny Palisades v Michiganu. Společnost Microsoft dokonce formou garance výkupní ceny podpořila restart reaktoru v elektrárně Three Mile Island, kde v roce 1979 nastala jedna z nejhorších atomových havárií. Nový život má pochopitelně získat reaktor, kterého se toto neštěstí netýkalo a s výrobou elektřiny skončil až v roce 2019.

Jak ukázala podrobná reportáž spojená s důkladnou rešerší, kterou na webu Politico publikoval novinář Marc Felix Serrao, v Německu se nakonec paradoxně za pokračování jádra zjevně nepostavila ani společnost RWE, která ho dlouhodobě provozovala. Pod dřívějším politickým tlakem totiž spojila svou budoucnost s decommissioningem – likvidací jaderných elektráren. Podobné je to s firmou Engie, od níž hodlá belgický stát koupit elektrárny. Přestala ji zajímat celá nukleární energetika a pod jejím vlastnictvím by bylo možné čekat už jen její útlum. Vláda v Bruselu musí razantně zasáhnout a jaderné reaktory francouzské firmě (další paradox) „vyrvat“, aby se Belgie nedostala do bodu, kdy už je nebude možné oživovat ani z technického hlediska.

Výměna jaderného paliva v JE Dukovany

„Nechybí jen jaderní inženýři, nejvíc chybí svářeči-potrubáři.“ Českému jádru docházejí lidé

Zprávy z firem

Česká jaderná energetika čelí rostoucímu nedostatku pracovníků napříč profesemi – od svářečů a techniků po právníky, ekonomy či manažery. Tlak na nábor zvyšuje generační obměna, prodlužování životnosti stávajících reaktorů i plánovaná výstavba nových bloků v Dukovanech a malých modulárních reaktorů. Podle zástupců oboru se bez dlouhodobé strategie a masivní práce s novou generací pracovníků sektor neobejde.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Paralela s Českem kulhá

Zestátňování po belgicku není žádnou paralelou pro české plány zestátňování společnosti ČEZ, která má s jádrem úplně jiné záměry než Engie a v níž může stát jako majoritní akcionář prosazovat své zájmy.

Není pochyb o tom, že bez silné role státu se rozvoj jaderné energetiky neobejde v žádné zemi. Zároveň dnes ale jádro zažívá další trend – státy se snaží k výstavbě atomových elektráren přilákat také soukromé finance. Platí to mimo jiné pro projekty francouzské EDF v Británii. (A nejspíš bude platit i v samotné Francii.) Pozoruhodná zpráva přišla minulý týden také z Číny (!) – v jaderné elektrárně Sanao na východě země uvedli do komerčního provozu první reaktor, do jehož stavby se zapojil soukromý kapitál – konkrétně Geely Technology Group, zatím jen dvouprocentním podílem. U dalších projektů má podíl privátních zdrojů narůstat.

Související

Si Ťin-pching

Trump útočí, Čína bude kasírovat. Peking má nakročeno k vítězství v bitvách o energie

Money

Jan Žižka

Přečíst článek

Škoda poodhalila interiér chystaného elektromobilu Epiq

Škoda Epiq
Škoda Auto, užito se svolením
nst
nst

Škoda Auto zveřejnila první skici interiéru připravovaného modelu Epiq. Kompaktní SUV crossover má být nejdostupnějším elektromobilem značky a prvním sériovým modelem navrženým od počátku podle designového jazyka Modern Solid. Světová premiéra se uskuteční 19. května 2026 v Curychu.

Chystaný model má rozšířit nabídku bateriových vozů mladoboleslavské automobilky a zároveň naznačit, jak bude vypadat její nová designová éra. Podle firmy půjde o první sériově vyráběný model značky, jehož interiér vznikal od začátku v duchu designového jazyka Modern Solid. Ten klade důraz na jednoduché tvary, přehledné ovládání a praktické využití prostoru.

Škoda poodhalila interiér chystaného elektromobilu Epiq Škoda Auto, užito se svolením

FOTOGALERIE: Škoda Epiq

14 fotografií v galerii

Zveřejněné skici ukazují kabinu s výrazně horizontálním členěním a jasně definovanými liniemi. Škoda uvádí, že koncept opouští tradiční pojetí přístrojové desky a má posílit dojem prostornosti i vzdušnosti. Interiér je navržen tak, aby řidiči i spolujezdci usnadnil orientaci v ovládacích prvcích.

Škoda poodhalila interiér chystaného elektromobilu Epiq Škoda Auto, užito se svolením

Udržitelné materiály

Součástí kabiny bude otevřená odkládací schránka a volně stojící středová konzole. Ta má nabídnout mimo jiné prostor pro bezdrátové nabíjení telefonu. Atmosféru uvnitř vozu doplní tlumené osvětlení. Automobilka zmiňuje také použití udržitelných materiálů na vybraných částech interiéru.

Martin Jahn: Elektrické modely nás vynesly mezi špičku

Zprávy z firem

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto má za sebou mimořádně silný rok, když celosvětově zvýšila dodávky vozů o více než 12 procent. Klíčovou roli v růstu sehrály plně elektrické modely Enyaq a Elroq, díky nimž se značka v Evropě vyšvihla mezi čtyři největší výrobce elektromobilů. Elektrifikovaná auta pomohla Škodě výrazně posílit pozici na hlavních trzích, zejména v západní Evropě. Podle člena představenstva pro prodej a marketing Martina Jahna je právě rozšiřování elektrické nabídky jedním z hlavních motorů dalšího růstu značky.

ČTK

Přečíst článek

Epiq má v nabídce Škody sehrát důležitou roli. Značka jej označuje za svůj nejdostupnější plně elektrický kompaktní crossover a počítá s ním jako s jedním z modelů, které mají přiblížit elektromobilitu širšímu okruhu zákazníků.

Novinka bude součástí evropské rodiny městských elektromobilů vyvíjených v rámci Brand Group Core koncernu Volkswagen. Škoda chce i díky Epiqu v roce 2026 zdvojnásobit portfolio plně elektrických modelů. Světová premiéra modelu Škoda Epiq je naplánována na úterý 19. května 2026, automobilka jej představí v Curychu.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

„Komu mám dát věnec, německým vojákům?“ Fico ostře zareagoval kvůli cestě do Moskvy, setká se s Putinem

Robert Fico
ČTK
ČTK
ČTK

Robert Fico zamíří do Moskvy a plánuje krátké setkání s Vladimirem Putinem. Slovenský premiér tvrdí, že nejde na vojenskou přehlídku, ale položit květiny k hrobu neznámého vojína Rudé armády. Cesta přichází v době, kdy většina evropských lídrů kontakty s Kremlem kvůli válce na Ukrajině omezuje a slovenská opozice Fica obviňuje z přebírání ruské rétoriky.

Fico o setkání s Putinem řekl novinářům v Jerevanu, kde se zúčastnil summitu Evropského politického společenství. V ruské metropoli plánuje ministerský předseda v sobotu, během oslav sovětského vítězství ve druhé světové válce, také položit kytici k hrobu neznámého vojína Rudé armády.

„Pojedu do Moskvy, položím květiny na hrob neznámého vojína Rudé armády a mám mít krátké setkání s prezidentem Putinem. Nejdu na žádnou vojenskou přehlídku,“ uvedl Fico.

Předseda slovenské vlády navštívil Moskvu také před rokem, a to jako jediný lídr zemí EU a NATO. Tehdy rovněž jednal s Putinem. Nyní Fico také prohlásil, že je potřeba vést dialog. Státníci řady evropských zemí omezili kontakty s představiteli Ruska po jeho vojenské invazi na Ukrajinu z února 2022.

Vladimir Putin

Strach o Putina sílí. Kreml se obává atentátu pomocí dronů i možného převratu v zemi

Politika

Rusko výrazně zpřísnilo bezpečnostní opatření kolem prezidenta Vladimira Putina. Důvodem mají být rostoucí obavy z atentátu, převratu a zejména útoků drony. Podle serveru Financial Times je ruský prezident v posledních měsících stále izolovanější, tráví více času v podzemních bunkrech a stále více se soustředí na řízení války na Ukrajině.

nst

Přečíst článek

„Komu mám dát věnec, německým vojákům?“

„Až mi je někdy trapné, že mám vysvětlovat, proč já jedu položit květiny k nějakému neznámému vojínovi Rudé armády. Protože je to na místě. Komu mám dát věnec, německým vojákům?“ řekl Fico.

Slovenská opozice dlouhodobě obviňuje Fica z toho, že podle ní opakuje ruskou propagandu. Současná Ficova vláda po svém nástupu do úřadu v roce 2023 zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob. Fico zase opakovaně kritizoval přístup Evropské unie ke konfliktu na Ukrajině a také protiruské sankce, kterými unie reaguje na ruskou vojenskou invazi do sousední země. Slovenský premiér rovněž obhajuje dovoz ruských energií a jeho vláda už podala k soudu EU žalobu proti rozhodnutí evropského bloku postupně ukončit dovoz ruského plynu.

Související

Doporučujeme