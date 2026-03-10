Zisk Volkswagenu se propadl o více než polovinu, Škoda patří k tahounům koncernu
Německému automobilovému koncernu Volkswagen loni výrazně klesl zisk. Provozní zisk se meziročně propadl o 53 procent na 8,9 miliardy eur (216,6 miliardy korun) a čistý zisk klesl o 44 procent na 6,9 miliardy eur (167,9 miliardy korun). Vyplývá to z výsledkové zprávy společnosti.
Pokles zisku automobilka přičítá především dopadům amerických cel, nákladům na změnu produktové strategie značky Porsche a také měnovým vlivům. Tržby koncernu se snížily o 0,8 procenta na 321,9 miliardy eur (zhruba 7,8 bilionu korun).
Volkswagen zároveň dodal zákazníkům celosvětově 8,98 milionu vozů, což představuje meziroční pokles o 0,5 procenta. Zatímco v Evropě prodeje rostly, nedokázaly vykompenzovat pokles v Číně a Severní Americe.
Náklady Porsche a americká cla
Výsledky koncernu výrazně ovlivnily náklady dceřiné automobilky Porsche spojené se změnou strategie. Ta nově počítá s prodloužením životnosti spalovacích motorů. Tyto výdaje Volkswagen vyčíslil na 4,7 miliardy eur.
Další výraznou zátěž představovala americká cla, jejichž dopad automobilka odhadla na 2,9 miliardy eur, z toho 1,2 miliardy eur připadly na druhé čtvrtletí.
Ve čtvrtém čtvrtletí se výsledky koncernu částečně zlepšily. Provozní zisk sice meziročně klesl o 44,6 procenta na 3,46 miliardy eur, čistý zisk však dosáhl 3,5 miliardy eur, což je o 1,7 procenta více než před rokem. Oproti předchozímu čtvrtletí se skupina zotavila ze ztráty přesahující jednu miliardu eur.
Největší výrobce bateriových systémů v rámci koncernu Volkswagen Group nyní sídlí v Česku. Škoda Auto otevřela v Mladé Boleslavi novou halu za téměř pět miliard korun. Každou minutu v ní sjede z výrobní linky jedna baterie pro elektromobil.
Škoda Auto investovala pět miliard do budoucnosti. V Mladá Boleslav spustila megahalu na baterie
Zprávy z firem
Největší výrobce bateriových systémů v rámci koncernu Volkswagen Group nyní sídlí v Česku. Škoda Auto otevřela v Mladé Boleslavi novou halu za téměř pět miliard korun. Každou minutu v ní sjede z výrobní linky jedna baterie pro elektromobil.
Škoda Auto roste a překonala milion vyrobených vozů
Zatímco celý koncern Volkswagen zaznamenal pokles zisku, jeho česká součást Škoda Auto si vedla výrazně lépe. Automobilka loni zvýšila provozní zisk o 8,5 procenta na 2,5 miliardy eur (60,85 miliardy korun).
Tržby vzrostly na 30,1 miliardy eur (732,7 miliardy korun) z předloňských 27,8 miliardy eur.
Škoda loni dodala zákazníkům po celém světě 1 043 900 vozů, což je meziročně o 12,7 procenta více. Celková výroba dosáhla 1 065 000 automobilů, tedy o 15 procent více než o rok dříve. Hranici jednoho milionu vyrobených aut tak automobilka překonala poprvé za šest let.
V Evropě se navíc Škoda stala třetí nejprodávanější značkou.
Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni vykázala rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur (zhruba 540 miliard korun). Důvodem je přehodnocení strategie v oblasti elektromobilů. Podle agentury AFP jde o druhou největší ztrátu, jakou kdy zaznamenala francouzská firma.
Stellantis hlásí rekordní ztrátu. Kvůli útlumu elektromobilů prodělal 22 miliard eur
Zprávy z firem
Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni vykázala rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur (zhruba 540 miliard korun). Důvodem je přehodnocení strategie v oblasti elektromobilů. Podle agentury AFP jde o druhou největší ztrátu, jakou kdy zaznamenala francouzská firma.
Silné i závěrečné čtvrtletí
Dobré výsledky automobilka potvrdila i v závěru roku. Ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila provozní zisk na 712 milionů eur (17,3 miliardy korun) z 606 milionů eur o rok dříve.
Tržby za stejné období vzrostly na 7,76 miliardy eur (188,8 miliardy korun) ze 7,39 miliardy eur.
Škoda Auto dnes zaměstnává přibližně 40 tisíc lidí. V České republice má tři výrobní závody a další kapacity provozuje například v Číně, Indii a na Slovensku. Zákazníkům aktuálně nabízí 12 modelových řad, mezi nimi například Fabia, Octavia, Superb, Kodiaq, Enyaq nebo novější modely Elroq a Kylaq.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.