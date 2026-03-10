Zisk Volkswagenu se propadl o více než polovinu, Škoda patří k tahounům koncernu

Vyberte si z našich newsletterů

Provozní zisk Volkswagenu loni klesl o polovinu na 8,9 miliardy eur
Německému automobilovému koncernu Volkswagen loni výrazně klesl zisk. Provozní zisk se meziročně propadl o 53 procent na 8,9 miliardy eur (216,6 miliardy korun) a čistý zisk klesl o 44 procent na 6,9 miliardy eur (167,9 miliardy korun). Vyplývá to z výsledkové zprávy společnosti.

Pokles zisku automobilka přičítá především dopadům amerických cel, nákladům na změnu produktové strategie značky Porsche a také měnovým vlivům. Tržby koncernu se snížily o 0,8 procenta na 321,9 miliardy eur (zhruba 7,8 bilionu korun).

Volkswagen zároveň dodal zákazníkům celosvětově 8,98 milionu vozů, což představuje meziroční pokles o 0,5 procenta. Zatímco v Evropě prodeje rostly, nedokázaly vykompenzovat pokles v Číně a Severní Americe.

Náklady Porsche a americká cla

Výsledky koncernu výrazně ovlivnily náklady dceřiné automobilky Porsche spojené se změnou strategie. Ta nově počítá s prodloužením životnosti spalovacích motorů. Tyto výdaje Volkswagen vyčíslil na 4,7 miliardy eur.

Další výraznou zátěž představovala americká cla, jejichž dopad automobilka odhadla na 2,9 miliardy eur, z toho 1,2 miliardy eur připadly na druhé čtvrtletí.

Ve čtvrtém čtvrtletí se výsledky koncernu částečně zlepšily. Provozní zisk sice meziročně klesl o 44,6 procenta na 3,46 miliardy eur, čistý zisk však dosáhl 3,5 miliardy eur, což je o 1,7 procenta více než před rokem. Oproti předchozímu čtvrtletí se skupina zotavila ze ztráty přesahující jednu miliardu eur.

Výroba bateriových systémů ve Škodě Auto

Škoda Auto investovala pět miliard do budoucnosti. V Mladá Boleslav spustila megahalu na baterie

Zprávy z firem

Největší výrobce bateriových systémů v rámci koncernu Volkswagen Group nyní sídlí v Česku. Škoda Auto otevřela v Mladé Boleslavi novou halu za téměř pět miliard korun. Každou minutu v ní sjede z výrobní linky jedna baterie pro elektromobil.

nst

Přečíst článek

Škoda Auto roste a překonala milion vyrobených vozů

Zatímco celý koncern Volkswagen zaznamenal pokles zisku, jeho česká součást Škoda Auto si vedla výrazně lépe. Automobilka loni zvýšila provozní zisk o 8,5 procenta na 2,5 miliardy eur (60,85 miliardy korun).

Tržby vzrostly na 30,1 miliardy eur (732,7 miliardy korun) z předloňských 27,8 miliardy eur.

Škoda loni dodala zákazníkům po celém světě 1 043 900 vozů, což je meziročně o 12,7 procenta více. Celková výroba dosáhla 1 065 000 automobilů, tedy o 15 procent více než o rok dříve. Hranici jednoho milionu vyrobených aut tak automobilka překonala poprvé za šest let.

V Evropě se navíc Škoda stala třetí nejprodávanější značkou.

Stellantis

Stellantis hlásí rekordní ztrátu. Kvůli útlumu elektromobilů prodělal 22 miliard eur

Zprávy z firem

Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni vykázala rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur (zhruba 540 miliard korun). Důvodem je přehodnocení strategie v oblasti elektromobilů. Podle agentury AFP jde o druhou největší ztrátu, jakou kdy zaznamenala francouzská firma.

nst

Přečíst článek

Silné i závěrečné čtvrtletí

Dobré výsledky automobilka potvrdila i v závěru roku. Ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila provozní zisk na 712 milionů eur (17,3 miliardy korun) z 606 milionů eur o rok dříve.

Tržby za stejné období vzrostly na 7,76 miliardy eur (188,8 miliardy korun) ze 7,39 miliardy eur.

Škoda Auto dnes zaměstnává přibližně 40 tisíc lidí. V České republice má tři výrobní závody a další kapacity provozuje například v Číně, Indii a na Slovensku. Zákazníkům aktuálně nabízí 12 modelových řad, mezi nimi například Fabia, Octavia, Superb, Kodiaq, Enyaq nebo novější modely Elroq a Kylaq.

