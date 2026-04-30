Škoda Auto táhne Volkswagen. Elroq a Enyaq patří mezi nejprodávanější elektromobily v Evropě

Na výsledky koncernu dopadly vyšší americká cla, geopolitická nejistota i silná konkurence čínských automobilek. Firma zároveň čelí slabé poptávce v Číně i ve Spojených státech. V reakci na tlak na hospodaření přišel generální ředitel Oliver Blume s úspornými opatřeními, která mají do roku 2030 vést ke zrušení zhruba 50 tisíc pracovních míst.
Zcela opačný vývoj ale vykázala Škoda Auto. Česká automobilka zvýšila provozní zisk o 20,9 procenta na 660 milionů eur a potvrdila silnou pozici na evropském trhu.
Růst Škody táhla především poptávka po elektrických modelech Elroq a Enyaq, které se zařadily mezi nejprodávanější elektromobily v Evropě. Silný zájem zákazníků zaznamenaly také modely Superb a Kodiaq.
Škoda končí v Číně. Z kdysi klíčového trhu je propadák
Škoda Auto končí v Číně. Ještě před několika lety přitom šlo o její největší trh a jeden z pilířů globální expanze. Teď automobilka přiznává porážku. Prodej vozů ukončí v polovině letošního roku a definitivně tak uzavře kapitolu, která začala mimořádným úspěchem.
Automobilka v prvním čtvrtletí prodala 315 tisíc vozů, meziročně o 13,9 procenta více. Tržby vzrostly o 9,1 procenta na 7,9 miliardy eur.
Výsledky Škody tak výrazně kontrastují s výkonem mateřského koncernu a potvrzují její rostoucí význam v rámci skupiny Volkswagen v době, kdy celý automobilový sektor čelí tlaku na marže, rostoucím nákladům i proměně trhu směrem k elektromobilitě.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.
Škoda táhne koncern: česká značka zvyšuje zisk, Volkswagen se propadá
Privátní bankovní služby mohou klientům nabídnout mnohem osobitější přístup a vedle výnosu se zaměřují také na hodnoty zákazníka. To je důležité zejména v turbulentních dobách, které mohou nabídnout velké příležitosti, ale také značná rizika. „Klíčové je zachovat disciplínu a nepodléhat emocím, což je role, kterou privátní bankéř pro klienta sehrává,“ říká Tereza Greguš, senior privátní bankéřka Trinity Bank.
Jak se mění klienti privátního bankovnictví v posledních letech? O co mají největší zájem?
Poslední roky byly mimořádně turbulentní. Pandemie, válka na Ukrajině i vysoká inflace zásadně proměnily způsob, jakým klienti přemýšlejí o svém majetku. Vidíme jasný posun od honby za maximálním výnosem k důrazu na stabilitu a ochranu hodnoty majetku.
Takže se mění i role bankéře…
Klienti dnes hledají partnera, který rozumí riziku, dokáže ho řídit a přemýšlí v dlouhodobém horizontu. Role privátního bankéře se posouvá od nabídky produktů k budování důvěry, sdílení hodnot a vytváření dlouhodobých vztahů. Právě to je oblast, kde Trinity Bank staví svou přidanou hodnotu.
Dlouhodobým cílem většiny klientů je vytvořit stabilní a výnosové portfolio, které ochrání hodnotu jejich majetku a zajistí kontinuitu pro další generace. Nejde pouze o výnos, ale o zachování životního standardu rodiny a odpovědné předání majetku.
A krátkodobé?
Krátkodobé cíle se obvykle odvíjejí od aktuální situace na trzích nebo konkrétních životních momentů — využití investičních příležitostí, prodej firmy, změna rodinné situace či významné investice.
Klíčovou rolí privátního bankéře je tyto dva horizonty propojit tak, aby krátkodobá rozhodnutí nenarušila dlouhodobou strategii. V Trinity Bank klademe důraz na konzistenci a disciplínu, které pomáhají klientům procházet i volatilními obdobími bez zbytečných ztrát.
Jaké životní situace klienti s bankou nejčastěji řeší?
Privátní bankovnictví doprovází klienty v zásadních majetkových i osobních milnících. Typicky jde o předání rodinné firmy další generaci, její prodej, vstup dětí do podnikání nebo změny v rodinné struktuře, jako je sňatek či rozvod. V těchto situacích není bankéř pouze finančním poradcem, ale partnerem, který pomáhá hledat řešení citlivá jak po ekonomické, tak lidské stránce. Důvěra a diskrétnost jsou v takových chvílích naprosto zásadní.
Lukáš Kovanda: Polsko chce zdanit zisky Orlenu. Část mimořádných výdělků ale zaplatili čeští řidiči
Polská vláda chystá mimořádnou daň na zisky energetických firem v čele s Orlen, která může přinést přes 23 miliard korun. Část zisků, jež mají být nově zdaněny, přitom podle analýzy UBS vznikala i v Česku – díky vysokým maržím na pohonných hmotách, které v březnu i dubnu platili čeští motoristé.
Daří se klienty převádět z tradičních bankovních produktů k aktivnímu wealth managementu?
Ano, ale je to přirozený proces založený na důvěře, nikoli na prodeji. Jakmile klienti pochopí, že aktivní správa majetku přináší větší kontrolu nad rizikem, lepší diverzifikaci a dlouhodobou stabilitu, začnou ji vnímat jako logický krok. Naší rolí je vysvětlovat souvislosti, nikoli tlačit produkty. Klienti oceňují, že jim pomáháme vytvářet strukturované portfolio odpovídající jejich životním cílům.
Kdo je typický klient privátního bankovnictví Trinity Bank?
Naši klienti jsou úspěšní lidé, kteří svůj majetek vybudovali jako podnikatelé nebo vrcholoví manažeři napříč širokým spektrem oborů. Mnozí stojí za prosperujícími firmami, které postupně předávají dalším generacím. Vyhledávají konzervativní řešení s nízkou volatilitou a pravidelným výnosem, který jim umožňuje plánovat s jistotou a dlouhodobým horizontem. Očekávají individuální přístup, transparentnost a partnerství — hodnoty, na nichž Trinity Bank staví.
Jak se vám daří zhodnocovat majetek klientů?
Se svými klienty se pravidelně setkávám, vyhodnocujeme výsledky portfolií a upravujeme strategii podle vývoje trhu i jejich životní situace. Ve všech realizovaných investicích jsme dosáhli kladného zhodnocení, což vnímám jako potvrzení správně nastaveného přístupu. Průměrně se pohybujeme v rozmezí šesti až osmi procent ročního výnosu. Naší prioritou není maximalizace výnosu za každou cenu, ale stabilní a předvídatelné zhodnocení, které klientům umožňuje plánovat s jistotou.
Dědic Del Vecchiů posiluje vliv. Ray-Ban může být další velká AI sázka
Leonardo Maria Del Vecchio konsoliduje rodinný vliv v impériu EssilorLuxottica a naznačuje, že budoucnost ikonických brýlí Ray-Ban nebude jen módní, ale technologická. Dohoda za 10 miliard eur může změnit nejen dynastii Del Vecchiů, ale i celý byznys s brýlemi.
Co dnes trh nabízí za příležitosti a jak složité je nacházet v době vysoké volatility?
Volatilita klade vyšší nároky na výběr investic i kontrolu rizika. Naším přístupem není spekulace na krátkodobé pohyby, ale pečlivý výběr kvalitních nástrojů s předvídatelným výnosem. Současné prostředí paradoxně přináší i zajímavé příležitosti — zejména v nástrojích, které profitují z vyšších úrokových sazeb nebo nabízejí stabilní cash flow. Klíčové je zachovat disciplínu a nepodléhat emocím, což je role, kterou privátní bankéř pro klienta sehrává.
Je realitní trh stále atraktivní, nebo už přehřátý?
Vždy je klíčové ujasnit si, proč klient nemovitost pořizuje — zda jde o diverzifikaci, ochranu majetku, rodinné zázemí nebo čistě investiční výnos.
V některých segmentech je realitní trh skutečně přehřátý. Pokud klient očekává pravidelný výnos z nájmu, který se pohybuje okolo dvou až tří procent ročně, přestává být ve srovnání s našimi portfolii atraktivní. V rámci investičních portfolií dokážeme nabídnout efektivnější řešení, zejména pokud je cílem stabilní výnos.
Nemovitosti však mohou dávat smysl jako součást diverzifikace — vždy záleží na cíli klienta a celkové strategii správy jeho majetku.
Spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.
Dvě Lamborghini ve hře. FunOn Park vstupuje na trh velkou soutěží a láká na zábavní megaprojekt u Bratislavy
Nový projekt FunOn Park spouští kampaň, která poutá pozornost luxusní soutěží o dvě Lamborghini, Rolex nebo dovolenou za 20 tisíc eur. Připravovaný indoor zábavně-technologický park v Bratislavě chce propojit virtuální realitu, motorsport, gastronomii i eventový svět do unikátního celoročního konceptu.
Odchod Spojených arabských emirátů z kartelu OPEC na první pohled vypadá jako zpráva, která by mohla časem zlevnit ropu i pohonné hmoty v Česku. Jenže bezprostřední efekt je opačný: světová cena ropy roste a levnější benzin je v nedohlednu. Důvod? Emiráty sice chtějí těžit víc bez omezení diktovaných Saúdskou Arábií, ale klíčový exportní uzel – Hormuzský průliv – zůstává uzavřený.
Čistý zisk Komerční banky v letošním prvním čtvrtletí meziročně klesl o 4,2 procenta na čtyři miliardy korun. Celkové výnosy stagnovaly na 9,1 miliardy korun. Banka, jejímž většinovým vlastníkem je francouzská Société Générale, neauditované konsolidované výsledky zveřejnila na svém webu.
Globální finanční trhy od začátku roku převážně rostly až do února, kdy vypukl konflikt na Blízkém východě. S ním související nejistota a zvýšené ceny paliv vedly i k nárůstu tržní volatility. „Globální rizika pro vývoj v dalších kvartálech se v poslední době spíše kumulují,“ uvedl generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka. Banka je ale podle něj připravená na všechny scénáře a výkonnost českého hospodářství zůstává silná. „Výhled pro zbytek roku tak zůstává pozitivní,“ dodal.
Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku stoupl o 7,6 procenta na 914,1 miliardy korun. Objem úvěrů na bydlení byl více než dvojnásobný, důvodem byla mimo jiné silná poptávka na českém rezidenčním trhu. Spotřebitelské úvěry rostly o 3,3 procenta a úvěry podnikům a dalším korporacím se zvýšily o 8,4 procenta.
Čistý úrokový výnos vzrostl nepatrně o 0,6 procenta na 6,44 miliardy korun. Výnos z poplatků a provizí se naopak snížil o 7,3 procenta na 1,64 miliardy korun. „Tento pokles byl zejména důsledkem vysoké základny z prvního čtvrtletí minulého roku, které zaznamenalo zejména silnou poptávku korporátních klientů po specializovaných finančních službách, jako je vydávání dluhopisů a syndikace úvěrů,“ uvedla banka.
Objem klientských vkladů se zvýšil o 8,7 procenta na 1,13 bilionu korun. Vklady individuálních klientů rostly o 11,7 procenta na 376,5 miliardy korun a vklady korporátních a podnikatelských klientů o osm procent na 700,1 miliardy korun.
AI roztáčí zisky Big Tech. Alphabet, Microsoft i Meta překonaly očekávání
Největší americké technologické společnosti potvrzují, že jsou hlavními vítězi globálního boomu umělé inteligence. Alphabet, Microsoft i Meta v prvním čtvrtletí vykázaly výrazný růst zisků i tržeb, který táhnou především cloudové služby a reklama propojená s AI.
Z dalších velkých bank oznámila kvartální výsledky Moneta Money Bank a dnes rovněž Česká spořitelna. Monetě čistý zisk stoupl meziročně o osm procent na 1,6 miliardy korun, České spořitelně o 23,4 procenta na 7,1 miliardy korun.
Trinity Bank šlape na plyn. Zisk vyskočil na 758 milionů