Přelomový rok pro Strnada: CSG vydělala přes 21 miliard
Čistý zisk zbrojařské a strojírenské skupiny Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada loni meziročně stoupl o 35,5 procenta na 872 milionů eur (asi 21,3 miliardy korun). Tržby vzrostly o 71,7 procenta na 6,7 miliardy eur (163,8 miliardy korun), podle firmy to bylo díky silné poptávce po obranných systémech a integraci společnosti The Kinetic Group.
„Rok 2025 byl pro skupinu přelomový. (...) Získali jsme významné dlouhodobé zakázky, rozšířili jsme naše výrobní kapacity a posunuli jsme se dopředu v naší strategii vertikální integrace. Zároveň jsme se intenzivně připravovali na přeměnu na veřejně obchodovanou akciovou společnost a posílili jsme správu a řízení, výkaznictví i kapitálovou strukturu. Na základě těchto snah jsme na počátku roku 2026 úspěšně dokončili náš vstup na burzu Euronext Amsterdam, čímž jsme si vytvořili pevnou základnu pro další fázi našeho růstu,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti CSG Michal Strnad.
Skupina CSG vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie. Působí v několika zemích. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. CSG zaměstnává více než 14 tisíc lidí.
Válka v Perském zálivu ještě neskončila a už má vítěze – Vladimira Putina. Ruské příjmy z ropy jsou na maximu od začátku invaze na Ukrajinu.
Lukáš Kovanda: Válka v Perském zálivu už má vítěze. Putin na ropě vydělává miliardy
Názory
Válka v Perském zálivu ještě neskončila a už má vítěze – Vladimira Putina. Ruské příjmy z ropy jsou na maximu od začátku invaze na Ukrajinu.
Zbrojařská skupina Colt CZ loni výrazně zvýšila zisk, který meziročně vyskočil téměř na dvojnásobek. Tahounem byla především munice, jejíž prodeje prudce rostly. Naopak segment zbraní se potýkal se slabší poptávkou, zejména v USA. Firma přesto plánuje další růst a vyšší dividendu pro akcionáře.
Colt CZ zdvojnásobil zisk. Tahounem je munice, zbraně slábnou
Zprávy z firem
Zbrojařská skupina Colt CZ loni výrazně zvýšila zisk, který meziročně vyskočil téměř na dvojnásobek. Tahounem byla především munice, jejíž prodeje prudce rostly. Naopak segment zbraní se potýkal se slabší poptávkou, zejména v USA. Firma přesto plánuje další růst a vyšší dividendu pro akcionáře.
