Přelomový rok pro Strnada: CSG vydělala přes 21 miliard

Michal Strnad
ČTK

Čistý zisk zbrojařské a strojírenské skupiny Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada loni meziročně stoupl o 35,5 procenta na 872 milionů eur (asi 21,3 miliardy korun). Tržby vzrostly o 71,7 procenta na 6,7 miliardy eur (163,8 miliardy korun), podle firmy to bylo díky silné poptávce po obranných systémech a integraci společnosti The Kinetic Group.

„Rok 2025 byl pro skupinu přelomový. (...) Získali jsme významné dlouhodobé zakázky, rozšířili jsme naše výrobní kapacity a posunuli jsme se dopředu v naší strategii vertikální integrace. Zároveň jsme se intenzivně připravovali na přeměnu na veřejně obchodovanou akciovou společnost a posílili jsme správu a řízení, výkaznictví i kapitálovou strukturu. Na základě těchto snah jsme na počátku roku 2026 úspěšně dokončili náš vstup na burzu Euronext Amsterdam, čímž jsme si vytvořili pevnou základnu pro další fázi našeho růstu,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti CSG Michal Strnad.

Skupina CSG vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie. Působí v několika zemích. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. CSG zaměstnává více než 14 tisíc lidí.

Vám se ten fotbal jako líbil? To se fakt chcete vrátit do doby, kdy jdete na zápas a dopředu nevíte, jak dopadne? Nesmrtelné hlášky inscenace Ivánku, kamaráde zase ožívají. Je tu další série policejního zatýkání kvůli korupci, ovlivňování zápasů a sázek v českém fotbale. FAČR s policií tentokrát spolupracoval, zátah je rozsáhlý, zatčených je mnoho. Otázka je, jestli jde o přelom k očistě, nebo je fotbal cinknutý odshora dolů – od ligy po prales – a to nadobro.

Policie spolu s Europolem rozkryla rozsáhlou síť manipulací fotbalových zápasů v Česku. Nejde o jednotlivce, ale o strukturovaný systém: desítky zadržených, propojení napříč kluby, rozhodčími i prostředím sázek (další detaily budou vyplouvat v následujících dnech).

Tato kauza může být očistná – a přejme si to. Anebo může být jen další kapitolou dlouhé série, kdy po čase přijde policejní zátah a na chvíli uvolní napětí.

Český fotbal stojí mezi dvěma variantami: buď přijme, že se hraje podle pravidel, nebo si přizná, že pravidla jsou jen kulisa. A podle toho bude vypadat i výsledek. Změní se po administrativních a případně i trestních postizích systém tak, aby dokázal podobné podvody odrazovat? Anebo je fotbal cinknutý odshora dolů, od ligy po prales, a je to navždy marné?

Fotbal jako derivát sázek

Fotbal v této kauze nevypadá ani tak jako sport, ale spíš jako trh s předem domluvenými výsledky. Zásah ukazuje rozsah problému match-fixingu, tedy manipulace zápasů a sázek. Zároveň je evidentní, že zatčení několika okresních „strejdů“ se zdaleka nedotýká všech systémových problémů fotbalu.

Klíčovým motivem nejsou sportovní ambice, ale peníze ze sázení. Zápasy se neupravují kvůli bodům do tabulky, ale kvůli jistotě výhry na tiketu. Manipulace tak dává ekonomický smysl – čím nižší soutěž, tím levnější „nákup“ výsledku a tím vyšší marže.

Sázky jako motor celé hry

Match-fixing je obrovský problém celosvětově – jde o mafiánský systém (to není omluva, jen konstatování reality). A hlavně: sázet se dá i na nižší soutěže.

Už dříve tu byl tlak na oficiální sázkové firmy působící v Česku (Fortuna, Tipsport a další), aby nižší soutěže a dorostenecké ligy nenabízely. Jenže systém je globální a sázet lze přes neregulované zahraniční (často asijské) platformy.

FAČR s policií spolupracoval, najal si bývalé policisty. Cílem bylo evidentně podpořit odhalování podobných kauz. Otázkou ale zůstává, zda další vlna zásahů změní systém.

Ideální laboratoř: okres a divize

Motorem mnoha soutěží nejsou body do tabulky, ale peníze z tiketů. Zápas se nehraje, ale „nastavuje“. Čím nižší soutěž, tím menší kontrola, nižší platy a větší ochota „přivydělat si“. Dá se sázet na kdeco – nejen na výsledek, ale i na počet gólů, rohů nebo žlutých karet za poločas.

Nižší soutěže jsou tichá zóna. Málo kamer, málo kontroly, malé platy. O to větší ochota si „přilepšit“. Právě tam, mimo reflektory, se integrita hry rozpadá nejrychleji – a systematicky.

Lákadlo, zejména pro mladé hráče, je obrovské. Vidí rychlé peníze, ale nevnímají rizika. Neuvědomují si, že jim to může za relativně malou částku ukončit celou kariéru – což se některým evidentně stane. Platí to i pro rozhodčí. Jejich zapojení není detail, ale klíčová pojistka. Hráč může selhat, rozhodčí to „dorovná“. Výsledek pak není náhoda, ale projekt s řízenými riziky.

Malé ryby padají, velké zůstávají

FAČR tentokrát spolupracuje a snaží se působit aktivně. To je pozitivní posun. Přejme , aby Etická komise postupovala důsledně a padly tresty, které vyšlou jasný signál dovnitř fotbalu. Pořád ale hrozí známý cyklus: zásah, šok, tresty – a pak návrat do starých kolejí. Zatím se navíc zdá, že padají hlavně menší ryby. Ty velké obvykle plavou o patro výš.

A je evidentní, že zatknutí nějakých okresních strejdů se zdaleka nedotýká všech systémových problémů fotbalu. To jsou témata na další a složitější texty, protože tahle hra je poměrně vysoká, hlavní kluby dnes vlastní největší česká oligarchie.

Systémový problém, ne policejní epizoda

Vraťme se ke klíčové otázce: je to vada, nebo vlastnost systému? Pokud je celý fotbal „cinknutý“, jednotlivé policejní zásahy ho nevyléčí. Jen dočasně zvýší cenu manipulace.

Skutečná změna musí být systémová: více kontroly, méně peněz v šedé zóně, více transparentnosti. To už ale znamená zásah do samotného fungování českého fotbalu.

Blízký východ a burzy krvácejí. Válka má jen pár akciových vítězů

Investice v době války
poskytnuto Amundi
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Když na ulicích teče krev, je příležitost nakupovat. Tak zní slavné investiční pravidlo. A akciové tituly téměř ve všech sektorech na konflikt na Blízkém východě skutečně reagovaly značným propadem. Pokles akcií se nevyhnul ani těm, u nichž se očekával růst. A kdo na aktuálním vývoji skutečně vyhrál?

Již téměř měsíc vede Izrael a USA válku proti íránskému režimu. A nepřekvapivě to vede ke značné nejistotě na finančních trzích, které i bez aktuálního konfliktu byly značně rozkolísané. Globální investory však děsí krátkodobé i dlouhodobé dopady přiškrcení klíčové dopravní tepny v Hurmuzském průlivu, které žene nahoru ceny ropy a zemního plynu zejména v Evropě a USA. To se následně propíše do koncových cen pro spotřebitele a lze již velmi brzy očekávat nárůst inflace se všemi dopady, které to může mít.

Tento scénář je pro investory dostatečně jednoduchý, proto z trhu stahují velké sumy peněz a trhy propadají. Jasně to vyjadřují slavné indexy zahrnující klíčové firmy jednotlivých zemí. Například široký index S&P 500 obsahující 500 největších veřejně obchodovaných firem USA od začátku konfliktu propadl o téměř pět procent, obdobný evropský index Stoxx 600 dokonce odepsal více než sedm procent, pražská burza oslabila o více než šest procent, ačkoli včerejší oživení část ztrát umazalo.

A neméně zle na tom jsou také asijské trhy, například japonský Nikkei se propadl o více než osm procent, v nejhorších dnech během války ale celkový propad od začátku konfliktu představoval i více než deset procent.

Paradox: Padají i zbrojaři

Ale padají i další aktiva, u nichž se v podobné situaci tradičně očekává růst. Zlato odepsalo téměř 12 procent, stříbro dokonce 17 procent, ačkoli sázka na ropu zní jako velmi dobrá strategie, její cena natolik kolísá a reaguje na jakoukoli zprávu z války extrémním výkyvem, že je složité na to jakkoli sázet.

A tím paradoxy aktuální situace na burze nekončí. Stabilní růst nezaznamenaly ani akcie firem, které těží, zpracovávají nebo obchodují s ropou. Velmi rozkolísané jsou také akcie výrobců baterií do elektromobilů, po nichž sice roste poptávka, ale u nichž je složité reagovat na zvýšenou poptávku dostatečně rychle.

Možná největší paradox pak představují propady cen akcií zbrojařských firem. Všechny indexy zahrnující tento sektor jsou v posledních čtyřech týdnech v červených číslech. Například americký index Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index odepisuje téměř sedm procen, evropský STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index dokonce osm procent. Vliv na to má jednak drahá ropa, zároveň fakt, že součástí indexu bývají i firmy, které nejsou typicky zbrojařské a na které aktuální situace dopadla také negativně.

Jenomže ani konkrétní zcela otevřeně zbrojařské tituly na tom nejsou nijak slavně. Rheinmetall propadl o více než 11 procent, americký Lockheed Martin navzdory velkým zakázkám z Pentagonu zaznamenal také pokles ceny akcií o necelých pět procent.

Vítězové? Palantir, BYD a bitcoin

Hledat vítěze, kterému se v posledních týdnech daří a zároveň jeho činnost alespoň částečně souvisí s aktuálním děním, pak je složité. Přesto několik konkrétních titulů najít lze. Optikou celého sektoru je takovým vítězem zejména oblast kybernetické bezpečnosti, která v uplynulých týdnech zaznamenala všeobecný růst. Indexově vyjádřeno to vystihuje například First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF, které posílilo o procento. Konkrétními tituly, které rostly, pak jsou například Crowdstrike či Palo Alto (oba + 7 procent).

A pak tu jsou akcie, které mimořádně posilují, protože naplňují představy o tom, jak by měly firmy v podobné situaci fungovat. Jasným vítězem tak je Palantir, dílem cybersecurity, dílem defense společnost, která dodává nejen americké vládě komplexní obranná řešení a analytiky dat. Její akcie posílily o více než 15 procent a dál rostou.

Z oblasti elektromobility to pak je čínská automobilka BYD, která nabízí vývojovou i výrobní vertikálu. Díky tomu posílila o více než 16 procent.

A pak tu je ještě bitcoin, který v posledních měsících sice výrazně propadal a postupně ztrácel status alternativního oběživa pro časy nejistoty. V posledním měsíci ale opět našel část příznivců a posílil o více než osm procent a aktuálně se drží nad hranici 70 tisíc za bitcoin.

