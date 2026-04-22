Agrofert může opět čerpat dotace. A vyplacené miliardy se vymáhat nebudou, rozhodl fond
Agrofert může znovu čerpat dotace a účastnit se veřejných zakázek. Státní fond dospěl k závěru, že jeho struktura je v souladu se zákonem a premiér Andrej Babiš tak není ve střetu zájmů.
Holding Agrofert může znovu čerpat dotace a účastnit se veřejných zakázek Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Fond dospěl k závěru, že vložení akcií do svěřenského fondu bylo v souladu s českým i evropským právem. Rozhodnutí vychází z právních analýz, které si fond nechal zpracovat.
„Svěřenský fond RSVP Trust splňuje podmínky vypořádání majetkových poměrů ve smyslu právní úpravy střetu zájmů,“ uvedl generální ředitel SZIF Petr Dlouhý.
Dotace se vymáhat nebudou
SZIF zároveň oznámil, že nebude zpětně vymáhat nárokové evropské dotace vyplacené Agrofertu v letech 2017 až 2021, tedy v době, kdy byl tehdejší majitel holdingu Andrej Babiš premiérem. Podle fondu se zákaz vztahuje pouze na nenárokové dotace, nikoli na ty nárokové.
Agrofert rozhodnutí vítá. Podle holdingu právní analýzy potvrzují, že jeho struktura odpovídá pravidlům.
„Vlastnické uspořádání umožňuje společnostem z koncernu ucházet se o dotace a účastnit se veřejných zakázek stejně jako kterémukoli jinému subjektu,“ uvedl mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.
Premiér Andrej Babiš (ANO) podle majitele portálu Seznam.cz Ivo Lukačoviče lže o tom, že firma vyplatila majiteli šest miliard korun na dividendách. Tyto peníze zůstávají ve firmě na investice, uvedl Lukačovič na webu Seznam Zprávy. Babiš útočil opakovaně na Seznam.cz, Lukačoviče a média Seznam Zprávy, Novinky.cz a Právo, které také vlastní Lukačovič, v sobotu v příspěvku na síti X. Premiér obvinil Lukačovičova média z neobjektivního zpravodajství o Babišově vládě a firmu Seznam.cz z toho, že se vyhýbá placení daní v Česku. Lukačovič to popřel, Seznam.cz podle něj v Česku odvedl na daních 20 miliard.
Kritické hlasy sílí
Kroky fondu ale vyvolávají i kritiku. Už v únoru vyzvala dozorčí rada SZIF k zahájení vymáhání dotací. Opoziční hnutí STAN se obrátilo na Evropskou komisi a Piráti podali trestní oznámení kvůli nečinnosti státu při vymáhání zhruba 7,5 miliardy korun.
Předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek nyní žádá zveřejnění právních analýz. „Jde o bezprecedentní situaci týkající se předsedy vlády a značné prostředky. Klíčová je důvěryhodnost celého dotačního systému,“ uvedl.
Holding Agrofert plánuje v Německu investice za téměř tři miliardy korun. Peníze mají zamířit do chemie i potravinářství v Sasku-Anhaltsku, kde patří mezi významné zaměstnavatele.
Některé dotace fond zastavil
Fond zároveň oznámil, že ukončuje vyplácení osmi podpor z programu rozvoje venkova v hodnotě zhruba 68 milionů korun. Důvodem byl střet zájmů během schvalování těchto dotací. Pokud by podle fondu ke střetu došlo až po uzavření dohody, nebyl by to důvod k jejímu zrušení.
Další analýzy pokračují
V případě národních zemědělských dotací SZIF zatím konečné rozhodnutí nepadlo. Fond dál prověřuje právní aspekty. „Cílem není činit ukvapená rozhodnutí, ale chránit veřejné finance a zajistit právní jistotu,“ uvedl fond.
Podobnou analýzu si nechává vypracovat i Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Rozhodnutí by mělo padnout do konce dubna.
Český premiér Andrej Babiš přistoupil ohledně svého potenciálního střetu zájmů k opatření, které jde daleko nad rámec standardu, uvedl v Bruselu vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček. Reagoval tak na informace serveru Seznam Zprávy, že Evropská komise zaslala do Česka dopis, ve kterém žádá vysvětlení, jak Česko brání střetu zájmů předsedy vlády Babiše (ANO). Babiš tvrdí, že odstranil svůj střet zájmů tím, že vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust.
