Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Proč stát nekoná proti Agrofertu? Chybí prý klíčový dokument

Proč stát nekoná proti Agrofertu? Chybí prý klíčový dokument

Proč stát nekoná proti Agrofertu? Chybí prý klíčový dokument
Profimedia
ČTK
ČTK

Státní zemědělský intervenční fond ještě nezačal vymáhat po holdingu Agrofert vrácení dotací z doby, kdy byl vlastník Agrofertu, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, ve střetu zájmů. Píše o tom server Seznam Zprávy. O vymáhání dotací informoval krátce před loňskými sněmovními volbami tehdejší ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Hnutí ANO volby vyhrálo a Babiš byl jmenován premiérem. Ministerstvo zemědělství, v jehož čele stanul Martin Šebestyán (za SPD), nyní podle serveru tvrdí, že mu chybí klíčový dokument.

Výborný podložil vymáhání analýzou, která potvrdila nezákonnost vyplácení dotací Agrofertu. „Ministerstvo nedisponuje takovýmto dokumentem,“ uvedl resort na dotaz serveru, zda má zmíněnou analýzu, podle níž firmy Agrofertu získaly více než sedm miliard korun na zemědělských dotacích nezákonně.

Státní zemědělský intervenční fond, který byl zadavatelem analýzy, serveru sdělil, že dokument má, odmítl ale potvrdit, zda je v něm kategoricky uvedeno, že je nezbytné miliardy vymáhat. „Právní analýza byla vytvořena v souvislosti s přípravou rozhodnutí fondu o zahájení předmětných řízení o vrácení dotace s dotčenými příjemci, které dosud nebylo učiněno (respektive vydáno). Její využití předpokládáme i v potenciálních soudních sporech, a proto jej nemůžeme poskytovat médiím ani dalším subjektům," řekla mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Eva Češpiva.

Andrej Babiš

Babiše brzdí zahraniční úřady. Převod Agrofertu do svěřenského fondu se zpožďuje

Zprávy z firem

Premiér Andrej Babiš nestihne zákonný termín pro vyřešení střetu zájmů. Převod akcií Agrofertu do svěřenského fondu se zdržel kvůli souhlasům zahraničních úřadů, na které podle něj nemá žádný vliv. Akcie prý převede okamžitě poté, co je získá.

ČTK

Přečíst článek

„Řízení o vrácení neoprávněně poskytnuté dotace je podle správního řádu zahájeno až doručením oznámení konkrétnímu příjemci, což se k dnešnímu dni nestalo,“ dodala. Argumentovala tím, že fond uplynulé měsíce strávil zadáváním blíže neurčených dalších odborných stanovisek externí advokátní kanceláři.

Vymáhání dotací dosud nespustil ani Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF), který rovněž Agrofertu dotace vyplácel. I tento fond serveru loni v prosinci tvrdil, že čeká na další právní analýzu. Seznam Zprávy také připomínají, že nový ministr Šebestyán, oficiálně do vlády nominovaný SPD, v minulosti jako ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu zmíněné miliardy dotací Agrofertu vyplatil.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Sídlo holdingu Agrofert spojeného s expremiérem a šéfem ANO Andrejem Babišem v pražském Chodově.
Aktualizováno

Zemědělský fond je připravený pozastavit dotace Agrofertu, pokud bude Babiš ve střetu zájmů, říká ředitel Dlouhý

Politika

ČTK

Přečíst článek

Mírovou dohodu brzdí Zelenskyj, Putin je na ni připraven, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Možnou mírovou dohodu brzdí Ukrajina a nikoli Rusko. V rozhovoru s agenturou Reuters to prohlásil prezident Spojených států Donald Trump. Ten uvedl, že zatímco ruský šéf Kremlu Vladimir Putin, z jehož rozkazu ruská vojska v únoru 2022 vpadla na Ukrajinu, je k dohodě připraven, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je rezervovanější. Rusko v rámci dohody požaduje, aby mu Ukrajina vydala celý Donbas včetně území, které ruští vojáci během invaze dosud nedobyli. Ukrajina se svého území vzdát nechce.

„Myslím, že (Putin) je připraven uzavřít dohodu,“ řekl Trump. „Ukrajina je podle mě k dohodě méně připravená,“ uvedl. „Zelenskyj,“ odpověděl Trump na otázku, proč americké zprostředkování dosud nevedlo k ukončení největšího vojenského konfliktu v Evropě od druhé světové války.

Reuters poznamenal, že Trumpova nová vyjádření naznačují jeho obnovenou frustraci z ukrajinského prezidenta. Oba prezidenti mají nesnadné vztahy. Agentura dále uvedla, že Trump bývá ochotnější přijmout Putinova ujištění než naopak jiní američtí spojenci, což naopak frustruje Kyjev, Evropany či americké zákonodárce včetně některých republikánů.

V prosinci Reuters informoval o tom, že americké tajné služby varují, že Putin neopustil svůj cíl ovládnout celou Ukrajinu a opět získat některé části Evropy, které v minulosti patřily do sovětské sféry vlivu.

Byznys first, bezpečnost stranou. Nvidia se vrací do Číny

Zprávy z firem

Americká vláda uvolnila exportní pravidla pro Nvidii. Firma může dodávat AI čipy do Číny, pokud tím neohrozí americký trh a bezpečnost. Armádní využití má zůstat tabu.

ČTK

Přečíst článek

Grónsko není zlatý důl. Snadněji jde možná těžit i na Měsíci

Názory

Americký prezident Donald Trump si dělá zálusk na Grónsko i kvůli nerostnému bohatství. Pravdou však je, že dosud nikdo nenašel smysluplný způsob, jak se k cenným surovinám dostat. V cestě stojí brutální přírodní podmínky. I tak to ale Trump zkusit může. Ani k tomu nepotřebuje ostrov koupit nebo dokonce napadnout.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Související

Rekonstrukce táhnou. Úvěry stavebních spořitelen prudce vzrostly

rekonstrukce domu
iStock
ČTK
ČTK

Stavební spořitelny loni poskytly úvěry za 67,2 miliardy korun. Oproti roku 2024 se jejich objem zvýšil o 30,4 procenta. Rostl především zájem o úvěry, u nichž klienti neručí vlastní nemovitostí. Počet nových smluv o stavebním spoření se meziročně snížil o 3,4 procenta na 437 067, klesla také úhrnná cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen.

„Čísla za rok 2025 jasně ukazují, že stavební spořitelny jsou důležitou součástí financování lepšího bydlení v Česku,“ řekl výkonný ředitel Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) Pavel Čejka. „Právě dostupné nezajištěné úvěry na rekonstrukce bytů a domů a na energetické úspory dnes představují významný důvod, proč lidé stavební spoření aktivně využívají,“ dodal.

Nezajištěné úvěry, které se zpravidla využívají na rekonstrukce bydlení, tvořily 86 procent z celkem 51 258 poskytnutých úvěrů. Jejich objem meziročně vzrostl o 41,5 procenta na 38,8 miliardy korun.

Celkový počet poskytnutých úvěrů se meziročně zvýšil o 6,6 procenta. Vzrostla také průměrná výše úvěru. Zatímco v roce 2024 činila 1 071 200 korun, loni dosáhla 1 310 430 korun.

Výrobci pamětí jsou očima burziánů mašinami na peníze. Jak dlouho ještě?

Trhy

Výrobci pamětí a datových úložišť se řadí k největším burzovním vítězům. Investoři totiž sázejí na to, že rozmach umělé inteligence a masivní výstavba datových center budou vyžadovat stále víc výkonného hardwaru. A právě paměti jsou jednou z klíčových součástí celé AI revoluce. Firmy jako Micron, Seagate nebo Western Digital i jejich akcie díky tomu raketově rostou. Vkrádá se však otázka, jak dlouho může současná euforie vydržet?

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Stavební spoření zůstává pro klienty atraktivní

Zájem o nové smlouvy o stavebním spoření byl nižší než v roce 2024. Podle AČSS se ale i přes pokles ukazuje, že stavební spoření zůstává pro klienty atraktivní. „V době dražšího bydlení potvrzuje svou roli výhodného, bezpečného a předvídatelného zdroje financování, což dokazuje i 437 tisíc nově uzavřených smluv v roce 2025,“ uvedl Čejka.

Se snížením počtu nových smluv souvisel také pokles celkové cílové částky, na kterou lidé spoří. Loni dosáhla 292,6 miliardy korun, což je meziročně o 5,7 procenta méně. Cílová částka vyjadřuje budoucí záměry klientů, tedy kolik si hodlají naspořit nebo půjčit na bydlení.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Varšava

Fitch zhoršila výhled úvěrového ratingu Polska, prsty v tom má i prezident Nawrocki

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme