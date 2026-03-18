Agrofert chystá miliardové investice v Německu
Holding Agrofert plánuje v Německu investice za téměř tři miliardy korun. Peníze mají zamířit do chemie i potravinářství v Sasku-Anhaltsku, kde patří mezi významné zaměstnavatele.
Koncern Agrofert chystá v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko investice do dvou svých podniků za 120 milionů eur (2,93 miliardy korun). Uvedla to vláda spolkové země v tiskové zprávě, kterou vydala po úterní návštěvě sasko-anhaltského premiéra Svena Schulzeho (na snímku vlevo) v Praze.
Schulze jednal v Česku kromě zástupců Agrofertu také se zástupci Energetického a průmyslového holdingu (EPH) a s premiérem Andrejem Babišem, který v únoru převedl své akcie Agrofertu do svěřenského fondu.
O byznysu se rozhoduje v Praze
„O mnohém z toho, co se v Sasku-Anhaltsku, a obzvlášť v hospodářské oblasti, děje, se rozhoduje v Praze,“ uvedl premiér Schulze ve videu, které zveřejnil na oficiálním účtu spolkové země na instagramu. Premiér země se zhruba 2,1 milionu obyvatel video natočil na balkonu německého velvyslanectví v Praze.
Investice do chemie i pekáren
Podle tiskové zprávy zveřejněné sasko-anhaltskou vládou se chystá koncern Agrofert investovat 120 milionů eur do dvou svých podniků ve městě Lutherstadt Wittenberg.
Na letošní rok je v plánu investice 50 milionů eur do chemické firmy SKW Piesteritz, která je největším výrobcem močoviny a amoniaku v Německu. Na východě Saska-Anhaltska je významným zaměstnavatelem. Podle svých webových stránek zaměstnává zhruba 980 lidí.
Agrofert je od roku 2006 jediným vlastníkem chemického závodu. Podle sasko-anhaltské vlády je na podnicích v agrochemickém průmyslovém parku Piesteritz navázáno v zemi dalších zhruba 10 tisíc pracovních míst.
Dalších zhruba 70 milionů eur plánuje Agrofert podle tiskové zprávy investovat do pekáren Lieken, které rovněž sídlí ve městě Lutherstadt Wittenberg. Cílem investic je zvýšit výrobní kapacity pekáren. Lieken zaměstnává podle svých webových stránek zhruba 3000 lidí. Do koncernu Agrofert patří od roku 2013.
Jednání s Křetínským i Babišem
Schulze se v Praze sešel také se zástupci EPH podnikatele Daniela Křetínského. Do holdingu patří těžební a energetická společnost MIBRAG, která sídlí ve městě Zeitz na jihu Saska-Anhaltska, a také hnědouhelná elektrárna Schkopau. MIBRAG zaměstnává zhruba 1600 lidí.
Deklarovaným cílem Schulzeho návštěvy v Praze bylo jednat o budoucnosti chemického a energetického průmyslu v Sasku-Anhaltsku, které se potýkají s problémy kvůli vysokým cenám energií, aktuálně mimo jiné kvůli rostoucím cenám ropy a plynu na světových trzích v důsledku války na Blízkém východě.
S premiérem Babišem jednal Schulze o systému povolenek ETS 1. Podle Babiše se shodli na tom, že systém je neudržitelný a způsobuje škody automobilovému průmyslu. Dalšími tématy jednání byly také energetika a automobilový průmysl.
Politický kontext
Babiš letos v únoru vložil své akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust, aby tím vyřešil svůj střet zájmů. Veřejným oznámením řešení střetu zájmů podmiňoval po loňských sněmovních volbách prezident Petr Pavel jmenování Babiše premiérem.
Hospodářská situace spolkové země bude podle očekávání jedním z hlavních témat kampaně před zářijovými volbami v Sasku-Anhaltsku. Podle průzkumů z posledních měsíců by je mohla přesvědčivě vyhrát strana Alternativa pro Německo (AfD), jejíž místní organizaci sasko-anhaltská tajná služba považuje za prokazatelně pravicově extremistickou.
Dostat by AfD mohla až 40 procent hlasů, Schulzeho Křesťanskodemokratická unie (CDU) by mohla skončit s odstupem druhá a získat zhruba 26 procent hlasů.
