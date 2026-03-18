newstream.cz Zprávy z firem Agrofert chystá miliardové investice v Německu

Agrofert chystá miliardové investice v Německu

Zleva: premiér Saska-Anhaltska Sven Schulze, generální ředitel Agrofertu Petr Cingr a jednatel společnosti SKW Piesteritz Carsten Franzke
Státní kancelář Saska-Anhaltska, užito se svolením
ČTK
Holding Agrofert plánuje v Německu investice za téměř tři miliardy korun. Peníze mají zamířit do chemie i potravinářství v Sasku-Anhaltsku, kde patří mezi významné zaměstnavatele.

Koncern Agrofert chystá v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko investice do dvou svých podniků za 120 milionů eur (2,93 miliardy korun). Uvedla to vláda spolkové země v tiskové zprávě, kterou vydala po úterní návštěvě sasko-anhaltského premiéra Svena Schulzeho (na snímku vlevo) v Praze.

Schulze jednal v Česku kromě zástupců Agrofertu také se zástupci Energetického a průmyslového holdingu (EPH) a s premiérem Andrejem Babišem, který v únoru převedl své akcie Agrofertu do svěřenského fondu.

O byznysu se rozhoduje v Praze

„O mnohém z toho, co se v Sasku-Anhaltsku, a obzvlášť v hospodářské oblasti, děje, se rozhoduje v Praze,“ uvedl premiér Schulze ve videu, které zveřejnil na oficiálním účtu spolkové země na instagramu. Premiér země se zhruba 2,1 milionu obyvatel video natočil na balkonu německého velvyslanectví v Praze.

Investice do chemie i pekáren

Podle tiskové zprávy zveřejněné sasko-anhaltskou vládou se chystá koncern Agrofert investovat 120 milionů eur do dvou svých podniků ve městě Lutherstadt Wittenberg.

Na letošní rok je v plánu investice 50 milionů eur do chemické firmy SKW Piesteritz, která je největším výrobcem močoviny a amoniaku v Německu. Na východě Saska-Anhaltska je významným zaměstnavatelem. Podle svých webových stránek zaměstnává zhruba 980 lidí.

Agrofert je od roku 2006 jediným vlastníkem chemického závodu. Podle sasko-anhaltské vlády je na podnicích v agrochemickém průmyslovém parku Piesteritz navázáno v zemi dalších zhruba 10 tisíc pracovních míst.

Dalších zhruba 70 milionů eur plánuje Agrofert podle tiskové zprávy investovat do pekáren Lieken, které rovněž sídlí ve městě Lutherstadt Wittenberg. Cílem investic je zvýšit výrobní kapacity pekáren. Lieken zaměstnává podle svých webových stránek zhruba 3000 lidí. Do koncernu Agrofert patří od roku 2013.

Jednání s Křetínským i Babišem

Schulze se v Praze sešel také se zástupci EPH podnikatele Daniela Křetínského. Do holdingu patří těžební a energetická společnost MIBRAG, která sídlí ve městě Zeitz na jihu Saska-Anhaltska, a také hnědouhelná elektrárna Schkopau. MIBRAG zaměstnává zhruba 1600 lidí.

Deklarovaným cílem Schulzeho návštěvy v Praze bylo jednat o budoucnosti chemického a energetického průmyslu v Sasku-Anhaltsku, které se potýkají s problémy kvůli vysokým cenám energií, aktuálně mimo jiné kvůli rostoucím cenám ropy a plynu na světových trzích v důsledku války na Blízkém východě.

S premiérem Babišem jednal Schulze o systému povolenek ETS 1. Podle Babiše se shodli na tom, že systém je neudržitelný a způsobuje škody automobilovému průmyslu. Dalšími tématy jednání byly také energetika a automobilový průmysl.

Politický kontext

Babiš letos v únoru vložil své akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust, aby tím vyřešil svůj střet zájmů. Veřejným oznámením řešení střetu zájmů podmiňoval po loňských sněmovních volbách prezident Petr Pavel jmenování Babiše premiérem.

Hospodářská situace spolkové země bude podle očekávání jedním z hlavních témat kampaně před zářijovými volbami v Sasku-Anhaltsku. Podle průzkumů z posledních měsíců by je mohla přesvědčivě vyhrát strana Alternativa pro Německo (AfD), jejíž místní organizaci sasko-anhaltská tajná služba považuje za prokazatelně pravicově extremistickou.

Dostat by AfD mohla až 40 procent hlasů, Schulzeho Křesťanskodemokratická unie (CDU) by mohla skončit s odstupem druhá a získat zhruba 26 procent hlasů.

Microsoft zvažuje žalobu na OpenAI. Přitom ve startupu drží největší podíl

Zakladatel OpenAI Sam Altman
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Na OpenAI se řítí další soudní spor. Podobné problémy přitom oddalují potenciální vstup na burzu, k němuž mohlo dojít již letos.

V sektoru AI se denně odehrává řada důležitých událostí. Vedle těch technických a technologických také právní. A k jedné z takových se nyní schyluje. Microsoft totiž podle listu Financial Times zvažuje žalobu na startup OpenAI, který je tvůrcem a provozovatelem modelu GPT. Důvodem jsou smlouvy mezi OpenAI a Amazonem a Microsoft se obává, že přijde o část exkluzivity, kterou na využívání modelu GPT drží. Paradoxně Microsoft v této firmě drží 27procentní podíl a je největším investorem.

Předmětem případné soudní pře je novinka Amazon Web Services nazvaná Frontier, na níž AWS spolupracuje právě s OpenAI díky investici ve výši 50 miliard dolarů, kterou AWS OpenAI poskytla. Služba má umožňovat fungování takzvaných AI agentů na produktech a službách využívajících AWS.

Exkluzivita do roku 2032

To přitom teoreticky naráží na loňské ujednání mezi OpenAI a Microsoftem, který za snížení podílu ve firmě z původních 49 procent na aktuálních zhruba 27 procent získal exkluzivitu na to, že veškeré AI cloudové služby, které OpenAI bude v budoucnu nabízet, pojedou na řešení Microsoftu Azure. A to až do roku 2032.

„Jde o mimořádně výhodné ujednání pro Microsoft, kterému cloudové AI služby OpenAI pomohly dosáhnout rekordních tržeb,“ uvádí server FT.com. „Známe naši smlouvu. Pokud ji poruší, zažalujeme je. Pokud Amazon a OpenAI chtějí vsadit na kreativitu svých smluvních právníků, vsadil bych na nás, ne na ně,“ cituje server zdroj obeznámený s kauzou.

Jenomže podle druhé strany nemusí jít o tak jasný případ, jak si Microsoft v tuto chvíli myslí. Microsoft totiž údajně může čelit antimonopolnímu řízení právě kvůli svému cloudovému byznysu, a to nejen v USA, ale také v Evropské unii a ve Velké Británii.

Jde o slovíčka. Za miliardy

Jednou ze strategií, jak Amazon a OpenAI chtějí obejít licence Microsoftu, je používání správných slov. Microsoft totiž má licencovaný přístup prostřednictvím API, Amazon tak musí celý systém stavět jinak. A také jej jinak marketovat.

„Aby se Amazon vyhnul problémům s Microsoftem, vydal interní nařízení, jak celý systém nazvaný Stateful Runtime Environment (SRE) popisovat,“ uvádí FT.com. „Zaměstnanci AWS mohou klientům říkat, že SRE je poháněno, propojeno nebo umožněno OpenAI. Ale mají zakázáno tvrdit, že SRE umožňuje přístup do ChatuGPT, nebo si jej ‚volá‘ prostřednictvím API,“ stojí podle FT.com v dokumentu. Zároveň je prý zásadní, aby zaměstnanci netvrdili, že AWS má přístup k nenovějším modelům OpenAI.

Problém pro IPO

Pokud by pře skutečně skončila u soudu, bude to podle Financial Times další zásadní rána pro případný vstup OpenAI na burzu, k němuž podle různých indicií mohlo dojít již letos. Valuace jednoho z nejhodnotnějších startupů světa po nejnovějším a velmi úspěšném kole financování narostla na zhruba 850 miliard dolarů a hodnota firmy po IPO by téměř jistě překročila hranici bilionu dolarů.

Vedle tohoto případného soudu ale OpenAI čelí ještě sledované žalobě ze strany Elona Muska, který patřil ke spoluzakladatelům OpenAI, ale po několika letech se s hlavní figurou startupu Samem Altmanem rozešli ve zlém.

Podle žaloby Muska se Altman zpronevěřil původní neziskové myšlence, s níž OpenAI založili a na níž firma vyrostla a vytvořila úspěšný GPT model. Tomu ostatně odpovídá i loňská zásadní transformace společnosti: vznikla nová entita, v níž původní neziskovka (OpenAI Foundation) získala 26procentní podíl, Microsoft, který v původní entitě držel 49procentní podíl, získal 27 procent a zbývajících 43 procent drží zaměstnanci a ostatní investoři, zejména SoftBank, NVIDIA či Thrive Capital.

Lukáš Kovanda: Z Evropy se stává ozbrojená bašta. A nejvíc z toho těží USA

Lukáš Kovanda: Z Evropy se stává ozbrojená bašta. A nejvíc z toho těží USA
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Evropa dramaticky zvyšuje dovoz zbraní. Na region, kde žije jen sedm procent světové populace, připadá už třetina globálních dodávek – a nejvíce z toho těží Spojené státy.

Podle nové analýzy Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru (SIPRI) se Evropa v letech 2021–2025 stala největším příjemcem zbraní na světě. Region absorboval 33 procent veškerého globálního dovozu, což představuje masivní, více než trojnásobný nárůst oproti předchozímu pětiletí.

Přitom v Evropě (bez zahrnutí Ruska) žije jen zhruba sedm procent světové populace. Z Evropy se tak stává svého druhu „ozbrojená bašta“: na obranu sedmi procent globální populace míří hned třetina celosvětově obchodovaných zbraní.

Lukáš Kovanda: Dluh není všechno. A možná ani to hlavní

Názory

Česko je méně zadlužené než Německo či Polsko, přesto doma propadáme skepsi. Schodek rozpočtu se stal politickým symbolem, který překrývá širší souvislosti. Německo mezitím masivně dotuje svůj průmysl. A česká debata se tváří, jako by šlo jen o číslo na konci tabulky.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Válka na Ukrajině mění pravidla hry

Tváří v tvář válce na Ukrajině a rostoucí geopolitické nejistotě zahájily evropské státy rozsáhlou modernizaci armád. Klíčovým hybatelem je ruská invaze z roku 2022 a snaha evropských členů NATO posílit svou obranyschopnost.

Hlavním vítězem této poptávky jsou Spojené státy. Jejich globální export vzrostl o 27 procent a nyní ovládají 42 procent světového trhu.

Do Evropy americké dodávky proudily ještě rychleji – jejich objem se zvýšil o 217 procent a USA se na celkovém evropském importu podílely z 48 procent.

Zbrojení nekončí

Tento trend hned tak neskončí. Evropské státy mají objednány stovky nových letounů i další moderní techniku, která bude do armád přicházet v následujících letech. Přestože objemy transferů rostou, globální hodnoty zatím nedosahují rekordních úrovní z konce studené války.

