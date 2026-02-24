Vyberte si z našich newsletterů

Pád z vrcholu evropské burzy. Novo Nordisk ztrácí dech kvůli konkurenci i tlaku na ceny

Dánský farmaceutický gigant Novo Nordisk, který stál na začátku boomu injekcí na hubnutí, čelí rostoucímu tlaku na svůj klíčový byznys. Společnost, jež díky úspěchu léků Ozempic a Wegovy na čas získala titul nejhodnotnější veřejně obchodované firmy v Evropě, nyní varuje před poklesem letošních tržeb.

Úspěch přípravků založených na účinné látce semaglutid, které napodobují hormon GLP-1 regulující chuť k jídlu, odstartoval novou éru léčby obezity. Novo uvedlo Ozempic na americký trh v roce 2018 a o tři roky později spustilo prodej přípravku Wegovy určeného přímo na hubnutí. Firma tak získala výrazný náskok před konkurencí.

Ten se však postupně ztenčuje. Hlavní rival Eli Lilly vstoupil na trh s injekcí Zepbound v roce 2023 a v přímém srovnání dosáhl lepších výsledků v redukci hmotnosti než Wegovy. V dolarovém vyjádření již Zepbound překonal tržby Wegovy a podle analytiků by měl svůj náskok dále navyšovat.

Pfizer dohání konkurenci: V Číně bude prodávat nový lék na obezitu

Zprávy z firem

Společnost Pfizer získala exkluzivní práva na komercializaci terapie proti obezitě v Číně, píše agentura Bloomberg. Dohoda s místním startupem Hangzhou Sciwind Bioscience má hodnotu až 495 milionů dolarů a představuje další krok americké farmaceutické firmy k posílení pozice na rychle rostoucím trhu s přípravky na hubnutí.

nst

Přečíst článek

Cenová válka a levné napodobeniny

Další ránu představují levnější napodobeniny GLP-1 přípravků, připomíná agentura Bloomberg. Novo odhaduje, že až 1,5 milionu pacientů v USA užívá kopie těchto léků. Ty vznikly v období nedostatku originálních přípravků, kdy americká regulace umožňovala výrobu takzvaných „compounded“ verzí bez plného schvalovacího procesu.

Přestože americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) již nedostatek oficiálně ukončil, někteří výrobci pokračují v prodeji díky úpravám složení či dávkování. Do budoucna navíc hrozí vypršení patentové ochrany semaglutidu v některých zemích, což může otevřít dveře generické konkurenci.

Rostoucí tlak na ceny zesiluje i politická rovina. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa prosazuje snižování cen léků v USA. Novo i Lilly se v listopadu dohodly na snížení cen svých klíčových přípravků pro programy Medicaid a Medicare, přičemž zlevnit mají i přímé ceny pro spotřebitele. Novo upozornilo, že nižší ceny mohou letos negativně dopadnout na růst globálních tržeb.

Lék Ozempic ČTK

Obrana: slevy, přímý prodej i nové produkty

Novo reaguje spuštěním vlastní platformy přímého prodeje NovoCare, která nabízí výrazné slevy na Ozempic a Wegovy. Od nástupu nového generálního ředitele Mikea Doustdara firma zároveň snižuje náklady, propouští a zlevňuje své klíčové produkty, aby obnovila konkurenční výhodu.

Společnost sází také na inovace. V lednu zahájila v USA prodej tabletové verze Wegovy, čímž si před Lilly zajistila náskok v segmentu perorálních léků na hubnutí. Připravuje rovněž vyšší dávku injekce Wegovy, která má podle firmy nabídnout srovnatelný účinek jako konkurenční Zepbound.

Ambiciózní projekt nové generace léčby obezity CagriSema však zatím nepřinesl očekávaný průlom. V přímém srovnání vykázal nižší úbytek hmotnosti než tirzepatid od Lilly.

Lék Ozempic

Propouštění v Novo Nordisk: Může krize v Dánsku zasáhnout Česko?

Money

Vlna výpovědí v dánské společnosti Novo Nordisk mění náladu na pracovním trhu. Firma, která v posledních letech táhla ekonomický růst země, nyní brzdí nábor a propouští. Nepřímé dopady mohou zasáhnout i střední Evropu včetně českých aktivit společnosti.

pej

Přečíst článek

Klíčový rok pro tržní pozici

Novo se snaží posílit své portfolio i prostřednictvím akvizic, loni však neuspělo v souboji o americkou biotechnologickou firmu Metsera, kterou získal Pfizer.

Společnost tak vstupuje do klíčového období, kdy bude muset obhájit svou pozici průkopníka trhu s léky na obezitu v prostředí sílící konkurence, cenového tlaku a regulatorních změn. To, zda si udrží náskok, nebo přenechá tržní vedení rivalovi, bude pro investory jedním z hlavních témat nadcházejících měsíců.

