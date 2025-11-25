Nový magazín právě vychází!

Zámek Bezdružice jde znovu do aukce. Stát jej opět zlevnil

Zámek Bezdružice
ČTK
ČTK
ČTK

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových opět nabídl barokní zámek Bezdružice na Tachovsku ve výběrovém řízení s elektronickou aukcí, tentokrát za něj chce nejméně 48,5 milionu korun. Zámek se pokoušel prodat už čtyřikrát, dosud bez úspěchu. Zájemci se mohou přihlásit do 19. ledna 2026 do půlnoci, dokdy musí složit čtyřmilionovou kauci. Aukce začne o den později v 10:00 a potrvá do 21. ledna do 10:00.

Součástí památky, mezi jejímiž majiteli byl i slavný renesanční šlechtic a cestovatel Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, je dvouhektarový lesopark.

Do minulé aukce s minimální cenou o 3,5 milionu korun vyšší se v říjnu nikdo nepřihlásil. První dražba zámku s minimální cenou 60 milionů korun se měla konat letos 10. a 11. února. Kauci také nikdo nesložil, stejně tak při druhém a třetím pokusu v dubnu a v červenci.

Nejnižší podání musí být teď nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny - 48,5 milionu korun. Další příhozy musí částku navýšit nejméně o 500 tisíc korun. Úřad vyhlásil prohlídky na dny 18. prosince a 13. ledna od 10:00 do 12:00.

Kulturní památka

Zámek Bezdružice, který je kulturní památkou, získal podle ÚZSVM stát loni po rozhodnutí soudu po odsouzeném, který se dopustil rozsáhlé trestné činnosti. Před více než deseti lety koupil zámek podnikatel Jiří Kubíček, který tam měl velkou sbírku vycpaných zvířat. V červnu 2022 byl odsouzen k osmi letům vězení za podvedení téměř 8000 investorů, jimž podle rozsudku způsobil škodu 2,25 miliardy korun. Policisté mu obstavili majetek. Zámek je teď z většiny vyklizený. Stát ho převzal loni o prázdninách a musí ho do dvou let prodat. Výnos z prodeje areálu převede úřad na speciální účet ministerstva spravedlnosti na pomoc obětem trestných činů.

Stát prodává zámecký areál Veleslavín.

Prokletí zámku Veleslavín. Nikdo ho nechce

Reality

Stát se již podeváté pokouší v aukci najít kupce pro zámek Veleslavín. Vyvolávací cenu snížil na 249 milionů korun.

ČTK

Přečíst článek

Zámek stojí na místě středověkého hradu ze 13. století. Současnou podobu získal v 18. století. V 19. století se přeměnil na kanceláře, od 50. let minulého století sloužil jako rekreační zařízení ČKD Praha. V letech 1999 až 2004 podstoupil velkou rekonstrukci a otevřel se i veřejnosti. V roce 2014 vznikly v zámku pokoje, restaurace, vinárna a malé wellness. Část památky byla uzpůsobena pro prohlídky.

Podle starosty Bezdružic Lumíra Kadlece (SNK) není zámek, který je asi čtyři roky zavřený, v katastrofálním stavu, ale bude potřebovat opravy. V prázdné památce se netopí, takže trpí zejména vlhkostí - nadzvedávají se podlahy a opadávají zdi. „Je to dominanta Bezdružic, místní by byli rádi, kdyby to koupil seriózní podnikatel a měl by zájem ho provozovat. Mohlo by to být wellness centrum s ubytováním nebo dům pro seniory,“ uvedl. Podle Kadlece tam byla třeba vyhlášená restaurace. Město s 900 obyvateli si nemůže koupi dovolit. Nezaplatilo by ani plyn a elektřinu na vytápění. Kadlec odhadl, že náklady na energie by mohly činit až 200 tisíc korun za měsíc.

TikTok podniká největší krok ve své e-commerce strategii od vstupu na americký trh – jeho tržiště TikTok Shop se rychle mění v platformu pro prodej luxusních módních doplňků. Podle informací agentury Bloomberg se na TikTok Shopu dnes běžně nabízejí kabelky Hermès a Chanel za více než 11 tisíc dolarů, tedy téměř 230 tisíc korun, limitované tenisky od Nike či Louis Vuitton a dokonce hodinky Rolex nebo Cartier.

Většina nabízeného zboží pochází z druhé ruky a platforma výrazně posílila také oblast ověřování pravosti, uvádí agentura Bloomberg. Prodejci využívají služby specializovaných firem, například americké společnosti Entrupy, která s pomocí umělé inteligence analyzuje detailní fotografie loga, šití a detailů na prodávaných věcech. TikTok od prodejců vyžaduje certifikát o pravosti do 24 hodin od objednávky, jinak transakci ruší.

Obchod s prémiovými věcmi

Luxusní segment se stal pro TikTok zásadní i kvůli změně vnímání samotného tržiště. Zatímco dříve působil TikTok Shop jako „virtuální dolarový obchod“, dnes láká zákazníky na prémiové produkty. Tento posun je o to pozoruhodnější, že se odehrává navzdory dřívějším obavám z možného zákazu aplikace v USA.

Nový trend potvrzují i sami prodejci. Newyorský butik 17th Street, specializující se na prémiové second-hand kabelky, hlásí, že TikTok se stal jedním z nejvýznamnějších zdrojů tržeb – přibližně třetinu zisku tvoří právě prodeje prostřednictvím platformy. Denní živé streamy, prostřednictvím TikTok Live, kde se kabelky představují v přímém přenosu, generují desítky tisíc dolarů. Nejdražší prodaný kus, Birkin HAC, našel kupce za 20 tisíc dolarů, tedy téměř 418 tisíc korun.

Švýcarské hodinky čelí tvrdému dopadu amerických cel

Švýcarské hodinky čelí tvrdému dopadu Trumpových cel

Zprávy z firem

Švýcarský hodinářský průmysl zažil v říjnu další citelný pokles: export švýcarských hodinek se snížil již třetí měsíc v řadě, tentokrát o 4,4 procenta na 2,2 miliardy švýcarských franků. Vyplývá to z aktuálních údajů Federace švýcarského průmyslu hodinek, které zveřejnila agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Právě TikTok Live se stává klíčovým nástrojem pro budování zájmu a vzbuzování impulzivních nákupů. Prodejci pořádají aukce, dramatické prezentace i butikové „konzultace“ přes komentáře a soukromé zprávy.

Zájem podporuje i aktuální módní trend – návrat k vintage doplňkům. Populární jsou zejména starší modely Louis Vuitton navržené Takashim Murakamim, které dnes předčí prodeje nových kolekcí.

Podle odborníků bude tento segment dále růst. Pokud TikToku vyjde dlouhodobá strategie a nedojde k zásadní regulaci, může se TikTok Shop stát jednou z nejvýznamnějších platforem luxusního resale trhu pro generaci Z i širší globální publikum.

Související

KRO vs. Ambiente? Pražská gastro scéna má nového velkého hráče, který staví na grilovaných kuřatech a kombuše

Kro Libeň
Užito se svolením Vojtěcha Plháka
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Z bistra na Jiřáku vznikla během pár let jedna z nejvýraznějších pražských gastro značek. Teď KRO otevírá v Libni prostor, který mění pravidla hry – nejen pro značku samotnou, ale i pro celou scénu. Nový provoz propojuje výrobu, gastronomii i retail a posouvá KRO směrem, který dlouhodobě razí jen několik velkých hráčů v čele s Ambiente.

Síť bister, pekáren a restaurací KRO patří k těm známějším pražským gastro podnikům. A teď dělá největší krok ve své historii. V libeňském Docku otevřela provoz o rozloze 600 metrů čtverečních, který kombinuje kavárnu, pekárnu, bistro s rotisserií, bar, lahůdkářství a brzy i večerní restauraci. Prostor vytvořili architekti ze studia Neuhäusl Hunal.

Nejde jen o další pobočku. Pro KRO je Libeň strategickým pilířem, který má vyřešit dlouhodobou kapacitní zátěž a vytvořit zázemí pro další expanzi od rozšíření výroby až po vstup do retailu.

Gastronomie jako infrastruktura. Proč KRO potřebovalo velký restart?

KRO vyrostlo na Jiřáku, kde spojilo moderní bistro, výběrovou kávu a poctivou kuchyni. Dalšími milníky byly Karlín a Vršovice, které se staly výrobním srdcem celé značky. Jenže růst byl rychlejší než možnosti prostor. Hosté v Karlíně se nevešli. Vršovická pekárna jela na maximum. A výroba fermentovaných produktů byla limitovaná kapacitou.

Tlak na zázemí rostl a s ním i potřeba najít místo, které umožní značce posunout se na další úroveň. „Hledali jsme větší prostor pro pekárnu, a našli ten největší,“ říká zakladatel Vojta Václavík. „Libeň nám konečně dává možnost pracovat bez kompromisů a dělat všechno, co máme rádi my i naši zákazníci.“

krabičky s jídlem

Šéfkuchař Sajler mění firemní stravování. Místo nákladné kantýny postačí chytrá lednice

Enjoy

Čerstvé jídlo nonstop, bez kuchyně a bez obsluhy. Filip Sajler spustil síť chytrých lednic Eat Smart, které nabízejí přes stovku jídel včetně českých klasik – třeba i smažáku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Proč právě Libeň?

Libeň, ještě donedávna přehlížená, prošla výraznou proměnou. Administrativní centra, rezidenční projekty i lepší dopravní dostupnost z ní dělají jednu z nejrychleji rostoucích pražských lokalit. Kancelářské budovy zajišťují stabilní denní poptávku, noví rezidenti zase vytvářejí publikum, které si žádá kvalitní gastronomii, podobně jako Vinohrady nebo Karlín před deseti lety.

Nové KRO nabízí 90 míst k sezení, tedy dvojnásobek dosud největší vršovické pobočky, a třísetmetrová výrobna navýší kapacitu pekárny až o 50 procent. Tím se zároveň uvolní prostor ve Vršovicích pro rozšíření výroby lahůdek a fermentovaných produktů – od miso past z neprodaného pečiva přes shoyu a tamari až po kombuchy a dochucovadla, která jsou pro značku typická.

Libeň zároveň přináší jeden zásadní posun: od začátku příštího roku se KRO poprvé objeví i na Rohlíku, což znamená přechod z čistě provozní gastronomie k modelu, který kombinuje gastronomii, výrobu a retail. Ten se v moderním gastrosektoru stává klíčovým prvkem. Umožňuje totiž rozložit riziko, vytvořit nový zdroj příjmů s vyšší marží, posílit brand jako lifestyl a stát se součástí domácností zákazníků, nikoliv jen místem, kam chodí jíst.

Hovězí vývar s knedlíčky jako vaří v Lokále.

Ani lunchmeat, ani vepřové ve vlastní šťávě. Jak chutná luxusní konzerva?

Enjoy

Lokál, Kuchyň, Pizza Nuova, Café Savoy, michelinská La Degustation a řada dalších – všechny tyto prestižní podniky spojuje jedna značka: Ambiente. A právě tato síť se nyní kromě vysoké gastronomie pouští i do retailu. Jejich recept? Přeměnit nejoblíbenější pokrmy na „konzervy“ dostupné pro každého.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Tento model dlouhodobě úspěšně rozvíjí například síť Ambiente, která kromě provozů vybudovala i vlastní řeznictví Naše maso, pekárnu, kantýnu, distribuci, eventovou divizi i e-shop. Kombinace gastronomie, výroby a retailu jí umožňuje být nezávislou na externích dodavatelích a zároveň vytvářet unikátní produkty dostupné mimo restaurace.

KRO jde podobnou cestou, ale s odlišnou energií a důrazem na fermentaci, sezónnost a řemeslo. Zatímco Ambiente je několik dekád budovaná gastroinstituce, KRO představuje mladší, dravější generaci, která svou identitu staví na výrazné chuti, experimentu a komunitě.

Libeňský podnik vede Alex Nagy, který má zkušenosti s otevíráním pražírny Black na Slovensku i s relaunchi karlínské pobočky KRO. Kuchyni šéfuje Jakub Čadina, dříve v Le Terroir a La Bottega Gastronomica. Pod jejich vedením má KRO držet směr poctivé techniky, kvalitních surovin a výrazné kuchyně, postavené na fermentaci. Značka staví na vlastním tempehu, kroupotu, výrazných omáčkách a samozřejmě na tom, čím začala – na grilovaných kuřatech.

Další z našich návštěv v "táckárně".

Retro jídelna kousek od Staromáku: Na dršťkovku za 65 korun tam chodí studenti i investoři

Enjoy

„Táckárna“ je vlastně takový fast food po česku. Místo burgeru a hranolek si u pultu objednáte knedlík se zelím a vepřové nebo holaňdák. Klasické menu nabízí i v retro řeznictví v Kaprově ulici. Oběd pro dva s pivem stojí cca 350 korun.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Chlebíček má i svoji veganskou podobu.

Chlebíček je národní poklad. Cizinci ho okukují ve výlohách

Enjoy

Francouzi mají amuse bouche, Britové sendvič a Češi chlebíček. Jak se jeho podoba proměnila během 100 let? A který mají Češi nejraději?

Petra Nehasilová

Přečíst článek

