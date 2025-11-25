Zámek Bezdružice jde znovu do aukce. Stát jej opět zlevnil
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových opět nabídl barokní zámek Bezdružice na Tachovsku ve výběrovém řízení s elektronickou aukcí, tentokrát za něj chce nejméně 48,5 milionu korun. Zámek se pokoušel prodat už čtyřikrát, dosud bez úspěchu. Zájemci se mohou přihlásit do 19. ledna 2026 do půlnoci, dokdy musí složit čtyřmilionovou kauci. Aukce začne o den později v 10:00 a potrvá do 21. ledna do 10:00.
Součástí památky, mezi jejímiž majiteli byl i slavný renesanční šlechtic a cestovatel Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, je dvouhektarový lesopark.
Do minulé aukce s minimální cenou o 3,5 milionu korun vyšší se v říjnu nikdo nepřihlásil. První dražba zámku s minimální cenou 60 milionů korun se měla konat letos 10. a 11. února. Kauci také nikdo nesložil, stejně tak při druhém a třetím pokusu v dubnu a v červenci.
Nejnižší podání musí být teď nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny - 48,5 milionu korun. Další příhozy musí částku navýšit nejméně o 500 tisíc korun. Úřad vyhlásil prohlídky na dny 18. prosince a 13. ledna od 10:00 do 12:00.
Kulturní památka
Zámek Bezdružice, který je kulturní památkou, získal podle ÚZSVM stát loni po rozhodnutí soudu po odsouzeném, který se dopustil rozsáhlé trestné činnosti. Před více než deseti lety koupil zámek podnikatel Jiří Kubíček, který tam měl velkou sbírku vycpaných zvířat. V červnu 2022 byl odsouzen k osmi letům vězení za podvedení téměř 8000 investorů, jimž podle rozsudku způsobil škodu 2,25 miliardy korun. Policisté mu obstavili majetek. Zámek je teď z většiny vyklizený. Stát ho převzal loni o prázdninách a musí ho do dvou let prodat. Výnos z prodeje areálu převede úřad na speciální účet ministerstva spravedlnosti na pomoc obětem trestných činů.
Podle starosty Bezdružic Lumíra Kadlece (SNK) není zámek, který je asi čtyři roky zavřený, v katastrofálním stavu, ale bude potřebovat opravy. V prázdné památce se netopí, takže trpí zejména vlhkostí - nadzvedávají se podlahy a opadávají zdi. „Je to dominanta Bezdružic, místní by byli rádi, kdyby to koupil seriózní podnikatel a měl by zájem ho provozovat. Mohlo by to být wellness centrum s ubytováním nebo dům pro seniory,“ uvedl. Podle Kadlece tam byla třeba vyhlášená restaurace. Město s 900 obyvateli si nemůže koupi dovolit. Nezaplatilo by ani plyn a elektřinu na vytápění. Kadlec odhadl, že náklady na energie by mohly činit až 200 tisíc korun za měsíc.
