Babiš lže, tvrdí Lukačovič. Spor o miliardové dividendy eskaluje
Premiér Andrej Babiš (ANO) podle majitele portálu Seznam.cz Ivo Lukačoviče lže o tom, že firma vyplatila majiteli šest miliard korun na dividendách. Tyto peníze zůstávají ve firmě na investice, uvedl Lukačovič na webu Seznam Zprávy. Babiš útočil opakovaně na Seznam.cz, Lukačoviče a média Seznam Zprávy, Novinky.cz a Právo, které také vlastní Lukačovič, v sobotu v příspěvku na síti X. Premiér obvinil Lukačovičova média z neobjektivního zpravodajství o Babišově vládě a firmu Seznam.cz z toho, že se vyhýbá placení daní v Česku. Lukačovič to popřel, Seznam.cz podle něj v Česku odvedl na daních 20 miliard.
Babiš v sobotu na X obvinil Lukačovičova média z dlouhodobého vydávání manipulativních zpráv o něm, jeho hnutí ANO a nyní o jeho vládě. „V posledních týdnech agresivita Novinek a Seznam Zpráv ještě zesílila,“ prohlásil premiér. „Dávám to do přímé souvislosti s tím, že jsem upozornil na to, že pan Lukačovič si nechal vyplatit šest miliard dividend přes svoji kyperskou firmu, která vlastní Seznam,“ doplnil. Tím se podle Babiše Lukačovič vyhýbá placení daní.
„Seznam Zprávy a Novinky se proměnily v politicky aktivistická média. Tohle už dávno není běžná novinářská kritika."— Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 28, 2026
„Musím pana Babiše uklidnit, že jsem si já osobně v posledních deseti letech na dividendách nevyplatil ani korunu a zmíněných šest miliard korun - což je číslo, které pan premiér neustále opakuje - leží do poslední koruny stále na účtu mé společnosti v podobě investic,“ reagoval na Babišova obvinění Lukačovič.
Seznam.cz je podle něj českou firmou a daně v Česku platí. „Za dobu své existence zde odvedl na daních a poplatcích bezmála 20 miliard korun,“ sdělil. Lukačovič potvrdil, že Seznam.cz vlastní přes zahraniční firmu, švýcarskou společnost Masaryk Holding. Jedná se podle něj o investiční firmu, kterou původně založil na Kypru. Do Švýcarska ji přesunul, protože tam uskutečňuje podle svých slov většinu svých investic a podnikatelských aktivit.
„Na zdanění dividend ale ani Kypr, ani Švýcarsko nemají vliv. I kdybych společnost Masaryk Holding založil kdekoli jinde, třeba v Burkina Fasu nebo v Česku, při výplatě dividend ze Seznamu do mateřské firmy by taková platba byla osvobozena od srážkové daně. Stejně jako je to třeba mezi firmami holdingu Agrofert (který donedávna vlastnil Babiš, pozn. red.),“ uvedl Lukačovič.
Babišovy výroky vnímá majitel Seznamu jako vyhrožování. „Nejedná se o nic jiného, než že se úřadující premiér země snaží zastrašit svobodná a nezávislá média a přimět je, aby rezignovala na zásady kritické a svobodné žurnalistiky,“ napsal Lukačovič.
V reakci na Babišův sobotní příspěvek už v neděli více než 20 českých šéfredaktorů a šéfredaktorek vyzvalo premiéra i další politiky, aby respektovali svobodnou, nezávislou a kritickou žurnalistiku. Firma Seznam.cz na začátku března podala na Babiše žalobu. Důvodem byly sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby. Babiš tehdy sdělil, že si za svými vyjádřeními stojí.
Prohlášení šéfredaktorů českých médií: "Útoky na novináře a zpochybňování nezávislých médií do svobodné společnosti nepatří. Vyzýváme premiéra Andreje Babiše i další politiky, aby respektovali svobodnou, nezávislou a kritickou žurnalistiku." pic.twitter.com/1SuNQC5Yfv— Michal Kubal 🇨🇿 (@MichalKubal) March 29, 2026
