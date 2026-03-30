Babiš lže, tvrdí Lukačovič. Spor o miliardové dividendy eskaluje

Babiš lže, tvrdí Lukačovič. Spor o miliardové dividendy eskaluje

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle majitele portálu Seznam.cz Ivo Lukačoviče lže o tom, že firma vyplatila majiteli šest miliard korun na dividendách. Tyto peníze zůstávají ve firmě na investice, uvedl Lukačovič na webu Seznam Zprávy. Babiš útočil opakovaně na Seznam.cz, Lukačoviče a média Seznam Zprávy, Novinky.cz a Právo, které také vlastní Lukačovič, v sobotu v příspěvku na síti X. Premiér obvinil Lukačovičova média z neobjektivního zpravodajství o Babišově vládě a firmu Seznam.cz z toho, že se vyhýbá placení daní v Česku. Lukačovič to popřel, Seznam.cz podle něj v Česku odvedl na daních 20 miliard.

Babiš v sobotu na X obvinil Lukačovičova média z dlouhodobého vydávání manipulativních zpráv o něm, jeho hnutí ANO a nyní o jeho vládě. „V posledních týdnech agresivita Novinek a Seznam Zpráv ještě zesílila,“ prohlásil premiér. „Dávám to do přímé souvislosti s tím, že jsem upozornil na to, že pan Lukačovič si nechal vyplatit šest miliard dividend přes svoji kyperskou firmu, která vlastní Seznam,“ doplnil. Tím se podle Babiše Lukačovič vyhýbá placení daní.

„Musím pana Babiše uklidnit, že jsem si já osobně v posledních deseti letech na dividendách nevyplatil ani korunu a zmíněných šest miliard korun - což je číslo, které pan premiér neustále opakuje - leží do poslední koruny stále na účtu mé společnosti v podobě investic,“ reagoval na Babišova obvinění Lukačovič.

Seznam.cz je podle něj českou firmou a daně v Česku platí. „Za dobu své existence zde odvedl na daních a poplatcích bezmála 20 miliard korun,“ sdělil. Lukačovič potvrdil, že Seznam.cz vlastní přes zahraniční firmu, švýcarskou společnost Masaryk Holding. Jedná se podle něj o investiční firmu, kterou původně založil na Kypru. Do Švýcarska ji přesunul, protože tam uskutečňuje podle svých slov většinu svých investic a podnikatelských aktivit.

„Na zdanění dividend ale ani Kypr, ani Švýcarsko nemají vliv. I kdybych společnost Masaryk Holding založil kdekoli jinde, třeba v Burkina Fasu nebo v Česku, při výplatě dividend ze Seznamu do mateřské firmy by taková platba byla osvobozena od srážkové daně. Stejně jako je to třeba mezi firmami holdingu Agrofert (který donedávna vlastnil Babiš, pozn. red.),“ uvedl Lukačovič.

Babišovy výroky vnímá majitel Seznamu jako vyhrožování. „Nejedná se o nic jiného, než že se úřadující premiér země snaží zastrašit svobodná a nezávislá média a přimět je, aby rezignovala na zásady kritické a svobodné žurnalistiky,“ napsal Lukačovič.

V reakci na Babišův sobotní příspěvek už v neděli více než 20 českých šéfredaktorů a šéfredaktorek vyzvalo premiéra i další politiky, aby respektovali svobodnou, nezávislou a kritickou žurnalistiku. Firma Seznam.cz na začátku března podala na Babiše žalobu. Důvodem byly sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby. Babiš tehdy sdělil, že si za svými vyjádřeními stojí.

Stát připraví opatření k zastropování marží obchodníků s pohonnými hmotami. Podle vlády jsou v některých případech neadekvátní. Na dnešní tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Kabinet dnes jednal se zástupci největších distributorů paliv v Česku, kterým představil svůj postoj k maržím. Znovu se s nimi podle premiéra Andreje Babiše (ANO) sejde ve středu. Kromě toho nyní ministerstvo financí připravuje také několik variant pro případné snížení spotřební daně u paliv, ve čtvrtek je projedná vláda na mimořádném jednání.

Ceny paliv zvyšuje konflikt na Blízkém východě, který začal 28. února. Nejprodávanější benzin Natural 95 za poslední dva týdny zdražil o 3,66 koruny na průměrných 41,36 koruny za litr a nafta o 6,29 koruny v průměru na 48,08 koruny za litr. Proti konci února je průměrná cena benzinu o téměř osm korun vyšší a dieselu skoro o 15 korun, plyne z víkendových údajů společnosti CCS.

Premiér už v závěru minulého týdne vyzval hlavní distributory pohonných hmot Orlen, MOL a OMV, aby snížili ceny paliv a nezneužívali konflikt na Blízkém východě. Situací by se podle něj měl zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Úřad následně uvedl, že situaci na trhu velice pečlivě sleduje. „Jestliže zjistíme známky možného protisoutěžního jednání, jsme připraveni okamžitě zasáhnout,“ řekl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Dnes dopoledne se Babiš ve Strakově akademii sešel se zástupci firem MOL, OMV, Shell, EuroOil a Orlen. „Představili jsme jim náš pohled na situaci, jejich marže totiž často nejsou adekvátní. Podle nás by u nafty měly být marže kolem 3,50 koruny a u benzinu 2,50 koruny,“ řekl Babiš. Znovu bude se zástupci firem jednat ve středu. „Budeme pokračovat v jednání, uvidíme, jak budou reagovat,“ dodal premiér. Vláda by se následně měla sejít ve čtvrtek.

Ministerstvo financí mezitím podle Schillerové připravuje opatření k regulaci marží obchodníků. „Ceny pohonných hmot jsou mimořádně důležité pro vývoj inflace a ekonomiky,“ zdůraznila ministryně. Podle ní nastal okamžik, kdy už musí vláda reagovat na prudký růst cen paliv. „V některých případech dochází k neúměrnému navyšování marží,“ řekla. Jejich zastropování podle ní umožňuje legislativa. Opatření by podle ministryně mělo eliminovat zneužívání současné situace na trhu.

Ministerstvo současně s tím připravuje několik variant případného snížení spotřební daně u paliv. To by podle Schillerové mohlo v kombinaci s regulací marží snížit ceny pohonných hmot. Nejvhodnější variantu by měla ve čtvrtek vybrat vláda.

Společnost Trigema zahájila prodej posledních čtyřiceti bytů v závěrečné etapě projektu Lihovar Smíchov, které se nacházejí v těsné blízkosti právě dokončovaného Dvoreckého mostu. Převážná většina jednotek je v dispozicích 2+kk a 3+kk.

„Etapa Jih projektu Lihovar Smíchov představuje poslední možnost získat byt či investici v lokalitě, jejíž hodnota bude nadále růst,“ uvedl Marcel Soural, zakladatel a předseda představenstva společnosti Trigema.

„Při návrhu jsme dbali na zachování autentického industriálního charakteru původního Zlíchovského lihovaru. Zároveň klademe důraz na to, aby lokalita přirozeně žila, s bistry a restauracemi, obchody, uměleckými galeriemi, sportovním vyžitím i originálními zážitkovými a kulturními prvky, a stala se tak hodnotným místem pro život,“ doplnil Soural.

Vysoký standard

Ke standardu bytů v projektu Lihovar patří dřevěné podlahy či kamenné parapety. Koupelny jsou vybaveny velkoformátovými obklady a dlažbou, se značkovou sanitární keramikou včetně prémiové wellness toalety.

Projekt je navržen s průkazem energetické náročnosti budov A, což znamená mimořádně úsporné bydlení s velmi nízkou spotřebou energie na vytápění, ohřev vody, chlazení, větrání i osvětlení. K úsporám přispívá využití studniční vody i tepelné čerpadlo země–voda, které v zimě vytápí a v létě odvádí přebytečné teplo zpět do země.

Vnitřní klima zajišťuje rovnoměrné stropní sálání – jak tepelné, tak chladicí. Hliníková okna s trojskly tlumí hluk i tepelné výkyvy, venkovní žaluzie zachytí až 97 procnet slunečního záření. Celý systém doplňuje inteligentní řešení Loxone, které umožňuje ovládání domácnosti odkudkoli.

Součástí projektu Lihovar bude také 6 200 metrů prostor zaměřených na společenský život a gastronomii. Na ploše přes čtyři tisíce metrů vznikne ve třech podlažích jeden z největších pražských food courtů, který nabídne výběr bister, restaurací, kaváren i nových konceptů.

V areálu se nachází již existující Musoleum Davida Černého v prostorách původní památkově chráněné varny. Nová galerie od Czech Photo bude otevřena na konci tohoto roku.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

