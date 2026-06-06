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newstream.cz Trhy Jak si letos vedou investice do fondů? Podle indexu Partners velmi dobře

Jak si letos vedou investice do fondů? Podle indexu Partners velmi dobře

Akciové podílové fondy letos do konce května vynesly 7,9 procenta, smíšené fondy 4,7 procenta a dluhopisové fondy 0,8 procenta. Vyplývá to z Partners indexu podílových fondů
iStock
ČTK
ČTK

Akciové podílové fondy letos do konce května vynesly 7,9 procenta, smíšené fondy 4,7 procenta a dluhopisové fondy 0,8 procenta. Vyplývá to z Partners indexu podílových fondů. V loňském roce akciové fondy podle indexu přinesly celkové zhodnocení 9,4 procenta, smíšené fondy 6,9 procenta a dluhopisové fondy 2,5 procenta.

Index akciových fondů rostl během května o 4,1 procenta, index dluhopisových fondů o 0,8 procenta. Smíšené fondy rostly o 2,3 procenta.

Květen přinesl investorům další vlnu radosti. Globální akciové indexy dál neúnavně posouvají svá historická maxima a v závěsu za nimi se tentokrát svezly i dluhopisy. Hlavním motorem růstu přitom nejsou složitá geopolitická vyjednávání na Blízkém východě, ale skvělá čísla z hospodaření technologických gigantů, které vystřelily akciový svět kupředu," uvedl analytik Partners Martin Mašát.

Globální index MSCI World, který sleduje tisíce velkých firem napříč rozvinutými zeměmi, v květnu poskočil o silných 4,4 procenta a od začátku roku si připisuje zisk 5,1 procenta. Ještě lépe dopadl americký index S&P 500, který za květen vyrostl o 5,1 procenta a od ledna investorům vydělal 10,7 procenta.

Retail park v Mladé Boleslavi

Hauerlandův Fidurock přesouvá retail parky za 5,3 miliardy do fondu

Reality

Skupina Fidurock dokončila převod čtrnácti retailových parků v Česku a na Slovensku do svého fondu kvalifikovaných investorů. Portfolio má hodnotu téměř 5,3 miliardy korun, obsazenost 99 procent a nájemní smlouvy s průměrnou délkou 5,8 roku. Fond chce získaný kapitál využít na další expanzi.

Petra Nehasilová

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Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v ČR se za posledních 12 měsíců dostala na 17,5 procenta. Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, vykázala v květnu také výrazný nárůst o 6,2 procenta. Meziročně jsou stále výše o excelentních 36,3 procenta. Tento nadprůměrný růst nad hlavními akciovými trhy je z velké části daný výkonností středoevropských akcií.

Začalo se dařit dluhopisům

Radost v květnu udělaly investorům také dluhopisy, které rostly po delší době. Tomuto obratu k lepšímu pomohla o něco mírnější čísla o inflaci v USA, než jaká trh původně v panice očekával. Výnosy během měsíce nejdříve divoce rostly, ale ke konci května začaly solidně klesat. S tímto vývojem se svezly také české státní dluhopisy.

Dlouhodobým rizikem pro české vládní dluhopisy zůstává podle Mašáta rozvolnění rozpočtových pravidel na deficity. Z toho plyne očekávaný prudký růst státního zadlužení v následujících letech. „Když stát chrlí na trh příliš mnoho nových dluhopisů, aby poplatil své dluhy, musí investorům nabídnout vyšší úrok, respektive nižší ceny, aby je vůbec někdo chtěl,“ vysvětlil Mašát.

Elon Musk

SpaceX míří na burzu v rekordním IPO. Investoři z Číny a Hongkongu mají stopku

Trhy

Plánovaný vstup SpaceX na burzu má být největším IPO v historii. Podle agentury Bloomberg ale banky zapojené do úpisu akcií dostaly pokyn nepřijímat objednávky od investorů z Číny a Hongkongu. Důvodem jsou americká pravidla pro ochranu citlivých technologií a obavy z regulatorních rizik.

nst

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Za posledních 12 měsíců přidaly konzervativní dluhopisové fondy v průměru 1,7 procenta. Fondy rizikových dluhopisů v květnu také rostly, a to o jedno procento. Meziročně jsou výše o 4,2 procenta.

Smíšené strategie rostly v souladu s návratem akcií a dluhopisů zpět po březnové korekci. V květnu vyskočily v průměru o 2,3 procenta a meziročně jsou 10,6 procenta v zisku, hlavně díky akciovým trhům.

Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, v letošním prvním čtvrtletí vzrostl o 13 miliard korun na 1,423 bilionu korun, vyplývá z dat Asociace pro kapitálový trh.

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Stanislav Šulc

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Týden tradera: AI horečka naráží na limity. Trhy testuje Alphabet, ropa i IPO SpaceX

SpaceX se chystá na rekordní IPO
ČTK
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Americké akcie po sérii rekordů narážejí na napjaté valuace, drahou ropu a geopolitickou nejistotu kolem Íránu. Do toho přichází Alphabet s obřím plánem financování AI infrastruktury a SpaceX se chystá na historické IPO. Trhy tak mohou stát před důležitou zkouškou, zda současná investiční horečka ještě stojí na pevných fundamentech.

Napjaté valuace a překoupené trhy si v minulém týdnu vyžádaly zvýšenou volatilitu i mírnou korekci cen. Zda jde pouze o zdravý oddech po silném růstu, nebo o předzvěst delší pauzy v investiční horečce, ukážou až příští týdny. Stále více se ale zdá, že růst cen akcií mohl v některých segmentech předběhnout fundament.

Negativně se na trzích projevila především vyšší cena ropy, nejistota kolem Íránu a jeho vztahů se Spojenými státy i zprávy o novém financování AI aktivit společnosti Alphabet. Hlavní americký index S&P 500 se po předchozím růstu vrátil blíže hranici 7500 bodů.

Írán zůstává rizikem pro ropu i akcie

Trhům může postupně docházet trpělivost s konfliktem mezi USA a Íránem. Napětí v Perském zálivu se promítá do cen ropy a zvyšuje rizikovou prémii napříč trhy. Každá další eskalace může znamenat dražší energie, tlak na inflaci a menší prostor pro optimismus ohledně měnové politiky.

Neznámé tankery potichu odvážejí část ropy uvázlé v Perském zálivu

Ropa proudí přes Hormuz potají. Tankery vypínají identifikaci a mizí z radarů

Money

Hormuzský průliv se po týdnech ochromení znovu pomalu probouzí, tankery ale často plují potmě a vypínají sledovací systémy. Podle Reuters se z Perského zálivu dostává ven víc ropy než dřív, pořád jde ale jen o zlomek předválečného objemu. Trh se navíc ani po případném znovuotevření úžiny nemusí vrátit k normálu.

ČTK

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Americká administrativa přitom nemá neomezený prostor k dalšímu stupňování tlaku. Donald Trump se může dostat do situace, kdy bude muset balancovat mezi tvrdým postojem vůči Íránu a obavami trhů z dlouhého konfliktu. Írán tak z této situace nemusí odejít oslabený tak, jak si Washington představoval. Naopak může politicky těžit z toho, že konflikt dál drží v nejistotě energetické i finanční trhy.

Alphabet ukazuje, jak drahá začíná být AI revoluce

Významnou událostí týdne bylo oznámení společnosti Alphabet, která plánuje získat desítky miliard dolarů na financování svých aktivit v oblasti umělé inteligence. Na vrcholu AI boomu tak technologické firmy dál navyšují kapitálové výdaje a začíná být zřejmé, že ani jejich mimořádně rentabilní byznys nemusí na tuto investiční vlnu vždy stačit.

Neznamená to, že se investice do AI nemohou vrátit. Alphabet má stále extrémně silný základ v reklamě, cloudu i datové infrastruktuře. Jenže tempo výdajů už některým investorům může připomínat období, kdy Meta přesvědčovala trhy, že budoucnost leží v metaverzu. I tehdy začala část investorů akcie prodávat z obavy, že akcionářům zůstane méně peněz.

Alphabet dnes píše podobně citlivý příběh. Pokud trhy začnou mít pocit, že AI investice pálí příliš mnoho kapitálu bez dostatečně rychlé návratnosti, tlak na akcie může pokračovat.

IPO SpaceX může odčerpat likviditu z technologií

Dalším dominantním tématem týdne jsou primární emise akcií. Největší pozornost investorů poutá SpaceX, která se chystá na mimořádně sledované IPO. Firma Elona Muska má podle dostupných informací nabídnout akcie za 135 dolarů za kus a získat až 75 miliard dolarů. Valuace společnosti se má pohybovat kolem 1,75 bilionu dolarů.

Tak velký úpis nebude jen událostí pro fanoušky kosmického byznysu. Likvidita, která zamíří do jednoho z největších IPO v historii, se bude muset někde vzít. Není vyloučeno, že část peněz odejde z technologických titulů, které v posledních měsících táhly celý trh — tedy z hyperscalerů typu Meta, Alphabet nebo Microsoft.

I proto někteří analytici pracují se scénářem, že vlna velkých IPO, včetně očekávaných úpisů firem jako Anthropic či OpenAI, může přinést hlubší korekci technologického sektoru. Ne nutně proto, že by se zhoršil dlouhodobý příběh AI, ale proto, že trh může být krátkodobě jednoduše příliš přeplněný.

Investoři by měli být opatrnější

IPO SpaceX bude nepochybně velkou tržní událostí. Zároveň ale platí, že vysoká valuace sama o sobě není zárukou dobré investice. Část aktivit společnosti je kapitálově mimořádně náročná a ne všechny musí být v dohledné době rentabilní. Investoři proto budou muset rozlišovat mezi výjimečným příběhem firmy a cenou, kterou jsou za něj ochotni zaplatit.

Trhy jsou stále silné, ale začínají být citlivější na každý signál, že růst cen akcií předběhl realitu. Ropa, Írán, drahé AI investice i obří IPO SpaceX jsou přesně ty faktory, které mohou v příštích týdnech ukázat, kolik optimismu už je v cenách započítáno.

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Kovanda vysvětluje investice: Časový test, dividendy a daňové pasti investorů

Natálie Mužíková
Natálie Mužíková

Investoři často řeší, do jaké akcie investovat. Mnohem méně pozornosti ale věnují tomu, kolik jim z výnosu nakonec ukrojí stát. Šestý díl seriálu Kovanda vysvětluje investice s ekonomem Lukášem Kovandou ukazuje, jak funguje časový test, proč mohou být dividendy překvapivě nevýhodné a jaké legální možnosti daňové optimalizace mají běžní investoři.

Zatímco v minulém díle s moderátorkou Izabelou Kalinovou rozebírali ukazatele jako P/E, EV/EBITDA nebo ROA, tentokrát se hlavní ekonom Trinity Bank zaměřil na daně a jejich dopad na dlouhodobé investiční výsledky.

Časový test: Největší daňová výhoda českých investorů

Jedním z největších benefitů, které čeští investoři mají, je takzvaný časový test. Ten umožňuje prodat investici se ziskem bez nutnosti platit daň z příjmu, pokud ji investor držel dostatečně dlouho. V současnosti činí časový test u akcií i kryptoměn tři roky.

Pokud tedy investor nakoupí akcii za 100 dolarů a po více než třech letech ji prodá za 200 dolarů, zisk ve výši 100 dolarů už dani nepodléhá. „Když akcii držíte déle než tři roky, zisk z jejího prodeje vůbec nedaníte,“ vysvětluje Lukáš Kovanda. Vedle časového testu existuje také takzvaný hodnotový test. Pokud celkový objem prodejů cenných papírů za rok nepřekročí 100 tisíc korun, mohou být od daně osvobozeni i investoři, kteří tříletou lhůtu nesplní.

Podle Kovandy ale časový test není jen daňová úleva. Funguje také jako psychologická kotva, která investory motivuje k dlouhodobému přemýšlení a brání unáhleným prodejům během krátkodobých výkyvů trhu.

Lukáš Kovanda: Proč Češi nejsou bohatší? Protože nestačí jen déle sedět v práci

Názory

Český zaměstnanec odpracuje proti německému zhruba o měsíc ročně více. Proč, když pracujeme déle, nejsme bohatší než Němci? Odpověď tkví v nízké produktivitě.

Lukáš Kovanda

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Pozor na dividendy: Brzda složeného úročení?

Zatímco u růstu ceny akcií se díky časovému testu můžete daním úplně vyhnout, u dividend je situace jiná. Dividendy se zdaňují průběžně už ve chvíli, kdy je investor obdrží.

U českých akcií, například u ČEZ nebo Komerční banky, je proces poměrně jednoduchý. Firma vyplatí dividendu už po odečtení patnáctiprocentní srážkové daně a investor ji zpravidla nemusí uvádět do daňového přiznání. Složitější situace nastává u zahraničních titulů. „Pokud držíte americké akcie, tamní základní daň z dividend je 30 procent. Ve Švýcarsku dokonce 35 procent,“ upozorňuje Lukáš Kovanda.

Právě zde vstupuje do hry problematika dvojího zdanění. Aby investor neplatil daň ze stejného příjmu dvakrát, existují mezi státy smlouvy o zamezení dvojího zdanění. U amerických akcií proto většina investorů využívá formulář W-8BEN, díky kterému se srážková daň snižuje na 15 procent.

ACC nebo DIS? Nenápadné rozhodnutí, které může stát tisíce

Daně podle Kovandy ovlivňují i výběr samotného investičního produktu. Zatímco distribuční ETF (DIS) dividendy pravidelně vyplácejí investorům na účet, akumulační ETF (ACC) je automaticky reinvestují zpět do fondu.

Právě průběžné zdanění dividend může v dlouhém horizontu brzdit sílu složeného úročení. Peníze, které stát každý rok ukrojí na dani, už totiž dál nepracují a nevytvářejí další výnos. „Pokud investor nepotřebuje pravidelný příjem, bývají akumulační fondy často efektivnější variantou,“ vysvětluje ekonom.

Distribuční fondy mají své místo především u investorů, kteří chtějí z portfolia čerpat průběžný příjem. Pro dlouhodobé budování majetku ale mohou být z daňového pohledu méně výhodné.

Lukáš Kovanda
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Kovanda vysvětluje investice: P/E, EBITDA nebo ROA? Jak spočítat skutečnou hodnotu akcie

Newstream TV

Jedna akcie může stát pár dolarů nebo tisíce. Sama o sobě ale investorovi téměř nic neřekne o hodnotě firmy. Pátý díl seriálu Kovanda vysvětluje investice s ekonomem Lukášem Kovandou ukazuje, proč je důležitější sledovat tržní kapitalizaci, ukazatel P/E nebo zadlužení firmy než samotnou cenu akcie.

Natálie Mužíková

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Daňová optimalizace: Kdy se vyplatí prodat ztrátu

Daně lze v některých případech legálně optimalizovat. Pokud během roku realizujete zisk z prodeje akcií, které nesplňují časový test, můžete si daňový základ snížit prodejem ztrátových pozic. Tento postup se označuje jako tax loss harvesting.

Podle Lukáše Kovandy je ale potřeba dávat pozor na několik pravidel. „Nemá smysl započítávat ztrátu z investice, která už je mimo daňový systém,“ upozorňuje ekonom. Stejně tak nelze automaticky kombinovat různé druhy aktiv. Zisk z kryptoměn nelze započítat proti ztrátě z akcií.

Co bude dál

Celý šestý díl si můžete pustit přímo v přehrávači v článku. Seriál najdete také na platformách Spotify, Apple Podcasts nebo YouTube.

Seriál Kovanda vysvětluje investice si nyní dává krátkou letní pauzu. Během ní si ale můžete připomenout všech pět předchozích epizod, které se věnovaly základům investování, shortování, dividendám, finančním výkazům i investičním ukazatelům. Po prázdninách se seriál vrátí s dalšími tématy ze světa investic, financí a ekonomiky.

Lukáš Kovanda
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Kovanda vysvětluje investice: Čísla nestačí. Jak opravdu poznat dobrou akcii

Newstream TV

P/E, EBITDA, cash flow nebo provozní marže. Finanční výkazy mohou začínajícím investorům připadat jako nepřehledná změť zkratek a čísel. Čtvrtý díl seriálu Kovanda vysvětluje investice s ekonomem Lukášem Kovandou ukazuje, že klíčem k úspěchu není znát nazpaměť každý ukazatel. Důležitější je pochopit, co se za čísly skutečně skrývá.

Natálie Mužíková

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