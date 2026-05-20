Passer dál staví kanceláře. Na Brumlovce dokončuje dům, který spojí práci a bydlení

Budova Delta, Brumlovka Passerinvest
Dalibor Martínek
Společnost Passerinvest Group Radima Passera dokončila hrubou stavbu multifunkční budovy Hila na pražské Brumlovce. Jak říká zakladatel firmy, a je to pro něj typické, s Boží pomocí dokončuje unikátní stavbu, kde bude 20 tisíc metrů čtverečních kanceláří a zároveň 71 bytů.

Za architektonickým návrhem budovy stojí Aulík Fišer architekti. Součástí budovy jsou střešní terasy o ploše přes dva tisíce metrů čtverečních. „Kvalitní pracovní prostředí je pro nás základ. Dlouhodobě navrhujeme kanceláře pro lidi, ne pro excelové tabulky. Hila v tomto směru posouvá standard ještě dál, ať už jde o množství venkovních prostor a teras, kvalitu vnitřního prostředí nebo celkový komfort každodenního fungování,“ uvedl Eduard Forejt, ředitel rozvoje a obchodu Passerinvest Group.

Splnění dávného snu

Hila vyrůstá v místě, kde do roku 2018 stály paneláky. Nový multifunkční objekt nabídne téměř trojnásobek bývalé plochy v podobě moderního pracovního prostředí, kvalitního bydlení a rozšíření vybavenosti lokality.

„Budova Hila nám jako architektům splnila dávný sen: stavět město do výšky ve vrstvách. Na střeše kancelářské budovy, kde už je ve městě lepší vzduch a navíc výhled, postavit bytový dům,“ říká architekt Jan Aulík, který stojí za architektonickým řešením budovy.

„Srdcem kancelářské budovy je čtyřpodlažní atrium s recepcí, do kterého jsou orientovány panoramatické výtahy. Rezidenční sedmipodlažní část má obdobně také svůj centrální vertikální prostor osvětlující patrové komunikace s výtvarně ztvárněným svítidlem,“ uvedl Aulík.

Nájemné za kancelářské prostory se pohybuje v rozmezí 24,50 až 27,50 eur za metr čtvereční. Rezidenční část zahrnuje celkem 71 plně vybavených bytových jednotek.

Tento objekt bude stát na místě Transgasu.

Trumpovo vítězství. Americký finanční úřad už nesmí zkoumat jeho starší daňová přiznání

Donald Trump dosáhl významného vítězství v daňové kauze. Americký finanční úřad už podle nové dohody nesmí zkoumat jeho starší daňová přiznání ani uplatňovat související nároky vůči jeho rodině či firmám.

Americký finanční úřad (IRS) už nikdy nesmí z podnětu vlády kontrolovat dřívější daňová přiznání prezidenta Donalda Trumpa, vyplývá podle agentury DPA z druhé části právního urovnání hlavy státu s americkým ministerstvem spravedlnosti, která byla nově zveřejněna. Trump předtím zažaloval IRS o odškodné ve výši nejméně deseti miliard dolarů (210 miliard korun) za únik jeho daňových dat.

Zákaz na věčné časy

Zákaz kontrol, který má platit na věčné časy, se vztahuje na všechny žalobce, mezi něž vedle Trumpa patří také jeho rodinná firma Trump Organization a prezidentovi synové Eric a Donald mladší. Jsou tak chráněni před jakýmikoli nároky souvisejícími s daňovými přiznáními podanými do tohoto dne. Ochrana se vztahuje i na všechny jejich příbuzné či společnosti a nadace.

Rozsáhlou dohodu podepsal úřadující ministr spravedlnosti Todd Blanche, kterého Trump do čela ministerstva jmenoval teprve před několika týdny. Její první část zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti v pondělí. Podle ní má přibližně 1,8 miliardy dolarů (zhruba 38 miliard korun) putovat do nového fondu, který bude sloužit k odškodnění údajných obětí politicky nebo ideologicky motivovaných kroků ze strany státu.

Podle amerických médií by z tohoto fondu mohli čerpat i Trumpovi příznivci, kteří se v roce 2021 účastnili útoku na Kapitol a byli kvůli tomu obžalováni. Jak podotýká agentura AP, demokraté a některé neziskové organizace vytvoření fondu kritizovali jako neústavní a zkorumpované, mluví také o zneužívání moci.

Trump vinil IRS a ministerstvo financí z toho, že nedokázaly zabránit tomu, aby někdejší dodavatel IRS Charles Littlejohn vyzradil jeho daňová přiznání médiím, včetně deníku The New York Times. K Trumpovi se v lednové žalobě přidali jeho dva nejstarší synové Donald Trump mladší a Eric Trump. Spolu s otcem tvrdili, že jejich pověst a finanční zájmy utrpěly újmu, za kterou jim náleží odškodné.

Případ byl podle amerických médií nezvyklý, protože Trump podal žalobu na vládní agentury, které jsou součástí výkonné moci, kterou sám řídí. Samotnou dohodu AP hodnotí jako mimořádné využití výkonné moci.

Deník The New York Times v září 2020 odhalil, že Trump v roce 2016, kdy poprvé zvítězil v prezidentských volbách, odvedl federální daně z příjmu ve výši pouhých 750 dolarů (15 050 korun). V předcházejících deseti letech podle zprávy deníku neodvedl žádné daně.

Drahá nafta láme sankce. Británie kvůli palivům povolí dovoz produktů z ruské ropy

Britská vláda rozvolňuje část sankcí na paliva vyrobená z ruské ropy ve třetích zemích. Zdůvodňuje to obavami o dodávky nafty a leteckého paliva po zhoršení situace v Hormuzském průlivu. Krok vyvolal ostrou kritiku doma i mezi spojenci Ukrajiny.

Británie zmírňuje část protiruských sankcí. Vláda v Londýně od středy povolí výjimku na některé ropné produkty, například naftu a letecké palivo, které byly vyrobeny z ruské ropy mimo území Ruska. Prakticky to může otevřít dveře dovozu paliv z rafinerií v Indii nebo Turecku, kde se ruská ropa ve velkém zpracovává, píše server BBC.

Kabinet krok vysvětluje rostoucími obavami o dostupnost klíčových paliv. Situaci podle vlády zhoršuje napětí kolem Hormuzského průlivu, strategické námořní trasy pro světový obchod s ropou a plynem. Po vypuknutí americko-izraelského konfliktu s Íránem ceny některých paliv prudce vzrostly.

Benzin i letenky zdražují

Dopady už pociťují řidiči i aerolinky. Podle britské motoristické organizace RAC, na níž se BBC odkazuje, se průměrná cena benzinu dostala na 1,57 liber (v přepočtu cca 46,50 korun) za litr, tedy nejvýše od začátku války. Výrazně zdražilo také letecké palivo, což nutí některé aerolinky rušit spoje a promítat vyšší náklady do cen letenek.

Britská vláda tvrdí, že nejde o obrat v politice vůči Moskvě. Podle ministerstva financí jde o „malou, specifickou a časově omezenou“ úpravu, jejímž cílem je ochránit dodávky základních paliv pro ekonomiku.

Ministr financí Dan Tomlinson uvedl, že Londýn zůstává pevně na straně Ukrajiny, zároveň ale podle něj musí dělat „rozumná rozhodnutí“ v otázkách, které mají přímý dopad na domácnosti a životní náklady.

Kritici: Špatný signál pro Putina

Opozice i část odborníků ale rozhodnutí ostře kritizují. Podle šéfa dubajské poradenské společnosti Qamar Energy Robina Millse je uvolnění sankcí špatným signálem. Naznačuje podle něj, že západní země mohou pod tlakem cen a geopolitických krizí z tvrdého postoje vůči Rusku ustupovat. Mills zároveň pochybuje, že Británii reálně hrozil fyzický nedostatek leteckého paliva. Opatření podle něj ceny zásadně nesníží a neřeší problém, který možná ani nebyl tak vážný, jak vláda tvrdí.

Proti kroku se postavila také šéfka zahraničního výboru britského parlamentu Emily Thornberryová z Labouristické strany. Uvedla, že z Ukrajiny zaznívá zklamání a nepochopení. Ukrajinci podle ní Británii dlouhodobě vnímají jako jednoho z nejdůležitějších spojenců.

Výjimka pro LNG

Londýn zároveň uvolnil i část pravidel týkajících se přepravy ruského zkapalněného zemního plynu, tedy LNG. Tato licence má být časově omezená a platit do 1. ledna. U ropných produktů zpracovaných ve třetích zemích má však nová úprava platit na dobu neurčitou, i když vláda slibuje pravidelné přezkumy.

Británie není v tomto směru sama. Podobnou výjimku dříve prodloužily Spojené státy. Americké ministerstvo financí ji označilo za krátkodobé opatření ke stabilizaci globálních energetických trhů. I tento krok ale sklidil kritiku od spojenců Ukrajiny.

Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že uzavření Hormuzského průlivu podle něj „v žádném případě“ neospravedlňuje zmírňování sankcí proti Rusku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dlouhodobě varuje, že každý dolar zaplacený za ruskou ropu pomáhá financovat válku.

