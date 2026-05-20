Passer dál staví kanceláře. Na Brumlovce dokončuje dům, který spojí práci a bydlení
Společnost Passerinvest Group Radima Passera dokončila hrubou stavbu multifunkční budovy Hila na pražské Brumlovce. Jak říká zakladatel firmy, a je to pro něj typické, s Boží pomocí dokončuje unikátní stavbu, kde bude 20 tisíc metrů čtverečních kanceláří a zároveň 71 bytů.
Za architektonickým návrhem budovy stojí Aulík Fišer architekti. Součástí budovy jsou střešní terasy o ploše přes dva tisíce metrů čtverečních. „Kvalitní pracovní prostředí je pro nás základ. Dlouhodobě navrhujeme kanceláře pro lidi, ne pro excelové tabulky. Hila v tomto směru posouvá standard ještě dál, ať už jde o množství venkovních prostor a teras, kvalitu vnitřního prostředí nebo celkový komfort každodenního fungování,“ uvedl Eduard Forejt, ředitel rozvoje a obchodu Passerinvest Group.
Splnění dávného snu
Hila vyrůstá v místě, kde do roku 2018 stály paneláky. Nový multifunkční objekt nabídne téměř trojnásobek bývalé plochy v podobě moderního pracovního prostředí, kvalitního bydlení a rozšíření vybavenosti lokality.
„Budova Hila nám jako architektům splnila dávný sen: stavět město do výšky ve vrstvách. Na střeše kancelářské budovy, kde už je ve městě lepší vzduch a navíc výhled, postavit bytový dům,“ říká architekt Jan Aulík, který stojí za architektonickým řešením budovy.
„Srdcem kancelářské budovy je čtyřpodlažní atrium s recepcí, do kterého jsou orientovány panoramatické výtahy. Rezidenční sedmipodlažní část má obdobně také svůj centrální vertikální prostor osvětlující patrové komunikace s výtvarně ztvárněným svítidlem,“ uvedl Aulík.
Nájemné za kancelářské prostory se pohybuje v rozmezí 24,50 až 27,50 eur za metr čtvereční. Rezidenční část zahrnuje celkem 71 plně vybavených bytových jednotek.
Český trh s kancelářemi trpí. Stává se z něj úzké hrdlo rozvoje české ekonomiky. Investoři kanceláře nestaví, výhodněji a předvídatelněji jim vycházejí investice do rezidenční výstavby. O kanceláře, zejména v Praze, přitom roste zájem. Po rezidenčním trhu, kde nabídka nestíhá poptávku a ceny bydlení rostou, se podobné schéma odvíjí i v segmentu kanceláří. Málo výstavby, růst cen.
