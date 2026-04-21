newstream.cz Reality Dřevíč má nového majitele. Zámek po Schwarzenbergovi se prodal dráž, než se čekalo

Dřevíč má nového majitele. Zámek po Schwarzenbergovi se prodal dráž, než se čekalo

Lovecký zámeček Karla Schwarzenberga je na prodej
Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik a diplomat Karel Schwarzenberg, má nového majitele. Barokní objekt nabízela od loňska realitní kancelář Svoboda & Williams a podle Hospodářských novin jej nyní získala rodina Jaroslava Noska, spolumajitele sázkové kanceláře Tipsport. V katastru nemovitostí je jako vlastník nově uvedena Jana Nosková. Původní nabídková cena 65 milionů korun byla podle deníku výrazně překonána.

Po smrti Karla Schwarzenberga v roce 2023 připadl zámek na základě darovací smlouvy Robertu Schmiedlehnerovi, o němž média spekulovala jako o jeho příbuzném. Převod umožnila skutečnost, že Dřevíč historicky nepatřil do rodového majetku, který se podle pravidla nedělitelnosti dědí v rámci primogenitury. Schmiedlehner pak nemovitost na konci loňského roku nabídl k prodeji.

Zámek Zelená Hora, známý díky románu a filmu Černí baroni, je na prodej Zámek Zelená Hora, známý díky románu a filmu Černí baroni, je na prodej Zámek Zelená Hora, známý díky románu a filmu Černí baroni, je na prodej 27 fotografií v galerii

Zámek vznikl v 18. století na místě původní myslivny, kterou nechal přestavět majitel křivoklátského panství Josef Vilém z Fürstenberka. Budovu s mansardovou střechou obklopuje rozlehlý, zhruba pětadvacetihektarový areál s kaplí svatého Huberta i dřevěným altánem a koupacím jezírkem.

Bohatá historie

Dřevíč má bohatou historii. Pobýval zde například spoluzakladatel Sokola Jindřich Fügner, za druhé světové války prezident Emil Hácha a v 50. letech také Marta Gottwaldová. V období socialismu sloužil zámek jako školicí a rekreační středisko podniku Zemědělské zásobování a nákup Praha.

Jízdárna v areálu zámku Karlova Koruna před rekonstrukcí

Kdysi ruina, dnes znovu hrdý zámek. Rod Kinských dal Borgo mu dává nový život

Když se Karlova Koruna vrátila rodině Kinských dal Borgo, byla ve špatném technickém stavu a bez jasné budoucnosti. Dnes se areál postupně proměňuje. Nejde přitom jen o rekonstrukci, ale především o hledání nového smyslu, který místu vrací život.

V roce 1991 zámek koupil Karel Schwarzenberg, který následně financoval jeho rozsáhlou rekonstrukci. Podle inzerátu realitní kanceláře má objekt mimo jiné špaletová okna, dřevěné podlahy ve všech obytných místnostech a vstupní dveře navržené architektem Bořkem Šípkem.

Zámek Książ ve Slezsku

REPORTÁŽ: Lesk aristokracie a beton nacistů. Polský zámek Książ vstal z popela Rudé armády

Ještě před několika desítkami let byl zámek Książ vyrabovanou ruinou na okraji zájmu. Dnes patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím historickým areálům střední Evropy. Investice do rekonstrukcí, nové kongresové projekty i zpřístupňování podzemí vracejí zámku lesk, a současně znovu otevírají jeho nejtemnější kapitoly.

Francesco Kinský dal Borgo

Francesco Kinský dal Borgo: Modernizace památek je stále problém

Obnova historických sídel není jen otázkou financí či techniky. Je to především práce s pamětí místa, citem pro detail a schopností dát minulosti nový smysl. Francesco Kinský dal Borgo ukazuje, jak může vypadat, když se historie skutečně vrací k životu.

Babiš tlačí na EU: Zmírněte environmentální regulace

Český premiér Andrej Babiš vyzval Evropskou unii ke zmírnění environmentálních regulací, které podle něj přispívají k růstu cen energií a oslabují konkurenceschopnost evropského průmyslu. Informuje o tom agentura Bloomberg.

Babiš v dopise zveřejněném na webu vlády žádá evropské lídry, aby přehodnotili načasování zavádění klíčového nařízení zaměřeného na emise metanu u dovozu fosilních paliv. Současně navrhuje odklad pravidel, která mají firmy nutit zavádět strategie pro řízení environmentálních a lidskoprávních rizik v dodavatelských řetězcích, píše Bloomberg.

Podle premiéra začíná množství regulačních opatření přímo dopadat na ceny a dostupnost energií. „Dostupná data dnes jasně ukazují, že tempo a kumulace regulačních opatření začínají přímo ovlivňovat dostupnost a cenu energií v Evropě,“ uvedl před neformálním jednáním hlav států a vlád EU na Kypru.

Téma vysokých cen energií patří v současnosti k hlavním politickým otázkám v Unii, která čelí rostoucím obavám z poklesu konkurenceschopnosti vůči Spojeným státům a Číně. Přestože EU není výrazně závislá na dodávkách z Blízkého východu, její závislost na dovozu fosilních paliv ji činí citlivou na cenové výkyvy.

Babiš zároveň vyzval k debatě o minimální potřebné kapacitě rafinerií v Evropě a k odložení některých povinností, které na tento sektor dopadají v rámci systému obchodování s emisemi.

Andrej Babiš

Babiš: Nechceme zasahovat do obsahu veřejnoprávních médií

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve středu setká s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem kvůli vládnímu návrhu změn financování veřejnoprávních médií. Předseda vlády odmítl, že by kabinet chtěl plánovaným zrušením televizních a rozhlasových poplatků ničit veřejnoprávní média. Je naopak otevřený diskusi a bude transparentní, uvedl Babiš. S ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem se podle Babiše sejde vicepremiér Karel Havlíček (ANO).

Bez zmírnění regulační zátěže a bez možnosti uzavírat dlouhodobé kontrakty na dovoz plynu ze zemí mimo EU podle něj hrozí, že se Unie stane „pasivním příjemcem cen na globálním trhu s plynem bez vyjednávací síly“.

Evropská unie přitom sleduje ambiciózní klimatické cíle – do roku 2040 chce snížit emise o 90 procent oproti roku 1990 a do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality.

Na unijní pravidla pro emise metanu kriticky reagují také Spojené státy, které jsou největším dodavatelem zkapalněného zemního plynu do Evropy. Podle nich by regulace mohla negativně dopadnout na energetický trh.

Český ministr průmyslu Jozef Síkela

Síkela se postavil Leyenové kvůli klimatickým plánům. Riskujete jednotu EU, napsal ji v dopise

Švýcarská členka organizace Senior Women for Climate Rosmarie Wydler-Waltiová (vpravo) hovoří se švédskou klimatickou aktivistkou Gretou Thunbergovou

Dalibor Martínek: Evropa prostě musí zkolabovat. Když se oteplováním zabývají soudy

Moneta rozdělí 90 procent zisku. Akcionářům vyplatí téměř šest miliard

Moneta Money Bank vyplatí svým akcionářům dividendu 11,50 koruny na akcii před zdaněním, celkem zhruba 5,9 miliardy korun. Odpovídá to 90 procentům konsolidovaného čistého zisku banky za loňský rok. Výplatu schválila valná hromada, uvedla mluvčí banky Tereza Ryšanová. Ve srovnání s loňskem je celková dividenda nižší, tehdy banka vyplatila vedle řádné dividendy také mimořádnou část.

Na jaře minulého roku akcionáři schválili dividendu deset korun na akcii a na podzim ještě mimořádnou výplatu čtyři koruny na akcii, která pocházela z nerozděleného zisku z předchozích let.

Na letošní dividendu dosáhnou akcionáři zapsaní v Centrálním depozitáři cenných papírů k 27. dubnu 2026. Peníze banka vyplatí bezhotovostně 15. května.

Valná hromada zároveň schválila individuální i konsolidovanou účetní závěrku za loňský rok. Akcionáři odsouhlasili také změny v odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit a přijali zprávu o odměňování vedení banky za rok 2025. Zasedání se zúčastnili akcionáři, kteří drží 73,14 procenta hlasovacích práv.

Schválení dividendy je očekávané a pro trh spíše potvrzující zpráva než překvapení, uvedl analytik BHS Timur Barotov. Pozitivní je podle něj hlavně to, že banka vyplácí velký podíl zisku pro akcionáře a zároveň podle zveřejněných informací po výplatě dál plní kapitálové požadavky. Valná hromada zároveň schválila všechny body programu, takže se celá akce uskutečnila bez komplikací, dodal.

Akcie Monety na pražské burze po 14:45 rostly o 0,55 procenta na 199,50 koruny. Aktuální cena akcií Monety se pohybuje kolem 200 korun, dividendový výnos tak dosahuje 5,75 procenta, řekl analytik XTB Tomáš Maxa. Připomněl velmi silný vývoj akcií Monety za posledních 12 měsíců. Ty bez započtení dividend připsaly přibližně 44 procent, což podle něj jen potvrzuje vysokou výkonnost českých bank v posledních letech.

Čistý zisk banky za loňský rok meziročně vzrostl o 11,9 procenta na 6,5 miliardy korun. Moneta patří mezi největší firmy obchodované na pražské burze, jejím největším akcionářem je finanční skupina PPF. Ta v minulosti usilovala o spojení Monety se svou Air Bank, z plánované transakce ale nakonec sešlo.

Kovanda vysvětluje investice: Jak vydělávat na poklesu trhu a proč na to většina investorů nemá

Vydělávat na růstu akcií umí pochopit každý. Co ale dělat, když trhy padají? Ekonom Lukáš Kovanda v druhém dílu seriálu Kovanda vysvětluje investice ukazuje, jak funguje spekulace na pokles cen akcií, takzvané shortování. 

Andrej Babiš

Babiš lže, tvrdí Lukačovič. Spor o miliardové dividendy eskaluje

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle majitele portálu Seznam.cz Ivo Lukačoviče lže o tom, že firma vyplatila majiteli šest miliard korun na dividendách. Tyto peníze zůstávají ve firmě na investice, uvedl Lukačovič na webu Seznam Zprávy. Babiš útočil opakovaně na Seznam.cz, Lukačoviče a média Seznam Zprávy, Novinky.cz a Právo, které také vlastní Lukačovič, v sobotu v příspěvku na síti X. Premiér obvinil Lukačovičova média z neobjektivního zpravodajství o Babišově vládě a firmu Seznam.cz z toho, že se vyhýbá placení daní v Česku. Lukačovič to popřel, Seznam.cz podle něj v Česku odvedl na daních 20 miliard.

Philip Morris ČR

Philip Morris vyplatí akcionářům méně na dividendách. Tuzemský trh je pod tlakem výrobků z Polska

