newstream.cz Money Německé firmy v Česku čekají dobrý rok, poroste obrat i investice

Německé firmy v Česku čekají dobrý rok, poroste obrat i investice

Automobilový průmysl
ČTK
Dalibor Martínek
lib

Německé firmy, které působí v Česku, vidí v naší zemi větší potenciál než v Německu, říká aktuální konjunkturální průzkum, který každoročně zpracovává Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK). Po osmi letech letos poprvé rostou investice do rozvoje podniků.

Jako největší riziko vnímají firmy cenu energií. Dalším úzkým hrdlem jsou kvalifikovaní zaměstnanci. Lidí vzdělaných v technických oborech je na trhu dlouhodobý nedostatek a velké firmy si své zaměstnance raději vzdělávají samy. Z průzkumu vyplývá, že u téměř všech ukazatelů jsou podniky pro rok 2026 optimističtější než loni. Do výsledků průzkumu se přitom promítl i vliv konfliktu na Blízkém východě.

Současnou ekonomickou situaci hodnotí podniky výrazně lépe než před rokem. Podobný trend je patrný i v hodnocení vlastního podnikání firem. Druhým rokem také pokračuje trend rostoucího očekávaného obratu.

Pozitivní naladění v průmyslu i obchodu

Jinými slovy, německé firmy, z nichž 125 se zúčastnilo průzkumu, jsou z hlediska vývoje podnikání výrazně optimističtější. Výjimečně pozitivní výsledky vykazuje sektor obchodu. Každá druhá firma očekává příznivější hospodářský vývoj, 64 procent firem počítá se zlepšením vlastního podnikání a 71 procent předpokládá v průběhu roku 2026 růst obratu. Tento trend podporuje stabilní domácí spotřeba i skutečnost, že americká cla už nestojí v centru pozornosti jako dříve.

Také v průmyslu panuje pozitivní naladění. Růst obratu letos očekává 45 procent podniků ve zpracovatelském průmyslu oproti 39 procentům v loňském roce. Ještě výraznější změnu lze sledovat u investic. Loni plánovalo jejich snížení 43 procent firem, letos už je to jen 29 procent. Zvýšení investic naopak očekává 34 procent podniků. Zastavil se tak osmiletý pokles investic.

Německý průmysl bude letos místo růstu stagnovat

Špatné zprávy pro německý průmysl. Místo růstu ho letos čeká stagnace

Německý průmysl bude v letošním roce v nejlepším případě stagnovat. Vyšší náklady na energie, rizika v dodavatelských řetězcích a domácí strukturální slabiny vyvíjejí na největší evropskou ekonomiku tlak. Uvedl to prezident Svazu německého průmyslu (BDI) Peter Leibinger.

Srovnání s aktuálním konjunkturálním průzkumem v Německu ukazuje, že česká ekonomika se vývojem stále více vzdaluje německému trendu. Nejzřetelnější je to u investic a výhledu zaměstnanosti pro rok 2026. Zatímco v Německu firmy investice v součtu sníží, v Česku je zvýší. V Německu očekává růst počtu zaměstnanců jen 12 procent firem, v Česku 29 procent.

„Zdá se, že alespoň v tuto chvíli už neplatí, že když ‚Německo dostane rýmu, česká ekonomika z toho onemocní zápalem plic‘,“ říká výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer. „Navzdory strukturálním problémům a nejistotě v Německu si bilaterální česko-německý obchod udržuje vysokou odolnost a dosáhl rekordního objemu 115,7 miliardy eur.“

Jako největší riziko budoucího vývoje vnímá 51 procent firem ceny energií. Třiačtyřicet procent firem pociťuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků. V pětiletém horizontu firmy považují za největší riziko zabezpečení dodávek surovin a energií. Evropa je i nadále výrazně závislá na dovozu fosilních paliv, která dnes tvoří zhruba 30 procent celkových nákladů energetického systému.

„Ceny jsou proto mimořádně citlivé na jakýkoliv geopolitický otřes,“ uvedla Claudia Viohl, CEO a předsedkyně představenstva společnosti E.ON Česká republika. Úspěšná energetická transformace proto podle ní není jen otázkou klimatických cílů, ale také předpokladem pro stabilní ceny, energetickou bezpečnost a dlouhodobou konkurenceschopnost Evropy.

Ruská ekonomika slábne. Ani drahá ropa ji nespasí, varují zpravodajci

Ruská ekonomika se podle šéfa švédské vojenské rozvědky nadále potýká s vážnými problémy, a to i navzdory růstu cen ropy, který během konfliktu na Blízkém východě dočasně posílil příjmy Kremlu. Uvedl to deník Financial Times.

Za klíčové považují firmy především stabilní a předvídatelné regulatorní prostředí, které požaduje 64 procent podniků. Výrazná část firem zároveň volá po rychlejším rozvoji jaderné energetiky, zatímco urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů podporuje 37 procent respondentů.

V rámci střední Evropy obsadilo z hlediska investiční atraktivity první místo Polsko. Rozhodly zejména výrobní náklady či dostupnost pracovní síly. Následuje Česko, poté Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a na posledním místě Maďarsko.

Friedrich Merz, šéf CDU a Lars Klingbeil z SPD

Merz se dohodl se sociálními demokraty. Žádných sto dní na rozkoukání jeho vláda nedostane

Dřevíč má nového majitele. Zámek po Schwarzenbergovi se prodal dráž, než se čekalo

Lovecký zámeček Karla Schwarzenberga je na prodej
Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik a diplomat Karel Schwarzenberg, má nového majitele. Barokní objekt nabízela od loňska realitní kancelář Svoboda & Williams a podle Hospodářských novin jej nyní získala rodina Jaroslava Noska, spolumajitele sázkové kanceláře Tipsport. V katastru nemovitostí je jako vlastník nově uvedena Jana Nosková. Původní nabídková cena 65 milionů korun byla podle deníku výrazně překonána.

Po smrti Karla Schwarzenberga v roce 2023 připadl zámek na základě darovací smlouvy Robertu Schmiedlehnerovi, o němž média spekulovala jako o jeho příbuzném. Převod umožnila skutečnost, že Dřevíč historicky nepatřil do rodového majetku, který se podle pravidla nedělitelnosti dědí v rámci primogenitury. Schmiedlehner pak nemovitost na konci loňského roku nabídl k prodeji.

Zámek vznikl v 18. století na místě původní myslivny, kterou nechal přestavět majitel křivoklátského panství Josef Vilém z Fürstenberka. Budovu s mansardovou střechou obklopuje rozlehlý, zhruba pětadvacetihektarový areál s kaplí svatého Huberta i dřevěným altánem a koupacím jezírkem.

Bohatá historie

Dřevíč má bohatou historii. Pobýval zde například spoluzakladatel Sokola Jindřich Fügner, za druhé světové války prezident Emil Hácha a v 50. letech také Marta Gottwaldová. V období socialismu sloužil zámek jako školicí a rekreační středisko podniku Zemědělské zásobování a nákup Praha.

Kdysi ruina, dnes znovu hrdý zámek. Rod Kinských dal Borgo mu dává nový život

Když se Karlova Koruna vrátila rodině Kinských dal Borgo, byla ve špatném technickém stavu a bez jasné budoucnosti. Dnes se areál postupně proměňuje. Nejde přitom jen o rekonstrukci, ale především o hledání nového smyslu, který místu vrací život.

V roce 1991 zámek koupil Karel Schwarzenberg, který následně financoval jeho rozsáhlou rekonstrukci. Podle inzerátu realitní kanceláře má objekt mimo jiné špaletová okna, dřevěné podlahy ve všech obytných místnostech a vstupní dveře navržené architektem Bořkem Šípkem.

REPORTÁŽ: Lesk aristokracie a beton nacistů. Polský zámek Książ vstal z popela Rudé armády

Ještě před několika desítkami let byl zámek Książ vyrabovanou ruinou na okraji zájmu. Dnes patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím historickým areálům střední Evropy. Investice do rekonstrukcí, nové kongresové projekty i zpřístupňování podzemí vracejí zámku lesk, a současně znovu otevírají jeho nejtemnější kapitoly.

Francesco Kinský dal Borgo: Modernizace památek je stále problém

Obnova historických sídel není jen otázkou financí či techniky. Je to především práce s pamětí místa, citem pro detail a schopností dát minulosti nový smysl. Francesco Kinský dal Borgo ukazuje, jak může vypadat, když se historie skutečně vrací k životu.

Nový CEO Applu John Ternus je bytostný inovátor. Představuje návrat k podstatě Steva Jobse

Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Apple ukončil měsíce spekulací. Do čela nejhodnotnější firmy světa se od letošního září postaví John Ternus, muž, který stál u zrodu iPadu i revolučních čipů Apple Silicon. Zatímco Tim Cook, který se posouvá do dozorčí role v boardu, byl mistrem logistiky, Ternus je „produktovým člověkem“ s duší inženýra. A jako takový slibuje návrat k tradici Steva Jobse.

Jedna éra končí, druhá již brzy začne. V září se vymění nejvyšší vedení Applu, když Tima Cooka vystřídá John Ternus. A všichni se logicky ptají, jak bude vypadat Apple pod jeho vedením.

Vraťme se do roku 2011, kdy se CEO Applu stal Tim Cook. Firmu přebíral po otci zakladateli Stevu Jobsovi, který zemřel na agresivní rakovinu slinivky. Investoři, uživatelé Applu i všichni ostatní byli zvědaví, jak „účetní“ Cook dokáže udržet kouzlo a charisma, jež z Applu učinilo nejvíc sexy technologickou firmu světa, která trendy razí a následně monetizuje, místo ostatních, kteří se jen vezou.

Cook dokázal do velké míry udržet klíčové lidi a za jeho vlády se objevilo několik klíčových produktů, zejména sluchátka AirPod a hodinky Apple Watch, které se staly klíčovým zařízením pro sledování zdravotních funkcí, což je jeden ze směrů, kterým se Apple za Cooka vydal.

Výsledkem vlády Tima Cooka pak byl razantní nárůst hodnoty firmy, která se postupně přehoupla přes bilion dolarů, následně dva, tři i čtyři. A nadále zůstává jednou z nejdražších a nejhodnotnějších firem i značek světa.

Inženýr každým coulem

John Ternus patřil k významným hráčům podílejících se na těchto úspěších. Do Applu nastoupil již v roce 2001, kde pracoval na prvních externích monitorech. Za Tima Cooka pak jeho hvězda začala růst. V roce 2013 se stal viceprezidentem pro hardware a podepsal se na růstu segmentu iPadů.

Největší úkol pak získal v pandemickém roce 2020, kdy na jeho bedra spadl vývoj hardwaru pro iPhony, tedy nejdůležitější produkt Applu.

V náročném úkolu obstál, již v následujícím roce se stal členem nejužšího vedení jako šéf hardwarových inženýrů. Jako šéf hardwaru dohlížel na přechod z Intelu na Apple Silicon, čímž Macům vrátil výkon a zbavil je hlučných větráků. V posledních letech pak pracoval zejména na uvedení Apple Vision Pro a Apple Intelligence.

Jeho přístup k technologiím nejlépe vyjadřuje následující citát. „Vždy nám šlo o to, aby technologie zmizela a zůstal jen čistý zážitek. Magsafe v iPadu jsou toho dokonalým příkladem – fungují magicky, aniž byste viděli složitý mechanismus.“

Éra Tima Cooka končí. Apple povede John Ternus

Tim Cook po 15 letech opustí post generálního ředitele americké technologické společnosti Apple, od 1. září ho vystřídá John Ternus, který byl dosud odpovědný za hardware. Oznámila to společnost Apple s tím, že Cook se stane předsedou představenstva. Cook vedl Apple od roku 2011, kdy funkci převzal od zesnulého spoluzakladatele společnosti Stevea Jobse. Apple vyrábí počítače Mac, tablety iPad, mobilní telefony iPhone či chytré hodinky Apple Watch.

Duše inovátora

O tom, že to bude právě on, kdo zanedlouho nahradí v roli CEO Tima Cooka, se začalo spekulovat od začátku letošního roku.

„John má mysl inženýra a duši inovátora. Je to vizionář, jehož přínosy jsou za posledních 25 let nespočetné,“ prohlásil Cook při oznámení nástupnictví.

Jedním z důvodů, proč na důležitý post usedne právě Ternus, je jistě jeho angažmá v AI. Ta totiž bude pro úspěch v technologické branži v nadcházejících letech klíčová. A Ternus na ni má jasný názor.

„Pokud budeme dělat Apple Intelligence správně, lidé si jí ani nevšimnou. Bude to prostě jen nová funkce, kterou si zamilují,“ nechal se slyšet krátce před svým jmenováním.

A tak Ternus opravdu do velké míry navazuje na přístup Stevea Jobse, pro něhož veškeré inovace vždy začínaly u chování lidí a jejich potřeb.

I proto se očekává, že Ternusovo vedení firmy se bude od Cookova odlišné. Zatímco Cookova éra byla definována službami a efektivitou dodavatelského řetězce, Ternusova éra bude pravděpodobně o novém hardwaru: od brýlí pro rozšířenou realitu až po skládací zařízení.

„Jsem nesmírně vděčný za tuto příležitost pokračovat v naplňování poslání společnosti Apple,“ řekl Ternus. „Strávil jsem v Apple téměř celou svou kariéru a měl jsem to štěstí, že jsem mohl pracovat pod vedením Steva Jobse a mít za svého mentora Tima Cooka. Je mi ctí převzít tuto roli a slibuji, že budu vést společnost v duchu hodnot a vize, které již půl století definují toto výjimečné místo,“ dodal Ternus, který do funkce nastoupí v září.

Musk připravuje SpaceX na historické IPO. Do Texasu míří experti z Wall Street

Společnost SpaceX pokračuje v přípravách na jeden z nejočekávanějších primárních úpisů akcií (IPO) v historii. Jak uvedla agentura Reuters, firma tento týden hostí analytiky na třídenních neveřejných setkáních ve svých klíčových provozech v Texasu a Tennessee.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

