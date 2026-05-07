Do Prahy přicházejí miliardové investice do komerčních realit
V prvním čtvrtletí letošního roku neutuchá v regionu střední a východní Evropy chuť investovat do komerčních nemovitostí. Podle odhadů společnosti Colliers může vyústit v další rekordní rok. Celkový objem investic do komerčních realit v regionu dosáhl v prvním čtvrtletí 2026 hodnoty 2,1 miliardy eur. Meziročně jde sice o pokles o 29 procent, ten je však dán především mimořádně silným srovnávacím základem z loňského roku.
Rok 2025 byl pro realitní investice v regionu výjimečný, celkový objem přesáhl 11,6 miliardy eur, což představuje nejvyšší hodnotu za posledních pět let a více než dvojnásobek roku 2023. Výhled pro celý letošní rok nicméně zůstává velmi pozitivní. Analytici Colliers odhadují objem investic v CEE v rozmezí 11,5 až 12 miliard eur, tedy přibližně na loňské úrovni nebo lehce nad ní.
„Česká republika sice pravděpodobně nebude opakovat loňský výjimečný rok, kdy se český podíl na investicích přiblížil násobně většímu trhu polskému. Region se vrací k rozložení, kde Polsko dominuje, Maďarsko roste a Praha zůstává drahým, ale důvěryhodným trhem pro investory, kteří nehledají nejvyšší výnos, ale nejvyšší jistotu,“ shrnuje výsledky za první kvartál letošního roku Josef Stanko, ředitel oddělení průzkumu trhu ve společnosti Colliers.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Praha si drží postavení v regionu
Česko patří dlouhodobě k nejaktivnějším investičním trhům regionu, a loňský rok to potvrdil. Letošní první čtvrtletí sice vyznívá na první pohled utlumeně, Praha si však drží v regionu zvláštní postavení. A to zejména z pohledu výnosů. Kancelářské nemovitosti jsou na úrovni 5,25 procenta a maloobchodní prostory v podobě nákupních center nabízí prime yield na úrovni šesti procent.
Za takto nastavenými cenami v Praze stojí nižší vnímaná rizikovost, hloubka trhu a likvidita, s níž se ostatní hlavní města regionu jen těžko měří. Nejsilnějším hráčem regionu v prvním čtvrtletí letošního roku bylo Polsko. Objem investic se tam přiblížil 1,1 miliardy eur, což představuje meziroční růst o více než 40 procent. Na Polsko tak připadlo rovných 50 procent veškerých investic v regionu.
Překvapením je Maďarsko. Po letech opatrnosti, která odrážela kombinaci politické nejistoty a napjatých vztahů Budapešti s unijními partnery, se tam kapitál vrátil s nečekanou razancí. Objem přesáhl 325 milionů eur, což je téměř dvojnásobek loňského prvního čtvrtletí a nejsilnější start od roku 2018.
„Letošní volby investory neodradily a domácí i regionální investoři naopak vidí v maďarském trhu příležitost, nikoli riziko. Pokud tento trend bude pokračovat, mohlo by Maďarsko v celoročním srovnání dosáhnout na objem investic srovnatelný s Českou republikou,“ upozorňuje Stanko s tím, že český kapitál se na celkových regionálních investicích v hodnotě 2,1 miliardy eur podílel částkou přibližně 460 milionů eur.
Svou roli v investicích hraje celková geopolitická situace. Klíčový rozdíl oproti roku 2022, kdy inflační vlna přišla po invazi na Ukrajinu, je podle Colliers nyní ten, že tentokrát je poptávka umírněnější a měnové podmínky jsou už v restriktivním území. Investoři jsou selektivnější, pečlivěji vybírají aktiva i lokality, a čím dál více spoléhají na domácí a regionální kapitál, který lépe snáší delší dobu držení a nepotřebuje rychlý exit.
