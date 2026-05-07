Do Prahy přicházejí miliardové investice do komerčních realit

ČTK
nst
nst

V prvním čtvrtletí letošního roku neutuchá v regionu střední a východní Evropy chuť investovat do komerčních nemovitostí. Podle odhadů společnosti Colliers může vyústit v další rekordní rok. Celkový objem investic do komerčních realit v regionu dosáhl v prvním čtvrtletí 2026 hodnoty 2,1 miliardy eur. Meziročně jde sice o pokles o 29 procent, ten je však dán především mimořádně silným srovnávacím základem z loňského roku.

Rok 2025 byl pro realitní investice v regionu výjimečný, celkový objem přesáhl 11,6 miliardy eur, což představuje nejvyšší hodnotu za posledních pět let a více než dvojnásobek roku 2023. Výhled pro celý letošní rok nicméně zůstává velmi pozitivní. Analytici Colliers odhadují objem investic v CEE v rozmezí 11,5 až 12 miliard eur, tedy přibližně na loňské úrovni nebo lehce nad ní.

„Česká republika sice pravděpodobně nebude opakovat loňský výjimečný rok, kdy se český podíl na investicích přiblížil násobně většímu trhu polskému. Region se vrací k rozložení, kde Polsko dominuje, Maďarsko roste a Praha zůstává drahým, ale důvěryhodným trhem pro investory, kteří nehledají nejvyšší výnos, ale nejvyšší jistotu,“ shrnuje výsledky za první kvartál letošního roku Josef Stanko, ředitel oddělení průzkumu trhu ve společnosti Colliers.

Praha si drží postavení v regionu

Česko patří dlouhodobě k nejaktivnějším investičním trhům regionu, a loňský rok to potvrdil. Letošní první čtvrtletí sice vyznívá na první pohled utlumeně, Praha si však drží v regionu zvláštní postavení. A to zejména z pohledu výnosů. Kancelářské nemovitosti jsou na úrovni 5,25 procenta a maloobchodní prostory v podobě nákupních center nabízí prime yield na úrovni šesti procent.

Za takto nastavenými cenami v Praze stojí nižší vnímaná rizikovost, hloubka trhu a likvidita, s níž se ostatní hlavní města regionu jen těžko měří. Nejsilnějším hráčem regionu v prvním čtvrtletí letošního roku bylo Polsko. Objem investic se tam přiblížil 1,1 miliardy eur, což představuje meziroční růst o více než 40 procent. Na Polsko tak připadlo rovných 50 procent veškerých investic v regionu.

Překvapením je Maďarsko. Po letech opatrnosti, která odrážela kombinaci politické nejistoty a napjatých vztahů Budapešti s unijními partnery, se tam kapitál vrátil s nečekanou razancí. Objem přesáhl 325 milionů eur, což je téměř dvojnásobek loňského prvního čtvrtletí a nejsilnější start od roku 2018.

„Letošní volby investory neodradily a domácí i regionální investoři naopak vidí v maďarském trhu příležitost, nikoli riziko. Pokud tento trend bude pokračovat, mohlo by Maďarsko v celoročním srovnání dosáhnout na objem investic srovnatelný s Českou republikou,“ upozorňuje Stanko s tím, že český kapitál se na celkových regionálních investicích v hodnotě 2,1 miliardy eur podílel částkou přibližně 460 milionů eur.

Svou roli v investicích hraje celková geopolitická situace. Klíčový rozdíl oproti roku 2022, kdy inflační vlna přišla po invazi na Ukrajinu, je podle Colliers nyní ten, že tentokrát je poptávka umírněnější a měnové podmínky jsou už v restriktivním území. Investoři jsou selektivnější, pečlivěji vybírají aktiva i lokality, a čím dál více spoléhají na domácí a regionální kapitál, který lépe snáší delší dobu držení a nepotřebuje rychlý exit.

Česko v březnu táhl export a stavebnictví. Průmysl ale zůstává varováním

Česko v březnu táhl export a stavebnictví. Průmysl ale zůstává varováním
ČTK
nst
nst

Česká ekonomika v březnu nabídla smíšený obraz. Zahraniční obchod skončil výrazným přebytkem, stavebnictví zrychlilo meziroční růst, průmysl však čtvrtý měsíc v řadě zpomalil. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.

Přebytek zahraničního obchodu v březnu meziročně vzrostl o 3,8 miliardy korun na 31,9 miliardy korun. Pomohlo zejména obchodování s ostatními dopravními prostředky, tedy například letadly, loděmi, lokomotivami nebo jízdními koly. Příznivě se do bilance promítl také obchod s motorovými vozidly, počítači a elektronickými či optickými přístroji.

Vývoz se v březnu meziročně zvýšil o 6,5 procenta na 459,1 miliardy korun. Dovoz vzrostl o šest procent na 427,2 miliardy korun. Po sezonním očištění export meziměsíčně stoupl o 0,5 procenta, zatímco import o 1,7 procenta klesl.

„V březnu jsme na straně vývozu zaznamenali nejvyšší meziroční nárůst u počítačů, elektronických a optických přístrojů, ve výši 5,6 miliardy korun. Hodnota dovozu vzrostla meziročně nejvíce u skupiny koks a rafinované ropné produkty, a to o 3,7 miliardy korun,“ uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová.

Přebytek obchodu s ostatními dopravními prostředky se meziročně zvýšil o 3,4 miliardy korun. U motorových vozidel vzrostl o 1,9 miliardy korun. Deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji se snížil o tři miliardy korun.

Naopak nepříznivě působilo prohloubení deficitu obchodu s koksem a rafinovanými ropnými produkty o 3,7 miliardy korun. Horší byla také bilance u základních kovů a základních farmaceutických výrobků a přípravků, kde se deficit zvýšil zhruba o dvě miliardy korun.

Obchod se státy Evropské unie skončil meziročně lepším výsledkem, přebytek se zvýšil o 6,8 miliardy korun. Naopak u obchodu se státy mimo EU se deficit prohloubil o 2,3 miliardy korun.

Stavebnictví zrychlilo, táhly ho hlavně pozemní stavby

Výrazněji se v březnu dařilo stavebnictví. Stavební produkce meziročně vzrostla o 5,8 procenta, zatímco v únoru růst činil 4,1 procenta. Meziměsíčně byla produkce po očištění vyšší o jedno procento.

Hlavním tahounem byly pozemní stavby, jejichž produkce se meziročně zvýšila o 10,8 procenta. Naopak inženýrské stavitelství, kam patří například výstavba silnic, telekomunikačních sítí nebo energetické infrastruktury, kleslo o 5,8 procenta.

„Tahounem růstu produkce bylo opět pozemní stavitelství, které meziročně vzrostlo o 10,8 procenta. Naopak inženýrské stavitelství vlivem vysoké srovnávací základny produkci tlumilo,“ uvedla Petra Kačírková z oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ.

Úřady v březnu vydaly 5497 stavebních povolení, což bylo meziročně o 13,4 procenta více. K růstu přispěl hlavně vyšší počet povolených staveb rodinných domů. Podlahová plocha u nových budov ale meziročně klesla, a to kvůli nižšímu počtu povolených bytových domů.

V březnu se začalo stavět 2979 bytů, meziročně o 5,5 procenta méně. Pokles způsobily především byty v bytových domech, jejichž počet se snížil téměř o třetinu. Dokončeno bylo 2688 bytů, což znamenalo meziroční pokles o 1,2 procenta.

Za celé první čtvrtletí stavební produkce meziročně vzrostla o 3,4 procenta. Pozemní stavitelství přidalo 6,4 procenta, zatímco inženýrské stavitelství o 4,3 procenta kleslo. Úřady za první tři měsíce roku vydaly 14 404 stavebních povolení, meziročně o 7,2 procenta více. Nejvíce staveb bylo povoleno ve Středočeském a Jihomoravském kraji.

Průmysl zůstal v plusu jen těsně

Méně přesvědčivý vývoj ukázal průmysl. Průmyslová výroba v březnu meziročně vzrostla o 0,9 procenta, tempo růstu ale zpomalilo už čtvrtý měsíc za sebou. V únoru produkce rostla o 1,3 procenta. Oproti předchozímu měsíci byla březnová průmyslová produkce nižší o 0,2 procenta.

Podle ČSÚ udržel průmysl v kladných číslech hlavně kovozpracující sektor. Pomohly mu zejména dodávky pro energetiku a výrobu motorových vozidel. Významně přispěla také výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, především kolejových vozidel.

„V březnu růst průmyslové produkce zpomalil. V černých číslech ho udržel především kovozpracující průmysl, kde byl růst podpořen zejména dodávkami pro energetiku a výrobu motorových vozidel. K růstu významně přispěla i výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, zejména kolejových vozidel,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Růst zaznamenal také chemický, potravinářský a nápojový průmysl. U části těchto odvětví se však projevil vliv nižší srovnávací základny. Naopak vysoká srovnávací základna stála za poklesem produkce v odvětví oprav a instalací strojů a zařízení.

Hodnota nových zakázek v průmyslu se v březnu meziročně zvýšila o 1,2 procenta. Zakázky ze zahraničí vzrostly o 2,5 procenta, tuzemské zakázky naopak klesly o 1,1 procenta. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek vyšší o 0,9 procenta.

„Hodnota nových zakázek v průmyslu vzrostla zejména ve výrobě motorových vozidel. Nárůst zaznamenal i kovozpracující průmysl nebo výroba elektrických zařízení,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.

Naopak hodnota nových zakázek meziročně klesla ve výrobě strojů a zařízení a také ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení. Dlouhodobý pokles zakázek pokračuje v papírenském průmyslu. Méně zakázek než před rokem evidoval také farmaceutický a oděvní průmysl.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v březnu meziročně snížil o 1,1 procenta.

Za celé první čtvrtletí průmyslová produkce meziročně vzrostla o 1,6 procenta. Produkce sice rostla ve všech třech měsících kvartálu, její tempo ale postupně sláblo — z lednových 2,7 procenta až na březnových 0,9 procenta. Podle statistiků stál za růstem pouze zpracovatelský průmysl, jehož produkce se zvýšila o 2,1 procenta. Výkon těžby a dobývání i výroby elektřiny a plynu byl naopak nižší.

