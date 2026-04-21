newstream.cz Politika Babiš tlačí na EU: Zmírněte environmentální regulace

Babiš tlačí na EU: Zmírněte environmentální regulace

Andrej Babiš
Český premiér Andrej Babiš vyzval Evropskou unii ke zmírnění environmentálních regulací, které podle něj přispívají k růstu cen energií a oslabují konkurenceschopnost evropského průmyslu. Informuje o tom agentura Bloomberg.

Babiš v dopise zveřejněném na webu vlády žádá evropské lídry, aby přehodnotili načasování zavádění klíčového nařízení zaměřeného na emise metanu u dovozu fosilních paliv. Současně navrhuje odklad pravidel, která mají firmy nutit zavádět strategie pro řízení environmentálních a lidskoprávních rizik v dodavatelských řetězcích, píše Bloomberg.

Podle premiéra začíná množství regulačních opatření přímo dopadat na ceny a dostupnost energií. „Dostupná data dnes jasně ukazují, že tempo a kumulace regulačních opatření začínají přímo ovlivňovat dostupnost a cenu energií v Evropě,“ uvedl před neformálním jednáním hlav států a vlád EU na Kypru.

Téma vysokých cen energií patří v současnosti k hlavním politickým otázkám v Unii, která čelí rostoucím obavám z poklesu konkurenceschopnosti vůči Spojeným státům a Číně. Přestože EU není výrazně závislá na dodávkách z Blízkého východu, její závislost na dovozu fosilních paliv ji činí citlivou na cenové výkyvy.

Babiš zároveň vyzval k debatě o minimální potřebné kapacitě rafinerií v Evropě a k odložení některých povinností, které na tento sektor dopadají v rámci systému obchodování s emisemi.

Bez zmírnění regulační zátěže a bez možnosti uzavírat dlouhodobé kontrakty na dovoz plynu ze zemí mimo EU podle něj hrozí, že se Unie stane „pasivním příjemcem cen na globálním trhu s plynem bez vyjednávací síly“.

Evropská unie přitom sleduje ambiciózní klimatické cíle – do roku 2040 chce snížit emise o 90 procent oproti roku 1990 a do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality.

Na unijní pravidla pro emise metanu kriticky reagují také Spojené státy, které jsou největším dodavatelem zkapalněného zemního plynu do Evropy. Podle nich by regulace mohla negativně dopadnout na energetický trh.

Nový CEO Applu John Ternus je bytostný inovátor. Představuje návrat k podstatě Steva Jobse

John Ternus (vlevo) s odcházejícím CEO Applu Timem Cookem
Apple, užito se svolením
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Apple ukončil měsíce spekulací. Do čela nejhodnotnější firmy světa se od letošního září postaví John Ternus, muž, který stál u zrodu iPadu i revolučních čipů Apple Silicon. Zatímco Tim Cook, který se posouvá do dozorčí role v boardu, byl mistrem logistiky, Ternus je „produktovým člověkem“ s duší inženýra. A jako takový slibuje návrat k tradici Steva Jobse.

Jedna éra končí, druhá již brzy začne. V září se vymění nejvyšší vedení Applu, když Tima Cooka vystřídá John Ternus. A všichni se logicky ptají, jak bude vypadat Apple pod jeho vedením.

Vraťme se do roku 2011, kdy se CEO Applu stal Tim Cook. Firmu přebíral po otci zakladateli Stevu Jobsovi, který zemřel na agresivní rakovinu slinivky. Investoři, uživatelé Applu i všichni ostatní byli zvědaví, jak „účetní“ Cook dokáže udržet kouzlo a charisma, jež z Applu učinilo nejvíc sexy technologickou firmu světa, která trendy razí a následně monetizuje, místo ostatních, kteří se jen vezou.

Cook dokázal do velké míry udržet klíčové lidi a za jeho vlády se objevilo několik klíčových produktů, zejména sluchátka AirPod a hodinky Apple Watch, které se staly klíčovým zařízením pro sledování zdravotních funkcí, což je jeden ze směrů, kterým se Apple za Cooka vydal.

Výsledkem vlády Tima Cooka pak byl razantní nárůst hodnoty firmy, která se postupně přehoupla přes bilion dolarů, následně dva, tři i čtyři. A nadále zůstává jednou z nejdražších a nejhodnotnějších firem i značek světa.

Inženýr každým coulem

John Ternus patřil k významným hráčům podílejících se na těchto úspěších. Do Applu nastoupil již v roce 2001, kde pracoval na prvních externích monitorech. Za Tima Cooka pak jeho hvězda začala růst. V roce 2013 se stal viceprezidentem pro hardware a podepsal se na růstu segmentu iPadů.

Největší úkol pak získal v pandemickém roce 2020, kdy na jeho bedra spadl vývoj hardwaru pro iPhony, tedy nejdůležitější produkt Applu.

V náročném úkolu obstál, již v následujícím roce se stal členem nejužšího vedení jako šéf hardwarových inženýrů. Jako šéf hardwaru dohlížel na přechod z Intelu na Apple Silicon, čímž Macům vrátil výkon a zbavil je hlučných větráků. V posledních letech pak pracoval zejména na uvedení Apple Vision Pro a Apple Intelligence.

Jeho přístup k technologiím nejlépe vyjadřuje následující citát. „Vždy nám šlo o to, aby technologie zmizela a zůstal jen čistý zážitek. Magsafe v iPadu jsou toho dokonalým příkladem – fungují magicky, aniž byste viděli složitý mechanismus.“

Duše inovátora

O tom, že to bude právě on, kdo zanedlouho nahradí v roli CEO Tima Cooka, se začalo spekulovat od začátku letošního roku.

„John má mysl inženýra a duši inovátora. Je to vizionář, jehož přínosy jsou za posledních 25 let nespočetné,“ prohlásil Cook při oznámení nástupnictví.

Jedním z důvodů, proč na důležitý post usedne právě Ternus, je jistě jeho angažmá v AI. Ta totiž bude pro úspěch v technologické branži v nadcházejících letech klíčová. A Ternus na ni má jasný názor.

„Pokud budeme dělat Apple Intelligence správně, lidé si jí ani nevšimnou. Bude to prostě jen nová funkce, kterou si zamilují,“ nechal se slyšet krátce před svým jmenováním.

A tak Ternus opravdu do velké míry navazuje na přístup Stevea Jobse, pro něhož veškeré inovace vždy začínaly u chování lidí a jejich potřeb.

I proto se očekává, že Ternusovo vedení firmy se bude od Cookova odlišné. Zatímco Cookova éra byla definována službami a efektivitou dodavatelského řetězce, Ternusova éra bude pravděpodobně o novém hardwaru: od brýlí pro rozšířenou realitu až po skládací zařízení.

„Jsem nesmírně vděčný za tuto příležitost pokračovat v naplňování poslání společnosti Apple,“ řekl Ternus. „Strávil jsem v Apple téměř celou svou kariéru a měl jsem to štěstí, že jsem mohl pracovat pod vedením Steva Jobse a mít za svého mentora Tima Cooka. Je mi ctí převzít tuto roli a slibuji, že budu vést společnost v duchu hodnot a vize, které již půl století definují toto výjimečné místo,“ dodal Ternus, který do funkce nastoupí v září.

Konec levného bydlení v regionech? Ceny rostou o desítky procent

Starší byty v Česku v prvním čtvrtletí výrazně zdražily, nejvíce v Pardubickém a Ústeckém kraji
Starší byty v Česku v prvním čtvrtletí výrazně zdražily, nejvíce v Pardubickém a Ústeckém kraji. V obou regionech jejich ceny meziročně vzrostly zhruba o pětinu. Za růstem stojí mimo jiné silný zájem investorů, kteří zde nemovitosti ve větší míře skupují. Vyplývá to z analýzy realitního portálu Sreality.cz.

Průměrná cena bytů v Česku dosáhla v prvních třech měsících roku 89 612 korun za metr čtvereční, což znamená meziroční nárůst o necelých 16 procent. V Pardubickém kraji se metr čtvereční prodával v průměru za 70 666 korun, meziročně o 21 procent více. V Ústeckém kraji činila průměrná cena 46 333 korun za metr čtvereční a starší byty zde zdražily o 20 procent. Přesto zůstává tento region i po zdražení nejlevnější v Česku.

Průměrné ceny zvyšuje Praha

Výrazný růst cen starších bytů zaznamenaly i další kraje, například Olomoucký, Jihočeský, Moravskoslezský nebo Plzeňský. Ve většině regionů však ceny zůstávají pod celostátním průměrem, který výrazně zvyšuje Praha. V hlavním městě se totiž metr čtvereční v prvním čtvrtletí nabízel v průměru za 153 640 korun.

Za zvýšeným zájmem o Ústecký kraj stojí podle manažerky Seznamu Hany Kontriš především investoři, které láká nízká pořizovací cena bytů v kombinaci s relativně vysokými nájmy. V Pardubickém kraji pak roste atraktivita starších bytů i díky výstavbě významných dopravních projektů, které zlepšují dostupnost a zvyšují hodnotu dobře situovaných nemovitostí.

Analýza zároveň ukazuje, že ve většině krajů zdražovaly starší byty rychleji než novostavby. Největší rozdíl byl patrný v Ústeckém kraji, kde ceny nových bytů vzrostly jen o tři procenta, zatímco starší byty zdražily výrazně více. Významné rozdíly byly zaznamenány také v Jihočeském a Zlínském kraji.

Naopak v Libereckém a Pardubickém kraji rostly rychleji ceny novostaveb. V Královéhradeckém, Jihomoravském a Středočeském kraji pak ceny starších bytů i nových bytů rostly shodným tempem.

