Babiš tlačí na EU: Zmírněte environmentální regulace
Český premiér Andrej Babiš vyzval Evropskou unii ke zmírnění environmentálních regulací, které podle něj přispívají k růstu cen energií a oslabují konkurenceschopnost evropského průmyslu. Informuje o tom agentura Bloomberg.
Babiš v dopise zveřejněném na webu vlády žádá evropské lídry, aby přehodnotili načasování zavádění klíčového nařízení zaměřeného na emise metanu u dovozu fosilních paliv. Současně navrhuje odklad pravidel, která mají firmy nutit zavádět strategie pro řízení environmentálních a lidskoprávních rizik v dodavatelských řetězcích, píše Bloomberg.
Podle premiéra začíná množství regulačních opatření přímo dopadat na ceny a dostupnost energií. „Dostupná data dnes jasně ukazují, že tempo a kumulace regulačních opatření začínají přímo ovlivňovat dostupnost a cenu energií v Evropě,“ uvedl před neformálním jednáním hlav států a vlád EU na Kypru.
Cenové výkyvy
Téma vysokých cen energií patří v současnosti k hlavním politickým otázkám v Unii, která čelí rostoucím obavám z poklesu konkurenceschopnosti vůči Spojeným státům a Číně. Přestože EU není výrazně závislá na dodávkách z Blízkého východu, její závislost na dovozu fosilních paliv ji činí citlivou na cenové výkyvy.
Babiš zároveň vyzval k debatě o minimální potřebné kapacitě rafinerií v Evropě a k odložení některých povinností, které na tento sektor dopadají v rámci systému obchodování s emisemi.
Bez zmírnění regulační zátěže a bez možnosti uzavírat dlouhodobé kontrakty na dovoz plynu ze zemí mimo EU podle něj hrozí, že se Unie stane „pasivním příjemcem cen na globálním trhu s plynem bez vyjednávací síly“.
Evropská unie přitom sleduje ambiciózní klimatické cíle – do roku 2040 chce snížit emise o 90 procent oproti roku 1990 a do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality.
Na unijní pravidla pro emise metanu kriticky reagují také Spojené státy, které jsou největším dodavatelem zkapalněného zemního plynu do Evropy. Podle nich by regulace mohla negativně dopadnout na energetický trh.