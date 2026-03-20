Evropská unie chce dát Ukrajině půjčku 90 miliard eur i přes odpor Maďarska
Evropská unie se snaží prosadit masivní finanční pomoc pro Ukrajinu, která čelí pokračující ruské agresi. Plánovanou půjčku ve výši 90 miliard eur však blokuje Maďarsko. Spor mezi členskými státy se tak vyostřuje a otevírá otázku, jak daleko může zajít jednotlivý stát při brzdění společných rozhodnutí.
Evropská unie je připravena poskytnout Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur, a to i v případě, že se nepodaří dosáhnout jednomyslné shody všech členských států. Po skončení summitu EU to znovu zdůraznila předsedkyně Evropské komise.
Plán finanční pomoci však naráží na odpor Maďarska. Premiér Viktor Orbán jeho schválení podmiňuje obnovením dodávek ruské ropy ropovodem Družba do Maďarska a na Slovensko. Podle Ukrajiny byl ropovod poškozen ruskými útoky a jeho oprava potrvá ještě několik týdnů.
Napětí mezi členskými státy kvůli maďarskému postoji roste. Předseda Evropské rady António Costa během jednání prohlásil, že nikdo nemůže Evropskou radu vydírat. Kritika zazněla i z Německa – kancléř Friedrich Merz označil Orbánovo jednání za porušení principu loajality mezi členskými státy a varoval, že takové kroky oslabují schopnost EU jednat a poškozují její pověst.
Ukrajina přijala od Evropské unie nabídku pomoci a financování při obnově dodávek ruské ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska, uvedli dnes šéf summitů EU António Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise adresovaném Evropské komisi podle agentury Reuters uvedl, že oprava ropovodu poničeného ruským útokem se chýlí ke konci a hotova má být do měsíce a půl.
Zelenskyj: Oprava Družby bude hotová za měsíc a půl
Podle zdrojů obeznámených s jednáním byla diskuse mezi lídry mimořádně vyhrocená. Navzdory tlaku ostatních zemí však maďarský premiér svůj postoj nezměnil. Mezi členskými státy tak sílí frustrace a hledají se alternativní způsoby, jak pomoc Ukrajině prosadit i bez souhlasu Budapešti.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se summitu zúčastnil prostřednictvím videohovoru, zdůraznil, že plánovaná půjčka je pro jeho zemi zásadní. Podle něj může pomoci stabilizovat ekonomiku i podpořit obranu země a zachránit lidské životy.